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Боевики т. наз. "ЛНР" задержали "министра" Деркач, - СМИ

Боевики т. наз.

Ирину Деркач, которую в незаконном вооруженном формировании называют "и.о. министра промышленности и торговли" увезли в "МГБ".

Об этом сообщает ряд луганских пабликов в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Донецкие новости".

В частности, сообщается, что Деркач задержана на рабочем месте, "решается вопрос о мере пресечения".

Также отмечается, что Деркач является креатурой "первого заместителя председателя правительства ЛНР" Юрия Говтвина.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В оккупированных Ровеньках "ветеран ополчения" взорвал двух "полицейских ЛНР", пытавшихся его разоружить: "#бануться, бл#дь! У#бываем отсюда!". ВИДЕО регистратора

Автор: 

боевик (16779) Луганск (3168)


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Топ комментарии
+21
Она чё бурятская самка?🤣
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16.08.2020 15:48 Ответить
+17
Чистих "шахтеро - комбайнерських кровей" , ага . В третьому коліні від копчика ...
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16.08.2020 15:50 Ответить
+14
московіти настільки звикли жити в лайні, що вони те лайно просто не помічБоевики т. наз. "ЛНР" задержали "министра" Деркач, - СМИ - Цензор.НЕТ 539
мічаючи в якому лайні живуть
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16.08.2020 15:50 Ответить
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Она чё бурятская самка?🤣
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16.08.2020 15:48 Ответить
Чистих "шахтеро - комбайнерських кровей" , ага . В третьому коліні від копчика ...
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16.08.2020 15:50 Ответить
Не, она местная, из завезённых бурятов после Голодомора.
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16.08.2020 15:51 Ответить
Штош ...
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16.08.2020 15:48 Ответить
московіти настільки звикли жити в лайні, що вони те лайно просто не помічБоевики т. наз. "ЛНР" задержали "министра" Деркач, - СМИ - Цензор.НЕТ 539
мічаючи в якому лайні живуть
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16.08.2020 15:50 Ответить
Мля ... вони хоть миються ?...
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16.08.2020 15:53 Ответить
Я правильно розумію : праворуч - це гнійна яма ?
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16.08.2020 15:54 Ответить
Тувалет!!!
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16.08.2020 16:09 Ответить
Что вы панимаете в технологиях маладой республики?Это же биде.Только это сплит система.
Емкость с водой в теплом помещении,что б зимой вода не замерзала,а сам горшок на улице.
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16.08.2020 18:17 Ответить
Шарий везде! )
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16.08.2020 15:54 Ответить
Епт! Єто не монтаж?! Пруфа нет? Я б восхитился пейзажем у мокшанки!)))
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16.08.2020 15:59 Ответить
за спиной это что министерство где была задержана на рабочем месте?
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16.08.2020 16:01 Ответить
Мдя, барак просто мрія НАТО.
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16.08.2020 16:08 Ответить
"только руцкие люди могут подсвечивать себе дорогу из барака в тувалет айфоном" (С) )
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16.08.2020 17:11 Ответить
В таком дерьме можно родить только три шарика...
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16.08.2020 20:32 Ответить
Дай Бог не последняя...
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16.08.2020 15:52 Ответить
жена?
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16.08.2020 15:53 Ответить
Харашооооо....не астанавливайтесь!!!)))
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16.08.2020 15:57 Ответить
Так и х*й с ней
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16.08.2020 16:06 Ответить
Ну шо вы все ржоте?!) Ну типичная ж даунбаситка! Жыстокие вы! А после ордловского подвала , как похудеет, так сразу весь инстаграм пабидит!)))
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16.08.2020 16:22 Ответить
Гуманитарку тырила?
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16.08.2020 16:32 Ответить
не всем заплатила, отстегнет и отпустят.
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16.08.2020 16:53 Ответить
Карати АНАЛЬНО!
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16.08.2020 16:55 Ответить
Хай бох мілує
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16.08.2020 17:41 Ответить
Страдать должен и каратель и караемый.
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16.08.2020 18:18 Ответить
Дєрмак її вже включив в список на обмін?
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16.08.2020 18:28 Ответить
 
 