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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко погрожує звільнити робітників, що виходять на страйки

Лукашенко погрожує звільнити робітників, що виходять на страйки

Оголошений ЦВК переможцем президентських виборів Олександр Лукашенко заявив, що робітники не зможуть повернутися на свої робочі місця, якщо залишать їх для участі в страйках.

Про це він сказав на мітингу в свою підтримку біля Будинку уряду в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не кидайте робочі місця, бо потім на них не повернетеся", – сказав Лукашенко на мітингу на свою підтримку біля Будинку Уряду в неділю.

"Ви хочете вертолітних грошей? Але ви ж знаєте - 50 з гаком тисяч стоять тут, на цій площі, – що не буває вертолітних грошей. Гроші треба заробляти щодня, і не на площі, а в полях, на заводах і фабриках", – наголосив президент.

Він також закликав "одуматися" представників творчої інтелігенції. "Лікарі, вчителі, творча інтелігенція, візьміть голову в руки. Ми не зупинили жоден завод, жодне село не закрили. і люди сьогодні дякують нам", – наголосив Лукашенко.

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Білорусь (7987) страйк (208) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+37
Никак не может смириться,что он уже всё....
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16.08.2020 16:22 Відповісти
+30
Лукашенко грозится уволить рабочих, выходящих на забастовки - Цензор.НЕТ 8262
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16.08.2020 16:38 Відповісти
+24
Лукашенко грозится уволить рабочих, выходящих на забастовки - Цензор.НЕТ 8875
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16.08.2020 16:40 Відповісти
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Die Arbeit macht frei !
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16.08.2020 19:55 Відповісти
Лукашенко погрожує звільнити робітників, що виходять на страйки - Цензор.НЕТ 2793
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16.08.2020 16:59 Відповісти
Этот крысенышь так и не понял,что перед силой есть другая сила,- ешё более наглая,безпринципная и безцеримомная.А за ней следуюшчая, -еше бопее сильная.И когда ТЫ думаешь что ты на вершине мира.Вдруг приходит какой то шкет и втыкает тебе заточку в глаз.Финитоля.Далее максимум пышные похороны,и местные псы обцыкают твою могилу.
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16.08.2020 17:03 Відповісти
Круговорот жизни. Очень философский подход.
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16.08.2020 17:14 Відповісти
то нехай звільняє. буде сам працювати на заводах разом зі своїми омонівцями. )
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16.08.2020 17:04 Відповісти
100 тыс.-это сила, будет упираться, будет миллион или несколько миллионов.
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16.08.2020 17:09 Відповісти
Значить мають виходити якогомога більше людей.
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16.08.2020 17:10 Відповісти
Лука упорствует в ереси.
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16.08.2020 17:12 Відповісти
Может объелся наколотой картошки?
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16.08.2020 18:09 Відповісти
Лукашенко погрожує звільнити робітників, що виходять на страйки - Цензор.НЕТ 7369
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16.08.2020 17:18 Відповісти
А вот и нашумевшая Кристина - именно она жестко пытала пах мужчи (била дубиной в пах), избивала и пытала женщин...
Кристина Казаной- прапорщик депортамента охраны Центрального района Минска. Самбистка. Именно она избивала и пытала людей на Окрестина.
https://twitter.com/SikoraSlava/status/1294944176619032576/photo/1 https://twitter.com/SikoraSlava/status/1294944176619032576/photo/1
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16.08.2020 17:20 Відповісти
та там в том https://ohrana.gov.by/wp/ru/blog/2018/02/18/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/ департаменте куча белорусских бурятов-самбистов. и это только те кто упоминается. без них ведь тоже не обошлось. а если со всех маски содрать? понятно, шо белорусов они все просто ненавидят.
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16.08.2020 17:31 Відповісти
Это где ж оно насчитало стоящих перед ним "50 тысяч.". там то и пяти мабуть не було.( автобусов столько в стране нет)... А кроме того зря это он про увольнения, теперь кто может решился один раз сходить на митинг .. уже повязан грозящим увольнением и будет стоять до конца., до победы,.. плюс семья.. ИдиЕт!!!
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16.08.2020 17:37 Відповісти
"Лукашенко грозится уволить рабочих, выходящих на забастовки" - Да?! А за станок ты что ли станешь потом работать, рукожоп усатый?!
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16.08.2020 17:40 Відповісти
тууупит....уволиться должен он)
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16.08.2020 17:45 Відповісти
Какой-то Лукашенко не последовательный. Сначала требовал от своих министров трудоустроить всех протестующих (чтобы убрать их с улиц), а теперь грозит уволить бастующих. Чем создать армию безработных на улицах.
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16.08.2020 17:48 Відповісти
Ну да ,Лукашенко говорил что всех бастующих трудоустроит,какой то он чудной,а сейчас решил у границ Литвы провести военные учения ,уже и солдаты московской Орды подъехали на учения
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16.08.2020 18:00 Відповісти
Можно подумать крестьянам и интеллигенции нравиться это усатый таракан из колхозной конторы.
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16.08.2020 17:57 Відповісти
Лукашенко погрожує звільнити робітників, що виходять на страйки - Цензор.НЕТ 1941
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16.08.2020 18:13 Відповісти
Мы их с радостью возьмем в свою команду! И они будут не рабочии а сотрудники!
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16.08.2020 18:59 Відповісти
"Астанавітєсь" Десь це ми вже чули.
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16.08.2020 21:13 Відповісти
себя пусть уволит гнида **********
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16.08.2020 21:26 Відповісти
Дядя лукаш,а ви знаете,що ви можете повторити долю Каддафі?
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16.08.2020 22:07 Відповісти
директор колхоза
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17.08.2020 06:42 Відповісти
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