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Онук Назарбаєва Айсултан, що розповідав про корупцію, помер у Лондоні

Онук Назарбаєва Айсултан, що розповідав про корупцію, помер у Лондоні

У столиці Великої Британії помер від зупинки серця внук першого президента Казахстану Айсултан Назарбаєв. Раніше він публічно розповідав про корупційні схеми своєї сім'ї.

Про смерть Айсултана Назарбаєва повідомляє видання "Закон.kz", інформує Цензор.НЕТ.

Його смерть підтвердив в Telegram казахський політолог Ербол Еділя. "Помер в Лондоні Айсултан Назарбаєв. Причини смерті з'ясовуються. Йому було всього 30 років. Висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким у зв'язку з важкою втратою", - написав політолог.

Айсултан Назарбаєв - син старшої дочки експрезидента Казахстану Дариги, яка є головою Сенату країни, і політика, бізнесмена і дипломата Рахата Алієва, який був знайдений повішеним у в'язниці Відня в лютому 2015 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назарбаєв заразився коронавірусом: працює дистанційно

У жовтні 2019 року суд в Британії засудив Назарбаєва-молодшого за опір поліції до року в'язниці умовно. Вирок припускав випробувальний термін, лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф.

У лютому 2020 року попросив у Великої Британії політичного притулку. Айсултан заявив, що володіє "інформацією про високомасштабну корупцію між урядами Росії і Казахстану". За його словами,  йдеться про газовий контракт, де за копійки продається казахстанський газ російському "Газпрому".

Казахстан (878) Назарбаєв Нурсултан (72) смерть (6789)


