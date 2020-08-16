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Новости Революция в Беларуси
14 815 77

12 из 248 "слуг народа" напомнили Лукашенко о Януковиче

12 из 248

Группа депутатов фракции "Слуга народа" опубликовала заявление с осуждением насилия в Беларуси и призвала Зеленского остановить политический диалог с Лукашенко.

Заявление обнародовал в Фейсбуке депутат СН Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим его текст полностью.

Заявление о событиях в Беларуси

Мы, народные депутаты Украины, члены парламентской фракции политической партии "Слуга народа", заявляем о своей полной поддержке стремления народа Беларуси жить в свободном, демократическом, правовом государстве, иметь для этого честные и прозрачные выборы, а также защищать свои права и свободы средствами мирного ненасильственного протеста!

Восхищаемся миролюбием и одновременно стойкостью и мужеством участников протестов против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси.

Человеческие жертвы среди протестующих вызывают в наших сердцах боль и гнев. Мы глубоко сопереживаем и сочувствуем семьям, близким и друзьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым и травмированным.

Решительно осуждаем проявления насилия со стороны режима де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко: пытки и унижения в тюрьмах, чрезмерную жестокость при задержании и разгона протестующих, полное игнорирование ценностей гуманизма при задержании женщин, несовершеннолетних, случайных прохожих.

Также абсолютно недопустимо нарушение прав и интересов граждан Украины на территории Республики Беларусь, которые, как и белорусы, подвергаются похищением, безосновательным ограничением свободы, пыткам и унижениям достоинства со стороны представителей правоохранительных органов.

Учитывая массовость фальсификаций в ходе избирательной кампании, а также системность, спланированность и злонамеренность нарушений прав человека с целью запугивания собственного населения и подавления протестов, мы солидарны с решением Европейского Союза относительно непризнания результатов выборов.

Хотим предостеречь представителей белорусских властей - война с собственным народом никогда не бывает победной. Править и вести свою страну к процветанию нельзя, если этот путь орошен кровью несогласных. Также заявляем, что в борьбе за свои права белорусы могут рассчитывать на нашу полную симпатию, понимание и поддержку.

Особенно обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии.

В контексте положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС призываем украинскую власть как можно быстрее определить четкую принципиальную позицию относительно событий вокруг президентских выборов в Республике Беларусь.

Учитывая неправовые волюнтаристские действия де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко по укрытию и пособничеству террористам, обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением:

  • согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех ее органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другую страну;
  • поручить Национальной полиции Украины и Службе безопасности Украины начать расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Республики Беларусь, которая занималась пособничеством терроризму, а также покушениями на жизнь и здоровье граждан Украины;
  • приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Республикой Беларусь.

Обращаемся к Кабинету министров Украины с требованием:

  • проанализировать структуру товаров украинского экспорта в Республику Беларусь с целью недопущения поставок с территории Украины специальных средств, которые могут быть использованы органами государственной власти Беларуси для организации нарушений прав человека, травм или других видов физического воздействия на граждан;
  • запретить въезд, пребывание и транзит по территории Украины для де-факто президента Республики Беларусь, членов Правительства (за исключением лиц, пребывание которых на территории нашего государства обусловлено необходимостью ведения переговоров по вопросам, представляющим жизненный интерес для Украины, а также лиц, готовых давать показания о нарушении прав человека, фальсификации результатов президентских выборов и т.п.), членов Центральной избирательной комиссии Беларуси, других должностных лиц, причастных к кампании фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и кампании массового нарушения прав человека;
  • определить и предложить возможные формы помощи для пострадавших в результате нарушений режимом Лукашенко прав человека (включая предоставление политического убежища, помощи для лечения и т.п.);
  • согласовать с Европейским союзом все формы ограничивающих и сдерживающих мер и проводить когерентную скоординированную внешнюю политику в отношении Беларуси.

Заявление открыто для подписания всеми желающими.

Жыве Беларусь!

Слава Украине!

