РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11659 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 894 43

Оккупанты вчера не нарушали перемирие на Донбассе

Оккупанты вчера не нарушали перемирие на Донбассе

В субботу российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"15 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Смотрите также: Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 57-й ОМПБр Сергеем Поховичем прошла на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

"С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - подытожили в штабе ООС.

Оккупанты вчера не нарушали перемирие на Донбассе 01

Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
і шо?
По лекалам придністров'я?
показать весь комментарий
16.08.2020 08:21 Ответить
+5
Схоже,що в Україні, як в Рашці,все що стосується війска,затаємничили !!!!!!
показать весь комментарий
16.08.2020 08:49 Ответить
+5
Только идиоты типа Осла Оманского и Ко могут быть уверены , что когда стрельба на ноле минимальная, война закончилась .На самом деле орки усиливают и реконструируют свои позиции ,готовят склады с БК и топливом и т д. То что горячая фаза этой войны продолжится после местных выборов понято даже Ослу , но потом кацапы будут в куда лучших условиях и наши потери будут куда выше.
показать весь комментарий
16.08.2020 09:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оно и понятно, готовятся войти в Беларусь.
Ищут по воентограм оружие и экипировку...
показать весь комментарий
16.08.2020 08:17 Ответить
вы не правы- оккупация и переход Украины без единого выстрела будет на востоке, Бердянск..

https://pro.berdiansk.biz/rossijskij-korabl-podoshel-k-poberezhju-v-berdjanske/
показать весь комментарий
16.08.2020 08:42 Ответить
Разве все происходящее не наталкивает Китай на мысль что пора свои земли забирать
показать весь комментарий
16.08.2020 10:28 Ответить
землю забирать - не в покер играть: тут или на кнопку нажимать или ты п_дорр...
показать весь комментарий
16.08.2020 12:19 Ответить
Китайцы не будут смотреть, есть кнопка у этого ****** или нет.но возможность отличная.
показать весь комментарий
16.08.2020 17:19 Ответить
просто завтра будет поздно, и мы все опять увязнем в дерьме..
показать весь комментарий
16.08.2020 17:54 Ответить
і шо?
По лекалам придністров'я?
показать весь комментарий
16.08.2020 08:21 Ответить
Буде Придонцов"є!!!!
показать весь комментарий
16.08.2020 08:42 Ответить
уже Преднестровье
показать весь комментарий
16.08.2020 09:22 Ответить
Напомнил. Украине необходимо выйти из того соглашения по пымыры. Меня просто бесит, когда вижу на наших дорогах авто с их номерными знаками.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:50 Ответить
ПМР,це циганська держава !!))
показать весь комментарий
16.08.2020 08:54 Ответить
"граждане" которой успешно ведут свой бизнес в Украине
показать весь комментарий
16.08.2020 09:03 Ответить
https://censor.net/user/322886 бесит от слова бес
показать весь комментарий
16.08.2020 09:40 Ответить
Будемо сподіватися, що все потихенько затихне. І окуповані території перетворяться в Дике поле. Природа відпочине і відновиться.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:22 Ответить
А навіщо?- Вони отримали що хотіли.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:36 Ответить
На мой взгляд, не правильное и очень опасное утверждение. Мало вериться, что цель РФ отторгнуть несколько районов Донецкой и Луганской областей и на этом все.
показать весь комментарий
16.08.2020 09:38 Ответить
Пуйло сеичас занят избиением и убийством беларусов. Так парашка и развалится не хватит наемников что бы везде удерживать , да еще рашисты жизнью внутри не довольны.
показать весь комментарий
16.08.2020 10:26 Ответить
Они хотели свою республику. И где она? Где проходят её границы ? Ничего они не получили, и в Кацапстан их тоже брать не хотят. Будут болтаться как хрен в проруби.
показать весь комментарий
16.08.2020 12:52 Ответить
Нафига им порушувать, если зе-гниды им на блюдечке с голубой каёмкой готовят Украину под моксву.
показать весь комментарий
16.08.2020 08:37 Ответить
...и тишина.....
показать весь комментарий
16.08.2020 08:37 Ответить
Схоже,що в Україні, як в Рашці,все що стосується війска,затаємничили !!!!!!
показать весь комментарий
16.08.2020 08:49 Ответить
НЕ вірю!
показать весь комментарий
16.08.2020 09:02 Ответить
Только идиоты типа Осла Оманского и Ко могут быть уверены , что когда стрельба на ноле минимальная, война закончилась .На самом деле орки усиливают и реконструируют свои позиции ,готовят склады с БК и топливом и т д. То что горячая фаза этой войны продолжится после местных выборов понято даже Ослу , но потом кацапы будут в куда лучших условиях и наши потери будут куда выше.
показать весь комментарий
16.08.2020 09:03 Ответить
кого это интересует, все замерло и работает на рейтинг зеленого болота,хотя куда им о рейтингах ,нарисуют что захотят, а 73 их процентов слопают и дальше будут петь оды
показать весь комментарий
16.08.2020 10:16 Ответить
В першу чергу такий стан подобається *****, рашистам і зебілам.
показать весь комментарий
16.08.2020 09:25 Ответить
Донецк - Украина@AndriyKoval333·10 ч

