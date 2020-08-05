УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9920 відвідувачів онлайн
Новини
2 777 4

Біля станції метро "Лук'янівська" у Києві виявлено підозрілий предмет, - "Київпастранс"

Біля станції метро

У Києві біля станції метро "Лук'янівська" знайшли підозрілий предмет, на місце викликали поліцію. Затримується рух тролейбусів №28.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу" в Telegram.

На місце викликали також співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Зазначимо, що київський метрополітен не повідомляє про порушення в роботі метро. Також на сайті поліції немає інформації про можливе замінування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станція метро "Вокзальна" в Києві закривалася на вхід і вихід після дзвінка про замінування

Біля станції метро Лукянівська у Києві виявлено підозрілий предмет, - Київпастранс 01

Автор: 

Київ (19693) Метрополітен (1422) мінування (1218)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это уже следуящая серия или пока что аннонс?
показати весь коментар
05.08.2020 09:42 Відповісти
Пакет з калом для аналізу згубили і поліцаї його будуть нюхать . І з серії більше жаху може і виберуть з дуру цю зелену шоблу. Театр абсудру продовжується.
показати весь коментар
05.08.2020 10:02 Відповісти
Я сьогодні бачив 18 підозрілих предметів, поки йшов на роботу. То це телефонувати Грищенко чи зразу Рюкзакову? Скільки вони будуть тупий нарід лякати? Виявили, виїдьте і подивіться. Навіщо зразу в пресу? Чи наляканий нарід більше покірний? Чи не дають санкцію в суді на супер терориста узбека і потрібно щось нове? Був реальний, не терорист "Полтавський", що застрелили, тоді всі - всі обісралися. Де ті вертольоти і супер бронемашини, що він вільно пішов в ліс? Його просто знищили, щоб не розповідав, що з нього вимагали гроші і ніякий він не терорист.
показати весь коментар
05.08.2020 10:12 Відповісти
У нас ПОДОЗРИТЕЛЬНІЙ ПРЕДМЕТ в офисе президента работает..
показати весь коментар
05.08.2020 10:44 Відповісти
 
 