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Возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве обнаружен подозрительный предмет, - "Киевпастранс"

Возле станции метро

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет, на место вызвана полиция. Задерживается движение троллейбусов №28.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса" в Telegram.

На место вызвали также сотрудников Министерства внутренних дел.

Отметим, что киевский метрополитен не сообщает о нарушениях в работе метро. Также на сайте полиции нет информации о возможном заминировании.

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Возле станции метро Лукьяновская в Киеве обнаружен подозрительный предмет, - Киевпастранс 01

Киев (25710) Метрополитен (1017) минирование (1446)


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Это уже следуящая серия или пока что аннонс?
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05.08.2020 09:42 Ответить
Пакет з калом для аналізу згубили і поліцаї його будуть нюхать . І з серії більше жаху може і виберуть з дуру цю зелену шоблу. Театр абсудру продовжується.
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05.08.2020 10:02 Ответить
Я сьогодні бачив 18 підозрілих предметів, поки йшов на роботу. То це телефонувати Грищенко чи зразу Рюкзакову? Скільки вони будуть тупий нарід лякати? Виявили, виїдьте і подивіться. Навіщо зразу в пресу? Чи наляканий нарід більше покірний? Чи не дають санкцію в суді на супер терориста узбека і потрібно щось нове? Був реальний, не терорист "Полтавський", що застрелили, тоді всі - всі обісралися. Де ті вертольоти і супер бронемашини, що він вільно пішов в ліс? Його просто знищили, щоб не розповідав, що з нього вимагали гроші і ніякий він не терорист.
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05.08.2020 10:12 Ответить
У нас ПОДОЗРИТЕЛЬНІЙ ПРЕДМЕТ в офисе президента работает..
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05.08.2020 10:44 Ответить
 
 