Оккупанты вчера не нарушали перемирие на Донбассе
В субботу российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"15 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", - говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
"С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - подытожили в штабе ООС.
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По лекалам придністров'я?
#Марьинка 22:57
Ого, "перемирие" гупнуло
Заруби собі на носі зелох - війна на Донбасі закінчиться тільки тоді, коли "ту сторону", як називав рашистських окупантів твій любимий СсикунОманський, або вишвирнуть за "порєбрік", або закопають на перегній!