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Внук Назарбаева Айсултан, рассказывавший о коррупции, скончался в Лондоне

Внук Назарбаева Айсултан, рассказывавший о коррупции, скончался в Лондоне

В столице Великобритании скончался от остановки сердца внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев. Ранее он публично рассказывал о коррупционных схемах своей семьи.

О смерти Айсултана Назарбаева сообщает издание "Закон.kz", информирует Цензор.НЕТ.

Его кончину подтвердил в Telegram казахский политолог Ербол Едилов. "Скончался в Лондоне Айсултан Назарбаев. Причины смерти выясняются. Ему было всего 30 лет. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой", - написал политолог.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, которая является председателем Сената страны, и политика, бизнесмена и дипломата Рахата Алиева, который был найден повешенным в тюрьме Вены в феврале 2015 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана"

В октябре 2019 года суд в Британии приговорил Назарбаева-младшего за сопротивление полиции к году тюрьмы условно. Приговор предполагал испытательный срок, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.

В феврале 2020 года он попросил в Великобритании политического убежища. Айсултан заявил, что владеет "информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана". По его словам, речь идет о газовом контракте, где за копейки продается казахстанский газ российскому "Газпрому".

Также на Цензор.НЕТ: На автодороге в Одесской области нашли тело женщины, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

Казахстан (783) Назарбаев Нурсултан (173) смерть (9261)


