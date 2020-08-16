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Новини Революція в Білорусі
14 815 77

12 із 248 "слуг народу" нагадали Лукашенку про Януковича

12 із 248

Група депутатів фракції "Слуга народу" опублікувала заяву з засудженням насильства в Білорусі і закликала Зеленського зупинити політичний діалог із Лукашенком.

Заяву оприлюднив у фейсбуці депутат СН Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо його текст повністю і без змін.

"Заява
про події в Білорусі

Ми, народні депутати України, члени парламентської фракції політичної партії "Слуга Народу", заявляємо про свою повну підтримку прагнення народу Білорусі жити у вільній демократичній правовій державі, мати для цього чесні та прозорі вибори, а також захищати свої права та свободи засобами мирного ненасильницького протесту!

Захоплюємося миролюбністю, а водночас стійкістю та мужністю учасників протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі.

Людські жертви серед учасників протестів викликають у наших серцях біль і гнів! Ми глибоко співпереживаємо та співчуваємо родинам, близьким та друзям загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим та травмованим.

Рішуче засуджуємо прояви насильства, з боку режиму де-факто президента Білорусі Олександра Лукашенка: катування й приниження у в'язницях, надмірну жорстокість під час затримання й розгону протестувальників, повне ігнорування цінностей гуманізму під час затримання жінок, неповнолітніх, випадкових перехожих.

Також цілком неприпустимим є порушення прав та інтересів громадян України на території Республіки Білорусь, які, як і білоруси, піддаються викраденням, безпідставним обмеженням свободи, катуванням та приниженням гідності з боку представників правоохоронних органів.

З огляду на масовість фальсифікацій в ході виборчої кампанії, а також системність, спланованість та зловмисність порушень прав людини з метою залякування власного населення і придушення протестів, ми солідарні з рішенням Європейського Союзу щодо невизнання результатів виборів.

Хочемо застерегти представників білоруської влади - війна з власним народом ніколи не буває переможною. Правити й вести свою країну до процвітання не можна, якщо цей шлях змочений кров'ю незгодних. Також заявляємо, що у боротьбі за свої права білоруси можуть розраховувати на нашу повну симпатію, розуміння та підтримку.

Особливо звертаємо увагу де-факто президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка на долю колишнього президента України Віктора Януковича, чиє звернення по допомогу у війні проти власного народу до Російської Федерації призвело до зовнішньої збройної агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко погрожує звільнити робітників, що виходять на страйки

У контексті положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС закликаємо українську владу якнайшвидше визначити чітку принципову позицію щодо подій навколо президентських виборів у Республіці Білорусь.

Враховуючи неправові волюнтаристські дії де-факто президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо переховування і посібництва терористам, звертаємось до президента України Володимира Зеленського з пропозицією

• погодити з міжнародними партнерами перенесення діяльності Тристоронньої контактної групи, усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі до іншої держави;
• доручити Національній поліції України та Службі безпеки України розпочати розслідування діяльності організованого злочинного угруповання за участю вищих посадових осіб Республіки Білорусь, що займалось посібництвом територизму, а також замахами на життя та здоров"я громадян України;
• призупинити усі форми політичного діалогу на вищому рівні з Республікою Білорусь.

Звертаємось до Кабінету міністрів України з вимогою

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко категорично відкидає можливість повторних виборів: "Загинемо як нація"

• проаналізувати структуру товарів українського експорту до Республіки Білорусь з метою недопущення поставок з території України спеціальних засобів, що можуть бути використані органами державної влади Білорусі для організації порушень прав людини, травмувань чи інших видів фізичного впливу на громадян;
• заборонити в'їзд, перебування і транзит територією України для де-факто президента Республіки Білорусь, членів Уряду (за винятком осіб, перебування яких на території нашої держави зумовлене необхідністю ведення переговорів щодо питань, що становлять життєвий інтерес для України, а також осіб, готових давати свідчення щодо порушення прав людини, фальсифікації результатів президентських виборів тощо), членів Центральної виборчої комісії Білорусі, інших посадових осіб, причетних до кампанії фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі та кампанії масового порушення прав людини;
• визначити та запропонувати можливі форми допомоги для постраждалих внаслідок порушень режимом Лукашенка прав людини (включно з наданням політичного притулку, домоги для лікування тощо);
• узгодити з Європейським союзом усі форми обмежуючих та стримуючих заходів та проводити когерентну скоординовану зовнішню політику щодо Білорусі.

