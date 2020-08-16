ОДКБ може "допомогти" Білорусі лише після консультацій з усіма державами-членами
Офіційний Мінськ наразі не звертався за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку. Якщо таке звернення надійде, рішення про допомогу буде ухвалено після консультацій з усіма країнами-членами ОДКБ.
Про це заявив прессекретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"До секретаріату ОДКБ наразі ще не надходило звернення Білорусі про надання допомоги. У разі надходження такого звернення його розглянуть відповідно до встановленого в організації порядку. Рішення буде ухвалено після проведення консультацій з усіма державами – членами ОДКБ", – зазначив Зайнетдінов.
За його словами, підставою для надання допомоги Білорусі є стаття чотири Договору про колективну безпеку і положення статуту організації.
У складі ОДКБ - Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, РФ і Таджикистан.
Раніше в неділю під час телефонної розмови з Лукашенком президент Росії Путін підтвердив готовність "надати необхідне сприяння у вирішенні проблем", зокрема за лінією ОДКБ.
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⚡️«Чому вони стояли там, де стояти заборонено?» - таке питання мені поставили знайомі білоруси в 2013 році, коли наш "Беркут" побив студентів на Майдані.
Я не розуміла, як взагалі можна було поставити таке питання! Так само,як і вони не розуміли моїх відповідей про свободу й демократію. І в цьому не було нічого дивного. Їхнє падіння в тоталітарну прірву було поступовим і для загалу майже непомітним.
‼️1. У 2006 році їхня опозиція спробувала провести "Волошкову революцію". Причиною стало те, що Лукашенко так само оголосив себе переможцем виборів з результатом 82%, а опозиційному кандидату намалював усього 6%. У той час, як паралельний підрахунок голосів показав, що насправді цифри інші: 47% у Лукашенка, а 25% в опозиційного кандидата.
Обурене поведінкою влади суспільство вийшло на протести. Зокрема, один з мітингів у мінську зібрав 20 тисяч людей. Уся площа, звісно, була в національних прапорах - біло-червоно-білих.
Лукашенко, окрім використання своїх улюблених силовиків, вдався до шизоїдного методу боротьби з протестантами - задіяв сніжні гармати!!! Тупо посеред мітингу ці гармати використали, щоб створити штучну заметіль і розігнати протестувальників.
Опозиція встановила наметове містечко. Однак міліція оточила його, і не підпускала інших мітингувальників. Людей, які намагалися пронести протестувальникам гарячі напої і їжу, одразу ж арештовували, кидали в СІЗО. Протести протривали 5 днів, аж поки спецназ силою (ви бачили, як він це вміє) розніс наметове містечко.
Опозиція тоді програла, бо реально пів країни справді любили "Бацьку".
Реакція Лукашенка незмінна - побиття, автозаки, суди з реальними термінами. Була застосована ще одна ганебна тактика: спецназ переодягався в цивільний одяг, затесувався між протестувальниками (типу ми свої), а потім у потрібний момент вихоплював людей по одному з натовпу і кидав до автозаків. Так само вишукував людей навіть у підворотнях, під'їздах, на темних вулицях. Били жорстоко й безжально.
Лукашенку довелося навіть прийняти закон, який забороняв аплодувати в публічних місцях. Доходило до смішного: під арешт за оплески відправили людину, у якої не було руки. На суді адекватні люди просили суддю звернути увагу на абсурдність звинувачення: як можна аплодувати без руки?? Однак суддя на то наплювала і впаяла мітингареві штраф! За цей треш Лукашенку пізніше присудять відому в усьому світі "Антинобелівську (або Шнобелівську) премію".
Закон забороняв не тільки аплодувати, а взагалі збиратися в громадських місцях. От просто зібратися більше двох людей в громадському місці і мовчати - ЗАБОРОНЕНО!!!! За порушення нещадно били і ліпили реальні терміни.
Але, на жаль, білоруси прийняли це! Прийняли в обмін на смачний пломбір, на освітлені вулиці й заасфальтовані дороги.
Час змінився, а Лукашенко - ні. Він почав діяти тими ж методами, які спрацювали в 2006 і в 2011 роках. Але в 2020 вони вже не діють!
І я безмежно щаслива, що тепер білоруси зрозуміли, що в своїй країні ти маєш право стояти, де завгодно - хоч на всіх площах міста. Бо це твоя країна!
У них попереду ще довгий шлях. Тим більше, що сьогодні Бацька офіційно звернувся «Путін, памагі і ввєді!» Про ціну цієї «допомоги» ми вже знаємо. У них це тільки попереду.
І остаточна перемога настане тільки тоді, коли більшість білорусів зрозуміє, що єдиний правильний шлях - без диктатури, Лукашенка, побиттів і скаженого ОМОНУ - це повне й остаточне руйнування руского міра у своїй країні і у своїх головах! ✅
Як швидко вони до цього прийдуть - побачимо!
А поки що підтримаймо їхнє прагнення бути вільними!
Сплошь светочи демократии. Не хватает КНДР и сирии
- Галя, вылезай, приехали! Потом опять:
- Галя, вылезай, приехали! Заглядывает в дипломат:
- Вот, дура - окочурилась! Говорил ведь: "Давай в Минске останемся!", а она все свое гнула: "Хочу на курорт, хочу на курорт!"