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Топ комментарии
+34
Новичок?
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16.08.2020 15:59 Ответить
+15
Значить правильний був пацан! Міг би в грошах купатися, тачки і шалави міняти, а цому серце зупипили за правду
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16.08.2020 16:04 Ответить
+13
Потому он и скончался, что рассказал о коррупционных схемах семьи. Что тут не ясно?
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16.08.2020 16:00 Ответить
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Новичок?
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16.08.2020 15:59 Ответить
Казахстан, Х**лостан - ... ?
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16.08.2020 16:26 Ответить
да нет дедушка Назарбаев воровал воровал а Бог делит и делит во внуках... скоро до деток дойдет вот она теория двух бассейнов... из одного утекло во второй притекло и обратно...
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16.08.2020 16:30 Ответить
Вакцина от Covid 19, российского производства.
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16.08.2020 18:35 Ответить
Передоз
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16.08.2020 20:13 Ответить
Наркоша.
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16.08.2020 16:00 Ответить
Звісно, любий критик діючої влади наркоман.
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16.08.2020 16:17 Ответить
В октябре 2019 года суд в Британии приговорил Назарбаева-младшего за сопротивление полиции к году тюрьмы условно. Приговор предполагал испытательный срок, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.
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16.08.2020 16:25 Ответить
У них это семейное. Его тетка полтонны вынюхала. И ничего. Троих родила.
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16.08.2020 16:34 Ответить
В этой семье очень много скелетов по шкафам спрятано.
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16.08.2020 16:43 Ответить
Второго схоронили уж. Думаю не последнего. А как дедка помрет, так вообще там такое начнется.
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16.08.2020 16:47 Ответить
Не думаю. Мать до мая нынешнего года возглавляла сенат. Так что не особо отразилась в целом на клане вся эта мышиная возня вокруг фамилии.
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16.08.2020 16:52 Ответить
Вот именно что до мая. Тепереча все. Они не у власти большой. Потихоньку перебьют, после смерти деда конечно.
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16.08.2020 16:55 Ответить
Не думаю. Бессмысленно.
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16.08.2020 17:00 Ответить
Бабки. Или они все отдадут и уедут.
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16.08.2020 17:43 Ответить
Полоний?
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16.08.2020 16:00 Ответить
Ніт, Полонія Гамлет випадково замочив шпагою. А цього отруїли цілеспрямовано.
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16.08.2020 17:00 Ответить
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16.08.2020 21:42 Ответить
Потому он и скончался, что рассказал о коррупционных схемах семьи. Что тут не ясно?
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16.08.2020 16:00 Ответить
Не мог он рассказать что-то новое, чего не было в книге, которую лет 15 назад выпустил на Западе его отец, за которую кстати в Казахстане введена уголовная ответственность.
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16.08.2020 16:46 Ответить
Он слишком много знал...
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16.08.2020 16:01 Ответить
Шо называется, доп#@дЕлся...
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16.08.2020 16:01 Ответить
Там СЕМЬЯ решает будешь ли ты или нет...
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16.08.2020 16:02 Ответить
Типу вони самі вбили свого сина/внука?
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16.08.2020 16:05 Ответить
То, что его убили 100%. Может и семья. Его отца также убили.
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16.08.2020 16:09 Ответить
Слухи...... две экспертизы было, в Австрии и Швейцарии. Самоубийство.
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16.08.2020 16:47 Ответить
Ой я тебе умоляю. По Гессу тоже экспертизы были. Он слишком много знал.
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16.08.2020 16:48 Ответить
Не тот случай........Книгу он выпустил в 2009, до 2014 свободно разгуливал по Европе, а умер в 2015 в тюрьме - повесился. Слишком глупый сценарий, зачем было ждать 6 лет, чтобы убить.
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16.08.2020 16:58 Ответить
А как ты себе представляешь это вне тюрьмы? В тюрьме проще вмего.
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16.08.2020 17:44 Ответить