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Топ коментарі
+34
Новичок?
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16.08.2020 15:59 Відповісти
+15
Значить правильний був пацан! Міг би в грошах купатися, тачки і шалави міняти, а цому серце зупипили за правду
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16.08.2020 16:04 Відповісти
+13
Потому он и скончался, что рассказал о коррупционных схемах семьи. Что тут не ясно?
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16.08.2020 16:00 Відповісти
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Новичок?
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16.08.2020 15:59 Відповісти
Казахстан, Х**лостан - ... ?
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16.08.2020 16:26 Відповісти
да нет дедушка Назарбаев воровал воровал а Бог делит и делит во внуках... скоро до деток дойдет вот она теория двух бассейнов... из одного утекло во второй притекло и обратно...
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16.08.2020 16:30 Відповісти
Вакцина от Covid 19, российского производства.
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16.08.2020 18:35 Відповісти
Передоз
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16.08.2020 20:13 Відповісти
Наркоша.
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16.08.2020 16:00 Відповісти
Звісно, любий критик діючої влади наркоман.
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16.08.2020 16:17 Відповісти
В октябре 2019 года суд в Британии приговорил Назарбаева-младшего за сопротивление полиции к году тюрьмы условно. Приговор предполагал испытательный срок, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.
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16.08.2020 16:25 Відповісти
У них это семейное. Его тетка полтонны вынюхала. И ничего. Троих родила.
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16.08.2020 16:34 Відповісти
В этой семье очень много скелетов по шкафам спрятано.
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16.08.2020 16:43 Відповісти
Второго схоронили уж. Думаю не последнего. А как дедка помрет, так вообще там такое начнется.
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16.08.2020 16:47 Відповісти
Не думаю. Мать до мая нынешнего года возглавляла сенат. Так что не особо отразилась в целом на клане вся эта мышиная возня вокруг фамилии.
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16.08.2020 16:52 Відповісти
Вот именно что до мая. Тепереча все. Они не у власти большой. Потихоньку перебьют, после смерти деда конечно.
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16.08.2020 16:55 Відповісти
Не думаю. Бессмысленно.
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16.08.2020 17:00 Відповісти
Бабки. Или они все отдадут и уедут.
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16.08.2020 17:43 Відповісти
Полоний?
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16.08.2020 16:00 Відповісти
Ніт, Полонія Гамлет випадково замочив шпагою. А цього отруїли цілеспрямовано.
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16.08.2020 17:00 Відповісти
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16.08.2020 21:42 Відповісти
Потому он и скончался, что рассказал о коррупционных схемах семьи. Что тут не ясно?
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16.08.2020 16:00 Відповісти
Не мог он рассказать что-то новое, чего не было в книге, которую лет 15 назад выпустил на Западе его отец, за которую кстати в Казахстане введена уголовная ответственность.
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16.08.2020 16:46 Відповісти
Он слишком много знал...
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16.08.2020 16:01 Відповісти
Шо называется, доп#@дЕлся...
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16.08.2020 16:01 Відповісти
Там СЕМЬЯ решает будешь ли ты или нет...
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16.08.2020 16:02 Відповісти
Типу вони самі вбили свого сина/внука?
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16.08.2020 16:05 Відповісти
То, что его убили 100%. Может и семья. Его отца также убили.
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16.08.2020 16:09 Відповісти
Слухи...... две экспертизы было, в Австрии и Швейцарии. Самоубийство.
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16.08.2020 16:47 Відповісти
Ой я тебе умоляю. По Гессу тоже экспертизы были. Он слишком много знал.
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16.08.2020 16:48 Відповісти
Не тот случай........Книгу он выпустил в 2009, до 2014 свободно разгуливал по Европе, а умер в 2015 в тюрьме - повесился. Слишком глупый сценарий, зачем было ждать 6 лет, чтобы убить.
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16.08.2020 16:58 Відповісти
А как ты себе представляешь это вне тюрьмы? В тюрьме проще вмего.
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16.08.2020 17:44 Відповісти
