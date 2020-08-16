Онук Назарбаєва Айсултан, що розповідав про корупцію, помер у Лондоні

У столиці Великої Британії помер від зупинки серця внук першого президента Казахстану Айсултан Назарбаєв. Раніше він публічно розповідав про корупційні схеми своєї сім'ї.

Про смерть Айсултана Назарбаєва повідомляє видання "Закон.kz", інформує Цензор.НЕТ.

Його смерть підтвердив в Telegram казахський політолог Ербол Еділя. "Помер в Лондоні Айсултан Назарбаєв. Причини смерті з'ясовуються. Йому було всього 30 років. Висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким у зв'язку з важкою втратою", - написав політолог.

Айсултан Назарбаєв - син старшої дочки експрезидента Казахстану Дариги, яка є головою Сенату країни, і політика, бізнесмена і дипломата Рахата Алієва, який був знайдений повішеним у в'язниці Відня в лютому 2015 року.

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У жовтні 2019 року суд в Британії засудив Назарбаєва-молодшого за опір поліції до року в'язниці умовно. Вирок припускав випробувальний термін, лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф.

У лютому 2020 року попросив у Великої Британії політичного притулку. Айсултан заявив, що володіє "інформацією про високомасштабну корупцію між урядами Росії і Казахстану". За його словами, йдеться про газовий контракт, де за копійки продається казахстанський газ російському "Газпрому".