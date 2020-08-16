В зоне ООС нет обстрелов, противник обустраивает позиции, - штаб

В зоне проведения Операции объединенных сил соблюдается режим тишины. Возле оккупированной Ужовки противник осуществлял инженерное оборудование позиций.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - сказано в сообщении.

При этом зафиксировано одно нарушение договоренностей.

"Вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного", - пояснили в штабе.

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"Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - сказано в сообщении.