Это не Голливуд........ и не пост-совок.
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16.08.2020 18:09 Ответить
Ахаа. А Гесс в Совке повесился? Не смеши меня. Алиев очевидно очень многое мог еще сказать, особенно по вопросам касающимся его жены и сына, которые и держат общак
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16.08.2020 18:42 Ответить
Если Вы о Рудольфе - то даже не смешно. Кому было надо вешать в 80-х годах мумию, которой перевалило за девяносто. Прекращайте искать заговоры и убийства, вредно для психики.
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16.08.2020 18:58 Ответить
Эта мумия знала столько в начале войны, что не повесить его было нельзя. До сих пор только в двух странах массово засекречены архивы 2 мировой - СССР и ... Великобритания.
Потому что там очень много интересного можно узнать и о руководителях и особенно о королевской семье.
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16.08.2020 19:04 Ответить
И на фига и кому сдалась его консервация на полвека, чтобы потом избавляться? Ну хоть сами понимаете, что версия по меньшей мере несостоятельная. О нем благополучно забыли еще в 60-х.
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16.08.2020 19:11 Ответить
В чем несостоятельна? Во первых Гессу дали пожизненное. Во-вторых он дожил до 95 лет (что уникально). В третьих его хотели выпустить (что тоже не предполагалось). В четвертых очень странное (и по сути, и по исполнению) самоубийство отъявленного нациста пере тем как его должны были выпустить. И наконец в пятых. Он "самоубился" на английской смене
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16.08.2020 19:45 Ответить
А ну и в шестых. Выявлена массовая фальсификация улик в деле о самоубийстве.
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16.08.2020 19:50 Ответить
И все это перечеркивается только одним фактом. Британцы могли его самоубить за долгих 4 года, когда он был у них в плену, вплоть до окончания второй мировой. Ну а фантазии его нацистских почитателей, во главе с его сыном до сих пор пользуются успехом только у любителей теорий заговора. Равно как и слух о том, что его собирались выпустить не соответствует истине. Фальсификации тоже кстати из разряда медиа-фантазий. При этом аутентичность его посмертной записки сложно опровергнуть.
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16.08.2020 20:14 Ответить
Ага. Только кто был у власти тогда в Британии? А? И факт оказывается на поверку туфтой Ну факты в фальсификации результатов экспертиз это британцы установили. Тоже поди почитатели нацизма И записка уже не та, как оказалось в деле. О как
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16.08.2020 20:22 Ответить
Еще раз повторю - не опирайтесь на вранье сына Гесса. Нет официальной экспертизы с фальсификацией. Ну а у власти во время войны был Черчилль, убежденный консерватор, приближенный к королевской семье. Кому как не ему было втихую избавиться от того, кто по-вашему мнению являлся занозой. Поэтому прекращайте уже тут рассказывать сказки от Гесса младшего.
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16.08.2020 20:57 Ответить
Не бреши, записка не та. Просто не та и все. Правильно, Черчиллю нужен был живой Гесс. Как раз именно Черчилль был КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ПЕРГОВОРОВ С ГИТЛЕРОМ. В отличии от королевской семьи. Вы опять лжете.
И самое главное. Зачем заканчивать жизнь самоубийством человеку в 94 года, который подавал 5 прошений о помиловании? И не лгите еще раз, Шпандау неоднократно хотели закрыть, Гесс был последним ее заключенным
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16.08.2020 21:05 Ответить
Лжете тут только Вы уже не первый час. Чужие выдумки, которые Вам чем-то нравятся. Черчилль был близким другом королевской семьи и лично Георга, а потом и Елизаветы. Ну а мнение королевской семьи относительно переговоров вообще звучит смешно. Королевская семья не имеет и не имела никаких рычагов влияния и никакой реальной власти. Стыдно не знать. Ну и стыдно не знать, что он никто иной, как потомок герцогов Мальборо. Зачем кончать жизнь самоубийством.......... наверное от безысходности и усталости. прекрасно зная, что умрет он так и не выйдя на свободу.
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16.08.2020 21:18 Ответить
Но тем не менее не бреши, члены королевской семьи вели переговоры с Гитлером. Это факт. Этому есть миллион свидетельств. Черчилль был категорически против. И что он САМ ГЕРЦОГ МАЛЬБОРО ))) Да, наверное устал жить закоренелый нацист, так не хотел на волю. Кстати, о фальсификации документов пишут британцы и русские ))) Так почему записка другая сейчас в деле? С годами изменились возможности экспертиз, наверное только поэтому )))
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16.08.2020 21:24 Ответить
http://spandau-prison.com/zachem-falsificirovali-rassledovanie-v-shpandau-chast-1/
