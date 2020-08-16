Лукашенко во второй раз созвонился с Путиным, тот обещает помощь...

Лукашенко и Путин опять обсудили ситуацию в Беларуси, на этот раз "с учетом давления извне".

О телефонной беседе сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Беларуси, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне", - сказано в сообщении.

"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в Кремле.

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Пресс-служба Лукашенко сообщает, что собеседники провели "основательные консультации по всем вопросам".

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - сказано в ее сообщении.

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