Это не Голливуд........ и не пост-совок.
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16.08.2020 18:09 Відповісти
Ахаа. А Гесс в Совке повесился? Не смеши меня. Алиев очевидно очень многое мог еще сказать, особенно по вопросам касающимся его жены и сына, которые и держат общак
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16.08.2020 18:42 Відповісти
Если Вы о Рудольфе - то даже не смешно. Кому было надо вешать в 80-х годах мумию, которой перевалило за девяносто. Прекращайте искать заговоры и убийства, вредно для психики.
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16.08.2020 18:58 Відповісти
Эта мумия знала столько в начале войны, что не повесить его было нельзя. До сих пор только в двух странах массово засекречены архивы 2 мировой - СССР и ... Великобритания.
Потому что там очень много интересного можно узнать и о руководителях и особенно о королевской семье.
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16.08.2020 19:04 Відповісти
И на фига и кому сдалась его консервация на полвека, чтобы потом избавляться? Ну хоть сами понимаете, что версия по меньшей мере несостоятельная. О нем благополучно забыли еще в 60-х.
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16.08.2020 19:11 Відповісти
В чем несостоятельна? Во первых Гессу дали пожизненное. Во-вторых он дожил до 95 лет (что уникально). В третьих его хотели выпустить (что тоже не предполагалось). В четвертых очень странное (и по сути, и по исполнению) самоубийство отъявленного нациста пере тем как его должны были выпустить. И наконец в пятых. Он "самоубился" на английской смене
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16.08.2020 19:45 Відповісти
А ну и в шестых. Выявлена массовая фальсификация улик в деле о самоубийстве.
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16.08.2020 19:50 Відповісти
И все это перечеркивается только одним фактом. Британцы могли его самоубить за долгих 4 года, когда он был у них в плену, вплоть до окончания второй мировой. Ну а фантазии его нацистских почитателей, во главе с его сыном до сих пор пользуются успехом только у любителей теорий заговора. Равно как и слух о том, что его собирались выпустить не соответствует истине. Фальсификации тоже кстати из разряда медиа-фантазий. При этом аутентичность его посмертной записки сложно опровергнуть.
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16.08.2020 20:14 Відповісти
Ага. Только кто был у власти тогда в Британии? А? И факт оказывается на поверку туфтой Ну факты в фальсификации результатов экспертиз это британцы установили. Тоже поди почитатели нацизма И записка уже не та, как оказалось в деле. О как
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16.08.2020 20:22 Відповісти
Еще раз повторю - не опирайтесь на вранье сына Гесса. Нет официальной экспертизы с фальсификацией. Ну а у власти во время войны был Черчилль, убежденный консерватор, приближенный к королевской семье. Кому как не ему было втихую избавиться от того, кто по-вашему мнению являлся занозой. Поэтому прекращайте уже тут рассказывать сказки от Гесса младшего.
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16.08.2020 20:57 Відповісти
Не бреши, записка не та. Просто не та и все. Правильно, Черчиллю нужен был живой Гесс. Как раз именно Черчилль был КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ПЕРГОВОРОВ С ГИТЛЕРОМ. В отличии от королевской семьи. Вы опять лжете.
И самое главное. Зачем заканчивать жизнь самоубийством человеку в 94 года, который подавал 5 прошений о помиловании? И не лгите еще раз, Шпандау неоднократно хотели закрыть, Гесс был последним ее заключенным
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16.08.2020 21:05 Відповісти
Лжете тут только Вы уже не первый час. Чужие выдумки, которые Вам чем-то нравятся. Черчилль был близким другом королевской семьи и лично Георга, а потом и Елизаветы. Ну а мнение королевской семьи относительно переговоров вообще звучит смешно. Королевская семья не имеет и не имела никаких рычагов влияния и никакой реальной власти. Стыдно не знать. Ну и стыдно не знать, что он никто иной, как потомок герцогов Мальборо. Зачем кончать жизнь самоубийством.......... наверное от безысходности и усталости. прекрасно зная, что умрет он так и не выйдя на свободу.
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16.08.2020 21:18 Відповісти
Но тем не менее не бреши, члены королевской семьи вели переговоры с Гитлером. Это факт. Этому есть миллион свидетельств. Черчилль был категорически против. И что он САМ ГЕРЦОГ МАЛЬБОРО ))) Да, наверное устал жить закоренелый нацист, так не хотел на волю. Кстати, о фальсификации документов пишут британцы и русские ))) Так почему записка другая сейчас в деле? С годами изменились возможности экспертиз, наверное только поэтому )))
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16.08.2020 21:24 Відповісти
http://spandau-prison.com/zachem-falsificirovali-rassledovanie-v-shpandau-chast-1/
