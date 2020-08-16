Лукашенко вдруге зателефонував Путіну, той обіцяє допомогу
Лукашенко і Путін знову обговорили ситуацію в Білорусі, цього разу "з урахуванням тиску ззовні".
Про телефонну розмову повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжено обговорення ситуації, що склалася після президентських виборів у Білорусі, зокрема з урахуванням тиску, що чиниться на республіку ззовні", - сказано в повідомленні.
"З російського боку підтверджено готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також за потреби за лінією Організації Договору про колективну безпеку", - додали в Кремлі.
Пресслужба Лукашенка повідомляє, що співрозмовники провели "ґрунтовні консультації з усіх питань".
"Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку", - сказано в її повідомленні.
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Ця річ потужніша ЯЗ.
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
- Изя. а ведь Путин войдёт в историю как обсиратель земель русских.
- Ты хотел сказать - собиратель?
- Нет.
А ведь по этому договору наверное, он имеет право просить кацапов о военной помощи....
И это будет легитимно, и никто в мире и не квакнет....
и что беларусы сделают? пойдут цветочки кацапам носить или бибикать? так на них такое не действует.
Оружия у людей нет.
Патовая ситуация.
А Россия, значит, гусеницами не лязгает. Ну-ну...
-Взял.А плётка с тобой?
-Всегда.Лапоточки одевай то.
-А еврогеи нас из НАТО не побеспокоят?
-Та успокойся я тебе говорю...
Часам неяк пра Крэмль забываю,
Так, жартам забываю, даруй.
Без цябе не живу, ня бываю,
Але сёння крычу :"Выратуй!"
Прыпеў:
Гляджу ў цябе, як у люстэрка,
Аж да галавакружэння!
Чакаю на войскі твае,
Патрабую: - "Увядзі!"
Ратуй, не тое разваліцца
Саюзная імперыя,
А нас з табой, Кашчэюшка,
Разбяруць на косткі!
З перапуду мне чуецца, сніцца
Голас твой... Прылеци, дабяжы!
На штыках вельмі дрэнна сядзіцца,
Трон хістаецца мой і дрыжыць ...
Прыпеў.
З прэзідэнцтва сваім развітваюсь,
Губернатарам стаць я гатов,
І прашу толькі самую малосць -
Не гані да Віцька на Растоў!
Прыпеў:
Гляджу ў цябе, як у люстэрка,
Аж да галавакружэння!
Чакаю на войскі твае,
Патрабую: - "Увядзі!"
Ратуй, не тое разваліцца
Саюзная імперыя,
А нас з табой, Кашчэюшка,
Разбяруць на косткі!
15.08.2020
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Мелодыя - Ю.Антонов, "Зеркало".
ЗЕРКАЛО 🧟♂️🧟🧟♂️
Иногда я про Кремль забываю,
Так, шутя забываю, - прощай!
Без тебя не живу, не бываю,
А сегодня кричу вот: - "Спасай!"
Гляжусь в тебя, как в зеркало,
До умопомутнения,
И очень жду войска твои,
Молю тебя: - "Введи!"
Спаси, не то развалится
Союзная империя,
А нас с тобой, Кощеюшка,
Порвут - не доведи...
С перепугу мне слышится, снится
Голос твой... Прилети, добеги!
На штыках очень плохо сидится,
Трон шатается мой и дрожит.
С президентством своим распрощаюсь
Губернатором стать я готов,
И прошу только самую малость -
Не ссылай лишь к Витьку на Ростов!
Гляжусь в тебя, как в зеркало,
До умопомутнения,
И очень жду войска твои,
И требую: "Введи!"
Спаси, не то развалится
Союзная империя,
А нас с тобой, Кощеюшка,
Порвут - не доведи...