#Марьинка 22:57
Ого, "перемирие" гупнуло
показать весь комментарий
16.08.2020 09:48 Ответить
Шахта "Комсомолец Донбасса" ВСЁ?
Окупанти вчора не порушували перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 4414

Окупанти вчора не порушували перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 1196
показать весь комментарий
16.08.2020 09:52 Ответить
У рашистов на всех сил не хватает. Теперь еще Беларусов надо избивать , убивать. Сеичас бы Китай с жопы рашке вдул и можно было бы распрощаться с гнилым образованием - Рабсила.
показать весь комментарий
16.08.2020 10:23 Ответить
Лечись у психиатра
показать весь комментарий
16.08.2020 14:58 Ответить
Ты не любишь китайцев, зато они полюбят тебя.
показать весь комментарий
16.08.2020 17:21 Ответить
Так это ж Зрада! Помню, как за сутки был 1 выстрел из гранатомета - порохоботва упивалась, тем что нарушили перемирие и усё будет плохо!
показать весь комментарий
16.08.2020 10:39 Ответить
А зеутирки продовжують вірити в казочки "нелоха" про мир "в-очах-хуйла"! І чому ти радієш,дурік?!
Заруби собі на носі зелох - війна на Донбасі закінчиться тільки тоді, коли "ту сторону", як називав рашистських окупантів твій любимий СсикунОманський, або вишвирнуть за "порєбрік", або закопають на перегній!
показать весь комментарий
16.08.2020 11:33 Ответить
Высякався? Легче стало?
показать весь комментарий
16.08.2020 11:34 Ответить
Прочитав? Добре! І судячи по реакції - зрозумів про що я!
показать весь комментарий
16.08.2020 11:37 Ответить
не прочитал )) По диагонали увидел, что набор бредятины гЭтьманской
показать весь комментарий
16.08.2020 12:34 Ответить
Косоокий чи що? Хоча, не дивно - зелохи завжди дивляться якось "криво"
показать весь комментарий
16.08.2020 23:28 Ответить
всем шнапса!
показать весь комментарий
16.08.2020 12:07 Ответить
Единственные оккупанты это вы пид..... Ато
показать весь комментарий
16.08.2020 14:56 Ответить
Как я понимаю эту злобу рабсилиы парашенской. Вам обещали выплатить зарплату как только всю Украину захватят? Ну извини, сосать тебе дальше. Еще небось и телка твоя не дает тебе , безденежному, ну тогда еще и дроч.... тебе дальше.
показать весь комментарий
16.08.2020 17:25 Ответить
вы фсё врётии, зрадаааа.
показать весь комментарий
17.08.2020 00:21 Ответить
 
 