Народные депутаты Украины

Лиза Богуцкая

Татьяна Цыба

Богдан Яременко

Анна Бондарь

Игорь Васильев

Дмитрий Гурин

Евгений Петруняк

Виктория Подгорная

Иван Юнаков

Виталий Безгин

Лада Булах

Лиза Ясько

Автор: 

Беларусь (7937) Зеленский Владимир (21096) Лукашенко Александр (3625) Яременко Богдан (150) Слуга народа (2638)


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Топ комментарии
+66
12 из 248 "слуг народа" напомнили Лукашенко о Януковиче - Цензор.НЕТ 6553
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16.08.2020 16:45 Ответить
+38
Він тупо вичікує що скаже Єрмак, а той чекає на шифровку з центра.
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16.08.2020 16:48 Ответить
+31
https://twitter.com/inushka_

https://twitter.com/inushka_ Дніпро Бандерівський

Ексцес серед українців

12 з 248 "слуг народу" нагадали Лукашенку про Януковича - Цензор.НЕТ 6865
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16.08.2020 17:23 Ответить
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12 из 248 "слуг народа" напомнили Лукашенко о Януковиче - Цензор.НЕТ 6553
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16.08.2020 16:45 Ответить
Він тупо вичікує що скаже Єрмак, а той чекає на шифровку з центра.
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16.08.2020 16:48 Ответить
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16.08.2020 16:49 Ответить
https://twitter.com/inushka_

https://twitter.com/inushka_ Дніпро Бандерівський

Ексцес серед українців

12 з 248 "слуг народу" нагадали Лукашенку про Януковича - Цензор.НЕТ 6865
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16.08.2020 17:23 Ответить
От сбил на взлете президентскую мысль. подогног
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16.08.2020 18:01 Ответить
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16.08.2020 18:03 Ответить
Лізу Багуцкую розприділили в групу «противників Лукашенко»!))))
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16.08.2020 16:47 Ответить
В карты видать проиграла
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16.08.2020 18:02 Ответить
Якщо гіпотеза не підтвердиться, то вилетить Ліза з рядів служниць з вовчим білетом.
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16.08.2020 19:21 Ответить
А дубинеску? Или он на луку дрочит?
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16.08.2020 16:49 Ответить
Бенина шайка - категорически против Луки.
Но беня пока не понял с кем договариваться о распила и выжидает
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16.08.2020 16:54 Ответить
Взагалі то навпаки, Дубінський його вітав.
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16.08.2020 16:57 Ответить
Зато средства информации собирают "волонтеров".
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16.08.2020 16:59 Ответить
ЗМІ так само на зарплаті, ми ж про Коломойського говоримо, та й у нього трохи інші проблеми.
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16.08.2020 17:00 Ответить
Эта мразота в фейсбучиках рассказывала, мол, учитесь как протесты подавлять, а сейчас язык в задницу засунуло и заднюю включило.
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16.08.2020 16:58 Ответить
Не мешало б и зеленой сопле напомнить об януковиче, чей функциональной копией сопля и является...
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16.08.2020 16:50 Ответить
цветёт в Ростове алыча
не для Ляксандр Рыгорыча,
а для Владим Ляксандрыча,
и задля Виктыр Фёдрыча!
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16.08.2020 16:50 Ответить
ай люлИ, ай люлИ
для Владим Ляксандрыча,
ай люлИ, ай люлИ
задля Виктыр Фёдрыча!

