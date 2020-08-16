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Цензор.НЕТ будет называть Лукашенко "захватившим власть в Беларуси "президентом""

Цензор.НЕТ будет называть Лукашенко

Редакция Цензор.НЕТ сообщает об изменении формулировки, которая используется в отношении статуса Александра Лукашенко.

В связи с событиями в Беларуси информируем, что Цензор.НЕТ отныне будет именовать политика так: "захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко".

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко сравнил протестующих с крысами и заявил, что в Украине "стоят на коленях"

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+66
Респект!!...
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16.08.2020 19:13 Ответить
+54
Цензор.НЕТ будет называть Лукашенко "захватившим власть в Беларуси "президентом"" - Цензор.НЕТ 6526
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16.08.2020 19:16 Ответить
+43
https://censor.net/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru є офіційний стейтмент:

https://censor.net/user/368772
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

+++++++++++++
+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.
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16.08.2020 19:17 Ответить
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Цензор.НЕТ називатиме Лукашенка "президентом", що захопив владу в Білорусі" - Цензор.НЕТ 1767
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16.08.2020 21:01 Ответить
А просто гитлером - 2 низзя?
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16.08.2020 20:55 Ответить
Пойдет. Я сегодня узнал от брата что наши здесь белорусы, его клиенты, бояться звонить домой, чтобы дома родственников не обвинили в чем-то и их самих не обвинили. Лукашенко конченый фашист, не иначе. У нас север страны под угрозой.
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16.08.2020 21:02 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1295050822510940160 34 мин

Після сьогоднішнього випаду Луки в сторону України однозначно можна сказати, що Мінськ вже не може бути місцем зустрічей ТКГ, поки не зміниться влада.
Лукашенко вже не може вважатися навіть формально нейтральним.
Лукашенко - це спільник агресора та кривавий диктатор.
Це і має сказати Зе
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16.08.2020 21:09 Ответить
Хто про що, а вошивий про лазню! . Якби Пороха не було , ти б його придумав ,, інакше й говорити не було б про що . .
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16.08.2020 21:17 Ответить
А про що треба? Це ж пост про Лукашенка і Білорусь? Ну і я про це. Ось ще....

Цензор.НЕТ називатиме Лукашенка "президентом", що захопив владу в Білорусі" - Цензор.НЕТ 1707
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16.08.2020 21:27 Ответить
Соєвого баригу ж2 на нари довічно і з конфіскацією.
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16.08.2020 21:40 Ответить
.Та зрозуміло ж ,, звісно ... А ще він вбив брата , і з'їв без солі . А ліпецкая хвабріка делает канхвєти ,, а на Мальдівах нет комаров . Ужасс . . І це все наробив Пєтя .
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16.08.2020 21:48 Ответить
Не кури больше эту траву. Или какие ты там вещества употребляешь...
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16.08.2020 21:20 Ответить
А документальне підтвердження "фактів" наложених у твоєму висєрі є?
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16.08.2020 21:33 Ответить
Если по вумному, то это называется узурпатор или узурпация.
К узурпации относится
1 Насильственный захват власти
2 Незаконный захват чужих прав и полномочий
3 Захват или удержание власти путём фальсификации выборов.
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16.08.2020 21:12 Ответить
Дивне формулювання. Лушенко владу не захоплював, він її просто не хоче віддавати.
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16.08.2020 21:16 Ответить
Именно захватил. При помощи фальсификации результатов выборов и при поддержке бандформирований ГБ и мелиции.
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16.08.2020 21:57 Ответить
Вказівка головреда. Він так емоційно сприймає події ...
Мені іноді аж якось незручно. Не люблю екзальтації.
І потім завжди знайде, як з*їхати. Це ми вже проходили.

Я вважаю, що це не зовсім правильно та й не добре сформульовано.
Захоплення влади - то трохи інакше. Але =перлам= на ЦН не дивую.

Я реагую стримано. Бо мене значно більше турбує, чим це обернеться для нас.
В ближчій і дальшій перспективі.
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16.08.2020 21:18 Ответить
А шо там для вас в Канаді може обернутися від подій в Білорусі? Всі по-французькі заговорять?
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16.08.2020 21:21 Ответить
Нічим хорошим, північ країни під загрозою як не крути.
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16.08.2020 21:24 Ответить
КТО ТАКО ЛУКА???? ВВП ППСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) - є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.
111 Україна 9,283
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356
1 UAH дорівнює 0,090 білоруський рубль Средняя начисленная заработная плата в стране, по состоянию на май 2020 года составила 1227,9 руб.,и равнялась 505,9 долл. США.Пенсии в Белоруссии - одни из самых высоких в СНГ. = 470,6 белорусского рубля ) в месяц. Или 5312,78 грн Батон весом 500 граммов стоит около 1,45 белорусского рубля или 14 ,5 грн Литр молока стоит 1,8 белорусского рубля =18 грн Килограмм куриного филе 8,69 белорусского рубля =86 грн Литр бензина стоит 1,82 рубля=18 грн В Минске месячный счет за «коммуналку» составляет 125,93 белорусского рубля =1250 грн за квартиру площадью 85 квадратных метров. Сумма включает плату за отопление, водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора.
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17.08.2020 08:45 Ответить
все за счет дешовой нефти и газа да ? малорос !
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВВП (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 ПКС ) 2020https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] р., оцінка - Повний ▲ $676.63 млрд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1) 34 ) - На душу населення ▲ $17 592 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F 76 )

