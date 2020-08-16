Лукашенко погрожує звільнити робітників, що виходять на страйки

Оголошений ЦВК переможцем президентських виборів Олександр Лукашенко заявив, що робітники не зможуть повернутися на свої робочі місця, якщо залишать їх для участі в страйках.

Про це він сказав на мітингу в свою підтримку біля Будинку уряду в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не кидайте робочі місця, бо потім на них не повернетеся", – сказав Лукашенко на мітингу на свою підтримку біля Будинку Уряду в неділю.

"Ви хочете вертолітних грошей? Але ви ж знаєте - 50 з гаком тисяч стоять тут, на цій площі, – що не буває вертолітних грошей. Гроші треба заробляти щодня, і не на площі, а в полях, на заводах і фабриках", – наголосив президент.

Він також закликав "одуматися" представників творчої інтелігенції. "Лікарі, вчителі, творча інтелігенція, візьміть голову в руки. Ми не зупинили жоден завод, жодне село не закрили. і люди сьогодні дякують нам", – наголосив Лукашенко.

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