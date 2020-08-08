В Киеве задержан "минер" фуникулера, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве полиция задержала мужчину, заявившему о "минировании" станции столичного фуникулера.

Вчера около 15 часов в полицию Киева позвонил мужчина и сообщил, что он заминировал верхнюю станцию ​​столичного фуникулера.

Как рассказал в.и.о. начальника Шевченковского управления полиции Виталий Чернышенко, во время осмотра помещения фуникулера и прилегающей территории взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили, однако "по горячим следам" задержали вероятного "минера":

"Мы выяснили, что верхнюю станцию ​​фуникулера на Владимирском спуске "заминировал" 39-летний местный житель, задержанный в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский районный суд столицы избрал правонарушителю меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. гривен. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет ".