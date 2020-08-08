РУС
В Киеве задержан "минер" фуникулера, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве полиция задержала мужчину, заявившему о "минировании" станции столичного фуникулера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера около 15 часов в полицию Киева позвонил мужчина и сообщил, что он заминировал верхнюю станцию ​​столичного фуникулера. 

Как рассказал в.и.о. начальника Шевченковского управления полиции Виталий Чернышенко, во время осмотра помещения фуникулера и прилегающей территории взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили, однако "по горячим следам" задержали вероятного "минера":

"Мы выяснили, что верхнюю станцию ​​фуникулера на Владимирском спуске "заминировал" 39-летний местный житель, задержанный в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский районный суд столицы избрал правонарушителю меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. гривен. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет ".

Топ комментарии
+11
Ідіот не чув, що фунікулер закрили на ремонт?))
08.08.2020 14:53 Ответить
+4
А міг би просто попросити мільйон доларів і річний абонент на всі концерти Вовкі Членограя на роялі
08.08.2020 15:07 Ответить
+4
Шеф сказал - надо, "террорист" ответил - есть! "Аваковская "Санта-Барбара" 4 серия
"Броня крепка и танки наши быстры"
08.08.2020 15:11 Ответить
Кабы писалось, что фуникулёр на ремонте.
Думается, что в ходе ремонта осуществится давняя мечта педалика покрасить его крышу в белый, а остальное - в черный и назвать это "композиция день и ночь"
показать весь комментарий
08.08.2020 14:54 Ответить
Какой-то странный "террорист" . Фуникулер закрыт на ремонт до 21 августа. Кое где решили, чтобы и работу Аваковцы показали и чтобы без финансовых проблем. Не все же время мосты и автобусы "захватывать "
показать весь комментарий
08.08.2020 15:06 Ответить
попался ? ... зачем ему фуникулер сдался ,мог бы и ментовкой обойтись
08.08.2020 15:25 Ответить
Наверное подарили сертификат на вип-камеру в тюрьме и чувак решил им воспользоваться...
08.08.2020 15:31 Ответить
Так вроде же фуникулер на ремонте? Етот тамженашлюдь не знал?
08.08.2020 16:01 Ответить
если читаете новость, что где-то какое-то общественное место закрыли (по любой причине), то 100 пудов ловят какого-то черта
08.08.2020 16:02 Ответить
минер фуникулера? - уже анектот....
ето же самое людное место в Киеве.
засуньте минеру чупа чупс в туда - без вынималова.....
08.08.2020 16:41 Ответить
Так фуникулёр на ремонте уже дня три а то 4.
08.08.2020 16:47 Ответить
Засим, ******** из города Мошонки (Калужская область), или ты из города Лох (Саратовская область)? А может ты урождён в Свиногорье (Республика Татарстан)? Впрочем даже если ты, по случайности, увидел белый свет в зашарпанной родизбе города Мухоудеровка, что Белгородская область, до побачення. пускай тебе всю ночь сниться деревня старая Ольховка, сметана, яйца и морковка, председателева дочь…
Ну и конечно плешивое Ху..ло.
08.08.2020 20:45 Ответить
Этот минЬёр 100% голосовал на ЗЕ и ОПГ "Враг народа". Фуникулёр уже несколько дней, как стоит на ремонте, по 21 августа сего года, а оно его "минирует". От тут два варианта, - либо он из лохтората ЗЕ, что автоматически его записывает в имбицилы, либо АнтонПаса Геращь Хряковичь и его сеньор дон Авак Харьковско- Нахичиванский вообще не понимают, что такое террогризм и, как его правильно иммитировать.
08.08.2020 16:46 Ответить
вечно на ремонте те два вагончика...
то у их там рельсы не те, то шпалы, то тросы - пешком в гору быстрее,
чем на етот аппендицит надеятся.
08.08.2020 17:13 Ответить
Ежели у вас, за поребриком,в раСейском Говномухинске, вечно на ремонте оте два вогона времен Алексанлра III Алкаши Первого, шо окна в которых не на резине и дребизжат, и плашек в котором на три восьмых дюймаа не, и вохдушный тормоз не всасывате, то купите себе два ешака, вам дешевле обойдётся. И тогда вода будет падать у вас стремительным домкратом.
08.08.2020 17:45 Ответить
Я немножко поясню,вам, лапотному парашнику, за киевский фуникулёр, который до примера был вообще на просторах ныне сдохшей ну и немнго смердящей сегодня его родины Параши, что раннее называлась Империекй Российчкой, так вот этот фуникулёр (надеюсь, что вам, быдлу, как представителю основной массы населения Параши, понятно, что такое фуникулёр) был ПЕРВЫМ на её территории. И сроился он не за счёт морды, и прочих моральных уродав, а коштом киевлян. так, вот, именно, как транспортное срнедство он и функционирует более 100 лет в Киеве. И только приезжие, в том числе и вонючки из вашей Параши, рассматривают его, как экзотику. Оно и понятно, послу ишака или к примеру верблюда с ладой "Калиной" для вас это действительно экзотика.

,
08.08.2020 18:08 Ответить
39 лет !?? Вроде уже пора поумнеть... Это не исправимо!
08.08.2020 17:29 Ответить
зачем люди это делают? что-то типа посцать в подъезде...
08.08.2020 18:32 Ответить
Где нацжоны по уничтожению пресституток от 112 zik newsone
08.08.2020 19:17 Ответить
заминировал со своего телефона сел рядом на лавочке, судя по забору. интеллектуал.
09.08.2020 00:53 Ответить
 
 