ну не поэты ли мы? Не Шопен ли с Моцартом?
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16.08.2020 17:50 Ответить
Круче чем у Ахметовой!
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16.08.2020 18:13 Ответить
Ахметова - Муза для лохов... которые интеллектуалы, те ее шпыняют вместе с поэтом Чеховым...
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16.08.2020 18:17 Ответить
А Моцарт у вас давно ноты в рифму кладёт?
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16.08.2020 18:22 Ответить
та лет так пятнадцать-двадцать на моей памяти... он же луганчанин, не?
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16.08.2020 18:33 Ответить
Вообще-то это изобретатель сыра Моцарелла.
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16.08.2020 18:40 Ответить
аааа, ты про того австрийского пэта? Который писал там шота, мол, "Старик Сальери нас приметил, и в гроб сходя благословил"???
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16.08.2020 18:48 Ответить
ну да, у них первая партия сыра была со спорами бубонной чумы.
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16.08.2020 18:51 Ответить
та падажжи, щас петькина очередь
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16.08.2020 17:57 Ответить
Вот вам и монобольшенство а остальные побежали спрашивать разрешение...
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16.08.2020 16:51 Ответить
Всього лише 5%...
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16.08.2020 16:51 Ответить
Анал - табу!
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16.08.2020 16:51 Ответить
...У Кремля зараз три варіанти дій.
Перший: дати Білорусі відправити Лукашенка у відставку (значить під суд).
Другий: допомогти йому, пославши десант "зелених чоловічків" (чи готовий Кремль до ізоляції Росії?).
Третій - вивезти Лукашенка з Мінська і поселити поряд з Януковичем. У них є про що поговорити.
Створення умов для мирного відходу Лукашенка для Путіна може стати способом не тільки запобігти дестабілізації, а можливо, і громадянській війні в Білорусі. Це для Путіна спосіб повернутися в Клуб світових держав, чим він зараз стурбований. Поки батька не ​​заллє Білорусь кров'ю і не покладе відповідальність за кров на Кремль.
Час минає. 15-16 серпня Білорусь знову виходить на вулиці.
А поки світовій спільноті доведеться терміново вирішувати питання про гуманітарну допомогу білорусам - покаліченим, які зазнали насильства, які втратили роботу. Ситуацію з понівеченим народом в Білорусі можна розглядати, як гуманітарну катастрофу.
А він? Він програв. І здається, він це зрозумів. - Л. Шевцова
https://gazeta.ua/blog/53758/lukashenko-prograv
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16.08.2020 16:52 Ответить
Ну що Ви, як маленький?
Лукашенко буде губернатором Білорусского федерального округу.
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16.08.2020 17:06 Ответить
Яка-така «громадянська війна»?))) кого із ким?
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16.08.2020 17:10 Ответить
а менты шо,не граждане? с ментами...будут дискутировать,кто больше ***** любит.вплоть до мордобоя.
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16.08.2020 17:27 Ответить
менты - это менты. а граждане это граждане. странно не понимать разницы, товарищь!
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17.08.2020 01:07 Ответить
жаби з гадюкою, молі з прусаком
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16.08.2020 17:33 Ответить
Лукашенко ожидает сердечный приступ. На днях.
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16.08.2020 17:33 Ответить
Янукович в Ростові навчить лукаша в буру грати.
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16.08.2020 17:42 Ответить
А что,к примеру скажут две мрази из этой же кодлы-дубинский и бужанский? "Омон-бей майданутых"?
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16.08.2020 16:52 Ответить
Ой ви знаити, ета ищо как пасматреть...
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16.08.2020 17:53 Ответить
Хотим предостеречь представителей белорусских властей - война с собственным народом никогда не бывает победной. Править и вести свою страну к процветанию нельзя, если этот путь орошен кровью несогласных.

