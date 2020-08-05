Біля станції метро "Лук'янівська" у Києві виявлено підозрілий предмет, - "Київпастранс"

У Києві біля станції метро "Лук'янівська" знайшли підозрілий предмет, на місце викликали поліцію. Затримується рух тролейбусів №28.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу" в Telegram.

На місце викликали також співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Зазначимо, що київський метрополітен не повідомляє про порушення в роботі метро. Також на сайті поліції немає інформації про можливе замінування.

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