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Новини Агресія Росії проти України
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У зоні ООС немає обстрілів, противник облаштовує позиції, - штаб

У зоні ООС немає обстрілів, противник облаштовує позиції, - штаб

У зоні проведення Операції об'єднаних сил дотримується режим тиші. Біля окупованої Ужівки противник здійснював інженерне обладнання позицій.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Водночас, сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка, ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.

Також читайте: Російські найманці від опівночі не порушували режиму тиші на Донбасі, - Міноборони

Бойові втрати серед особового складу Об’єднаних сил відсутні.

Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", - сказано в повідомленні.

У зоні ООС немає обстрілів, противник облаштовує позиції, - штаб 01
У зоні ООС немає обстрілів, противник облаштовує позиції, - штаб 02
У зоні ООС немає обстрілів, противник облаштовує позиції, - штаб 03

Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
А ВСУ позиції підсилює, чи слухає Лошару?
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16.08.2020 18:10 Відповісти
+12
Вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного" и вы так просто говорите и не бьете в колокола?
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16.08.2020 18:09 Відповісти
+11
Ой чуйка аукнетс нам это перемирие
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16.08.2020 18:12 Відповісти
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"А на нейтральной полосе цвети,необичайной красоти"!! Отаке воно зелене перемир"я!!))
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16.08.2020 18:07 Відповісти
Гадаю що це перемир"я ,передвиборча мутка Мертвичука з ЖОПою !!)))
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16.08.2020 18:44 Відповісти
"...противник обустраивает позиции..." для 95-го и их свидетелей, кроме коленно-локтевой позиции, другой не предусмотрено... Дураки радуются временному миру и готовятся к Минским гастролям
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16.08.2020 18:09 Відповісти
Вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного" и вы так просто говорите и не бьете в колокола?
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16.08.2020 18:09 Відповісти
Обстрелов "нет" - когда Украина получит контроль над границей?
Ведь для єтого все затевалось?
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16.08.2020 18:10 Відповісти
Тут не все так просто - согласно минской капитуляции контроль над границей это последний пункт после особого статуса лугандона в нашей Конституции, выборов, амнистии и т.д.
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16.08.2020 23:05 Відповісти
А ВСУ позиції підсилює, чи слухає Лошару?
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16.08.2020 18:10 Відповісти
ВСУ по приказу выполняет разминирование,потом наверное будет дороги восстанавливать чтоб противнику помочь в продвижении...
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16.08.2020 18:42 Відповісти
Треба більше мін і різної потужності!
ВСТАНОВЛЮВАТИ. Вата головного мозгу гірша за всі віруси!
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16.08.2020 19:21 Відповісти
А я думал они собрали чемоданы и едут домой на расию
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16.08.2020 18:11 Відповісти
Ой чуйка аукнетс нам это перемирие
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16.08.2020 18:12 Відповісти
аукнется нам эта земразь.
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16.08.2020 18:14 Відповісти
Яка громадянська війна , для неї потрібні громадяни !!)))
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16.08.2020 18:46 Відповісти
Гражданская война между гражданами Украины и России? Что то новое в международной политике.
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16.08.2020 19:07 Відповісти
Закончится заворуха в Белоруссии и начнутся новые обстрелы со стороны орков.К бабке не ходи.
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16.08.2020 18:12 Відповісти
Так неинтересно, а можно этих нездоровых на голову даунбасских людей лечить какими-то электро-магнитными волнами, чтобы они друг в друга стреляли..??
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16.08.2020 18:12 Відповісти
А кто противник у ВСУ? «даунбасские люди» или россияне?
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16.08.2020 18:21 Відповісти
Лапоть, чого ти припхався сюди?
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16.08.2020 18:56 Відповісти
АК1 та АК2 РФіі!!))
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16.08.2020 18:49 Відповісти
А ти не знаєш який склад тих бандформувань?
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16.08.2020 18:59 Відповісти
Судя по паспортам расссцеяне...
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16.08.2020 21:15 Відповісти
Сейчас большинство местных, кацапы подтягиваются когда начинаются интенсивные боевые действия (в смысле они их и начинают).
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16.08.2020 23:03 Відповісти
ОБЪЯВЛЯЙ ВОЙНУ, ТВАРЬ, ***** ССЫКЛИВЫЙ!!!

№№№33
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16.08.2020 18:13 Відповісти
Хаха герой диванный войну хочет.))
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16.08.2020 18:20 Відповісти
Цікаво,скільки Зеленському платить Кремль?
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16.08.2020 18:13 Відповісти
Цікавіше, - чим платить Зеленський за відсутність обстрілів.
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16.08.2020 18:22 Відповісти
То отож!!)))
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16.08.2020 19:05 Відповісти
они затихарились.. к выборам решили готовиться .. да и кравчук обещал посетить и послушать каждого !
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16.08.2020 18:26 Відповісти
Ну это, кацапам, доказать практически не реально. То что Крым "подарили" Украине, они впитывают вместе с боярой матери.
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16.08.2020 19:14 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

https://twitter.com/tZEinform/status/1294998846985113601

Состоянием на 15-00 16.08.2020 г. Обстрелов 2 ( 1- стрелковое оружие. 1 - АГС) Потерь нет Ответный огонь 2 (2 стрелковое оружие)
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16.08.2020 19:14 Відповісти
то есть миссия зели - дать возможность врагу обустроить позиции и заложить больше мин
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16.08.2020 19:22 Відповісти
Наверное скоро будет представлен к награде...
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16.08.2020 19:53 Відповісти
Зеговнокомандующий наверно самый позорный за всю историю планеты.
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16.08.2020 19:50 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform tZE inform - "В зоне ООС нет обстрелов, противник обустраивает позиции " В первом они врут, во втором манипулируют. Вывоз артзапаса к передовым позициям, а уж тем более туда где артиллерии нет, показывает подготовку к интенсификации противостояния. Называть это "обустройством позиций"
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16.08.2020 20:16 Відповісти
Народишко прокачивается, паспорта РФ раздаются, а дураки пущай надеются...
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16.08.2020 21:17 Відповісти
Вот это, как раз на руку врагам, что наши не отвечают на обстрелы, они укрепляют свои позиции. А может зелень специально это делает, на пользу нашим врагам?
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16.08.2020 22:09 Відповісти
Укрепляют позиции? Они тупо отжимают серую зону без сопротивления с нашей стороны, хотя это и запрещено условиями этого "перемирия" и при полном покровительстве зельцмана-хомчака.
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16.08.2020 23:00 Відповісти
Так и есть! наши лохи Генштабе хлопают ушами, так же сыкун и лох никчемный президент Зе, что взять с терпил...терпилы всегда будут проигрывать.

А враг все делает правильно...а вы наблюдайте дальше, и отводите войска на километры в глубь своей территории, когда всю серую зону отожмут РФ, то есть украинские земли.
И дальше будут вас пресссовать, и разводить Зе и Ко.. как лохов.
Вообще отвод войск со своей территории, это сдача территорий своих врагу и предательство. За это все должен ответить Зеля, Ермак, Хомчак и так далее.
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17.08.2020 01:22 Відповісти
у половини тролів параноя
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16.08.2020 22:34 Відповісти
Очередная словесная эквилибристика от хомчаковских штабных крыс - когда захват нашей территории называется "инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений". Напомню зебильным дегенератам, что вторжения обычно заканчиваются инженерными переносами пограничных столбов в сторону противника.
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16.08.2020 22:58 Відповісти
 
 