Изучайте. Фальсификаций улик море.
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16.08.2020 21:27 Ответить
Изучать художественную литературу и читать книгу, написанную бывшим надзирателем, который получил за нее неплохие деньги? Да еще советского надзирателя? Которого в момент смерти Гесса вообще не было на территории тюрьмы, потому что не советская смена была. Вы действительно настолько наивны? Дошла до бреда о французском надзирателе, который на самом деле был последним управляющим тюрьмы, это некий Тони Ле Тиссье и поняла, что дальше этот бред просто нечитаем. Всё......... закончим на этом. Вам не повезло схлеснуться по этой теме именно со мной. Найдите свободные уши, владелец которых ни сном, ни духом о тех событиях. Удачи.
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16.08.2020 21:56 Ответить
Ну у вас все брешут. И британские историки. И документы, которые прямо указывают на переговоры Эдуарда VIII и Гитлера. И подмененная записка это ничего Вы просто отметаете факты и заменяете их своими домыслами. Но ввиду среднего уровня интеллекта получается не особо. Нам действительно стоит попрощаться.
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16.08.2020 21:59 Ответить
Когда до Вас уже дойдет, что в 37 Эдуард был уже изгоем в своей стране, которого Георг выпер из страны. И никаких переговоров вести не мог, учитывая статус гражданского лица.
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16.08.2020 22:14 Ответить
Его выпереть из страны мог только премьер, ЭТО РЕШЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ. Не гражданское лицо, а ГЕРЦОГ и брат КОРОЛЯ И переговоры с ним велись. ЭТО ФАКТ.
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16.08.2020 22:17 Ответить
Герцог - не должность, он был гражданским лицом на тот момент. А выпереть из страны брата короля мог только король. Это не говоря о том, что в 37 Черчилль не был премьером. Всё- вот теперь уж точно ликбез закончен.
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16.08.2020 22:33 Ответить
Потому что Эдуарда VIII выпер на Багамы именно Черчилль, и было это в августе 1940 года.
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16.08.2020 22:45 Ответить
Кстати, шухер в Британии по поводу документов с Эдуарда VIII начался в 50-е годы. Вот цитата Черчилля "...Учитывая, что публикация документов принесет боль герцогу Виндзорскому и может создать неправильное впечатление о его роли в развитии отношений двух стран, отложить печатание "Виндзорских папок"...".
Кстати есть записка директора ФБР Гувера Президенту США с предложением изолировать Эдуарда VIII с супругой.
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16.08.2020 22:05 Ответить
Его и изолировали.........сами британцы. Хватит - учите историю. Он сделал глупость в 37 году, появившись в Германии, за что потом расплачивался всю свою жизнь. Но был в Германии не Эдуард 8, а герцог Виндзорский.
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16.08.2020 22:10 Ответить
Т.е. Черчилль его изолировал? Т.е. он уже не его друг выходит? Вроде как близкий друг? Или это не вы писали?
Он вел переговоры с Германией не только в 1937, но и после. Опять вы брешете зачем-то.
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16.08.2020 22:15 Ответить
Я писала, что он был другом Георга. Всё, надоелоооооо.......... Читайте документы, а не измышлизмы.
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16.08.2020 22:29 Ответить
Ну т.е. другом королевской семьи это не другом брата короля? Действительно вы уже сами не знаете что придумать на свою ложь. Я же прямо написал что Черчилль был против переговоров с Германией и всех кто их вел, в т.ч. и в королевской семье. Ну так и согласились бы. Зачем было хер...ю писать?
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16.08.2020 22:35 Ответить
Непробиваемо........ Герцог Виндзорский не был другом даже своей семье. Только привычка веками держать лицо на публике удерживала короля от более радикальных мер, чем изгнание. Еще раз и по буквам. Черчилль стал премьером в 40-м. И в том же 40-м Герцога выперли на Багамы из Европы. БУКВАЛЬНО через пару месяцев после назначения Черчилля премьером. Какие, черт побери переговоры между братом короля и Гитлером в 40-м и уж тем более в 41-м............ Что касается документов, о которых идет речь и которые не хотел публиковать Черчилль, то снова мимо. Речь там шла не столько о бывшем короле, сколько о его жене, из-за которой собственно вся каша и заварилась. В Британии это уже давно ни для кого не секрет.
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16.08.2020 22:55 Ответить
