Возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве обнаружен подозрительный предмет, - "Киевпастранс"
В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет, на место вызвана полиция. Задерживается движение троллейбусов №28.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса" в Telegram.
На место вызвали также сотрудников Министерства внутренних дел.
Отметим, что киевский метрополитен не сообщает о нарушениях в работе метро. Также на сайте полиции нет информации о возможном заминировании.
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Михаил Грушевский
показать весь комментарий05.08.2020 09:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ozirius Shewu
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Анатолий К #427424
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Jura Dymyd
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