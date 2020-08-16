12 из 248 "слуг народа" напомнили Лукашенко о Януковиче

Группа депутатов фракции "Слуга народа" опубликовала заявление с осуждением насилия в Беларуси и призвала Зеленского остановить политический диалог с Лукашенко.

Заявление обнародовал в Фейсбуке депутат СН Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим его текст полностью.

Заявление о событиях в Беларуси

Мы, народные депутаты Украины, члены парламентской фракции политической партии "Слуга народа", заявляем о своей полной поддержке стремления народа Беларуси жить в свободном, демократическом, правовом государстве, иметь для этого честные и прозрачные выборы, а также защищать свои права и свободы средствами мирного ненасильственного протеста!

Восхищаемся миролюбием и одновременно стойкостью и мужеством участников протестов против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси.

Человеческие жертвы среди протестующих вызывают в наших сердцах боль и гнев. Мы глубоко сопереживаем и сочувствуем семьям, близким и друзьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым и травмированным.

Решительно осуждаем проявления насилия со стороны режима де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко: пытки и унижения в тюрьмах, чрезмерную жестокость при задержании и разгона протестующих, полное игнорирование ценностей гуманизма при задержании женщин, несовершеннолетних, случайных прохожих.

Также абсолютно недопустимо нарушение прав и интересов граждан Украины на территории Республики Беларусь, которые, как и белорусы, подвергаются похищением, безосновательным ограничением свободы, пыткам и унижениям достоинства со стороны представителей правоохранительных органов.

Учитывая массовость фальсификаций в ходе избирательной кампании, а также системность, спланированность и злонамеренность нарушений прав человека с целью запугивания собственного населения и подавления протестов, мы солидарны с решением Европейского Союза относительно непризнания результатов выборов.

Хотим предостеречь представителей белорусских властей - война с собственным народом никогда не бывает победной. Править и вести свою страну к процветанию нельзя, если этот путь орошен кровью несогласных. Также заявляем, что в борьбе за свои права белорусы могут рассчитывать на нашу полную симпатию, понимание и поддержку.

Особенно обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии.

В контексте положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС призываем украинскую власть как можно быстрее определить четкую принципиальную позицию относительно событий вокруг президентских выборов в Республике Беларусь.

Учитывая неправовые волюнтаристские действия де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко по укрытию и пособничеству террористам, обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением:

согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех ее органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другую страну;

поручить Национальной полиции Украины и Службе безопасности Украины начать расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Республики Беларусь, которая занималась пособничеством терроризму, а также покушениями на жизнь и здоровье граждан Украины;

приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Республикой Беларусь.

Обращаемся к Кабинету министров Украины с требованием:

проанализировать структуру товаров украинского экспорта в Республику Беларусь с целью недопущения поставок с территории Украины специальных средств, которые могут быть использованы органами государственной власти Беларуси для организации нарушений прав человека, травм или других видов физического воздействия на граждан;

запретить въезд, пребывание и транзит по территории Украины для де-факто президента Республики Беларусь, членов Правительства (за исключением лиц, пребывание которых на территории нашего государства обусловлено необходимостью ведения переговоров по вопросам, представляющим жизненный интерес для Украины, а также лиц, готовых давать показания о нарушении прав человека, фальсификации результатов президентских выборов и т.п.), членов Центральной избирательной комиссии Беларуси, других должностных лиц, причастных к кампании фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и кампании массового нарушения прав человека;

определить и предложить возможные формы помощи для пострадавших в результате нарушений режимом Лукашенко прав человека (включая предоставление политического убежища, помощи для лечения и т.п.);

согласовать с Европейским союзом все формы ограничивающих и сдерживающих мер и проводить когерентную скоординированную внешнюю политику в отношении Беларуси.

Заявление открыто для подписания всеми желающими.

Жыве Беларусь!

Слава Украине!

Народные депутаты Украины

Лиза Богуцкая

Татьяна Цыба

Богдан Яременко

Анна Бондарь

Игорь Васильев

Дмитрий Гурин

Евгений Петруняк

Виктория Подгорная

Иван Юнаков

Виталий Безгин

Лада Булах

Лиза Ясько