Изучайте. Фальсификаций улик море.
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16.08.2020 21:27 Відповісти
Изучать художественную литературу и читать книгу, написанную бывшим надзирателем, который получил за нее неплохие деньги? Да еще советского надзирателя? Которого в момент смерти Гесса вообще не было на территории тюрьмы, потому что не советская смена была. Вы действительно настолько наивны? Дошла до бреда о французском надзирателе, который на самом деле был последним управляющим тюрьмы, это некий Тони Ле Тиссье и поняла, что дальше этот бред просто нечитаем. Всё......... закончим на этом. Вам не повезло схлеснуться по этой теме именно со мной. Найдите свободные уши, владелец которых ни сном, ни духом о тех событиях. Удачи.
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16.08.2020 21:56 Відповісти
Ну у вас все брешут. И британские историки. И документы, которые прямо указывают на переговоры Эдуарда VIII и Гитлера. И подмененная записка это ничего Вы просто отметаете факты и заменяете их своими домыслами. Но ввиду среднего уровня интеллекта получается не особо. Нам действительно стоит попрощаться.
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16.08.2020 21:59 Відповісти
Когда до Вас уже дойдет, что в 37 Эдуард был уже изгоем в своей стране, которого Георг выпер из страны. И никаких переговоров вести не мог, учитывая статус гражданского лица.
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16.08.2020 22:14 Відповісти
Его выпереть из страны мог только премьер, ЭТО РЕШЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ. Не гражданское лицо, а ГЕРЦОГ и брат КОРОЛЯ И переговоры с ним велись. ЭТО ФАКТ.
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16.08.2020 22:17 Відповісти
Герцог - не должность, он был гражданским лицом на тот момент. А выпереть из страны брата короля мог только король. Это не говоря о том, что в 37 Черчилль не был премьером. Всё- вот теперь уж точно ликбез закончен.
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16.08.2020 22:33 Відповісти
Потому что Эдуарда VIII выпер на Багамы именно Черчилль, и было это в августе 1940 года.
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16.08.2020 22:45 Відповісти
Кстати, шухер в Британии по поводу документов с Эдуарда VIII начался в 50-е годы. Вот цитата Черчилля "...Учитывая, что публикация документов принесет боль герцогу Виндзорскому и может создать неправильное впечатление о его роли в развитии отношений двух стран, отложить печатание "Виндзорских папок"...".
Кстати есть записка директора ФБР Гувера Президенту США с предложением изолировать Эдуарда VIII с супругой.
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16.08.2020 22:05 Відповісти
Его и изолировали.........сами британцы. Хватит - учите историю. Он сделал глупость в 37 году, появившись в Германии, за что потом расплачивался всю свою жизнь. Но был в Германии не Эдуард 8, а герцог Виндзорский.
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16.08.2020 22:10 Відповісти
Т.е. Черчилль его изолировал? Т.е. он уже не его друг выходит? Вроде как близкий друг? Или это не вы писали?
Он вел переговоры с Германией не только в 1937, но и после. Опять вы брешете зачем-то.
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16.08.2020 22:15 Відповісти
Я писала, что он был другом Георга. Всё, надоелоооооо.......... Читайте документы, а не измышлизмы.
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16.08.2020 22:29 Відповісти
Ну т.е. другом королевской семьи это не другом брата короля? Действительно вы уже сами не знаете что придумать на свою ложь. Я же прямо написал что Черчилль был против переговоров с Германией и всех кто их вел, в т.ч. и в королевской семье. Ну так и согласились бы. Зачем было хер...ю писать?
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16.08.2020 22:35 Відповісти
Непробиваемо........ Герцог Виндзорский не был другом даже своей семье. Только привычка веками держать лицо на публике удерживала короля от более радикальных мер, чем изгнание. Еще раз и по буквам. Черчилль стал премьером в 40-м. И в том же 40-м Герцога выперли на Багамы из Европы. БУКВАЛЬНО через пару месяцев после назначения Черчилля премьером. Какие, черт побери переговоры между братом короля и Гитлером в 40-м и уж тем более в 41-м............ Что касается документов, о которых идет речь и которые не хотел публиковать Черчилль, то снова мимо. Речь там шла не столько о бывшем короле, сколько о его жене, из-за которой собственно вся каша и заварилась. В Британии это уже давно ни для кого не секрет.
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16.08.2020 22:55 Відповісти
