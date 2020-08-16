УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10040 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
19 410 128

Лукашенко вдруге зателефонував Путіну, той обіцяє допомогу

Лукашенко вдруге зателефонував Путіну, той обіцяє допомогу

Лукашенко і Путін знову обговорили ситуацію в Білорусі, цього разу "з урахуванням тиску ззовні".

Про телефонну розмову повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжено обговорення ситуації, що склалася після президентських виборів у Білорусі, зокрема з урахуванням тиску, що чиниться на республіку ззовні", - сказано в повідомленні.

"З російського боку підтверджено готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також за потреби за лінією Організації Договору про колективну безпеку", - додали в Кремлі.

Читайте також: Нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в личаки, - Лукашенко

Пресслужба Лукашенка повідомляє, що співрозмовники провели "ґрунтовні консультації з усіх питань".

"Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку", - сказано в її повідомленні.

Дивіться також: На акцію прихильників Лукашенка принесли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, частина прапорів Білорусі перевернута. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) путін володимир (24231) росія (66502)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
Наступает момент истины. Беларусы должны решить - они люди, или быдло...
показати весь коментар
16.08.2020 14:50 Відповісти
+33
Лукашенко во второй раз созвонился с Путиным, тот обещает помощь...

Еще одним койко- местом в Ростове...
показати весь коментар
16.08.2020 14:51 Відповісти
+20
Вот как выглядит "помощь" путина. Умнейте уже, белорусы!
Лукашенко во второй раз созвонился с Путиным, тот обещает помощь - Цензор.НЕТ 6606
показати весь коментар
16.08.2020 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Как, думаете, будут выносить Лукашенко из президентского кабинета - вперед ногами или вперед головой?
показати весь коментар
16.08.2020 15:15 Відповісти
на вилах.
показати весь коментар
16.08.2020 15:22 Відповісти
Katzap how come you're all pro revolution all of the sudden?)
показати весь коментар
16.08.2020 15:24 Відповісти
Создание ядерного оружия сделало невозможными глобальные войны. Но в тоже время крайне осложнило уничтожение диктаторов и мировых террористов.
показати весь коментар
16.08.2020 15:17 Відповісти
Ми ще не до кінця зрозуміли силу інтернету.
Ця річ потужніша ЯЗ.
показати весь коментар
16.08.2020 15:21 Відповісти
Місцеву кацапську шушеру розділили на два табора. Кацапи доволі примітивні створіння.
показати весь коментар
16.08.2020 15:23 Відповісти
У нас, українців : хахлов - 24,45% : 73,22%.
показати весь коментар
16.08.2020 15:28 Відповісти
...Та саме погане...що у них відсотки намальовані.... а у нас вони РЕАЛЬНІ!!!!!(((((
показати весь коментар
16.08.2020 19:07 Відповісти
не путай 5 графу с советским народом-интернационалистом
показати весь коментар
16.08.2020 22:35 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя. а ведь Путин войдёт в историю как обсиратель земель русских.
- Ты хотел сказать - собиратель?
- Нет.
показати весь коментар
16.08.2020 15:26 Відповісти
Интересно, что обещал Лукашенко путину за помощь?
показати весь коментар
16.08.2020 15:32 Відповісти
Войска Рф через границу Белорусии и Украины
показати весь коментар
16.08.2020 22:46 Відповісти
Кацапов рогатых не спрашивали.
показати весь коментар
16.08.2020 23:19 Відповісти
У бедного колхозника больше недели медвежья болезнь.
показати весь коментар
16.08.2020 15:33 Відповісти
капец.
А ведь по этому договору наверное, он имеет право просить кацапов о военной помощи....
И это будет легитимно, и никто в мире и не квакнет....
и что беларусы сделают? пойдут цветочки кацапам носить или бибикать? так на них такое не действует.
Оружия у людей нет.
Патовая ситуация.
показати весь коментар
16.08.2020 15:40 Відповісти
+ новая куча полезных санкций на рашку
показати весь коментар
16.08.2020 16:05 Відповісти
На митинге Лукашенко сказал: "Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль".
А Россия, значит, гусеницами не лязгает. Ну-ну...
показати весь коментар
16.08.2020 15:40 Відповісти
Лукашенко вдруге зателефонував Путіну, той обіцяє допомогу - Цензор.НЕТ 1852
показати весь коментар
16.08.2020 16:06 Відповісти
Правду каже моя подружка-білоруска, вусате може тільки лякати й пил в очі пускати.
показати весь коментар
16.08.2020 16:13 Відповісти
Лапти взял?
-Взял.А плётка с тобой?
-Всегда.Лапоточки одевай то.

