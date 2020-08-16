Внук Назарбаева Айсултан, рассказывавший о коррупции, скончался в Лондоне
В столице Великобритании скончался от остановки сердца внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев. Ранее он публично рассказывал о коррупционных схемах своей семьи.
О смерти Айсултана Назарбаева сообщает издание "Закон.kz", информирует Цензор.НЕТ.
Его кончину подтвердил в Telegram казахский политолог Ербол Едилов. "Скончался в Лондоне Айсултан Назарбаев. Причины смерти выясняются. Ему было всего 30 лет. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой", - написал политолог.
Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, которая является председателем Сената страны, и политика, бизнесмена и дипломата Рахата Алиева, который был найден повешенным в тюрьме Вены в феврале 2015 года.
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В октябре 2019 года суд в Британии приговорил Назарбаева-младшего за сопротивление полиции к году тюрьмы условно. Приговор предполагал испытательный срок, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.
В феврале 2020 года он попросил в Великобритании политического убежища. Айсултан заявил, что владеет "информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана". По его словам, речь идет о газовом контракте, где за копейки продается казахстанский газ российскому "Газпрому".
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Потому что там очень много интересного можно узнать и о руководителях и особенно о королевской семье.
И самое главное. Зачем заканчивать жизнь самоубийством человеку в 94 года, который подавал 5 прошений о помиловании? И не лгите еще раз, Шпандау неоднократно хотели закрыть, Гесс был последним ее заключенным
Изучайте. Фальсификаций улик море.
Кстати есть записка директора ФБР Гувера Президенту США с предложением изолировать Эдуарда VIII с супругой.
Он вел переговоры с Германией не только в 1937, но и после. Опять вы брешете зачем-то.
P.S. Вы историк? Серьезно? Я в ауте
Давно да. Но переговоры вел. Слушайте есть миллион исследований британских и амеровских исследователей, основанных на документах. Черчилль прямо писал "....Публикация документов принесет боль герцогу Виндзорскому и может создать неправильное впечатление о его роли в развитии отношений двух стран, отложить печатание "Виндзорских папок"...". Во время войны ЕГО СОСЛАЛИ НА БАГАМЫ. Но речь идет как раз о предвоенном времени. Мюнхенский договор. Если вам это о чем-то скажет.
Зачем вы спорите с сотнями амеровских и английских историков? Хотите себя унизить? Получается
Плюс передача документов немцам в 1939-1941 годах. Это во время объявленной войны. И у него были чудные помощники в Британии и друзья в Германии, которые бывали в Британии Это же ВАШ пост. У Вас еще и с памятью плохо. То Эдуарда с Гергом путаете, то не помните, что сами же и писали. То забываете, что я сама ВАМ и написала, что его под конвоем отправили на Багамы буквально через пару месяцев после назначения Черчилля премьером в 40-м. С плохой памятью надо бороться. Всё - достало. Документальные подтверждения,, которые ничем кроме Ваших слов не подтверждаются, это из той же оперы, что книжка советского надзирателя о Гессе.
таких випадків в історі'ї - хоч греблю гати
риторичне запитання: чи пошкодують вони власний народ?