Слушайте ну это вы писали, что Королевская семья дружна с Черчиллем. Конечно королевская семья это не брат Короля. И я об этом. А вы все про 1937 год, что тогда не Черчилль был премьером. Память возвращается? Ну они были, и 1937, и 1938, и 1939, и 1940 году. Ну это БЫЛО, есть документы, давно они озвучены, о них давно поспорили американские и британские историки. Да, да, вы у нас эксперт по документам. Амеровские историки пишут, что о сути переговоров с Гитлером в этих документах в основном идет речь. Что не трогайте Польшу, а Чехословакию забирайте. Это по Мюнхенскому договору 1938. Ну и т.д.
P.S. Вы историк? Серьезно? Я в ауте
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16.08.2020 23:06 Відповісти
Изгой королевской семьи, фактически никто и никем не признаваемый с 37 года. Ну хватит уже домысливать. Историки очень любят спорить, британские и американские в том числе. Работа у них такая и так они на жизнь зарабатывают. Вот только никаких документальных подтверждений тем событиям нет. Там слухи, там что-то в прессе тех лет проскочило, кто-то что-то в мемуарах написал......... вот так вот и дают пищу для фантазий. А по факту ничего кроме Мюнхенского соглашения нет и уж там точно бывший король Эдуард не потоптался. Ну а что послужило причиной, что премьер Невилл подписал мюнхенское соглашение в 38 остается только фантазировать. Историкам в том числе. Вот только зачем приплетать сюда бывшего короля они и сами не ответят.
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16.08.2020 23:25 Відповісти
Ну конечно Эдуарда VIII вы членом королевской семьи не считаете
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16.08.2020 21:51 Відповісти
Прекращайте, говорю же, что уже не смешно даже. Изучайте историю. На момент событий 41 года он уже давно не имел никакого отношения к политике страны, даже номинально........ от слова ВООБЩЕ и был не Эдуардом VIII, а герцогом. Кстати фактически королем он так и не ста, так как коронован не был. Во время войны жил на Багамах, его туда фактически отправили в ссылку, да и позднее, уже после войны ил где угодно, только не в Англии, лишь изредка туда наведываясь буквально на считанные дни. Он был изгоем в семье. . Всё, лекция по истории закончена, удаляюсь.
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16.08.2020 22:07 Відповісти
Ну т.е. Эдуарда VIII не член королевской семьи? Вы уже забрехались сами себе даже
Давно да. Но переговоры вел. Слушайте есть миллион исследований британских и амеровских исследователей, основанных на документах. Черчилль прямо писал "....Публикация документов принесет боль герцогу Виндзорскому и может создать неправильное впечатление о его роли в развитии отношений двух стран, отложить печатание "Виндзорских папок"...". Во время войны ЕГО СОСЛАЛИ НА БАГАМЫ. Но речь идет как раз о предвоенном времени. Мюнхенский договор. Если вам это о чем-то скажет.
Зачем вы спорите с сотнями амеровских и английских историков? Хотите себя унизить? Получается
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16.08.2020 22:13 Відповісти
У Вас плохо с хронологией еще ко всему...... Ну не был он в 37 году, в декабре, когда посетил Германию даже некоронованным королем, всего лишь герцогом-изгоем семьи..Ему вообще запретили появляться в Англии. И никаких переговоров вести не мог. Я не спорю, я ЗНАЮ историю. Ну вот как-то так получилось, а особенно историю Великобритании и Франции.
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16.08.2020 22:23 Відповісти
Слушайте, спорьте с американскими и английскими историками. Чего вы ко мне привязались? Они пишут что вел, приводят документы. И в Мюнхенском позоре его участие есть.
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16.08.2020 22:26 Відповісти
.................
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16.08.2020 22:30 Відповісти
Плюс передача документов немцам в 1939-1941 годах. Это во время объявленной войны. И у него были чудные помощники в Британии и друзья в Германии, которые бывали в Британии.
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16.08.2020 22:31 Відповісти
До Вас дойдет когда-нибудь, что в 1939-1941 годах он ничего передать не мог. Он первый раз появился в Великобритании после 37 года только в пятьдесят каком-то там году, не помню уже точно, приехал на похороны кажется кого-то из родственников. Никаких документов у него просто быть не могло. Ну а друзья в Германии, которые во время войны бывали в Британии......... это шедевр фантазии. Голубиную почту еще скажите с Багамских островов он отправлял в Берлин в 41.
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16.08.2020 22:40 Відповісти
Еще раз, для совсем тугих. В Британии он имел своих людей. Он регулярно вел с Гитлером и КО переговоры, естественно не в Британии. Этому есть ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, опубликованные и описанные британскими и американскими историками. На Багамах он оказался в августе 1940 года. И не раньше, не брешите. У нас речь идет о 1937-1940 годах.
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16.08.2020 22:48 Відповісти
Онук Назарбаєва Айсултан, що розповідав про корупцію, помер у Лондоні - Цензор.НЕТ 4988 https://censor.net/user/417683