Слушайте ну это вы писали, что Королевская семья дружна с Черчиллем. Конечно королевская семья это не брат Короля. И я об этом. А вы все про 1937 год, что тогда не Черчилль был премьером. Память возвращается? Ну они были, и 1937, и 1938, и 1939, и 1940 году. Ну это БЫЛО, есть документы, давно они озвучены, о них давно поспорили американские и британские историки. Да, да, вы у нас эксперт по документам. Амеровские историки пишут, что о сути переговоров с Гитлером в этих документах в основном идет речь. Что не трогайте Польшу, а Чехословакию забирайте. Это по Мюнхенскому договору 1938. Ну и т.д.
P.S. Вы историк? Серьезно? Я в ауте
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16.08.2020 23:06 Ответить
Изгой королевской семьи, фактически никто и никем не признаваемый с 37 года. Ну хватит уже домысливать. Историки очень любят спорить, британские и американские в том числе. Работа у них такая и так они на жизнь зарабатывают. Вот только никаких документальных подтверждений тем событиям нет. Там слухи, там что-то в прессе тех лет проскочило, кто-то что-то в мемуарах написал......... вот так вот и дают пищу для фантазий. А по факту ничего кроме Мюнхенского соглашения нет и уж там точно бывший король Эдуард не потоптался. Ну а что послужило причиной, что премьер Невилл подписал мюнхенское соглашение в 38 остается только фантазировать. Историкам в том числе. Вот только зачем приплетать сюда бывшего короля они и сами не ответят.
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16.08.2020 23:25 Ответить
Ну конечно Эдуарда VIII вы членом королевской семьи не считаете
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16.08.2020 21:51 Ответить
Прекращайте, говорю же, что уже не смешно даже. Изучайте историю. На момент событий 41 года он уже давно не имел никакого отношения к политике страны, даже номинально........ от слова ВООБЩЕ и был не Эдуардом VIII, а герцогом. Кстати фактически королем он так и не ста, так как коронован не был. Во время войны жил на Багамах, его туда фактически отправили в ссылку, да и позднее, уже после войны ил где угодно, только не в Англии, лишь изредка туда наведываясь буквально на считанные дни. Он был изгоем в семье. . Всё, лекция по истории закончена, удаляюсь.
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16.08.2020 22:07 Ответить
Ну т.е. Эдуарда VIII не член королевской семьи? Вы уже забрехались сами себе даже
Давно да. Но переговоры вел. Слушайте есть миллион исследований британских и амеровских исследователей, основанных на документах. Черчилль прямо писал "....Публикация документов принесет боль герцогу Виндзорскому и может создать неправильное впечатление о его роли в развитии отношений двух стран, отложить печатание "Виндзорских папок"...". Во время войны ЕГО СОСЛАЛИ НА БАГАМЫ. Но речь идет как раз о предвоенном времени. Мюнхенский договор. Если вам это о чем-то скажет.
Зачем вы спорите с сотнями амеровских и английских историков? Хотите себя унизить? Получается
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16.08.2020 22:13 Ответить
У Вас плохо с хронологией еще ко всему...... Ну не был он в 37 году, в декабре, когда посетил Германию даже некоронованным королем, всего лишь герцогом-изгоем семьи..Ему вообще запретили появляться в Англии. И никаких переговоров вести не мог. Я не спорю, я ЗНАЮ историю. Ну вот как-то так получилось, а особенно историю Великобритании и Франции.
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16.08.2020 22:23 Ответить
Слушайте, спорьте с американскими и английскими историками. Чего вы ко мне привязались? Они пишут что вел, приводят документы. И в Мюнхенском позоре его участие есть.
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16.08.2020 22:26 Ответить
.................
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16.08.2020 22:30 Ответить
Плюс передача документов немцам в 1939-1941 годах. Это во время объявленной войны. И у него были чудные помощники в Британии и друзья в Германии, которые бывали в Британии.
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16.08.2020 22:31 Ответить
До Вас дойдет когда-нибудь, что в 1939-1941 годах он ничего передать не мог. Он первый раз появился в Великобритании после 37 года только в пятьдесят каком-то там году, не помню уже точно, приехал на похороны кажется кого-то из родственников. Никаких документов у него просто быть не могло. Ну а друзья в Германии, которые во время войны бывали в Британии......... это шедевр фантазии. Голубиную почту еще скажите с Багамских островов он отправлял в Берлин в 41.
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16.08.2020 22:40 Ответить
Еще раз, для совсем тугих. В Британии он имел своих людей. Он регулярно вел с Гитлером и КО переговоры, естественно не в Британии. Этому есть ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, опубликованные и описанные британскими и американскими историками. На Багамах он оказался в августе 1940 года. И не раньше, не брешите. У нас речь идет о 1937-1940 годах.
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16.08.2020 22:48 Ответить
Онук Назарбаєва Айсултан, що розповідав про корупцію, помер у Лондоні - Цензор.НЕТ 4988 https://censor.net/user/417683

