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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти вчора не порушували перемир'я на Донбасі

Окупанти вчора не порушували перемир'я на Донбасі

У суботу російські найманці не порушували режиму припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"15 серпня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об'єднаних сил і надалі дотримуються умов припинення вогню і готові реагувати на будь-які дії з ворожого боку", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що українські військовослужбовці повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

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"Від початку поточної доби, 16 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - підсумували в штабі ООС.

Окупанти вчора не порушували перемиря на Донбасі 01

Автор: 

Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
і шо?
По лекалам придністров'я?
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16.08.2020 08:21 Відповісти
+5
Схоже,що в Україні, як в Рашці,все що стосується війска,затаємничили !!!!!!
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16.08.2020 08:49 Відповісти
+5
Только идиоты типа Осла Оманского и Ко могут быть уверены , что когда стрельба на ноле минимальная, война закончилась .На самом деле орки усиливают и реконструируют свои позиции ,готовят склады с БК и топливом и т д. То что горячая фаза этой войны продолжится после местных выборов понято даже Ослу , но потом кацапы будут в куда лучших условиях и наши потери будут куда выше.
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16.08.2020 09:03 Відповісти
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Оно и понятно, готовятся войти в Беларусь.
Ищут по воентограм оружие и экипировку...
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16.08.2020 08:17 Відповісти
вы не правы- оккупация и переход Украины без единого выстрела будет на востоке, Бердянск..

https://pro.berdiansk.biz/rossijskij-korabl-podoshel-k-poberezhju-v-berdjanske/
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16.08.2020 08:42 Відповісти
Разве все происходящее не наталкивает Китай на мысль что пора свои земли забирать
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16.08.2020 10:28 Відповісти
землю забирать - не в покер играть: тут или на кнопку нажимать или ты п_дорр...
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16.08.2020 12:19 Відповісти
Китайцы не будут смотреть, есть кнопка у этого ****** или нет.но возможность отличная.
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16.08.2020 17:19 Відповісти
просто завтра будет поздно, и мы все опять увязнем в дерьме..
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16.08.2020 17:54 Відповісти
і шо?
По лекалам придністров'я?
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16.08.2020 08:21 Відповісти
Буде Придонцов"є!!!!
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16.08.2020 08:42 Відповісти
уже Преднестровье
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16.08.2020 09:22 Відповісти
Напомнил. Украине необходимо выйти из того соглашения по пымыры. Меня просто бесит, когда вижу на наших дорогах авто с их номерными знаками.
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16.08.2020 08:50 Відповісти
ПМР,це циганська держава !!))
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16.08.2020 08:54 Відповісти
"граждане" которой успешно ведут свой бизнес в Украине
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16.08.2020 09:03 Відповісти
https://censor.net/user/322886 бесит от слова бес
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16.08.2020 09:40 Відповісти
Будемо сподіватися, що все потихенько затихне. І окуповані території перетворяться в Дике поле. Природа відпочине і відновиться.
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16.08.2020 08:22 Відповісти
А навіщо?- Вони отримали що хотіли.
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16.08.2020 08:36 Відповісти
На мой взгляд, не правильное и очень опасное утверждение. Мало вериться, что цель РФ отторгнуть несколько районов Донецкой и Луганской областей и на этом все.
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16.08.2020 09:38 Відповісти
Пуйло сеичас занят избиением и убийством беларусов. Так парашка и развалится не хватит наемников что бы везде удерживать , да еще рашисты жизнью внутри не довольны.
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16.08.2020 10:26 Відповісти
Они хотели свою республику. И где она? Где проходят её границы ? Ничего они не получили, и в Кацапстан их тоже брать не хотят. Будут болтаться как хрен в проруби.
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16.08.2020 12:52 Відповісти
Нафига им порушувать, если зе-гниды им на блюдечке с голубой каёмкой готовят Украину под моксву.
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16.08.2020 08:37 Відповісти
...и тишина.....
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16.08.2020 08:37 Відповісти
Схоже,що в Україні, як в Рашці,все що стосується війска,затаємничили !!!!!!
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16.08.2020 08:49 Відповісти
НЕ вірю!
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16.08.2020 09:02 Відповісти
Только идиоты типа Осла Оманского и Ко могут быть уверены , что когда стрельба на ноле минимальная, война закончилась .На самом деле орки усиливают и реконструируют свои позиции ,готовят склады с БК и топливом и т д. То что горячая фаза этой войны продолжится после местных выборов понято даже Ослу , но потом кацапы будут в куда лучших условиях и наши потери будут куда выше.
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16.08.2020 09:03 Відповісти
кого это интересует, все замерло и работает на рейтинг зеленого болота,хотя куда им о рейтингах ,нарисуют что захотят, а 73 их процентов слопают и дальше будут петь оды
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16.08.2020 10:16 Відповісти
В першу чергу такий стан подобається *****, рашистам і зебілам.
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16.08.2020 09:25 Відповісти
Донецк - Украина@AndriyKoval333·10 ч

#Марьинка 22:57
Ого, "перемирие" гупнуло
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16.08.2020 09:48 Відповісти
Шахта "Комсомолец Донбасса" ВСЁ?
Окупанти вчора не порушували перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 4414

Окупанти вчора не порушували перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 1196
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16.08.2020 09:52 Відповісти
У рашистов на всех сил не хватает. Теперь еще Беларусов надо избивать , убивать. Сеичас бы Китай с жопы рашке вдул и можно было бы распрощаться с гнилым образованием - Рабсила.
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16.08.2020 10:23 Відповісти
Лечись у психиатра
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16.08.2020 14:58 Відповісти
Ты не любишь китайцев, зато они полюбят тебя.
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16.08.2020 17:21 Відповісти
Так это ж Зрада! Помню, как за сутки был 1 выстрел из гранатомета - порохоботва упивалась, тем что нарушили перемирие и усё будет плохо!
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16.08.2020 10:39 Відповісти
А зеутирки продовжують вірити в казочки "нелоха" про мир "в-очах-хуйла"! І чому ти радієш,дурік?!
Заруби собі на носі зелох - війна на Донбасі закінчиться тільки тоді, коли "ту сторону", як називав рашистських окупантів твій любимий СсикунОманський, або вишвирнуть за "порєбрік", або закопають на перегній!
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16.08.2020 11:33 Відповісти
Высякався? Легче стало?
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16.08.2020 11:34 Відповісти
Прочитав? Добре! І судячи по реакції - зрозумів про що я!
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16.08.2020 11:37 Відповісти
не прочитал )) По диагонали увидел, что набор бредятины гЭтьманской
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16.08.2020 12:34 Відповісти
Косоокий чи що? Хоча, не дивно - зелохи завжди дивляться якось "криво"
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16.08.2020 23:28 Відповісти
всем шнапса!
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16.08.2020 12:07 Відповісти
Единственные оккупанты это вы пид..... Ато
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16.08.2020 14:56 Відповісти
Как я понимаю эту злобу рабсилиы парашенской. Вам обещали выплатить зарплату как только всю Украину захватят? Ну извини, сосать тебе дальше. Еще небось и телка твоя не дает тебе , безденежному, ну тогда еще и дроч.... тебе дальше.
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16.08.2020 17:25 Відповісти
вы фсё врётии, зрадаааа.
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17.08.2020 00:21 Відповісти
 
 