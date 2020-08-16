Цензор.НЕТ будет называть Лукашенко "захватившим власть в Беларуси "президентом""

Редакция Цензор.НЕТ сообщает об изменении формулировки, которая используется в отношении статуса Александра Лукашенко.

В связи с событиями в Беларуси информируем, что Цензор.НЕТ отныне будет именовать политика так: "захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко".

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко сравнил протестующих с крысами и заявил, что в Украине "стоят на коленях"