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Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня

Пользователь Facebook Станислав Янченко опубликовал карикатуру о попытках белорусов защититься от "братской" помощи России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу пользователя в Facebook.

"... сможет ли защититься от "братской" помощи?" - написал Янченко.

Защита от братской помощи. КАРИКАТУРА дня 01

Напомним, объявленный ЦИК Беларуси победителем президентских выборов Александр Лукашенко дважды за последние 2 дня говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

После первого звонка он заявил, что договорился с Путиным о военном вмешательстве "при первом же запросе".

Речь идет о "помощи" по линии Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В ОДКБ заявили, что "помочь" могут только после консультаций со всеми странами-членами организации.

Автор: 

Беларусь (7937) россия (96472)


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Топ комментарии
+68
...мне еще вот эта очень понравилась:
Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня - Цензор.НЕТ 1695
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16.08.2020 16:19 Ответить
+56
Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня - Цензор.НЕТ 8100
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16.08.2020 16:26 Ответить
+42
...пока, увы, так:
Захист від "братської" допомоги - Цензор.НЕТ 171
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16.08.2020 16:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Это гениально!!!
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16.08.2020 16:16 Ответить
ОДКБ - объединение деспотов кровопийц бандитов
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16.08.2020 16:30 Ответить
Ось це ще краще!!!
Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня - Цензор.НЕТ 6451
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16.08.2020 16:17 Ответить
я не великий знавець історії, може в білоруському національно-визвольному русі й були такі потужні постаті, як Іван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера, Роман Шухевич..., але мені вони не відомі
я гадаю, що українцям з національно-визвольними символами більше пощастило
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16.08.2020 16:23 Ответить
Українцям пощастило, що вони УКРАЇНЦІ.
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16.08.2020 16:25 Ответить
в Годы второй Мировой Отечественной в Белоруссии сложилось парадоксом ситуация большая часть пошла в партизаны но костяк составляли в основном военные не могущие выйти из окружения 1941 года.... и так далее бежавшие с этапа пленные.. и коммунисты и прочие...а вот остальная Белоруссия непогано так жила при немцах... ВЫ ЗНАЕТЕ- ЧТО ПРИ НЕМЦАХ В БЕЛОРУССИИ ОСТАВАЛИСЬ И РАБОТАЛИ КОЛХОЗЫ..которые снабжали армию Рейха продуктами питания???? в свзи с этим История Хатынь Катынь как то по иному смотрится.. много там переписано и подтасовано причины факты кто зачем как...
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16.08.2020 16:35 Ответить
Всі «партізани» Бєлорусі, то спецназівці Сидора Ковпака, під командою Івана Попудренка, у Свєрдловську, і ситуативного союзника Ковпака, - бандерівців.
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16.08.2020 16:40 Ответить
Бульбаши в гамбургеры плевали. Нехилая такая ответка была.
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16.08.2020 16:40 Ответить
Ви охреніли шоле? Там кожного четвертого гітлеровці вальнули. За послушаніє?
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16.08.2020 17:11 Ответить
Парадоксальная ситуация там еще и в том, что с одной стороны были партизаны и Брестская крепость..Но героической обороны Минска не было)) Немца встретили короваем и цветами))
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16.08.2020 17:45 Ответить
+100500 за логику.
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16.08.2020 17:33 Ответить
Кастусь Калиновський більш менш відомий, ну і за часів ВКЛ багато було, але їх москалі поступово знищили.
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16.08.2020 16:31 Ответить
это запрещенное оружие. для массового поражения ватников.
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16.08.2020 16:24 Ответить
Брат у ворот!
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16.08.2020 16:18 Ответить
...мне еще вот эта очень понравилась:
Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня - Цензор.НЕТ 1695
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16.08.2020 16:19 Ответить
Це S U P E R !++++++++++++++++!!!
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16.08.2020 16:40 Ответить
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16.08.2020 16:42 Ответить
Ех!
Були б зараз при владі України, як у 2014: ТУРЧИНОВ, ЯРОШ, ПОРОШЕНКО !
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16.08.2020 16:20 Ответить
Ага. Мы б еще брльше распяли мальчиков и съели снегирей. )))))
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16.08.2020 16:32 Ответить
Після кацапського бомбування славетного міста Воронеж.
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16.08.2020 16:56 Ответить
Ти там менше світи своїм Воронежем.
Як би московське радіо не сповістило: «Сегодня США подло ненєсли ядерний удар по Воронежу. І показивают фальшивие фото со спутніков, что будто би удар нанесен, из района Єкатєрінбурга !»
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16.08.2020 16:57 Ответить
Это его 🤡🤢🎪 ЗеБенски , недвижимость на миллионы , в разгар оккупации Крыма скупал и членограйством в саунах путлерастов развлекал!
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16.08.2020 17:50 Ответить
а шо тебе так образило у моєму дописі?слово верещить? тобі верещук подобається,збочинцю?
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16.08.2020 21:53 Ответить
;Русіч; у тебе проксі відклеївся.
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16.08.2020 22:01 Ответить
...пока, увы, так:
Захист від "братської" допомоги - Цензор.НЕТ 171
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16.08.2020 16:40 Ответить
Цёця Роза розумна жинка!!!
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16.08.2020 16:43 Ответить
Про зеленого гидранта?
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16.08.2020 19:36 Ответить
Ярош при владі? Нічого не переплутав? Та й толку з того Порошенка чи Турчинова. Вони змінили в системі таких же самих, а саму систему не змінили, а цього вимагав Майдан.
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16.08.2020 17:22 Ответить
Хм... А хоть немного, хоть схематически, набросай вариант, как бы они могли это сделать. Сам понимаешь, одного "я хочу" не покатит. Рабочий и самое главное- законный механизм.
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16.08.2020 17:33 Ответить
куда ьты систему менять собрался?на социализм шоле? о таком даже ***** не мечтает,только о тирании и правлении досмерти
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16.08.2020 19:51 Ответить
Кроме Яроша остальные - фуфло.
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16.08.2020 17:48 Ответить
Ваш Ярош против НАТО !
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16.08.2020 18:02 Ответить
"Речь идет о https://censor.net/news/3214045/lukashenko_vo_vtoroyi_raz_sozvonilsya_s_putinym_tot_obeschaet_pomosch, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан."
Источник: https://censor.net/p3214056"