Хорошо говорит аж за душу берёт.
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16.08.2020 16:54 Ответить
в Ростові ситуація робоча, як корабельна сосна
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16.08.2020 16:54 Ответить
Эти депутаты чуток забыли, откуда берется бензин для заправок и солярка для фронта...
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16.08.2020 16:55 Ответить
Так справа в тому що пропозицій купити соляру і нафту багато, просто хтось лобіював закупівлю саме в Біларусі. У нас неможливо бензовоз з Румунії завезти, табу.
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16.08.2020 16:59 Ответить
запиши себе в тетрадку. Все "берется"за деньги)
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16.08.2020 18:00 Ответить
12 из 248, это главное в этом тексте.
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16.08.2020 16:57 Ответить
0 из 25))))
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16.08.2020 17:23 Ответить
25 из 25, ******* лишнехромосомный! Ты проспал все заявления ЕС по Безаруси
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17.08.2020 01:09 Ответить
Угу.Этим лицемерам нет больше веры.Богданчик больше проституток не ищет,переключился на лицекнигу?Богдан,лучше бы из Лизаветы Багуцкой леди сделал.
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16.08.2020 16:57 Ответить
12 из 248 "слуг народа" напомнили Лукашенко о Януковиче - Цензор.НЕТ 9210
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16.08.2020 16:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OBT7EwD6Qo0 Приблизно 100 тисяч людей зібрались на масштабний марш у Мінську
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16.08.2020 16:59 Ответить
да нтв трындело что 65... а лука про 50 тыщ-угомонитесь ,свинособаки
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16.08.2020 17:11 Ответить
Вот опять интересно получается: одна часть депутатов молчит, другая Луку поздравляет, третья выступает с демократических позиций. Всем сестрам (избирателям Украины) по серьгам. Хитрожопость неописуемая.
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16.08.2020 16:59 Ответить
Чому хитрожопість, просто люди мають різну інфу, різні думки і бачення ситуації, це нормально.
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16.08.2020 17:02 Ответить
Нет. быть ********* это не нормально.
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16.08.2020 17:07 Ответить
пшел отсюда-троль мацковский
вали в ********* и говори там такие мысли-их из тебя живо выбьют
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16.08.2020 17:11 Ответить
А остальные зеленые ********* шо, поддержуют Лукашенку? Ау!! Зетипиллы!
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16.08.2020 17:06 Ответить
всего 12..
Остальные рыгиАналы
перекрасившинся в зеленый цвет
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16.08.2020 17:09 Ответить
я уже была готова простить луке какие то вещи за "неизвестно кто" ...но лиза богутская - вишенка на торте
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16.08.2020 17:09 Ответить
бунт !!! в зеленому кориті??? Оце новина, а решта чому мовчить? Тупо чекають, що 2013 це просто історія??? Панове на відміну від білорусів вас сук будуть одразу стріляти всіх і зелених і голосистих і жоповців і не жоповців. Бо на жаль у нас в Україні теж совок. І він вже багатьом набрид і немає тільки нормального лідера, який б розпочав боротьбу з вами, Справжню, а не таку як Парасюк і не показову як Порошенко.
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16.08.2020 17:11 Ответить
12 із 248? Тобто решту 236 за табір Лукашенка? Типу Бужанського, Дубінеску, ватної Верещук, Олійника і корабельних сосен, які навіть не знають що таке Білорусь, і де знаходиться...?
Це якийсь сором...... Київ, Тернопіль, Вінниця, Хмельницький.... подивіться, яку владу ви привели....
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16.08.2020 17:13 Ответить
А 100% пэсов вообще молчат, во дела)))
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16.08.2020 17:26 Ответить
так не молчи, гавкни шо нибудь
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16.08.2020 17:56 Ответить
Порох ще кілька днів назад звернувся до влади Білорусії припинити насильство і провести позачергові вибори
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16.08.2020 18:31 Ответить
И почти одни с0сны..
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16.08.2020 17:17 Ответить
так получилось, что в слуге урода красивых женщин нет. есть аллахвердыева, но именно про неё и было сказано корабельная сосна
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16.08.2020 19:20 Ответить
...вот щас Мендель стало обидно
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17.08.2020 01:10 Ответить
Херасебе, аж целых 5% партии высказалось. Это еще одно доказательство, что зеленский и его говнопартия - ставленники *********. Т.е враги независимой Украины!
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16.08.2020 17:29 Ответить
Який малий відсоток, депутатів від СН, що думають креативно. Інші, мов піддослідні мавпи, на рівні основних інстинктів. Сумно.
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16.08.2020 17:57 Ответить
12 из 250 косят под нормальных, остальные даже не косят...
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16.08.2020 17:57 Ответить
в слугах уродів є своя опозиція з незовсім *********, виокремилась окрема група ще в березні:

https://docs.google.com/document/d/1PyZ324RW1uFhuNjClT9naQBGgcjf9PmsEco7dHnJspk/preview
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kilka-deputativ-monobilshosti-stryvozheni-cherez-konsultatyvnu-radu/30486640.html
Далеко не всі там - т.зв. опозиціонери, подібно Гео Леросу, але...
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16.08.2020 18:01 Ответить
А остальные 236 что? поддерживают Лукашенко?
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16.08.2020 18:11 Ответить
Інші не отримали зверху дозволу на виступ.
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16.08.2020 18:32 Ответить
https://24tv.ua/ru/chlen-nacsoveta-pri-zelenskom-tatjana-popova-byla-rozyske-za_n1396308 Член Нацсовета при Зеленском Татьяна Попова была в розыске за кражу 7 миллионов долларов
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16.08.2020 18:14 Ответить
А какие авторитетные фамилии, интересно, хоть бы ценник опубликовали
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16.08.2020 18:52 Ответить
 
 