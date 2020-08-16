Внук Назарбаева Айсултан, рассказывавший о коррупции, скончался в Лондоне

В столице Великобритании скончался от остановки сердца внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев. Ранее он публично рассказывал о коррупционных схемах своей семьи.

О смерти Айсултана Назарбаева сообщает издание "Закон.kz", информирует Цензор.НЕТ.

Его кончину подтвердил в Telegram казахский политолог Ербол Едилов. "Скончался в Лондоне Айсултан Назарбаев. Причины смерти выясняются. Ему было всего 30 лет. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой", - написал политолог.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, которая является председателем Сената страны, и политика, бизнесмена и дипломата Рахата Алиева, который был найден повешенным в тюрьме Вены в феврале 2015 года.

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В октябре 2019 года суд в Британии приговорил Назарбаева-младшего за сопротивление полиции к году тюрьмы условно. Приговор предполагал испытательный срок, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.

В феврале 2020 года он попросил в Великобритании политического убежища. Айсултан заявил, что владеет "информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана". По его словам, речь идет о газовом контракте, где за копейки продается казахстанский газ российскому "Газпрому".

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