Заява відкрита для підписання усіма бажаючими

Живе Білорусь!
Слава Україні!

Народні депутати України

Ліза Богуцька
Тетяна Циба
Богдан Яременко
Ганна Бондар
Ігор Василів
Дмитро Гурін
Євген Петруняк
Вікторія Подгорна
Іван Юнаков
Віталій Безгін
Лада Булах
Ліза Ясько"

Білорусь (7987) Зеленський Володимир (24595) Лукашенко Олександр (2668) Яременко Богдан (148) Слуга народу (2823)


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Топ коментарі
+66
12 из 248 "слуг народа" напомнили Лукашенко о Януковиче - Цензор.НЕТ 6553
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16.08.2020 16:45 Відповісти
+38
Він тупо вичікує що скаже Єрмак, а той чекає на шифровку з центра.
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16.08.2020 16:48 Відповісти
+31
https://twitter.com/inushka_

https://twitter.com/inushka_ Дніпро Бандерівський

Ексцес серед українців

12 з 248 "слуг народу" нагадали Лукашенку про Януковича - Цензор.НЕТ 6865
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16.08.2020 17:23 Відповісти
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12 из 248 "слуг народа" напомнили Лукашенко о Януковиче - Цензор.НЕТ 6553
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16.08.2020 16:45 Відповісти
Він тупо вичікує що скаже Єрмак, а той чекає на шифровку з центра.
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16.08.2020 16:48 Відповісти
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16.08.2020 16:49 Відповісти
https://twitter.com/inushka_

https://twitter.com/inushka_ Дніпро Бандерівський

Ексцес серед українців

12 з 248 "слуг народу" нагадали Лукашенку про Януковича - Цензор.НЕТ 6865
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16.08.2020 17:23 Відповісти
От сбил на взлете президентскую мысль. подогног
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16.08.2020 18:01 Відповісти
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16.08.2020 18:03 Відповісти
Лізу Багуцкую розприділили в групу «противників Лукашенко»!))))
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16.08.2020 16:47 Відповісти
В карты видать проиграла
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16.08.2020 18:02 Відповісти
Якщо гіпотеза не підтвердиться, то вилетить Ліза з рядів служниць з вовчим білетом.
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16.08.2020 19:21 Відповісти
А дубинеску? Или он на луку дрочит?
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16.08.2020 16:49 Відповісти
Бенина шайка - категорически против Луки.
Но беня пока не понял с кем договариваться о распила и выжидает
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16.08.2020 16:54 Відповісти
Взагалі то навпаки, Дубінський його вітав.
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16.08.2020 16:57 Відповісти
Зато средства информации собирают "волонтеров".
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16.08.2020 16:59 Відповісти
ЗМІ так само на зарплаті, ми ж про Коломойського говоримо, та й у нього трохи інші проблеми.
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16.08.2020 17:00 Відповісти
Эта мразота в фейсбучиках рассказывала, мол, учитесь как протесты подавлять, а сейчас язык в задницу засунуло и заднюю включило.
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16.08.2020 16:58 Відповісти
Не мешало б и зеленой сопле напомнить об януковиче, чей функциональной копией сопля и является...
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16.08.2020 16:50 Відповісти
цветёт в Ростове алыча
не для Ляксандр Рыгорыча,
а для Владим Ляксандрыча,
и задля Виктыр Фёдрыча!
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16.08.2020 16:50 Відповісти
ай люлИ, ай люлИ
для Владим Ляксандрыча,
ай люлИ, ай люлИ
задля Виктыр Фёдрыча!