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВВП (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 ПКС ) 2018 р., оцінка - Повний $ 188 млрд - На душу населення $ 20 008
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17.08.2020 10:34 Ответить
можно усатый узурпатор или просто таракан
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16.08.2020 21:20 Ответить
Белоруссию ждет война, нищета, хаос и разруха как Сирию и Ливию. Все к этому идет.
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16.08.2020 21:28 Ответить
Та не буде там ніякої війни, от побачиш.
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16.08.2020 21:35 Ответить
да. запасаемся попкорном.
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16.08.2020 21:39 Ответить
Ты бы лучше ягелем и полярным мхом запасался.
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16.08.2020 21:40 Ответить
В Украине половина экономики в тени. Так шо есть брэхня, есть большая брэхня, а еще есть статистика. Лапоть, приезжай во Львов, накормлю тебя досыта, посмотришь, как белые люди живут. Не переживай, в первый день тебя вешать не будем.
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16.08.2020 21:48 Ответить
Это ты Международному Валютному Фонду рассказывай )) у него свои спецы экономисты которые поверь мне за своими должниками внимательно следят. А ты им много должен
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16.08.2020 21:57 Ответить
Лично я зарабатываю больше, чем любой среднестатистический житель болот мацковии.Минимум 40% кацапов вынуждены экономить на еде. Вот такие дела. Кстати, портянка власовская, ты почему забыл упомянуть про государственный долг Омериги? Низачьот.
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16.08.2020 22:03 Ответить
Украинцы едут, например, строить или на нефтянку за зарплату не меньше штукаря. Но в Европу сейчас едут намного больше.Там и заработать больше можно. А куда едут на заработки кацапы? А кацапы едут в Ордло убивать украинцев. Бо руки из жопы растут и умеют только бухать и убивать.
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16.08.2020 22:17 Ответить
http://c.msk-intim1.com/ankets/ukrainki Ой не только нефтянники)) ой не только)) знакомся-звони
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16.08.2020 22:26 Ответить
Наибольше проституток среди кацапок. Это даже признала ваша главная чиновница по этим делам. Лень ссылки искать. Все равно тебя в бан отправят. Так шо ложись спать, но не забудь отправить жену и сестренку на окружную. Бо с утра голодным будешь.
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16.08.2020 22:37 Ответить
Навряд ли.. по официальным данным Международной Организации Миграции украинка каждая четвертая в Европе.. это без учета тех многих тысяч что в РФ https://censor.net/news/95111/v_evrope_pochti_kajdaya_chetvertaya_prostitutka__ukrainka
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16.08.2020 22:44 Ответить
Говорю же, что лень искать ссылки на прямую речь расасийской чиновницы. А факт остается фактом. Кацапки раздвигают ноги за бутылку водяры или литр пиваса. Хотя их можно понять. Кацапня после 35 - обычно поголовные импотенты либо гомосятничают с младых ногтей (а приучают их к этому еще в армии во время службы).
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16.08.2020 22:49 Ответить
А она откуда знает? Я тебе ссылку дал на независимый официальный европейский источник организации которая этим вопросом профессионально занимается. Но даже не в этом суть. Суть в том что украинки едут в РФ торговать собой а россиянки в Украину нет.. то где уровень жизни выше? С чего и начался наш спор.
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16.08.2020 22:53 Ответить
Та тут и спорить нечего. Кацапки готовы за поллитру пилоткой торговать. Зачем им еще куда-то ехать? Смешной ты кацапидус.
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16.08.2020 23:00 Ответить
)))))) то украинки в кацапстан едут ради поллитры?)) я же тебе ссылку дал на московский сайт с вашими девушками.. посмотри какие там цены.
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16.08.2020 23:06 Ответить
Начнем с того, что украинки они только паспорту. А на самом деле это скорей всего жительницы гордых свободных республик Ордло. По украински они слова связать не могут, бо ихние родители или дедушки с бабушками приехали на Донбасс из Кацапстана в свое время. Так шо кацапы трахают за деньги генетических кацапок и еще радуются этому, как экзотике. А платите деньги вы, бо грязные физиологические отверстия ваших самок даже вам уже приелись. Вот такие дела.
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16.08.2020 23:14 Ответить
Так там телефоны есть.. позвони -спроси у них с какого они региона или отпишись на вайбер. Ты же не победитель битвы экстрасенсов чтобы вот так на взгляд место жительства человека определить.. вот видео где одна такая на мове говорит.. 1 минута 10 секунда смотри.. https://youtu.be/aPrhP4ybLDA
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16.08.2020 23:35 Ответить
Если начал говорить про войну, то надо договаривать кацапчег.
Что Беларусь ждёт война, потому что латрестан всунет свое рыло вместе с танками, ибо ***** плющит от честных демократических выборов любого народа.
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16.08.2020 21:37 Ответить
))) Если только он один. В той же Сирии совершенно официально находятся регулярные армии РФ. США. Турции. Ирана не считая многих тысяч наемников и религиозных фанатиков радикального исламского толка..
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16.08.2020 21:41 Ответить
Мдя?
Так оно уже раза три войска оттуда выводило, что опять ввело?
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16.08.2020 21:48 Ответить
Там их военная база в Хмеймиме.. они оттуда не уйдут как турки и американцы . Борьба за сферы влияния.. Сирию разделили.
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16.08.2020 21:54 Ответить
Если кацапня влезет, как влезла в Ордло, то к гадалке не ходи. А без лаптеногих набутылочников все у них хорошо будет.
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16.08.2020 21:38 Ответить
В яку б країну не зайшли америкоси чи Росія - там настає Руїна.
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17.08.2020 09:15 Ответить
До принятия присяги новым президентом - Лукашенко Президент!
Или Цензор призывает срать на Законы?
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16.08.2020 21:35 Ответить
Новым? Или новым старым?
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16.08.2020 21:39 Ответить
президент захвативший власть, что не устраивает?
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16.08.2020 22:54 Ответить
Не путай. Власть у него и так в руках. Вопрос стоит о добровольной ее передаче.
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16.08.2020 23:15 Ответить
Кавычки - сильный знак в политике, "Израиль" подтвердит. Но не правильнее называть лукашенку и путинхЪа нелегитимными президентами, без кавычек?
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16.08.2020 21:40 Ответить
Цензор.НЕТ називатиме Лукашенка "президентом", що захопив владу в Білорусі" - Цензор.НЕТ 5148
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16.08.2020 21:45 Ответить
😻
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16.08.2020 23:06 Ответить
Бульбайость комуно- шарлатан, і загарбник президентського корита.
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16.08.2020 21:46 Ответить
лука мудак и мразь. его место на зоне до конца жизни!!!
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16.08.2020 21:48 Ответить
У Білорусі і на московії влада захоплена злочинцями тобто не легітимна
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16.08.2020 21:50 Ответить
є куди точніше формулювання.
В Українській та російській мовах одночасно.

