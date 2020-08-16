УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10590 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
26 752 378

Цензор.НЕТ називатиме Лукашенка "президентом", що захопив владу в Білорусі"

Цензор.НЕТ називатиме Лукашенка

Редакція Цензор.НЕТ повідомляє про зміну формулювання, яке використовується щодо статусу Олександра Лукашенка.

У зв'язку з подіями в Білорусі інформуємо, що Цензор.НЕТ відтепер буде іменувати політика так: "президент", що захопив владу в Білорусі".

Також дивіться: Сотні тисяч білорусів прийшли на "Марш свободи" в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+66
Респект!!...
показати весь коментар
16.08.2020 19:13 Відповісти
+54
Цензор.НЕТ будет называть Лукашенко "захватившим власть в Беларуси "президентом"" - Цензор.НЕТ 6526
показати весь коментар
16.08.2020 19:16 Відповісти
+43
https://censor.net/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru є офіційний стейтмент:

https://censor.net/user/368772
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

+++++++++++++
+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.
показати весь коментар
16.08.2020 19:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Цензор.НЕТ називатиме Лукашенка "президентом", що захопив владу в Білорусі" - Цензор.НЕТ 1767
показати весь коментар
16.08.2020 21:01 Відповісти
А просто гитлером - 2 низзя?
показати весь коментар
16.08.2020 20:55 Відповісти
Пойдет. Я сегодня узнал от брата что наши здесь белорусы, его клиенты, бояться звонить домой, чтобы дома родственников не обвинили в чем-то и их самих не обвинили. Лукашенко конченый фашист, не иначе. У нас север страны под угрозой.
показати весь коментар
16.08.2020 21:02 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1295050822510940160 34 мин

Після сьогоднішнього випаду Луки в сторону України однозначно можна сказати, що Мінськ вже не може бути місцем зустрічей ТКГ, поки не зміниться влада.
Лукашенко вже не може вважатися навіть формально нейтральним.
Лукашенко - це спільник агресора та кривавий диктатор.
Це і має сказати Зе
показати весь коментар
16.08.2020 21:09 Відповісти
Хто про що, а вошивий про лазню! . Якби Пороха не було , ти б його придумав ,, інакше й говорити не було б про що . .
показати весь коментар
16.08.2020 21:17 Відповісти
А про що треба? Це ж пост про Лукашенка і Білорусь? Ну і я про це. Ось ще....

Цензор.НЕТ називатиме Лукашенка "президентом", що захопив владу в Білорусі" - Цензор.НЕТ 1707
показати весь коментар
16.08.2020 21:27 Відповісти
Соєвого баригу ж2 на нари довічно і з конфіскацією.
показати весь коментар
16.08.2020 21:40 Відповісти
.Та зрозуміло ж ,, звісно ... А ще він вбив брата , і з'їв без солі . А ліпецкая хвабріка делает канхвєти ,, а на Мальдівах нет комаров . Ужасс . . І це все наробив Пєтя .
показати весь коментар
16.08.2020 21:48 Відповісти
Не кури больше эту траву. Или какие ты там вещества употребляешь...
показати весь коментар
16.08.2020 21:20 Відповісти
А документальне підтвердження "фактів" наложених у твоєму висєрі є?
показати весь коментар
16.08.2020 21:33 Відповісти
Если по вумному, то это называется узурпатор или узурпация.
К узурпации относится
1 Насильственный захват власти
2 Незаконный захват чужих прав и полномочий
3 Захват или удержание власти путём фальсификации выборов.
показати весь коментар
16.08.2020 21:12 Відповісти
Дивне формулювання. Лушенко владу не захоплював, він її просто не хоче віддавати.
показати весь коментар
16.08.2020 21:16 Відповісти
Именно захватил. При помощи фальсификации результатов выборов и при поддержке бандформирований ГБ и мелиции.
показати весь коментар
16.08.2020 21:57 Відповісти
Вказівка головреда. Він так емоційно сприймає події ...
Мені іноді аж якось незручно. Не люблю екзальтації.
І потім завжди знайде, як з*їхати. Це ми вже проходили.

Я вважаю, що це не зовсім правильно та й не добре сформульовано.
Захоплення влади - то трохи інакше. Але =перлам= на ЦН не дивую.

