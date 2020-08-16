Бойовики так званої "ЛНР" затримали "міністерку" Деркач, - ЗМІ
Ірину Деркач, яку в незаконному збройному формуванні називають "в.о. міністра промисловості та торгівлі" відвезли в "МДБ".
Про це повідомляє низка луганських спільнот у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Донецькі новини".
Зокрема, повідомляється, що Деркач затримали на робочому місці, "вирішується питання про запобіжний захід".
Також наголошується, що Деркач є креатурою "першого заступника голови уряду "ЛНР" Юрія Говтвіна.
Топ коментарі
+21 Otec Pigidiy
показати весь коментар16.08.2020 15:48 Відповісти Посилання
+17 Татьяна Ежова
показати весь коментар16.08.2020 15:50 Відповісти Посилання
+14 Alter Nator
показати весь коментар16.08.2020 15:50 Відповісти Посилання
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мічаючи в якому лайні живуть
Емкость с водой в теплом помещении,что б зимой вода не замерзала,а сам горшок на улице.