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Цензор.НЕТ називатиме Лукашенка "президентом", що захопив владу в Білорусі"
Редакція Цензор.НЕТ повідомляє про зміну формулювання, яке використовується щодо статусу Олександра Лукашенка.
У зв'язку з подіями в Білорусі інформуємо, що Цензор.НЕТ відтепер буде іменувати політика так: "президент", що захопив владу в Білорусі".
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+66 Прощай немытая раССея
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+43 Welt Schmerz
показати весь коментар16.08.2020 19:17 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1295050822510940160 34 мин
Після сьогоднішнього випаду Луки в сторону України однозначно можна сказати, що Мінськ вже не може бути місцем зустрічей ТКГ, поки не зміниться влада.
Лукашенко вже не може вважатися навіть формально нейтральним.
Лукашенко - це спільник агресора та кривавий диктатор.
Це і має сказати Зе
К узурпации относится
1 Насильственный захват власти
2 Незаконный захват чужих прав и полномочий
3 Захват или удержание власти путём фальсификации выборов.
Мені іноді аж якось незручно. Не люблю екзальтації.
І потім завжди знайде, як з*їхати. Це ми вже проходили.
Я вважаю, що це не зовсім правильно та й не добре сформульовано.
Захоплення влади - то трохи інакше. Але =перлам= на ЦН не дивую.
Я реагую стримано. Бо мене значно більше турбує, чим це обернеться для нас.
В ближчій і дальшій перспективі.
111 Україна 9,283
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356
1 UAH дорівнює 0,090 білоруський рубль Средняя начисленная заработная плата в стране, по состоянию на май 2020 года составила 1227,9 руб.,и равнялась 505,9 долл. США.Пенсии в Белоруссии - одни из самых высоких в СНГ. = 470,6 белорусского рубля ) в месяц. Или 5312,78 грн Батон весом 500 граммов стоит около 1,45 белорусского рубля или 14 ,5 грн Литр молока стоит 1,8 белорусского рубля =18 грн Килограмм куриного филе 8,69 белорусского рубля =86 грн Литр бензина стоит 1,82 рубля=18 грн В Минске месячный счет за «коммуналку» составляет 125,93 белорусского рубля =1250 грн за квартиру площадью 85 квадратных метров. Сумма включает плату за отопление, водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВВП (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 ПКС ) 2020https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] р., оцінка - Повний ▲ $676.63 млрд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1) 34 ) - На душу населення ▲ $17 592 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F 76 )
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВВП (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 ПКС ) 2018 р., оцінка - Повний $ 188 млрд - На душу населення $ 20 008
Что Беларусь ждёт война, потому что латрестан всунет свое рыло вместе с танками, ибо ***** плющит от честных демократических выборов любого народа.
Так оно уже раза три войска оттуда выводило, что опять ввело?
Или Цензор призывает срать на Законы?
В Українській та російській мовах одночасно.
УЗУРПАТОР.
власне відносно того,хто НЕ ВІДДАЄ Владу.
кто сейчас будет лучше Лукашенка? и почему?
где гарантии, что власть не захватит какой-то путиносос?
Народ.
Таракан поговорил с молью .