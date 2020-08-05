Біля станції метро "Лук'янівська" у Києві виявлено підозрілий предмет, - "Київпастранс"
У Києві біля станції метро "Лук'янівська" знайшли підозрілий предмет, на місце викликали поліцію. Затримується рух тролейбусів №28.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу" в Telegram.
На місце викликали також співробітників Міністерства внутрішніх справ.
Зазначимо, що київський метрополітен не повідомляє про порушення в роботі метро. Також на сайті поліції немає інформації про можливе замінування.
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Михаил Грушевский
показати весь коментар05.08.2020 09:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ozirius Shewu
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Анатолий К #427424
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Jura Dymyd
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