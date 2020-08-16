У зоні ООС немає обстрілів, противник облаштовує позиції, - штаб
У зоні проведення Операції об'єднаних сил дотримується режим тиші. Біля окупованої Ужівки противник здійснював інженерне обладнання позицій.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
Водночас, сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка, ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.
Бойові втрати серед особового складу Об’єднаних сил відсутні.
Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", - сказано в повідомленні.
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Ведь для єтого все затевалось?
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Состоянием на 15-00 16.08.2020 г. Обстрелов 2 ( 1- стрелковое оружие. 1 - АГС) Потерь нет Ответный огонь 2 (2 стрелковое оружие)
А враг все делает правильно...а вы наблюдайте дальше, и отводите войска на километры в глубь своей территории, когда всю серую зону отожмут РФ, то есть украинские земли.
И дальше будут вас пресссовать, и разводить Зе и Ко.. как лохов.
Вообще отвод войск со своей территории, это сдача территорий своих врагу и предательство. За это все должен ответить Зеля, Ермак, Хомчак и так далее.