ОДКБ может "помочь" Беларуси только после консультаций со всеми государствами-членами

Официальный Минск пока не обращался за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Если такое обращение поступит, решение о помощи будет принято после консультаций со всеми странами-членами ОДКБ.

Об этом заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В секретариат ОДКБ на данный момент пока не поступало обращения Беларуси об оказании помощи. В случае поступления такого обращения оно будет рассмотрено в соответствии с установленным в организации порядком. Решение будет принято после проведения консультаций со всеми государствами членами ОДКБ", - отметил Зайнетдинов.

По его словам, основанием для оказания помощи Беларуси является статья четыре Договора о коллективной безопасности и положения устава организации.

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В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РФ и Таджикистан.

Ранее в воскресенье во время телефонного разговора с Лукашенко президент России Путин подтвердил готовность "оказать необходимое содействие в решении возникших проблем", в том числе - по линии ОДКБ.

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