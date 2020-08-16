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Новости Революция в Беларуси
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ОДКБ может "помочь" Беларуси только после консультаций со всеми государствами-членами

ОДКБ может

Официальный Минск пока не обращался за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Если такое обращение поступит, решение о помощи будет принято после консультаций со всеми странами-членами ОДКБ.

Об этом заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В секретариат ОДКБ на данный момент пока не поступало обращения Беларуси об оказании помощи. В случае поступления такого обращения оно будет рассмотрено в соответствии с установленным в организации порядком. Решение будет принято после проведения консультаций со всеми государствами членами ОДКБ", - отметил Зайнетдинов.

По его словам, основанием для оказания помощи Беларуси является статья четыре Договора о коллективной безопасности и положения устава организации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко заявляет, что договорился с Путиным о военном вмешательстве "при первом же запросе"

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РФ и Таджикистан.

Ранее в воскресенье во время телефонного разговора с Лукашенко президент России Путин подтвердил готовность "оказать необходимое содействие в решении возникших проблем", в том числе - по линии ОДКБ.

Также на Цензор.НЕТ: Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7937) ОДКБ (131)


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Топ комментарии
+18
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РФ и Таджикистан.
Сплошь светочи демократии. Не хватает КНДР и сирии
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16.08.2020 15:20 Ответить
+15
Украине надо срочно укреплять северную границу.
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16.08.2020 15:19 Ответить
+9
З того часу в країні майже 10 років не було протестів. І час таки зробив своє. Підросло не бите силовиками покоління! Яке не бачило автозаків і кийків. Та й кількість любителів Лукашенка суттєво зменшилася.
Час змінився, а Лукашенко - ні. Він почав діяти тими ж методами, які спрацювали в 2006 і в 2011 роках. Але в 2020 вони вже не діють!
І я безмежно щаслива, що тепер білоруси зрозуміли, що в своїй країні ти маєш право стояти, де завгодно - хоч на всіх площах міста. Бо це твоя країна!
У них попереду ще довгий шлях. Тим більше, що сьогодні Бацька офіційно звернувся «Путін, памагі і ввєді!» Про ціну цієї «допомоги» ми вже знаємо. У них це тільки попереду.
І остаточна перемога настане тільки тоді, коли більшість білорусів зрозуміє, що єдиний правильний шлях - без диктатури, Лукашенка, побиттів і скаженого ОМОНУ - це повне й остаточне руйнування руского міра у своїй країні і у своїх головах! ✅
Як швидко вони до цього прийдуть - побачимо!
А поки що підтримаймо їхнє прагнення бути вільними!
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16.08.2020 15:20 Ответить
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Картофельного таракана никто спасать не собирается
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16.08.2020 15:19 Ответить
***** потрібна Білоруська (чи Мінська) губернія, а не білоруський президент (хто б не переховувався за цією назвою)
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16.08.2020 15:21 Ответить
Та кому він потрібен! Звичайно, що ні. Але вони хочуть засунути Білорусь в колгосп із членами цього ОДКБ і зробити новий союз. А на таргана їм начхати.
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16.08.2020 15:26 Ответить
Украине надо срочно укреплять северную границу.
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16.08.2020 15:19 Ответить
Поздно укреплять. да и кто это делать будет? гамнокомандующий Бубочка?
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16.08.2020 15:21 Ответить
Поздно, но необходимо. Бубочке берет подарили на халяву - пусть теперь соответствует.
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16.08.2020 15:25 Ответить
Бубочка может только в кустах нычки от военкомата делать.
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16.08.2020 15:26 Ответить
Не боитесь, уже укрепляют. В стране не полные идиоты. Не буду говорить что видел своими глазами, потому что о перемещении военной техники говорить нельзя.
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16.08.2020 16:09 Ответить
https://www.facebook.com/kyryljuk?hc_ref=ARTMv9tSdG9_XPREBC64xmwS4WX4YreY0cMYlCh6b8QzGf5vKO1zcm1kWfIxIVXHDuY&fref=nf Ольга Кирилюк
https://www.facebook.com/kyryljuk/posts/4485343388203683 8 ч. ·https://www.facebook.com/kyryljuk/posts/4485343388203683#

