Окупанти вчора не порушували перемир'я на Донбасі

У суботу російські найманці не порушували режиму припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"15 серпня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об'єднаних сил і надалі дотримуються умов припинення вогню і готові реагувати на будь-які дії з ворожого боку", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що українські військовослужбовці повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Дивіться також: Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 57-ї ОМПБр Сергієм Поховичем відбулася на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

"Від початку поточної доби, 16 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - підсумували в штабі ООС.