Во! Вот оно!
Читаем внимательно список.
Если Беларусь уходит, то остаются - кто?
Правильно страны саксаульные, поставщики на Московию саксаульных трудовых мигрантов.
Прощай, великая мечта, о "новом СССР".
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16.08.2020 16:22 Ответить
Национальная белорусская одежда-тюбетейка и халат.
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16.08.2020 17:20 Ответить
Запросто.
Если не с Речью Посполитой пойдут, а к рептилоидам прогрессивному человечеству - то им установят квоту на прием африкацев. Если решать стать Белорусским Федеральным Округом РФ - то им тоже "установят квоту', только завезут не африканцев, а таджиков.
В Москве саксаульных трудовых мигрантов только официальных 4 миллиона, кто же позволит белорусам их не брать?

Также в Беларусь понаедут чечены, кадыров три года назад уже наведовался, сейчас заберет себе калийное предприятие.
За чеченами подтянутся "грузинские" воры в законе.

Путь один: к Польше, в Речь Посполитую, к католикам, благо, запад Беларуси сплошь католики. Тогда прелаты от чечен защитят, а так - нет.
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17.08.2020 09:14 Ответить
Не з першого разу правильно прочитав "саксаульних".
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16.08.2020 21:03 Ответить
Можно назвать 'виноградными" или "дынными"
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17.08.2020 09:14 Ответить
Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня - Цензор.НЕТ 8789
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16.08.2020 16:25 Ответить
Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня - Цензор.НЕТ 8100
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16.08.2020 16:26 Ответить
https://youtu.be/rjd2ffmgANs
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16.08.2020 16:28 Ответить
Мудра людина, видатний діяч чеченського народу.
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16.08.2020 19:37 Ответить
Мне все эти события в Беларуси напоминают Армению. Там народ пошумел, поменяли власть и Пашинян на полусогнутых приполз к Куйлу. На 90 % я уверен, то-же самое будет и у сябров. Народу промыли мозги расейские пропогандоны, там почти не осталось людей, смотрящих на Европу. Возьми любого так называемого оппозиционера, в каждом из них из жопы торчит рука фюрера расеи Куйла. Если Лука хоть иногда проявлял малейшие признаки самостоятельности от дикой орды расеи, то вся эта оппозиция ни разу не проблеяла о курсе на Европу. Так что, ребята, Куйло Луку уберет и поставит еще более преданного пса доля расеи. Как в Армении.
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16.08.2020 16:28 Ответить
К бабке не ходить,а спишут все на украинцев.
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16.08.2020 16:46 Ответить
Это признание.
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16.08.2020 16:55 Ответить
Не будемо зараз засуджувати людей яки вийшли захищати свої права.
Можливо наступив той момент коли люди зрозуміли в яку пастку затягнув
іх лукашенко. Якщо вони не відають що з втратою мови народ втрачає свою душу,
свою ідентифікацію, то в цьому будуть винні вони самі. Кацапів треба потроху
видаляти як це зробили народи Балтії. Відмовлятися від своєї білоруської це все рівно
що відмовитися від своєї матері! Хотять бути ковбасною нацією по 2.20? Туди ім і дорога!
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16.08.2020 17:05 Ответить
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17.08.2020 00:04 Ответить
ОДКБ - объединение деспотов кровопийц бандитов
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16.08.2020 16:33 Ответить
Защита от "братской" помощи.

Если эту карикатуру воспринимать как призыв не верить в "братскую" помощь россии - я согласен.
Если эту карикатуру воспринимать как попытку автора убедить меня в том, что большинство беларусов вдруг перестала верить в "братскость" россии - не верю. Они пока, что против Лукашенко, но не против россии.
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16.08.2020 18:54 Ответить
7 серпня 2020р. Міненергетики Білорусі повідомило про початок завантаження ядерного палива до активної зони реактора першого енергоблоку Білоруської АЕС, що фактично є початком пуску реактору. Після закінчення завантаження реактор планується вивести на 1 % потужності...
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16.08.2020 19:37 Ответить
белорусам от рф никуда не деться. Вся их экономика (практически вся) завязана на рассею.скажут раша гудбай, и стали практически все колхозы и заводы. а европа ищет свои рынки сбыта. так что у луки есть шанс быть правителем белоруси до смерти...
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16.08.2020 19:42 Ответить
все стратегические предприятия у бульбашей принадлежат **********. усатая шваль давным-давно страну просрало.
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16.08.2020 19:50 Ответить
это где тебе такую муйню рассказали?
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17.08.2020 00:55 Ответить
 
 