Я реагую стримано. Бо мене значно більше турбує, чим це обернеться для нас.
В ближчій і дальшій перспективі.
показати весь коментар
16.08.2020 21:18 Відповісти
А шо там для вас в Канаді може обернутися від подій в Білорусі? Всі по-французькі заговорять?
показати весь коментар
16.08.2020 21:21 Відповісти
Нічим хорошим, північ країни під загрозою як не крути.
показати весь коментар
16.08.2020 21:24 Відповісти
КТО ТАКО ЛУКА???? ВВП ППСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) - є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.
111 Україна 9,283
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356
1 UAH дорівнює 0,090 білоруський рубль Средняя начисленная заработная плата в стране, по состоянию на май 2020 года составила 1227,9 руб.,и равнялась 505,9 долл. США.Пенсии в Белоруссии - одни из самых высоких в СНГ. = 470,6 белорусского рубля ) в месяц. Или 5312,78 грн Батон весом 500 граммов стоит около 1,45 белорусского рубля или 14 ,5 грн Литр молока стоит 1,8 белорусского рубля =18 грн Килограмм куриного филе 8,69 белорусского рубля =86 грн Литр бензина стоит 1,82 рубля=18 грн В Минске месячный счет за «коммуналку» составляет 125,93 белорусского рубля =1250 грн за квартиру площадью 85 квадратных метров. Сумма включает плату за отопление, водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора.
показати весь коментар
17.08.2020 08:45 Відповісти
все за счет дешовой нефти и газа да ? малорос !
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВВП (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 ПКС ) 2020https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] р., оцінка - Повний ▲ $676.63 млрд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1) 34 ) - На душу населення ▲ $17 592 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F 76 )

