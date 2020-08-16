ОДКБ може "допомогти" Білорусі лише після консультацій з усіма державами-членами

Офіційний Мінськ наразі не звертався за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку. Якщо таке звернення надійде, рішення про допомогу буде ухвалено після консультацій з усіма країнами-членами ОДКБ.

Про це заявив прессекретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До секретаріату ОДКБ наразі ще не надходило звернення Білорусі про надання допомоги. У разі надходження такого звернення його розглянуть відповідно до встановленого в організації порядку. Рішення буде ухвалено після проведення консультацій з усіма державами – членами ОДКБ", – зазначив Зайнетдінов.

За його словами, підставою для надання допомоги Білорусі є стаття чотири Договору про колективну безпеку і положення статуту організації.

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У складі ОДКБ - Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, РФ і Таджикистан.

Раніше в неділю під час телефонної розмови з Лукашенком президент Росії Путін підтвердив готовність "надати необхідне сприяння у вирішенні проблем", зокрема за лінією ОДКБ.

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