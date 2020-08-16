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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко во второй раз созвонился с Путиным, тот обещает помощь

Лукашенко во второй раз созвонился с Путиным, тот обещает помощь

Лукашенко и Путин опять обсудили ситуацию в Беларуси, на этот раз "с учетом давления извне".

О телефонной беседе сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Беларуси, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне", - сказано в сообщении.

"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в Кремле.

Также на Цензор.НЕТ: Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко

Пресс-служба Лукашенко сообщает, что собеседники провели "основательные консультации по всем вопросам".

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - сказано в ее сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) путин владимир (31658) россия (96472)


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Топ комментарии
+40
Наступает момент истины. Беларусы должны решить - они люди, или быдло...
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16.08.2020 14:50 Ответить
+33
Лукашенко во второй раз созвонился с Путиным, тот обещает помощь...

Еще одним койко- местом в Ростове...
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16.08.2020 14:51 Ответить
+20
Вот как выглядит "помощь" путина. Умнейте уже, белорусы!
Лукашенко во второй раз созвонился с Путиным, тот обещает помощь - Цензор.НЕТ 6606
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16.08.2020 15:04 Ответить
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Страница 2 из 2
Как, думаете, будут выносить Лукашенко из президентского кабинета - вперед ногами или вперед головой?
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16.08.2020 15:15 Ответить
на вилах.
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16.08.2020 15:22 Ответить
Katzap how come you're all pro revolution all of the sudden?)
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16.08.2020 15:24 Ответить
Создание ядерного оружия сделало невозможными глобальные войны. Но в тоже время крайне осложнило уничтожение диктаторов и мировых террористов.
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16.08.2020 15:17 Ответить
Ми ще не до кінця зрозуміли силу інтернету.
Ця річ потужніша ЯЗ.
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16.08.2020 15:21 Ответить
Місцеву кацапську шушеру розділили на два табора. Кацапи доволі примітивні створіння.
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16.08.2020 15:23 Ответить
У нас, українців : хахлов - 24,45% : 73,22%.
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16.08.2020 15:28 Ответить
...Та саме погане...що у них відсотки намальовані.... а у нас вони РЕАЛЬНІ!!!!!(((((
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16.08.2020 19:07 Ответить
не путай 5 графу с советским народом-интернационалистом
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16.08.2020 22:35 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя. а ведь Путин войдёт в историю как обсиратель земель русских.
- Ты хотел сказать - собиратель?
- Нет.
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16.08.2020 15:26 Ответить
Интересно, что обещал Лукашенко путину за помощь?
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16.08.2020 15:32 Ответить
Войска Рф через границу Белорусии и Украины
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16.08.2020 22:46 Ответить
Кацапов рогатых не спрашивали.
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16.08.2020 23:19 Ответить
У бедного колхозника больше недели медвежья болезнь.
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16.08.2020 15:33 Ответить
капец.
А ведь по этому договору наверное, он имеет право просить кацапов о военной помощи....
И это будет легитимно, и никто в мире и не квакнет....
и что беларусы сделают? пойдут цветочки кацапам носить или бибикать? так на них такое не действует.
Оружия у людей нет.
Патовая ситуация.
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16.08.2020 15:40 Ответить
+ новая куча полезных санкций на рашку
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16.08.2020 16:05 Ответить
На митинге Лукашенко сказал: "Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль".
А Россия, значит, гусеницами не лязгает. Ну-ну...
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16.08.2020 15:40 Ответить
Лукашенко вдруге зателефонував Путіну, той обіцяє допомогу - Цензор.НЕТ 1852
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16.08.2020 16:06 Ответить
Правду каже моя подружка-білоруска, вусате може тільки лякати й пил в очі пускати.
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16.08.2020 16:13 Ответить
Лапти взял?
-Взял.А плётка с тобой?
-Всегда.Лапоточки одевай то.

-А еврогеи нас из НАТО не побеспокоят?
-Та успокойся я тебе говорю...
Лукашенко вдруге зателефонував Путіну, той обіцяє допомогу - Цензор.НЕТ 8494
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16.08.2020 16:29 Ответить
Смерть Кашеева в Беларуском яйце.Посмотрим насколько они еше погрузят свою тупость в безконечьность.
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16.08.2020 16:34 Ответить
Как в лугандоне будет - камазы с бородатыми кавказскими шахтёрами приедут, но вся тема очевидно в том, что Лука не доверяет местным силовикам, готовится неплохой замес однако
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16.08.2020 16:36 Ответить
ЛЮСТЭРКА (ЗЕРКАЛО) 🧟‍♂️🧟🧟‍♂️
Часам неяк пра Крэмль забываю,
Так, жартам забываю, даруй.
Без цябе не живу, ня бываю,
Але сёння крычу :"Выратуй!"

Прыпеў:
Гляджу ў цябе, як у люстэрка,
Аж да галавакружэння!
Чакаю на войскі твае,
Патрабую: - "Увядзі!"
Ратуй, не тое разваліцца
Саюзная імперыя,
А нас з табой, Кашчэюшка,
Разбяруць на косткі!

З перапуду мне чуецца, сніцца
Голас твой... Прылеци, дабяжы!
На штыках вельмі дрэнна сядзіцца,
Трон хістаецца мой і дрыжыць ...

Прыпеў.

З прэзідэнцтва сваім развітваюсь,
Губернатарам стаць я гатов,
І прашу толькі самую малосць -
Не гані да Віцька на Растоў!

Прыпеў:
Гляджу ў цябе, як у люстэрка,
Аж да галавакружэння!
Чакаю на войскі твае,
Патрабую: - "Увядзі!"
Ратуй, не тое разваліцца
Саюзная імперыя,
А нас з табой, Кашчэюшка,
Разбяруць на косткі!
15.08.2020
-----------------------------
Мелодыя - Ю.Антонов, "Зеркало".

ЗЕРКАЛО 🧟‍♂️🧟🧟‍♂️
Иногда я про Кремль забываю,
Так, шутя забываю, - прощай!
Без тебя не живу, не бываю,
А сегодня кричу вот: - "Спасай!"

Гляжусь в тебя, как в зеркало,
До умопомутнения,
И очень жду войска твои,
Молю тебя: - "Введи!"
Спаси, не то развалится
Союзная империя,
А нас с тобой, Кощеюшка,
Порвут - не доведи...

С перепугу мне слышится, снится
Голос твой... Прилети, добеги!
На штыках очень плохо сидится,
Трон шатается мой и дрожит.

С президентством своим распрощаюсь
Губернатором стать я готов,
И прошу только самую малость -
Не ссылай лишь к Витьку на Ростов!

Гляжусь в тебя, как в зеркало,
До умопомутнения,
И очень жду войска твои,
И требую: "Введи!"
Спаси, не то развалится
Союзная империя,
А нас с тобой, Кощеюшка,
Порвут - не доведи...
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16.08.2020 16:43 Ответить
Советую вообще - Трубку НЕ класть! Так и держать у рта! И комментировать все события карле-ботоксу! Особенно не класть трубку, когда на горизонте замоячит черенок от лопаты!
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16.08.2020 17:16 Ответить
Он такой говорит - поможешь? А тот такой - та базара нет, вырежем всех, вот только ребята достопримечательности посмотрят!
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16.08.2020 17:45 Ответить
он уже начал помогать - советниками, омоном, вагнеровцами
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16.08.2020 22:37 Ответить
Правильно свою армию отправляет на границу с литвой чтобы войско не взбунтовалось и не перешло на сторону народа пускай занимается учениями, а вежливые люди уже заезжают.
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16.08.2020 22:38 Ответить
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