УЗУРПАТОР.

власне відносно того,хто НЕ ВІДДАЄ Владу.
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16.08.2020 22:01 Ответить
Захватившим власть в Беларуси "тараканом-НЕ президентом"
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16.08.2020 22:08 Ответить
Цензор.НЕТ будет называть Лукашенко "захватившим власть в Беларуси усатым тараканом"
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16.08.2020 22:09 Ответить
Как то лайтово. Это хунта!
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16.08.2020 22:33 Ответить
он уже больше 20 лет "захвативший власть в Беларуси "президент"".

кто сейчас будет лучше Лукашенка? и почему?
где гарантии, что власть не захватит какой-то путиносос?
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16.08.2020 22:59 Ответить
Ответ на все три вопроса:
Народ.
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16.08.2020 23:05 Ответить
Из жизни насекомых :
Таракан поговорил с молью .
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16.08.2020 23:03 Ответить
Тогда называйте ОФИЦИАЛЬНО кацапского сцаря -х.йло ....ато ему абидна .
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16.08.2020 23:08 Ответить
забагато честі -- просто бульбофюрер
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16.08.2020 23:13 Ответить
Ну а что еще прокладки сделать могут?
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16.08.2020 23:13 Ответить
Точно. Королева Англии - по праву рождения - узурпатор. И ещё Меркель называть узурпатором места канцлера. И Путин тоже узурпатор - это ж вроде понятно. Про Азию вообще - одни узурпаторы.
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16.08.2020 23:22 Ответить
Главное что ты по праву рождения - набутылочник. И дети твои, и внуки бутут лишнехромосомными набутылочниками. Так шо за бабу Лизу не волнуйся, кто она там по праву рождения
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17.08.2020 00:34 Ответить
ты интернетский лопух.
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17.08.2020 00:37 Ответить
И этим людям не нравится, когда кто-то вмешивается в дела Украины...
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17.08.2020 03:17 Ответить
а мне нравится - лукавый
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17.08.2020 05:56 Ответить
и вообще, о каких "президентах" может идти речь в тоталитарных странах?!
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17.08.2020 06:07 Ответить
Пошана команді Цензору!
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17.08.2020 08:25 Ответить
за шо?
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17.08.2020 12:30 Ответить
на параше президент *****, вопросы?
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19.08.2020 18:23 Ответить
Юрий Бутусов - юридически правильно будет называть его "захватившим президентскую власть в Беларуси" - таким образом вы действительно не будете признавать его президентом, а он будет просто захватчиком, пиратом - если хотите, но не президентом)))
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18.09.2020 09:08 Ответить
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