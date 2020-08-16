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Захист від "братської" допомоги. КАРИКАТУРА дня

Користувач фейсбуку Станіслав Янченко опублікував карикатуру про спроби білорусів захиститися від "братської" допомоги Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку користувача в Facebook.

"... чи зможе захиститися від" братської "допомоги?" - написав Янченко.

Захист від братської допомоги 01

Нагадаємо, оголошений ЦВК Білорусі переможцем президентських виборів Олександр Лукашенко двічі за останні 2 дні говорив  телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним.

Після першого дзвінка він заявив, що домовився з Путіним про військове втручання "за першого ж запиту".

Йдеться про "допомогу" по лінії Організації Договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

В ОДКБ заявили, що "допомогти" можуть тільки після консультацій з усіма країнами-членами організації.

Білорусь (7931) росія (65223)


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Топ коментарі
+68
...мне еще вот эта очень понравилась:
Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня - Цензор.НЕТ 1695
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16.08.2020 16:19
+56
Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня - Цензор.НЕТ 8100
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16.08.2020 16:26
+42
...пока, увы, так:
Захист від "братської" допомоги - Цензор.НЕТ 171
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16.08.2020 16:40
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Это гениально!!!
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16.08.2020 16:16 Відповісти
ОДКБ - объединение деспотов кровопийц бандитов
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16.08.2020 16:30 Відповісти
Ось це ще краще!!!
Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня - Цензор.НЕТ 6451
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16.08.2020 16:17 Відповісти
я не великий знавець історії, може в білоруському національно-визвольному русі й були такі потужні постаті, як Іван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера, Роман Шухевич..., але мені вони не відомі
я гадаю, що українцям з національно-визвольними символами більше пощастило
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16.08.2020 16:23 Відповісти
Українцям пощастило, що вони УКРАЇНЦІ.
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16.08.2020 16:25 Відповісти
в Годы второй Мировой Отечественной в Белоруссии сложилось парадоксом ситуация большая часть пошла в партизаны но костяк составляли в основном военные не могущие выйти из окружения 1941 года.... и так далее бежавшие с этапа пленные.. и коммунисты и прочие...а вот остальная Белоруссия непогано так жила при немцах... ВЫ ЗНАЕТЕ- ЧТО ПРИ НЕМЦАХ В БЕЛОРУССИИ ОСТАВАЛИСЬ И РАБОТАЛИ КОЛХОЗЫ..которые снабжали армию Рейха продуктами питания???? в свзи с этим История Хатынь Катынь как то по иному смотрится.. много там переписано и подтасовано причины факты кто зачем как...
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16.08.2020 16:35 Відповісти
Всі «партізани» Бєлорусі, то спецназівці Сидора Ковпака, під командою Івана Попудренка, у Свєрдловську, і ситуативного союзника Ковпака, - бандерівців.
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16.08.2020 16:40 Відповісти
Бульбаши в гамбургеры плевали. Нехилая такая ответка была.
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16.08.2020 16:40 Відповісти
Ви охреніли шоле? Там кожного четвертого гітлеровці вальнули. За послушаніє?
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16.08.2020 17:11 Відповісти
Парадоксальная ситуация там еще и в том, что с одной стороны были партизаны и Брестская крепость..Но героической обороны Минска не было)) Немца встретили короваем и цветами))
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16.08.2020 17:45 Відповісти
+100500 за логику.
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16.08.2020 17:33 Відповісти
Кастусь Калиновський більш менш відомий, ну і за часів ВКЛ багато було, але їх москалі поступово знищили.
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16.08.2020 16:31 Відповісти
это запрещенное оружие. для массового поражения ватников.
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16.08.2020 16:24 Відповісти
Брат у ворот!
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16.08.2020 16:18 Відповісти
...мне еще вот эта очень понравилась:
Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня - Цензор.НЕТ 1695
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16.08.2020 16:19 Відповісти
Це S U P E R !++++++++++++++++!!!
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16.08.2020 16:40 Відповісти
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16.08.2020 16:42 Відповісти
Ех!
Були б зараз при владі України, як у 2014: ТУРЧИНОВ, ЯРОШ, ПОРОШЕНКО !
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16.08.2020 16:20 Відповісти
Ага. Мы б еще брльше распяли мальчиков и съели снегирей. )))))
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16.08.2020 16:32 Відповісти
Після кацапського бомбування славетного міста Воронеж.
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16.08.2020 16:56 Відповісти
Ти там менше світи своїм Воронежем.
Як би московське радіо не сповістило: «Сегодня США подло ненєсли ядерний удар по Воронежу. І показивают фальшивие фото со спутніков, что будто би удар нанесен, из района Єкатєрінбурга !»
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16.08.2020 16:57 Відповісти
Это его 🤡🤢🎪 ЗеБенски , недвижимость на миллионы , в разгар оккупации Крыма скупал и членограйством в саунах путлерастов развлекал!
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16.08.2020 17:50 Відповісти
а шо тебе так образило у моєму дописі?слово верещить? тобі верещук подобається,збочинцю?
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16.08.2020 21:53 Відповісти
;Русіч; у тебе проксі відклеївся.
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16.08.2020 22:01 Відповісти
...пока, увы, так:
Захист від "братської" допомоги - Цензор.НЕТ 171
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16.08.2020 16:40 Відповісти
Цёця Роза розумна жинка!!!
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16.08.2020 16:43 Відповісти
Про зеленого гидранта?
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16.08.2020 19:36 Відповісти
Ярош при владі? Нічого не переплутав? Та й толку з того Порошенка чи Турчинова. Вони змінили в системі таких же самих, а саму систему не змінили, а цього вимагав Майдан.
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16.08.2020 17:22 Відповісти
Хм... А хоть немного, хоть схематически, набросай вариант, как бы они могли это сделать. Сам понимаешь, одного "я хочу" не покатит. Рабочий и самое главное- законный механизм.
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16.08.2020 17:33 Відповісти
куда ьты систему менять собрался?на социализм шоле? о таком даже ***** не мечтает,только о тирании и правлении досмерти
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16.08.2020 19:51 Відповісти
Кроме Яроша остальные - фуфло.
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16.08.2020 17:48 Відповісти
Ваш Ярош против НАТО !
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16.08.2020 18:02 Відповісти
"Речь идет о https://censor.net/news/3214045/lukashenko_vo_vtoroyi_raz_sozvonilsya_s_putinym_tot_obeschaet_pomosch, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан."
Источник: https://censor.net/p3214056"

