Лукашенко вдруге зателефонував Путіну, той обіцяє допомогу

Лукашенко і Путін знову обговорили ситуацію в Білорусі, цього разу "з урахуванням тиску ззовні".

Про телефонну розмову повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжено обговорення ситуації, що склалася після президентських виборів у Білорусі, зокрема з урахуванням тиску, що чиниться на республіку ззовні", - сказано в повідомленні.

"З російського боку підтверджено готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також за потреби за лінією Організації Договору про колективну безпеку", - додали в Кремлі.

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Пресслужба Лукашенка повідомляє, що співрозмовники провели "ґрунтовні консультації з усіх питань".

"Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку", - сказано в її повідомленні.

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