Плюс передача документов немцам в 1939-1941 годах. Онук Назарбаєва Айсултан, що розповідав про корупцію, помер у Лондоні - Цензор.НЕТ 4988 Это во время объявленной войны. И у него были чудные помощники в Британии и друзья в Германии, которые бывали в Британии Это же ВАШ пост. У Вас еще и с памятью плохо. То Эдуарда с Гергом путаете, то не помните, что сами же и писали. То забываете, что я сама ВАМ и написала, что его под конвоем отправили на Багамы буквально через пару месяцев после назначения Черчилля премьером в 40-м. С плохой памятью надо бороться. Всё - достало. Документальные подтверждения,, которые ничем кроме Ваших слов не подтверждаются, это из той же оперы, что книжка советского надзирателя о Гессе.
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16.08.2020 23:13 Відповісти
Интересно когда К оля Лукашенко начнёт говорить о своей семье?
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16.08.2020 16:03 Відповісти
Значить правильний був пацан! Міг би в грошах купатися, тачки і шалави міняти, а цому серце зупипили за правду
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16.08.2020 16:04 Відповісти
Шо? курдючного жира поел?
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16.08.2020 16:05 Відповісти
тирани навіть власне сім'я не шкодують заради влади
таких випадків в історі'ї - хоч греблю гати
риторичне запитання: чи пошкодують вони власний народ?
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16.08.2020 16:05 Відповісти
Англия отомстит за все загадочные и не не очень смерти. А нет, не отомстит. Джентельмены.
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16.08.2020 16:07 Відповісти
Как папку. Сильно работают. Но свою миссию он выполнил. Даригу от власти отодвинули.
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16.08.2020 16:07 Відповісти
прежде чем увидеть лондон, каждый теперь должен хорошо подумать, хочет ли он там умереть от различных лондонских болезней несовместимых с жизнью )
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16.08.2020 16:08 Відповісти
Наркотики убивают. Семейные тайны убивают. У золотого мальчика не было шансов.
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16.08.2020 16:09 Відповісти
Знову "Новичок"!!!
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16.08.2020 16:14 Відповісти
ФСБшный почерк, однозначно
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16.08.2020 16:25 Відповісти
Он чокнутый на всю голову был.
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16.08.2020 16:35 Відповісти
Березовский , Литвиненко и многие другие также отошли в мир иной , благодаря ФСБшной россии !!
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16.08.2020 16:36 Відповісти
Що тих втікачів тягне в Лондон? там москалі вже пачку своїх ворогів вбили, а місцевим лордам начхати. Аби гроші свої везли. Така вона демократія *******.
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16.08.2020 17:05 Відповісти
Вот и "братская помощь" подоспела.
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16.08.2020 18:37 Відповісти
Он не внук, а родной сын шала(старого пердуна) назарбайки. Я слышал такую версию, назарбайка по молодости был дерзким и что то такое сделал, что его за член крепко взял его будущий тесть и сказал ему, что у него есть выбор: - либо он(назарбайка) женится на его дочери саре, у которой уже была дочь даригушка, либо он садится в тюрьму. Дерзкий и смекалистый назарбайка выбрал первое. То есть его дочь даригушка ему не родная дочь, ну он и стал ее ********* как только она стала *********. На халяву же. Этой зимой был скандал в Казахстане по генетической экспертизе выяснилось что айсултан не сын убитого назарбайкой алиева(муж/алень даригушки), а его родной сын - он сын назарабайки. То есть его дочь одновременно и его дженьчина, а внук одновременно и сын. Ну... пожилой человек - принято кагбэ уважать член аташки. Вот и вы и ваша пресса тоже проявляет кагбэ уважение ему, хотя скандал был громкий и все поняли что айсултан его родной сын. Алиев как и его "жена" Дарига, как и его сын Айсултан много хлопот принесли и Казахстану и Европе, европейцы же очень любят деньги, но очень не любят все что "под", так как сами не без греха. Нынешний *****/гомик/презик Казахстана несмотря на то что безразличен к бабцам, в свое время активно охаживал даригушку, типа был влюблен в нее и очень метил в презики Казахстана - вот **** *****ская добился своего. Онегдод фтему: - Объявление в общаге - пропала кошка с котятами, просьба вернуть. Вот такие пироги с котятами.
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16.08.2020 19:37 Відповісти
Алиев как и его "жена" Дарига, как и его "сын" Айсултан много... так правильно, кавычки забыл поставить в слове "сын".
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16.08.2020 19:41 Відповісти
наркота - зло.
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17.08.2020 01:04 Відповісти
 
 