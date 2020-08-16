Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня

Пользователь Facebook Станислав Янченко опубликовал карикатуру о попытках белорусов защититься от "братской" помощи России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу пользователя в Facebook.

"... сможет ли защититься от "братской" помощи?" - написал Янченко.

Напомним, объявленный ЦИК Беларуси победителем президентских выборов Александр Лукашенко дважды за последние 2 дня говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

После первого звонка он заявил, что договорился с Путиным о военном вмешательстве "при первом же запросе".

Речь идет о "помощи" по линии Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В ОДКБ заявили, что "помочь" могут только после консультаций со всеми странами-членами организации.