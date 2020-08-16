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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко грозится уволить рабочих, выходящих на забастовки

Лукашенко грозится уволить рабочих, выходящих на забастовки

Объявленный ЦИК победителем президентских выборов Александр Лукашенко заявил, что рабочие не смогут вернуться на свои рабочие места, если покинут их для участия в забастовках.

Об этом он сказал на митинге в свою поддержку у Дома правительства в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не бросайте рабочие места, ибо потом на них не вернетесь", - сказал Лукашенко.

"Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете - 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, - что не бывает вертолетных денег. Деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах и фабриках", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко сравнил протестующих с крысами и заявил, что в Украине "стоят на коленях"

Лукашенко также призвал "одуматься" представителей творческой интеллигенции. "Врачи, учителя, творческая интеллигенция - возьмите голову в руки. Мы не остановили ни один завод, ни одно село не закрыли, и люди сегодня благодарят нас", - подчеркнул Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7937) забастовка (321) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+37
Никак не может смириться,что он уже всё....
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16.08.2020 16:22 Ответить
+30
Лукашенко грозится уволить рабочих, выходящих на забастовки - Цензор.НЕТ 8262
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16.08.2020 16:38 Ответить
+24
Лукашенко грозится уволить рабочих, выходящих на забастовки - Цензор.НЕТ 8875
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16.08.2020 16:40 Ответить
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Die Arbeit macht frei !
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16.08.2020 19:55 Ответить
Лукашенко погрожує звільнити робітників, що виходять на страйки - Цензор.НЕТ 2793
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16.08.2020 16:59 Ответить
Этот крысенышь так и не понял,что перед силой есть другая сила,- ешё более наглая,безпринципная и безцеримомная.А за ней следуюшчая, -еше бопее сильная.И когда ТЫ думаешь что ты на вершине мира.Вдруг приходит какой то шкет и втыкает тебе заточку в глаз.Финитоля.Далее максимум пышные похороны,и местные псы обцыкают твою могилу.
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16.08.2020 17:03 Ответить
Круговорот жизни. Очень философский подход.
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16.08.2020 17:14 Ответить
то нехай звільняє. буде сам працювати на заводах разом зі своїми омонівцями. )
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16.08.2020 17:04 Ответить
100 тыс.-это сила, будет упираться, будет миллион или несколько миллионов.
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16.08.2020 17:09 Ответить
Значить мають виходити якогомога більше людей.
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16.08.2020 17:10 Ответить
Лука упорствует в ереси.
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16.08.2020 17:12 Ответить
Может объелся наколотой картошки?
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16.08.2020 18:09 Ответить
Лукашенко погрожує звільнити робітників, що виходять на страйки - Цензор.НЕТ 7369
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16.08.2020 17:18 Ответить
А вот и нашумевшая Кристина - именно она жестко пытала пах мужчи (била дубиной в пах), избивала и пытала женщин...
Кристина Казаной- прапорщик депортамента охраны Центрального района Минска. Самбистка. Именно она избивала и пытала людей на Окрестина.
https://twitter.com/SikoraSlava/status/1294944176619032576/photo/1 https://twitter.com/SikoraSlava/status/1294944176619032576/photo/1
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16.08.2020 17:20 Ответить
та там в том https://ohrana.gov.by/wp/ru/blog/2018/02/18/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/ департаменте куча белорусских бурятов-самбистов. и это только те кто упоминается. без них ведь тоже не обошлось. а если со всех маски содрать? понятно, шо белорусов они все просто ненавидят.
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16.08.2020 17:31 Ответить
Это где ж оно насчитало стоящих перед ним "50 тысяч.". там то и пяти мабуть не було.( автобусов столько в стране нет)... А кроме того зря это он про увольнения, теперь кто может решился один раз сходить на митинг .. уже повязан грозящим увольнением и будет стоять до конца., до победы,.. плюс семья.. ИдиЕт!!!
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16.08.2020 17:37 Ответить
"Лукашенко грозится уволить рабочих, выходящих на забастовки" - Да?! А за станок ты что ли станешь потом работать, рукожоп усатый?!
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16.08.2020 17:40 Ответить
тууупит....уволиться должен он)
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16.08.2020 17:45 Ответить
Какой-то Лукашенко не последовательный. Сначала требовал от своих министров трудоустроить всех протестующих (чтобы убрать их с улиц), а теперь грозит уволить бастующих. Чем создать армию безработных на улицах.
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16.08.2020 17:48 Ответить
Ну да ,Лукашенко говорил что всех бастующих трудоустроит,какой то он чудной,а сейчас решил у границ Литвы провести военные учения ,уже и солдаты московской Орды подъехали на учения
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16.08.2020 18:00 Ответить
Можно подумать крестьянам и интеллигенции нравиться это усатый таракан из колхозной конторы.
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16.08.2020 17:57 Ответить
Лукашенко погрожує звільнити робітників, що виходять на страйки - Цензор.НЕТ 1941
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16.08.2020 18:13 Ответить
Мы их с радостью возьмем в свою команду! И они будут не рабочии а сотрудники!
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16.08.2020 18:59 Ответить
"Астанавітєсь" Десь це ми вже чули.
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16.08.2020 21:13 Ответить
себя пусть уволит гнида **********
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16.08.2020 21:26 Ответить
Дядя лукаш,а ви знаете,що ви можете повторити долю Каддафі?
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16.08.2020 22:07 Ответить
директор колхоза
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17.08.2020 06:42 Ответить
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