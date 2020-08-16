12 із 248 "слуг народу" нагадали Лукашенку про Януковича

Група депутатів фракції "Слуга народу" опублікувала заяву з засудженням насильства в Білорусі і закликала Зеленського зупинити політичний діалог із Лукашенком.

Заяву оприлюднив у фейсбуці депутат СН Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо його текст повністю і без змін.

"Заява

про події в Білорусі



Ми, народні депутати України, члени парламентської фракції політичної партії "Слуга Народу", заявляємо про свою повну підтримку прагнення народу Білорусі жити у вільній демократичній правовій державі, мати для цього чесні та прозорі вибори, а також захищати свої права та свободи засобами мирного ненасильницького протесту!



Захоплюємося миролюбністю, а водночас стійкістю та мужністю учасників протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі.



Людські жертви серед учасників протестів викликають у наших серцях біль і гнів! Ми глибоко співпереживаємо та співчуваємо родинам, близьким та друзям загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим та травмованим.



Рішуче засуджуємо прояви насильства, з боку режиму де-факто президента Білорусі Олександра Лукашенка: катування й приниження у в'язницях, надмірну жорстокість під час затримання й розгону протестувальників, повне ігнорування цінностей гуманізму під час затримання жінок, неповнолітніх, випадкових перехожих.



Також цілком неприпустимим є порушення прав та інтересів громадян України на території Республіки Білорусь, які, як і білоруси, піддаються викраденням, безпідставним обмеженням свободи, катуванням та приниженням гідності з боку представників правоохоронних органів.



З огляду на масовість фальсифікацій в ході виборчої кампанії, а також системність, спланованість та зловмисність порушень прав людини з метою залякування власного населення і придушення протестів, ми солідарні з рішенням Європейського Союзу щодо невизнання результатів виборів.



Хочемо застерегти представників білоруської влади - війна з власним народом ніколи не буває переможною. Правити й вести свою країну до процвітання не можна, якщо цей шлях змочений кров'ю незгодних. Також заявляємо, що у боротьбі за свої права білоруси можуть розраховувати на нашу повну симпатію, розуміння та підтримку.



Особливо звертаємо увагу де-факто президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка на долю колишнього президента України Віктора Януковича, чиє звернення по допомогу у війні проти власного народу до Російської Федерації призвело до зовнішньої збройної агресії.

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У контексті положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС закликаємо українську владу якнайшвидше визначити чітку принципову позицію щодо подій навколо президентських виборів у Республіці Білорусь.



Враховуючи неправові волюнтаристські дії де-факто президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо переховування і посібництва терористам, звертаємось до президента України Володимира Зеленського з пропозицією



• погодити з міжнародними партнерами перенесення діяльності Тристоронньої контактної групи, усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі до іншої держави;

• доручити Національній поліції України та Службі безпеки України розпочати розслідування діяльності організованого злочинного угруповання за участю вищих посадових осіб Республіки Білорусь, що займалось посібництвом територизму, а також замахами на життя та здоров"я громадян України;

• призупинити усі форми політичного діалогу на вищому рівні з Республікою Білорусь.



Звертаємось до Кабінету міністрів України з вимогою

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• проаналізувати структуру товарів українського експорту до Республіки Білорусь з метою недопущення поставок з території України спеціальних засобів, що можуть бути використані органами державної влади Білорусі для організації порушень прав людини, травмувань чи інших видів фізичного впливу на громадян;

• заборонити в'їзд, перебування і транзит територією України для де-факто президента Республіки Білорусь, членів Уряду (за винятком осіб, перебування яких на території нашої держави зумовлене необхідністю ведення переговорів щодо питань, що становлять життєвий інтерес для України, а також осіб, готових давати свідчення щодо порушення прав людини, фальсифікації результатів президентських виборів тощо), членів Центральної виборчої комісії Білорусі, інших посадових осіб, причетних до кампанії фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі та кампанії масового порушення прав людини;

• визначити та запропонувати можливі форми допомоги для постраждалих внаслідок порушень режимом Лукашенка прав людини (включно з наданням політичного притулку, домоги для лікування тощо);

• узгодити з Європейським союзом усі форми обмежуючих та стримуючих заходів та проводити когерентну скоординовану зовнішню політику щодо Білорусі.



Заява відкрита для підписання усіма бажаючими



Живе Білорусь!

Слава Україні!



Народні депутати України



Ліза Богуцька

Тетяна Циба

Богдан Яременко

Ганна Бондар

Ігор Василів

Дмитро Гурін

Євген Петруняк

Вікторія Подгорна

Іван Юнаков

Віталій Безгін

Лада Булах

Ліза Ясько"