⚡️«Чому вони стояли там, де стояти заборонено?» - таке питання мені поставили знайомі білоруси в 2013 році, коли наш "Беркут" побив студентів на Майдані.
Я не розуміла, як взагалі можна було поставити таке питання! Так само,як і вони не розуміли моїх відповідей про свободу й демократію. І в цьому не було нічого дивного. Їхнє падіння в тоталітарну прірву було поступовим і для загалу майже непомітним.
‼️1. У 2006 році їхня опозиція спробувала провести "Волошкову революцію". Причиною стало те, що Лукашенко так само оголосив себе переможцем виборів з результатом 82%, а опозиційному кандидату намалював усього 6%. У той час, як паралельний підрахунок голосів показав, що насправді цифри інші: 47% у Лукашенка, а 25% в опозиційного кандидата.
Обурене поведінкою влади суспільство вийшло на протести. Зокрема, один з мітингів у мінську зібрав 20 тисяч людей. Уся площа, звісно, була в національних прапорах - біло-червоно-білих.
Лукашенко, окрім використання своїх улюблених силовиків, вдався до шизоїдного методу боротьби з протестантами - задіяв сніжні гармати!!! Тупо посеред мітингу ці гармати використали, щоб створити штучну заметіль і розігнати протестувальників.
Опозиція встановила наметове містечко. Однак міліція оточила його, і не підпускала інших мітингувальників. Людей, які намагалися пронести протестувальникам гарячі напої і їжу, одразу ж арештовували, кидали в СІЗО. Протести протривали 5 днів, аж поки спецназ силою (ви бачили, як він це вміє) розніс наметове містечко.
Опозиція тоді програла, бо реально пів країни справді любили "Бацьку".
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16.08.2020 15:19 Ответить
2. Страшніші дії силовиків були і в 2011 році під час "мовчазних протестів". Люди приходили на публічні виступи Лукашенка і як тільки той брав слово, починали гучно аплодувати, заважаючи йому говорити. Оплески стали символом спротиву!
Реакція Лукашенка незмінна - побиття, автозаки, суди з реальними термінами. Була застосована ще одна ганебна тактика: спецназ переодягався в цивільний одяг, затесувався між протестувальниками (типу ми свої), а потім у потрібний момент вихоплював людей по одному з натовпу і кидав до автозаків. Так само вишукував людей навіть у підворотнях, під'їздах, на темних вулицях. Били жорстоко й безжально.
Лукашенку довелося навіть прийняти закон, який забороняв аплодувати в публічних місцях. Доходило до смішного: під арешт за оплески відправили людину, у якої не було руки. На суді адекватні люди просили суддю звернути увагу на абсурдність звинувачення: як можна аплодувати без руки?? Однак суддя на то наплювала і впаяла мітингареві штраф! За цей треш Лукашенку пізніше присудять відому в усьому світі "Антинобелівську (або Шнобелівську) премію".
Закон забороняв не тільки аплодувати, а взагалі збиратися в громадських місцях. От просто зібратися більше двох людей в громадському місці і мовчати - ЗАБОРОНЕНО!!!! За порушення нещадно били і ліпили реальні терміни.
Але, на жаль, білоруси прийняли це! Прийняли в обмін на смачний пломбір, на освітлені вулиці й заасфальтовані дороги.
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16.08.2020 15:19 Ответить
З того часу в країні майже 10 років не було протестів. І час таки зробив своє. Підросло не бите силовиками покоління! Яке не бачило автозаків і кийків. Та й кількість любителів Лукашенка суттєво зменшилася.
Час змінився, а Лукашенко - ні. Він почав діяти тими ж методами, які спрацювали в 2006 і в 2011 роках. Але в 2020 вони вже не діють!
І я безмежно щаслива, що тепер білоруси зрозуміли, що в своїй країні ти маєш право стояти, де завгодно - хоч на всіх площах міста. Бо це твоя країна!
У них попереду ще довгий шлях. Тим більше, що сьогодні Бацька офіційно звернувся «Путін, памагі і ввєді!» Про ціну цієї «допомоги» ми вже знаємо. У них це тільки попереду.
І остаточна перемога настане тільки тоді, коли більшість білорусів зрозуміє, що єдиний правильний шлях - без диктатури, Лукашенка, побиттів і скаженого ОМОНУ - це повне й остаточне руйнування руского міра у своїй країні і у своїх головах! ✅
Як швидко вони до цього прийдуть - побачимо!
А поки що підтримаймо їхнє прагнення бути вільними!
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16.08.2020 15:20 Ответить
***** члены согласны. ***** начал войну против Украины вообще без всяких консультаций и договоров. а эти договорные писюны официальный ввод рашских войск только одобрят.
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16.08.2020 15:19 Ответить
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РФ и Таджикистан.
Сплошь светочи демократии. Не хватает КНДР и сирии
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16.08.2020 15:20 Ответить
А Дыныры и Лыныры?
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16.08.2020 15:22 Ответить
Ага как и нам в 2014 и Грузии в 2008 помогло
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16.08.2020 15:20 Ответить
...Минск, недалекое будущее...
ОДКБ может "помочь" Беларуси только после консультаций со всеми государствами-членами - Цензор.НЕТ 823
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16.08.2020 15:20 Ответить
Прівєт, Чіта! Прівєт, Улан-уде!
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16.08.2020 15:22 Ответить
Это беларусы.
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16.08.2020 15:23 Ответить
