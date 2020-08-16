У зоні ООС немає обстрілів, противник облаштовує позиції, - штаб

У зоні проведення Операції об'єднаних сил дотримується режим тиші. Біля окупованої Ужівки противник здійснював інженерне обладнання позицій.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.



Водночас, сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка, ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.

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Бойові втрати серед особового складу Об’єднаних сил відсутні.



Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", - сказано в повідомленні.





