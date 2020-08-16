Боевики т. наз. "ЛНР" задержали "министра" Деркач, - СМИ

Ирину Деркач, которую в незаконном вооруженном формировании называют "и.о. министра промышленности и торговли" увезли в "МГБ".

Об этом сообщает ряд луганских пабликов в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Донецкие новости".

В частности, сообщается, что Деркач задержана на рабочем месте, "решается вопрос о мере пресечения".

Также отмечается, что Деркач является креатурой "первого заместителя председателя правительства ЛНР" Юрия Говтвина.

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