-А еврогеи нас из НАТО не побеспокоят?
-Та успокойся я тебе говорю...
Лукашенко вдруге зателефонував Путіну, той обіцяє допомогу - Цензор.НЕТ 8494
показати весь коментар
16.08.2020 16:29 Відповісти
Смерть Кашеева в Беларуском яйце.Посмотрим насколько они еше погрузят свою тупость в безконечьность.
показати весь коментар
16.08.2020 16:34 Відповісти
Как в лугандоне будет - камазы с бородатыми кавказскими шахтёрами приедут, но вся тема очевидно в том, что Лука не доверяет местным силовикам, готовится неплохой замес однако
показати весь коментар
16.08.2020 16:36 Відповісти
ЛЮСТЭРКА (ЗЕРКАЛО) 🧟‍♂️🧟🧟‍♂️
Часам неяк пра Крэмль забываю,
Так, жартам забываю, даруй.
Без цябе не живу, ня бываю,
Але сёння крычу :"Выратуй!"

Прыпеў:
Гляджу ў цябе, як у люстэрка,
Аж да галавакружэння!
Чакаю на войскі твае,
Патрабую: - "Увядзі!"
Ратуй, не тое разваліцца
Саюзная імперыя,
А нас з табой, Кашчэюшка,
Разбяруць на косткі!

З перапуду мне чуецца, сніцца
Голас твой... Прылеци, дабяжы!
На штыках вельмі дрэнна сядзіцца,
Трон хістаецца мой і дрыжыць ...

Прыпеў.

З прэзідэнцтва сваім развітваюсь,
Губернатарам стаць я гатов,
І прашу толькі самую малосць -
Не гані да Віцька на Растоў!

Прыпеў:
Гляджу ў цябе, як у люстэрка,
Аж да галавакружэння!
Чакаю на войскі твае,
Патрабую: - "Увядзі!"
Ратуй, не тое разваліцца
Саюзная імперыя,
А нас з табой, Кашчэюшка,
Разбяруць на косткі!
15.08.2020
-----------------------------
Мелодыя - Ю.Антонов, "Зеркало".

ЗЕРКАЛО 🧟‍♂️🧟🧟‍♂️
Иногда я про Кремль забываю,
Так, шутя забываю, - прощай!
Без тебя не живу, не бываю,
А сегодня кричу вот: - "Спасай!"

Гляжусь в тебя, как в зеркало,
До умопомутнения,
И очень жду войска твои,
Молю тебя: - "Введи!"
Спаси, не то развалится
Союзная империя,
А нас с тобой, Кощеюшка,
Порвут - не доведи...

С перепугу мне слышится, снится
Голос твой... Прилети, добеги!
На штыках очень плохо сидится,
Трон шатается мой и дрожит.

С президентством своим распрощаюсь
Губернатором стать я готов,
И прошу только самую малость -
Не ссылай лишь к Витьку на Ростов!

Гляжусь в тебя, как в зеркало,
До умопомутнения,
И очень жду войска твои,
И требую: "Введи!"
Спаси, не то развалится
Союзная империя,
А нас с тобой, Кощеюшка,
Порвут - не доведи...
показати весь коментар
16.08.2020 16:43 Відповісти
Советую вообще - Трубку НЕ класть! Так и держать у рта! И комментировать все события карле-ботоксу! Особенно не класть трубку, когда на горизонте замоячит черенок от лопаты!
показати весь коментар
16.08.2020 17:16 Відповісти
Он такой говорит - поможешь? А тот такой - та базара нет, вырежем всех, вот только ребята достопримечательности посмотрят!
показати весь коментар
16.08.2020 17:45 Відповісти
он уже начал помогать - советниками, омоном, вагнеровцами
показати весь коментар
16.08.2020 22:37 Відповісти
Правильно свою армию отправляет на границу с литвой чтобы войско не взбунтовалось и не перешло на сторону народа пускай занимается учениями, а вежливые люди уже заезжают.
показати весь коментар
16.08.2020 22:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 