ну не поэты ли мы? Не Шопен ли с Моцартом?
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16.08.2020 17:50 Відповісти
Круче чем у Ахметовой!
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16.08.2020 18:13 Відповісти
Ахметова - Муза для лохов... которые интеллектуалы, те ее шпыняют вместе с поэтом Чеховым...
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16.08.2020 18:17 Відповісти
А Моцарт у вас давно ноты в рифму кладёт?
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16.08.2020 18:22 Відповісти
та лет так пятнадцать-двадцать на моей памяти... он же луганчанин, не?
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16.08.2020 18:33 Відповісти
Вообще-то это изобретатель сыра Моцарелла.
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16.08.2020 18:40 Відповісти
аааа, ты про того австрийского пэта? Который писал там шота, мол, "Старик Сальери нас приметил, и в гроб сходя благословил"???
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16.08.2020 18:48 Відповісти
ну да, у них первая партия сыра была со спорами бубонной чумы.
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16.08.2020 18:51 Відповісти
та падажжи, щас петькина очередь
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16.08.2020 17:57 Відповісти
Вот вам и монобольшенство а остальные побежали спрашивать разрешение...
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16.08.2020 16:51 Відповісти
Всього лише 5%...
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16.08.2020 16:51 Відповісти
Анал - табу!
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16.08.2020 16:51 Відповісти
...У Кремля зараз три варіанти дій.
Перший: дати Білорусі відправити Лукашенка у відставку (значить під суд).
Другий: допомогти йому, пославши десант "зелених чоловічків" (чи готовий Кремль до ізоляції Росії?).
Третій - вивезти Лукашенка з Мінська і поселити поряд з Януковичем. У них є про що поговорити.
Створення умов для мирного відходу Лукашенка для Путіна може стати способом не тільки запобігти дестабілізації, а можливо, і громадянській війні в Білорусі. Це для Путіна спосіб повернутися в Клуб світових держав, чим він зараз стурбований. Поки батька не ​​заллє Білорусь кров'ю і не покладе відповідальність за кров на Кремль.
Час минає. 15-16 серпня Білорусь знову виходить на вулиці.
А поки світовій спільноті доведеться терміново вирішувати питання про гуманітарну допомогу білорусам - покаліченим, які зазнали насильства, які втратили роботу. Ситуацію з понівеченим народом в Білорусі можна розглядати, як гуманітарну катастрофу.
А він? Він програв. І здається, він це зрозумів. - Л. Шевцова
https://gazeta.ua/blog/53758/lukashenko-prograv
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16.08.2020 16:52 Відповісти
Ну що Ви, як маленький?
Лукашенко буде губернатором Білорусского федерального округу.
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16.08.2020 17:06 Відповісти
Яка-така «громадянська війна»?))) кого із ким?
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16.08.2020 17:10 Відповісти
а менты шо,не граждане? с ментами...будут дискутировать,кто больше ***** любит.вплоть до мордобоя.
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16.08.2020 17:27 Відповісти
менты - это менты. а граждане это граждане. странно не понимать разницы, товарищь!
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17.08.2020 01:07 Відповісти
жаби з гадюкою, молі з прусаком
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16.08.2020 17:33 Відповісти
Лукашенко ожидает сердечный приступ. На днях.
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16.08.2020 17:33 Відповісти
Янукович в Ростові навчить лукаша в буру грати.
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16.08.2020 17:42 Відповісти
А что,к примеру скажут две мрази из этой же кодлы-дубинский и бужанский? "Омон-бей майданутых"?
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16.08.2020 16:52 Відповісти
Ой ви знаити, ета ищо как пасматреть...
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16.08.2020 17:53 Відповісти
Хотим предостеречь представителей белорусских властей - война с собственным народом никогда не бывает победной. Править и вести свою страну к процветанию нельзя, если этот путь орошен кровью несогласных.