Чет бурятов малавата.
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16.08.2020 21:14 Ответить
ОДКБ может "помочь" Беларуси только после консультаций со всеми государствами-членами - Цензор.НЕТ 477
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16.08.2020 15:23 Ответить
Ордынцы давно все решили. Просто думают, когда это все начинать.
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16.08.2020 15:24 Ответить
Россия, зима, вечер, гном вернулся домой и бросил дипломат в коридоре. Из дипломата вылезает трясущийся таракан и зовет:
- Галя, вылезай, приехали! Потом опять:
- Галя, вылезай, приехали! Заглядывает в дипломат:
- Вот, дура - окочурилась! Говорил ведь: "Давай в Минске останемся!", а она все свое гнула: "Хочу на курорт, хочу на курорт!"
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16.08.2020 15:24 Ответить
Так вот куда нас-Украину, так сильно затягивал этот Азиров и янукович!! В этот ОДКБ-символ защиты воров -коммуннистов!!
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16.08.2020 15:26 Ответить
вобщем, уже сегодня мона сказать, - "беларусское лето" повторило судьбу венгрии и чехии ((. окгб-ешный лагерь присоединится к братскому вводу войск, как раньше это сделал соцлагерь.
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16.08.2020 15:27 Ответить
И нихто не заступится. Выразят озабоченность и все.
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16.08.2020 15:28 Ответить
та да. примут беженцев, как и тогда.
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16.08.2020 15:32 Ответить
Білорусь буде окупована військовим блоком в якому сама і знаходиться. І спробуй докажи потім що тебе московія окупувала. Як казав Остап Сулейман Бендер-бей -аценітє красоту ігри!
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16.08.2020 15:32 Ответить
точно, белорусский парадокс рассела )) сами себя обрили, за шо и наказанны ))
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16.08.2020 15:34 Ответить
В этом ОДКБ азиатов в четыре раза больше, чем жителей Беларуси.
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16.08.2020 15:33 Ответить
Вот что бывает, когда психопат в президентах засиделся. Спасение тирана стало международной проблемой. Сейчас наверное главные терки идут между дядяшкой Си и ******, кто Беларусь от НАТО "спасать" будет. В любом случае беларусам не позавидуешь
ОДКБ может "помочь" Беларуси только после консультаций со всеми государствами-членами - Цензор.НЕТ 2132
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16.08.2020 15:34 Ответить
Никто Луке не поможет...Будут делать новые выборы,на которых выиграет промосковский кандидат...Через пол года протащат Союзное государство.
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16.08.2020 15:35 Ответить
Армения и Киргизия уже свергали своих правителей.. так что не в тему.. Беларусь не в счет она в роли " потерпевшей" Остаются таджики.. так они все в Москве улицы метут.. Казахстан пытается усидеть на трех креслах одновременно главным из которых все больше становится Китай ( так что вряд ли полезет в эту кашу) так что Раше придется отдуваться за " союзников".. Хотя кто бы сомневался кто там кто...
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16.08.2020 15:54 Ответить
Ты хочешь сказать Одэрбэйджанское Иреванское ханство(пер.1863-99% мусул.)? Так арабы и так в Москве в Кремле-Калантарян,Мишустян,Чекмизян(Росоружие)Мантурян-мин.торговли и промышленности и др.напр. МВД Беларусии Ю..Караян,Аваков. ЕСЛИ ОДКБ войдет, то Россия быстро развалиться.Но могут в форме солдат средней азии и китайцев запустить в отдаленных местах.У них полно готовых,разработанных планов на все случаи жизни.МИРОВЫЕ ПРАВИТЕЛИ НЕ СПЯТ.У мистера ФИКСА есть план. А у нас ВСЕХ -ДРЕВНИЕ ,ДАННЫЕ ВСЕВЫШНИМ, ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ.Слава Древнему Миру!
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16.08.2020 18:22 Ответить
Азер....почти свой бред на тюрк дели.А ещё лучше расскажи это туркам.
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16.08.2020 19:18 Ответить
На старых картах Одэр(реки в Германии,Польше и название Волги=ТарТария-РИМ) и БэйДжан(ПэриУш=Персия Кавказская=Греция).ПОЧЕМУ ТЫ ТАК НЕ ЛЮБИШЬ ГРЕКОПЕРСИЮ (Спарта=УшБарда одэрская-там царица Пэриханум встречалась с Македонским) ,КОТОРАЯ БЫЛА НА КАВКАЗЕ? И про нее ничего не говоришь? Может потому что вы арабохаи назвали после революции себя эрмэн ?, а это другое произношение Пэрсии.Ведь вы раньше к слову армянин добавляли с "воздуха"-Персия. Одэрские шахи Аббас Великий,шах Исмаил ,шах Тахмасиб и т.д(все на Кавказе, а не в Иране созданном Россией и Англией в 1828г). РАЗВЕ ЭТО ТЫ???? Что ты гнешь к Турции,кстати их ,белых,Родина Кавказ.
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16.08.2020 20:19 Ответить
Арабохай иш.. арабский(ни одного великого человека в искусстве) кому и где пишешь вообще?.Иди в свой арабистан родной,откуда тебя массоны в 1877г.переселили на Кавказ, и там,у могил своих предков,пи-ди с арабами вонючими, а то вдруг тебя в клоне "Цензора"в Москве на мейл.ру( у зам.директ.гарибяна) на столе накажут ОДНАЖДЫ, или ты в Тбилиси СПРЯТАЛСЯ?
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17.08.2020 09:16 Ответить
бурятьі хорошо из лука стреляют
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16.08.2020 18:50 Ответить
 
 