Во! Вот оно!
Читаем внимательно список.
Если Беларусь уходит, то остаются - кто?
Правильно страны саксаульные, поставщики на Московию саксаульных трудовых мигрантов.
Прощай, великая мечта, о "новом СССР".
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16.08.2020 16:22 Відповісти
Национальная белорусская одежда-тюбетейка и халат.
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16.08.2020 17:20 Відповісти
Запросто.
Если не с Речью Посполитой пойдут, а к рептилоидам прогрессивному человечеству - то им установят квоту на прием африкацев. Если решать стать Белорусским Федеральным Округом РФ - то им тоже "установят квоту', только завезут не африканцев, а таджиков.
В Москве саксаульных трудовых мигрантов только официальных 4 миллиона, кто же позволит белорусам их не брать?

Также в Беларусь понаедут чечены, кадыров три года назад уже наведовался, сейчас заберет себе калийное предприятие.
За чеченами подтянутся "грузинские" воры в законе.

Путь один: к Польше, в Речь Посполитую, к католикам, благо, запад Беларуси сплошь католики. Тогда прелаты от чечен защитят, а так - нет.
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17.08.2020 09:14 Відповісти
Не з першого разу правильно прочитав "саксаульних".
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16.08.2020 21:03 Відповісти
Можно назвать 'виноградными" или "дынными"
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17.08.2020 09:14 Відповісти
Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня - Цензор.НЕТ 8789
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16.08.2020 16:25 Відповісти
Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня - Цензор.НЕТ 8100
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16.08.2020 16:26 Відповісти
https://youtu.be/rjd2ffmgANs
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16.08.2020 16:28 Відповісти
Мудра людина, видатний діяч чеченського народу.
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16.08.2020 19:37 Відповісти
Мне все эти события в Беларуси напоминают Армению. Там народ пошумел, поменяли власть и Пашинян на полусогнутых приполз к Куйлу. На 90 % я уверен, то-же самое будет и у сябров. Народу промыли мозги расейские пропогандоны, там почти не осталось людей, смотрящих на Европу. Возьми любого так называемого оппозиционера, в каждом из них из жопы торчит рука фюрера расеи Куйла. Если Лука хоть иногда проявлял малейшие признаки самостоятельности от дикой орды расеи, то вся эта оппозиция ни разу не проблеяла о курсе на Европу. Так что, ребята, Куйло Луку уберет и поставит еще более преданного пса доля расеи. Как в Армении.
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16.08.2020 16:28 Відповісти
К бабке не ходить,а спишут все на украинцев.
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16.08.2020 16:46 Відповісти
Это признание.
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16.08.2020 16:55 Відповісти
Не будемо зараз засуджувати людей яки вийшли захищати свої права.
Можливо наступив той момент коли люди зрозуміли в яку пастку затягнув
іх лукашенко. Якщо вони не відають що з втратою мови народ втрачає свою душу,
свою ідентифікацію, то в цьому будуть винні вони самі. Кацапів треба потроху
видаляти як це зробили народи Балтії. Відмовлятися від своєї білоруської це все рівно
що відмовитися від своєї матері! Хотять бути ковбасною нацією по 2.20? Туди ім і дорога!
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16.08.2020 17:05 Відповісти
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17.08.2020 00:04 Відповісти
ОДКБ - объединение деспотов кровопийц бандитов
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16.08.2020 16:33 Відповісти
Защита от "братской" помощи.

Если эту карикатуру воспринимать как призыв не верить в "братскую" помощь россии - я согласен.
Если эту карикатуру воспринимать как попытку автора убедить меня в том, что большинство беларусов вдруг перестала верить в "братскость" россии - не верю. Они пока, что против Лукашенко, но не против россии.
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16.08.2020 18:54 Відповісти
7 серпня 2020р. Міненергетики Білорусі повідомило про початок завантаження ядерного палива до активної зони реактора першого енергоблоку Білоруської АЕС, що фактично є початком пуску реактору. Після закінчення завантаження реактор планується вивести на 1 % потужності...
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16.08.2020 19:37 Відповісти
белорусам от рф никуда не деться. Вся их экономика (практически вся) завязана на рассею.скажут раша гудбай, и стали практически все колхозы и заводы. а европа ищет свои рынки сбыта. так что у луки есть шанс быть правителем белоруси до смерти...
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16.08.2020 19:42 Відповісти
все стратегические предприятия у бульбашей принадлежат **********. усатая шваль давным-давно страну просрало.
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16.08.2020 19:50 Відповісти
это где тебе такую муйню рассказали?
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17.08.2020 00:55 Відповісти
 
 