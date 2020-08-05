Возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве обнаружен подозрительный предмет, - "Киевпастранс"

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет, на место вызвана полиция. Задерживается движение троллейбусов №28.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса" в Telegram.

На место вызвали также сотрудников Министерства внутренних дел.

Отметим, что киевский метрополитен не сообщает о нарушениях в работе метро. Также на сайте полиции нет информации о возможном заминировании.

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