Бойовики так званої "ЛНР" затримали "міністерку" Деркач, - ЗМІ

Ірину Деркач, яку в незаконному збройному формуванні називають "в.о. міністра промисловості та торгівлі" відвезли в "МДБ".

Про це повідомляє низка луганських спільнот у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Донецькі новини".

Зокрема, повідомляється, що Деркач затримали на робочому місці, "вирішується питання про запобіжний захід".

Також наголошується, що Деркач є креатурою "першого заступника голови уряду "ЛНР" Юрія Говтвіна.

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