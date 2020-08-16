Защита от "братской" помощи. КАРИКАТУРА дня
Пользователь Facebook Станислав Янченко опубликовал карикатуру о попытках белорусов защититься от "братской" помощи России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу пользователя в Facebook.
"... сможет ли защититься от "братской" помощи?" - написал Янченко.
Напомним, объявленный ЦИК Беларуси победителем президентских выборов Александр Лукашенко дважды за последние 2 дня говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.
После первого звонка он заявил, что договорился с Путиным о военном вмешательстве "при первом же запросе".
Речь идет о "помощи" по линии Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
В ОДКБ заявили, что "помочь" могут только после консультаций со всеми странами-членами организации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я гадаю, що українцям з національно-визвольними символами більше пощастило
Були б зараз при владі України, як у 2014: ТУРЧИНОВ, ЯРОШ, ПОРОШЕНКО !
Як би московське радіо не сповістило: «Сегодня США подло ненєсли ядерний удар по Воронежу. І показивают фальшивие фото со спутніков, что будто би удар нанесен, из района Єкатєрінбурга !»
Источник: https://censor.net/p3214056"
Во! Вот оно!
Читаем внимательно список.
Если Беларусь уходит, то остаются - кто?
Правильно страны саксаульные, поставщики на Московию саксаульных трудовых мигрантов.
Прощай, великая мечта, о "новом СССР".
Если не с Речью Посполитой пойдут, а к
рептилоидампрогрессивному человечеству - то им установят квоту на прием африкацев. Если решать стать Белорусским Федеральным Округом РФ - то им тоже "установят квоту', только завезут не африканцев, а таджиков.
В Москве саксаульных трудовых мигрантов только официальных 4 миллиона, кто же позволит белорусам их не брать?
Также в Беларусь понаедут чечены, кадыров три года назад уже наведовался, сейчас заберет себе калийное предприятие.
За чеченами подтянутся "грузинские" воры в законе.
Путь один: к Польше, в Речь Посполитую, к католикам, благо, запад Беларуси сплошь католики. Тогда прелаты от чечен защитят, а так - нет.
Можливо наступив той момент коли люди зрозуміли в яку пастку затягнув
іх лукашенко. Якщо вони не відають що з втратою мови народ втрачає свою душу,
свою ідентифікацію, то в цьому будуть винні вони самі. Кацапів треба потроху
видаляти як це зробили народи Балтії. Відмовлятися від своєї білоруської це все рівно
що відмовитися від своєї матері! Хотять бути ковбасною нацією по 2.20? Туди ім і дорога!
Если эту карикатуру воспринимать как призыв не верить в "братскую" помощь россии - я согласен.
Если эту карикатуру воспринимать как попытку автора убедить меня в том, что большинство беларусов вдруг перестала верить в "братскость" россии - не верю. Они пока, что против Лукашенко, но не против россии.