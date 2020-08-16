Боевики т. наз. "ЛНР" задержали "министра" Деркач, - СМИ
Ирину Деркач, которую в незаконном вооруженном формировании называют "и.о. министра промышленности и торговли" увезли в "МГБ".
Об этом сообщает ряд луганских пабликов в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Донецкие новости".
В частности, сообщается, что Деркач задержана на рабочем месте, "решается вопрос о мере пресечения".
Также отмечается, что Деркач является креатурой "первого заместителя председателя правительства ЛНР" Юрия Говтвина.
Смотрите на Цензор.НЕТ: В оккупированных Ровеньках "ветеран ополчения" взорвал двух "полицейских ЛНР", пытавшихся его разоружить: "#бануться, бл#дь! У#бываем отсюда!". ВИДЕО регистратора
Топ комментарии
+21 Otec Pigidiy
показать весь комментарий16.08.2020 15:48 Ответить Ссылка
+17 Татьяна Ежова
показать весь комментарий16.08.2020 15:50 Ответить Ссылка
+14 Alter Nator
показать весь комментарий16.08.2020 15:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мічаючи в якому лайні живуть
Емкость с водой в теплом помещении,что б зимой вода не замерзала,а сам горшок на улице.