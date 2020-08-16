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Бойовики так званої "ЛНР" затримали "міністерку" Деркач, - ЗМІ

Бойовики так званої

Ірину Деркач, яку в незаконному збройному формуванні називають "в.о. міністра промисловості та торгівлі" відвезли в "МДБ".

Про це повідомляє низка луганських спільнот у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Донецькі новини".

Зокрема, повідомляється, що Деркач затримали на робочому місці, "вирішується питання про запобіжний захід".

Також наголошується, що Деркач є креатурою "першого заступника голови уряду "ЛНР" Юрія Говтвіна.

Дивіться також: В окупованих Ровеньках "ветеран ополчення" підірвав двох "поліцейських ЛНР", які намагалися його роззброїти: "#бануті, б #дь! У#обуємо звідси!". ВІДЕО реєстратора

Автор: 

бойовик (3414) Луганськ (579)


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Топ коментарі
+21
Она чё бурятская самка?🤣
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16.08.2020 15:48 Відповісти
+17
Чистих "шахтеро - комбайнерських кровей" , ага . В третьому коліні від копчика ...
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16.08.2020 15:50 Відповісти
+14
московіти настільки звикли жити в лайні, що вони те лайно просто не помічБоевики т. наз. "ЛНР" задержали "министра" Деркач, - СМИ - Цензор.НЕТ 539
мічаючи в якому лайні живуть
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16.08.2020 15:50 Відповісти
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Она чё бурятская самка?🤣
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16.08.2020 15:48 Відповісти
Чистих "шахтеро - комбайнерських кровей" , ага . В третьому коліні від копчика ...
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16.08.2020 15:50 Відповісти
Не, она местная, из завезённых бурятов после Голодомора.
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16.08.2020 15:51 Відповісти
Штош ...
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16.08.2020 15:48 Відповісти
московіти настільки звикли жити в лайні, що вони те лайно просто не помічБоевики т. наз. "ЛНР" задержали "министра" Деркач, - СМИ - Цензор.НЕТ 539
мічаючи в якому лайні живуть
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16.08.2020 15:50 Відповісти
Мля ... вони хоть миються ?...
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16.08.2020 15:53 Відповісти
Я правильно розумію : праворуч - це гнійна яма ?
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16.08.2020 15:54 Відповісти
Тувалет!!!
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16.08.2020 16:09 Відповісти
Что вы панимаете в технологиях маладой республики?Это же биде.Только это сплит система.
Емкость с водой в теплом помещении,что б зимой вода не замерзала,а сам горшок на улице.
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16.08.2020 18:17 Відповісти
Шарий везде! )
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16.08.2020 15:54 Відповісти
Епт! Єто не монтаж?! Пруфа нет? Я б восхитился пейзажем у мокшанки!)))
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16.08.2020 15:59 Відповісти
за спиной это что министерство где была задержана на рабочем месте?
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16.08.2020 16:01 Відповісти
Мдя, барак просто мрія НАТО.
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16.08.2020 16:08 Відповісти
"только руцкие люди могут подсвечивать себе дорогу из барака в тувалет айфоном" (С) )
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16.08.2020 17:11 Відповісти
В таком дерьме можно родить только три шарика...
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16.08.2020 20:32 Відповісти
Дай Бог не последняя...
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16.08.2020 15:52 Відповісти
жена?
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16.08.2020 15:53 Відповісти
Харашооооо....не астанавливайтесь!!!)))
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16.08.2020 15:57 Відповісти
Так и х*й с ней
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16.08.2020 16:06 Відповісти
Ну шо вы все ржоте?!) Ну типичная ж даунбаситка! Жыстокие вы! А после ордловского подвала , как похудеет, так сразу весь инстаграм пабидит!)))
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16.08.2020 16:22 Відповісти
Гуманитарку тырила?
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16.08.2020 16:32 Відповісти
не всем заплатила, отстегнет и отпустят.
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16.08.2020 16:53 Відповісти
Карати АНАЛЬНО!
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16.08.2020 16:55 Відповісти
Хай бох мілує
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16.08.2020 17:41 Відповісти
Страдать должен и каратель и караемый.
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16.08.2020 18:18 Відповісти
Дєрмак її вже включив в список на обмін?
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16.08.2020 18:28 Відповісти
 
 