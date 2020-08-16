Онук Назарбаєва Айсултан, що розповідав про корупцію, помер у Лондоні
У столиці Великої Британії помер від зупинки серця внук першого президента Казахстану Айсултан Назарбаєв. Раніше він публічно розповідав про корупційні схеми своєї сім'ї.
Про смерть Айсултана Назарбаєва повідомляє видання "Закон.kz", інформує Цензор.НЕТ.
Його смерть підтвердив в Telegram казахський політолог Ербол Еділя. "Помер в Лондоні Айсултан Назарбаєв. Причини смерті з'ясовуються. Йому було всього 30 років. Висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким у зв'язку з важкою втратою", - написав політолог.
Айсултан Назарбаєв - син старшої дочки експрезидента Казахстану Дариги, яка є головою Сенату країни, і політика, бізнесмена і дипломата Рахата Алієва, який був знайдений повішеним у в'язниці Відня в лютому 2015 року.
У жовтні 2019 року суд в Британії засудив Назарбаєва-молодшого за опір поліції до року в'язниці умовно. Вирок припускав випробувальний термін, лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф.
У лютому 2020 року попросив у Великої Британії політичного притулку. Айсултан заявив, що володіє "інформацією про високомасштабну корупцію між урядами Росії і Казахстану". За його словами, йдеться про газовий контракт, де за копійки продається казахстанський газ російському "Газпрому".
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Потому что там очень много интересного можно узнать и о руководителях и особенно о королевской семье.
И самое главное. Зачем заканчивать жизнь самоубийством человеку в 94 года, который подавал 5 прошений о помиловании? И не лгите еще раз, Шпандау неоднократно хотели закрыть, Гесс был последним ее заключенным
Изучайте. Фальсификаций улик море.
Кстати есть записка директора ФБР Гувера Президенту США с предложением изолировать Эдуарда VIII с супругой.
Он вел переговоры с Германией не только в 1937, но и после. Опять вы брешете зачем-то.
P.S. Вы историк? Серьезно? Я в ауте
Давно да. Но переговоры вел. Слушайте есть миллион исследований британских и амеровских исследователей, основанных на документах. Черчилль прямо писал "....Публикация документов принесет боль герцогу Виндзорскому и может создать неправильное впечатление о его роли в развитии отношений двух стран, отложить печатание "Виндзорских папок"...". Во время войны ЕГО СОСЛАЛИ НА БАГАМЫ. Но речь идет как раз о предвоенном времени. Мюнхенский договор. Если вам это о чем-то скажет.
Зачем вы спорите с сотнями амеровских и английских историков? Хотите себя унизить? Получается
Плюс передача документов немцам в 1939-1941 годах. Это во время объявленной войны. И у него были чудные помощники в Британии и друзья в Германии, которые бывали в Британии Это же ВАШ пост. У Вас еще и с памятью плохо. То Эдуарда с Гергом путаете, то не помните, что сами же и писали. То забываете, что я сама ВАМ и написала, что его под конвоем отправили на Багамы буквально через пару месяцев после назначения Черчилля премьером в 40-м. С плохой памятью надо бороться. Всё - достало. Документальные подтверждения,, которые ничем кроме Ваших слов не подтверждаются, это из той же оперы, что книжка советского надзирателя о Гессе.
таких випадків в історі'ї - хоч греблю гати
риторичне запитання: чи пошкодують вони власний народ?