Хорошо говорит аж за душу берёт.
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16.08.2020 16:54 Відповісти
в Ростові ситуація робоча, як корабельна сосна
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16.08.2020 16:54 Відповісти
Эти депутаты чуток забыли, откуда берется бензин для заправок и солярка для фронта...
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16.08.2020 16:55 Відповісти
Так справа в тому що пропозицій купити соляру і нафту багато, просто хтось лобіював закупівлю саме в Біларусі. У нас неможливо бензовоз з Румунії завезти, табу.
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16.08.2020 16:59 Відповісти
запиши себе в тетрадку. Все "берется"за деньги)
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16.08.2020 18:00 Відповісти
12 из 248, это главное в этом тексте.
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16.08.2020 16:57 Відповісти
0 из 25))))
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16.08.2020 17:23 Відповісти
25 из 25, ******* лишнехромосомный! Ты проспал все заявления ЕС по Безаруси
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17.08.2020 01:09 Відповісти
Угу.Этим лицемерам нет больше веры.Богданчик больше проституток не ищет,переключился на лицекнигу?Богдан,лучше бы из Лизаветы Багуцкой леди сделал.
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16.08.2020 16:57 Відповісти
12 из 248 "слуг народа" напомнили Лукашенко о Януковиче - Цензор.НЕТ 9210
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16.08.2020 16:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OBT7EwD6Qo0 Приблизно 100 тисяч людей зібрались на масштабний марш у Мінську
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16.08.2020 16:59 Відповісти
да нтв трындело что 65... а лука про 50 тыщ-угомонитесь ,свинособаки
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16.08.2020 17:11 Відповісти
Вот опять интересно получается: одна часть депутатов молчит, другая Луку поздравляет, третья выступает с демократических позиций. Всем сестрам (избирателям Украины) по серьгам. Хитрожопость неописуемая.
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16.08.2020 16:59 Відповісти
Чому хитрожопість, просто люди мають різну інфу, різні думки і бачення ситуації, це нормально.
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16.08.2020 17:02 Відповісти
Нет. быть ********* это не нормально.
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16.08.2020 17:07 Відповісти
пшел отсюда-троль мацковский
вали в ********* и говори там такие мысли-их из тебя живо выбьют
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16.08.2020 17:11 Відповісти
А остальные зеленые ********* шо, поддержуют Лукашенку? Ау!! Зетипиллы!
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16.08.2020 17:06 Відповісти
всего 12..
Остальные рыгиАналы
перекрасившинся в зеленый цвет
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16.08.2020 17:09 Відповісти
я уже была готова простить луке какие то вещи за "неизвестно кто" ...но лиза богутская - вишенка на торте
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16.08.2020 17:09 Відповісти
бунт !!! в зеленому кориті??? Оце новина, а решта чому мовчить? Тупо чекають, що 2013 це просто історія??? Панове на відміну від білорусів вас сук будуть одразу стріляти всіх і зелених і голосистих і жоповців і не жоповців. Бо на жаль у нас в Україні теж совок. І він вже багатьом набрид і немає тільки нормального лідера, який б розпочав боротьбу з вами, Справжню, а не таку як Парасюк і не показову як Порошенко.
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16.08.2020 17:11 Відповісти
12 із 248? Тобто решту 236 за табір Лукашенка? Типу Бужанського, Дубінеску, ватної Верещук, Олійника і корабельних сосен, які навіть не знають що таке Білорусь, і де знаходиться...?
Це якийсь сором...... Київ, Тернопіль, Вінниця, Хмельницький.... подивіться, яку владу ви привели....
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16.08.2020 17:13 Відповісти
А 100% пэсов вообще молчат, во дела)))
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16.08.2020 17:26 Відповісти
так не молчи, гавкни шо нибудь
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16.08.2020 17:56 Відповісти
Порох ще кілька днів назад звернувся до влади Білорусії припинити насильство і провести позачергові вибори
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16.08.2020 18:31 Відповісти
И почти одни с0сны..
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16.08.2020 17:17 Відповісти
так получилось, что в слуге урода красивых женщин нет. есть аллахвердыева, но именно про неё и было сказано корабельная сосна
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16.08.2020 19:20 Відповісти
...вот щас Мендель стало обидно
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17.08.2020 01:10 Відповісти
Херасебе, аж целых 5% партии высказалось. Это еще одно доказательство, что зеленский и его говнопартия - ставленники *********. Т.е враги независимой Украины!
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16.08.2020 17:29 Відповісти
Який малий відсоток, депутатів від СН, що думають креативно. Інші, мов піддослідні мавпи, на рівні основних інстинктів. Сумно.
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16.08.2020 17:57 Відповісти
12 из 250 косят под нормальных, остальные даже не косят...
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16.08.2020 17:57 Відповісти
в слугах уродів є своя опозиція з незовсім *********, виокремилась окрема група ще в березні:

https://docs.google.com/document/d/1PyZ324RW1uFhuNjClT9naQBGgcjf9PmsEco7dHnJspk/preview
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kilka-deputativ-monobilshosti-stryvozheni-cherez-konsultatyvnu-radu/30486640.html
Далеко не всі там - т.зв. опозиціонери, подібно Гео Леросу, але...
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16.08.2020 18:01 Відповісти
А остальные 236 что? поддерживают Лукашенко?
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16.08.2020 18:11 Відповісти
Інші не отримали зверху дозволу на виступ.
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16.08.2020 18:32 Відповісти
https://24tv.ua/ru/chlen-nacsoveta-pri-zelenskom-tatjana-popova-byla-rozyske-za_n1396308 Член Нацсовета при Зеленском Татьяна Попова была в розыске за кражу 7 миллионов долларов
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16.08.2020 18:14 Відповісти
А какие авторитетные фамилии, интересно, хоть бы ценник опубликовали
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16.08.2020 18:52 Відповісти
 
 