Плюс передача документов немцам в 1939-1941 годах. Онук Назарбаєва Айсултан, що розповідав про корупцію, помер у Лондоні - Цензор.НЕТ 4988 Это во время объявленной войны. И у него были чудные помощники в Британии и друзья в Германии, которые бывали в Британии Это же ВАШ пост. У Вас еще и с памятью плохо. То Эдуарда с Гергом путаете, то не помните, что сами же и писали. То забываете, что я сама ВАМ и написала, что его под конвоем отправили на Багамы буквально через пару месяцев после назначения Черчилля премьером в 40-м. С плохой памятью надо бороться. Всё - достало. Документальные подтверждения,, которые ничем кроме Ваших слов не подтверждаются, это из той же оперы, что книжка советского надзирателя о Гессе.
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16.08.2020 23:13 Ответить
Интересно когда К оля Лукашенко начнёт говорить о своей семье?
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16.08.2020 16:03 Ответить
Значить правильний був пацан! Міг би в грошах купатися, тачки і шалави міняти, а цому серце зупипили за правду
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16.08.2020 16:04 Ответить
Шо? курдючного жира поел?
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16.08.2020 16:05 Ответить
тирани навіть власне сім'я не шкодують заради влади
таких випадків в історі'ї - хоч греблю гати
риторичне запитання: чи пошкодують вони власний народ?
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16.08.2020 16:05 Ответить
Англия отомстит за все загадочные и не не очень смерти. А нет, не отомстит. Джентельмены.
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16.08.2020 16:07 Ответить
Как папку. Сильно работают. Но свою миссию он выполнил. Даригу от власти отодвинули.
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16.08.2020 16:07 Ответить
прежде чем увидеть лондон, каждый теперь должен хорошо подумать, хочет ли он там умереть от различных лондонских болезней несовместимых с жизнью )
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16.08.2020 16:08 Ответить
Наркотики убивают. Семейные тайны убивают. У золотого мальчика не было шансов.
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16.08.2020 16:09 Ответить
Знову "Новичок"!!!
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16.08.2020 16:14 Ответить
ФСБшный почерк, однозначно
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16.08.2020 16:25 Ответить
Он чокнутый на всю голову был.
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16.08.2020 16:35 Ответить
Березовский , Литвиненко и многие другие также отошли в мир иной , благодаря ФСБшной россии !!
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16.08.2020 16:36 Ответить
Що тих втікачів тягне в Лондон? там москалі вже пачку своїх ворогів вбили, а місцевим лордам начхати. Аби гроші свої везли. Така вона демократія *******.
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16.08.2020 17:05 Ответить
Вот и "братская помощь" подоспела.
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16.08.2020 18:37 Ответить
Он не внук, а родной сын шала(старого пердуна) назарбайки. Я слышал такую версию, назарбайка по молодости был дерзким и что то такое сделал, что его за член крепко взял его будущий тесть и сказал ему, что у него есть выбор: - либо он(назарбайка) женится на его дочери саре, у которой уже была дочь даригушка, либо он садится в тюрьму. Дерзкий и смекалистый назарбайка выбрал первое. То есть его дочь даригушка ему не родная дочь, ну он и стал ее ********* как только она стала *********. На халяву же. Этой зимой был скандал в Казахстане по генетической экспертизе выяснилось что айсултан не сын убитого назарбайкой алиева(муж/алень даригушки), а его родной сын - он сын назарабайки. То есть его дочь одновременно и его дженьчина, а внук одновременно и сын. Ну... пожилой человек - принято кагбэ уважать член аташки. Вот и вы и ваша пресса тоже проявляет кагбэ уважение ему, хотя скандал был громкий и все поняли что айсултан его родной сын. Алиев как и его "жена" Дарига, как и его сын Айсултан много хлопот принесли и Казахстану и Европе, европейцы же очень любят деньги, но очень не любят все что "под", так как сами не без греха. Нынешний *****/гомик/презик Казахстана несмотря на то что безразличен к бабцам, в свое время активно охаживал даригушку, типа был влюблен в нее и очень метил в презики Казахстана - вот **** *****ская добился своего. Онегдод фтему: - Объявление в общаге - пропала кошка с котятами, просьба вернуть. Вот такие пироги с котятами.
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16.08.2020 19:37 Ответить
Алиев как и его "жена" Дарига, как и его "сын" Айсултан много... так правильно, кавычки забыл поставить в слове "сын".
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16.08.2020 19:41 Ответить
наркота - зло.
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17.08.2020 01:04 Ответить
 
 