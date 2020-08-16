Захист від "братської" допомоги. КАРИКАТУРА дня
Користувач фейсбуку Станіслав Янченко опублікував карикатуру про спроби білорусів захиститися від "братської" допомоги Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку користувача в Facebook.
"... чи зможе захиститися від" братської "допомоги?" - написав Янченко.
Нагадаємо, оголошений ЦВК Білорусі переможцем президентських виборів Олександр Лукашенко двічі за останні 2 дні говорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним.
Після першого дзвінка він заявив, що домовився з Путіним про військове втручання "за першого ж запиту".
Йдеться про "допомогу" по лінії Організації Договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.
В ОДКБ заявили, що "допомогти" можуть тільки після консультацій з усіма країнами-членами організації.
Будь ласка, зачекайте...
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я гадаю, що українцям з національно-визвольними символами більше пощастило
Були б зараз при владі України, як у 2014: ТУРЧИНОВ, ЯРОШ, ПОРОШЕНКО !
Як би московське радіо не сповістило: «Сегодня США подло ненєсли ядерний удар по Воронежу. І показивают фальшивие фото со спутніков, что будто би удар нанесен, из района Єкатєрінбурга !»
Источник: https://censor.net/p3214056"
Во! Вот оно!
Читаем внимательно список.
Если Беларусь уходит, то остаются - кто?
Правильно страны саксаульные, поставщики на Московию саксаульных трудовых мигрантов.
Прощай, великая мечта, о "новом СССР".
Если не с Речью Посполитой пойдут, а к
рептилоидампрогрессивному человечеству - то им установят квоту на прием африкацев. Если решать стать Белорусским Федеральным Округом РФ - то им тоже "установят квоту', только завезут не африканцев, а таджиков.
В Москве саксаульных трудовых мигрантов только официальных 4 миллиона, кто же позволит белорусам их не брать?
Также в Беларусь понаедут чечены, кадыров три года назад уже наведовался, сейчас заберет себе калийное предприятие.
За чеченами подтянутся "грузинские" воры в законе.
Путь один: к Польше, в Речь Посполитую, к католикам, благо, запад Беларуси сплошь католики. Тогда прелаты от чечен защитят, а так - нет.
Можливо наступив той момент коли люди зрозуміли в яку пастку затягнув
іх лукашенко. Якщо вони не відають що з втратою мови народ втрачає свою душу,
свою ідентифікацію, то в цьому будуть винні вони самі. Кацапів треба потроху
видаляти як це зробили народи Балтії. Відмовлятися від своєї білоруської це все рівно
що відмовитися від своєї матері! Хотять бути ковбасною нацією по 2.20? Туди ім і дорога!
Если эту карикатуру воспринимать как призыв не верить в "братскую" помощь россии - я согласен.
Если эту карикатуру воспринимать как попытку автора убедить меня в том, что большинство беларусов вдруг перестала верить в "братскость" россии - не верю. Они пока, что против Лукашенко, но не против россии.