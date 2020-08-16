Захист від "братської" допомоги. КАРИКАТУРА дня

Користувач фейсбуку Станіслав Янченко опублікував карикатуру про спроби білорусів захиститися від "братської" допомоги Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку користувача в Facebook.

"... чи зможе захиститися від" братської "допомоги?" - написав Янченко.

Нагадаємо, оголошений ЦВК Білорусі переможцем президентських виборів Олександр Лукашенко двічі за останні 2 дні говорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним.

Після першого дзвінка він заявив, що домовився з Путіним про військове втручання "за першого ж запиту".

Йдеться про "допомогу" по лінії Організації Договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

В ОДКБ заявили, що "допомогти" можуть тільки після консультацій з усіма країнами-членами організації.