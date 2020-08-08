В Киеве задержан "минер" фуникулера, - Нацполиция. ФОТО
В Киеве полиция задержала мужчину, заявившему о "минировании" станции столичного фуникулера.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Вчера около 15 часов в полицию Киева позвонил мужчина и сообщил, что он заминировал верхнюю станцию столичного фуникулера.
Как рассказал в.и.о. начальника Шевченковского управления полиции Виталий Чернышенко, во время осмотра помещения фуникулера и прилегающей территории взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили, однако "по горячим следам" задержали вероятного "минера":
"Мы выяснили, что верхнюю станцию фуникулера на Владимирском спуске "заминировал" 39-летний местный житель, задержанный в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Шевченковский районный суд столицы избрал правонарушителю меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. гривен. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет ".
"Броня крепка и танки наши быстры"
Думается, что в ходе ремонта осуществится давняя мечта педалика покрасить его крышу в белый, а остальное - в черный и назвать это "композиция день и ночь"
ето же самое людное место в Киеве.
засуньте минеру чупа чупс в туда - без вынималова.....
Ну и конечно плешивое Ху..ло.
то у их там рельсы не те, то шпалы, то тросы - пешком в гору быстрее,
чем на етот аппендицит надеятся.
,