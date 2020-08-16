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Новости Агрессия России против Украины
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В зоне ООС нет обстрелов, противник обустраивает позиции, - штаб

В зоне ООС нет обстрелов, противник обустраивает позиции, - штаб

В зоне проведения Операции объединенных сил соблюдается режим тишины. Возле оккупированной Ужовки противник осуществлял инженерное оборудование позиций.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - сказано в сообщении.

При этом зафиксировано одно нарушение договоренностей.

"Вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного", - пояснили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе, - Минобороны

"Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - сказано в сообщении.

В зоне ООС нет обстрелов, противник обустраивает позиции, - штаб 01
В зоне ООС нет обстрелов, противник обустраивает позиции, - штаб 02
В зоне ООС нет обстрелов, противник обустраивает позиции, - штаб 03

Автор: 

Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
А ВСУ позиції підсилює, чи слухає Лошару?
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16.08.2020 18:10 Ответить
+12
Вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного" и вы так просто говорите и не бьете в колокола?
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16.08.2020 18:09 Ответить
+11
Ой чуйка аукнетс нам это перемирие
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16.08.2020 18:12 Ответить
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"А на нейтральной полосе цвети,необичайной красоти"!! Отаке воно зелене перемир"я!!))
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16.08.2020 18:07 Ответить
Гадаю що це перемир"я ,передвиборча мутка Мертвичука з ЖОПою !!)))
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16.08.2020 18:44 Ответить
"...противник обустраивает позиции..." для 95-го и их свидетелей, кроме коленно-локтевой позиции, другой не предусмотрено... Дураки радуются временному миру и готовятся к Минским гастролям
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16.08.2020 18:09 Ответить
Вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного" и вы так просто говорите и не бьете в колокола?
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16.08.2020 18:09 Ответить
Обстрелов "нет" - когда Украина получит контроль над границей?
Ведь для єтого все затевалось?
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16.08.2020 18:10 Ответить
Тут не все так просто - согласно минской капитуляции контроль над границей это последний пункт после особого статуса лугандона в нашей Конституции, выборов, амнистии и т.д.
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16.08.2020 23:05 Ответить
А ВСУ позиції підсилює, чи слухає Лошару?
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16.08.2020 18:10 Ответить
ВСУ по приказу выполняет разминирование,потом наверное будет дороги восстанавливать чтоб противнику помочь в продвижении...
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16.08.2020 18:42 Ответить
Треба більше мін і різної потужності!
ВСТАНОВЛЮВАТИ. Вата головного мозгу гірша за всі віруси!
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16.08.2020 19:21 Ответить
А я думал они собрали чемоданы и едут домой на расию
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16.08.2020 18:11 Ответить
Ой чуйка аукнетс нам это перемирие
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16.08.2020 18:12 Ответить
аукнется нам эта земразь.
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16.08.2020 18:14 Ответить
Яка громадянська війна , для неї потрібні громадяни !!)))
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16.08.2020 18:46 Ответить
Гражданская война между гражданами Украины и России? Что то новое в международной политике.
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16.08.2020 19:07 Ответить
Закончится заворуха в Белоруссии и начнутся новые обстрелы со стороны орков.К бабке не ходи.
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16.08.2020 18:12 Ответить
Так неинтересно, а можно этих нездоровых на голову даунбасских людей лечить какими-то электро-магнитными волнами, чтобы они друг в друга стреляли..??
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16.08.2020 18:12 Ответить
А кто противник у ВСУ? «даунбасские люди» или россияне?
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16.08.2020 18:21 Ответить
Лапоть, чого ти припхався сюди?
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16.08.2020 18:56 Ответить
АК1 та АК2 РФіі!!))
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16.08.2020 18:49 Ответить
А ти не знаєш який склад тих бандформувань?
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16.08.2020 18:59 Ответить
Судя по паспортам расссцеяне...
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16.08.2020 21:15 Ответить
Сейчас большинство местных, кацапы подтягиваются когда начинаются интенсивные боевые действия (в смысле они их и начинают).
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16.08.2020 23:03 Ответить
ОБЪЯВЛЯЙ ВОЙНУ, ТВАРЬ, ***** ССЫКЛИВЫЙ!!!

№№№33
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16.08.2020 18:13 Ответить
Хаха герой диванный войну хочет.))
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16.08.2020 18:20 Ответить
Цікаво,скільки Зеленському платить Кремль?
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16.08.2020 18:13 Ответить
Цікавіше, - чим платить Зеленський за відсутність обстрілів.
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16.08.2020 18:22 Ответить
То отож!!)))
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16.08.2020 19:05 Ответить
они затихарились.. к выборам решили готовиться .. да и кравчук обещал посетить и послушать каждого !
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16.08.2020 18:26 Ответить
Ну это, кацапам, доказать практически не реально. То что Крым "подарили" Украине, они впитывают вместе с боярой матери.
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16.08.2020 19:14 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

https://twitter.com/tZEinform/status/1294998846985113601

Состоянием на 15-00 16.08.2020 г. Обстрелов 2 ( 1- стрелковое оружие. 1 - АГС) Потерь нет Ответный огонь 2 (2 стрелковое оружие)
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16.08.2020 19:14 Ответить
то есть миссия зели - дать возможность врагу обустроить позиции и заложить больше мин
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16.08.2020 19:22 Ответить
Наверное скоро будет представлен к награде...
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16.08.2020 19:53 Ответить
Зеговнокомандующий наверно самый позорный за всю историю планеты.
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16.08.2020 19:50 Ответить
https://twitter.com/tZEinform tZE inform - "В зоне ООС нет обстрелов, противник обустраивает позиции " В первом они врут, во втором манипулируют. Вывоз артзапаса к передовым позициям, а уж тем более туда где артиллерии нет, показывает подготовку к интенсификации противостояния. Называть это "обустройством позиций"
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16.08.2020 20:16 Ответить
Народишко прокачивается, паспорта РФ раздаются, а дураки пущай надеются...
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16.08.2020 21:17 Ответить
Вот это, как раз на руку врагам, что наши не отвечают на обстрелы, они укрепляют свои позиции. А может зелень специально это делает, на пользу нашим врагам?
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16.08.2020 22:09 Ответить
Укрепляют позиции? Они тупо отжимают серую зону без сопротивления с нашей стороны, хотя это и запрещено условиями этого "перемирия" и при полном покровительстве зельцмана-хомчака.
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16.08.2020 23:00 Ответить
Так и есть! наши лохи Генштабе хлопают ушами, так же сыкун и лох никчемный президент Зе, что взять с терпил...терпилы всегда будут проигрывать.

А враг все делает правильно...а вы наблюдайте дальше, и отводите войска на километры в глубь своей территории, когда всю серую зону отожмут РФ, то есть украинские земли.
И дальше будут вас пресссовать, и разводить Зе и Ко.. как лохов.
Вообще отвод войск со своей территории, это сдача территорий своих врагу и предательство. За это все должен ответить Зеля, Ермак, Хомчак и так далее.
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17.08.2020 01:22 Ответить
у половини тролів параноя
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16.08.2020 22:34 Ответить
Очередная словесная эквилибристика от хомчаковских штабных крыс - когда захват нашей территории называется "инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений". Напомню зебильным дегенератам, что вторжения обычно заканчиваются инженерными переносами пограничных столбов в сторону противника.
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16.08.2020 22:58 Ответить
 
 