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВВП (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 ПКС ) 2018 р., оцінка - Повний $ 188 млрд - На душу населення $ 20 008
показати весь коментар
17.08.2020 10:34 Відповісти
можно усатый узурпатор или просто таракан
показати весь коментар
16.08.2020 21:20 Відповісти
Белоруссию ждет война, нищета, хаос и разруха как Сирию и Ливию. Все к этому идет.
показати весь коментар
16.08.2020 21:28 Відповісти
Та не буде там ніякої війни, от побачиш.
показати весь коментар
16.08.2020 21:35 Відповісти
да. запасаемся попкорном.
показати весь коментар
16.08.2020 21:39 Відповісти
Ты бы лучше ягелем и полярным мхом запасался.
показати весь коментар
16.08.2020 21:40 Відповісти
В Украине половина экономики в тени. Так шо есть брэхня, есть большая брэхня, а еще есть статистика. Лапоть, приезжай во Львов, накормлю тебя досыта, посмотришь, как белые люди живут. Не переживай, в первый день тебя вешать не будем.
показати весь коментар
16.08.2020 21:48 Відповісти
Это ты Международному Валютному Фонду рассказывай )) у него свои спецы экономисты которые поверь мне за своими должниками внимательно следят. А ты им много должен
показати весь коментар
16.08.2020 21:57 Відповісти
Лично я зарабатываю больше, чем любой среднестатистический житель болот мацковии.Минимум 40% кацапов вынуждены экономить на еде. Вот такие дела. Кстати, портянка власовская, ты почему забыл упомянуть про государственный долг Омериги? Низачьот.
показати весь коментар
16.08.2020 22:03 Відповісти
Украинцы едут, например, строить или на нефтянку за зарплату не меньше штукаря. Но в Европу сейчас едут намного больше.Там и заработать больше можно. А куда едут на заработки кацапы? А кацапы едут в Ордло убивать украинцев. Бо руки из жопы растут и умеют только бухать и убивать.
показати весь коментар
16.08.2020 22:17 Відповісти
http://c.msk-intim1.com/ankets/ukrainki Ой не только нефтянники)) ой не только)) знакомся-звони
показати весь коментар
16.08.2020 22:26 Відповісти
Наибольше проституток среди кацапок. Это даже признала ваша главная чиновница по этим делам. Лень ссылки искать. Все равно тебя в бан отправят. Так шо ложись спать, но не забудь отправить жену и сестренку на окружную. Бо с утра голодным будешь.
показати весь коментар
16.08.2020 22:37 Відповісти
Навряд ли.. по официальным данным Международной Организации Миграции украинка каждая четвертая в Европе.. это без учета тех многих тысяч что в РФ https://censor.net/news/95111/v_evrope_pochti_kajdaya_chetvertaya_prostitutka__ukrainka
показати весь коментар
16.08.2020 22:44 Відповісти
Говорю же, что лень искать ссылки на прямую речь расасийской чиновницы. А факт остается фактом. Кацапки раздвигают ноги за бутылку водяры или литр пиваса. Хотя их можно понять. Кацапня после 35 - обычно поголовные импотенты либо гомосятничают с младых ногтей (а приучают их к этому еще в армии во время службы).
показати весь коментар
16.08.2020 22:49 Відповісти
А она откуда знает? Я тебе ссылку дал на независимый официальный европейский источник организации которая этим вопросом профессионально занимается. Но даже не в этом суть. Суть в том что украинки едут в РФ торговать собой а россиянки в Украину нет.. то где уровень жизни выше? С чего и начался наш спор.
показати весь коментар
16.08.2020 22:53 Відповісти
Та тут и спорить нечего. Кацапки готовы за поллитру пилоткой торговать. Зачем им еще куда-то ехать? Смешной ты кацапидус.
показати весь коментар
16.08.2020 23:00 Відповісти
)))))) то украинки в кацапстан едут ради поллитры?)) я же тебе ссылку дал на московский сайт с вашими девушками.. посмотри какие там цены.
показати весь коментар
16.08.2020 23:06 Відповісти
Начнем с того, что украинки они только паспорту. А на самом деле это скорей всего жительницы гордых свободных республик Ордло. По украински они слова связать не могут, бо ихние родители или дедушки с бабушками приехали на Донбасс из Кацапстана в свое время. Так шо кацапы трахают за деньги генетических кацапок и еще радуются этому, как экзотике. А платите деньги вы, бо грязные физиологические отверстия ваших самок даже вам уже приелись. Вот такие дела.
показати весь коментар
16.08.2020 23:14 Відповісти
Так там телефоны есть.. позвони -спроси у них с какого они региона или отпишись на вайбер. Ты же не победитель битвы экстрасенсов чтобы вот так на взгляд место жительства человека определить.. вот видео где одна такая на мове говорит.. 1 минута 10 секунда смотри.. https://youtu.be/aPrhP4ybLDA
показати весь коментар
16.08.2020 23:35 Відповісти
Если начал говорить про войну, то надо договаривать кацапчег.
Что Беларусь ждёт война, потому что латрестан всунет свое рыло вместе с танками, ибо ***** плющит от честных демократических выборов любого народа.
показати весь коментар
16.08.2020 21:37 Відповісти
))) Если только он один. В той же Сирии совершенно официально находятся регулярные армии РФ. США. Турции. Ирана не считая многих тысяч наемников и религиозных фанатиков радикального исламского толка..
показати весь коментар
16.08.2020 21:41 Відповісти
Мдя?
Так оно уже раза три войска оттуда выводило, что опять ввело?
показати весь коментар
16.08.2020 21:48 Відповісти
Там их военная база в Хмеймиме.. они оттуда не уйдут как турки и американцы . Борьба за сферы влияния.. Сирию разделили.
показати весь коментар
16.08.2020 21:54 Відповісти
Если кацапня влезет, как влезла в Ордло, то к гадалке не ходи. А без лаптеногих набутылочников все у них хорошо будет.
показати весь коментар
16.08.2020 21:38 Відповісти
В яку б країну не зайшли америкоси чи Росія - там настає Руїна.
показати весь коментар
17.08.2020 09:15 Відповісти
До принятия присяги новым президентом - Лукашенко Президент!
Или Цензор призывает срать на Законы?
показати весь коментар
16.08.2020 21:35 Відповісти
Новым? Или новым старым?
показати весь коментар
16.08.2020 21:39 Відповісти
президент захвативший власть, что не устраивает?
показати весь коментар
16.08.2020 22:54 Відповісти
Не путай. Власть у него и так в руках. Вопрос стоит о добровольной ее передаче.
показати весь коментар
16.08.2020 23:15 Відповісти
Кавычки - сильный знак в политике, "Израиль" подтвердит. Но не правильнее называть лукашенку и путинхЪа нелегитимными президентами, без кавычек?
показати весь коментар
16.08.2020 21:40 Відповісти
Цензор.НЕТ називатиме Лукашенка "президентом", що захопив владу в Білорусі" - Цензор.НЕТ 5148
показати весь коментар
16.08.2020 21:45 Відповісти
😻
показати весь коментар
16.08.2020 23:06 Відповісти
Бульбайость комуно- шарлатан, і загарбник президентського корита.
показати весь коментар
16.08.2020 21:46 Відповісти
лука мудак и мразь. его место на зоне до конца жизни!!!
показати весь коментар
16.08.2020 21:48 Відповісти
У Білорусі і на московії влада захоплена злочинцями тобто не легітимна
показати весь коментар
16.08.2020 21:50 Відповісти
є куди точніше формулювання.
В Українській та російській мовах одночасно.

УЗУРПАТОР.

власне відносно того,хто НЕ ВІДДАЄ Владу.
показати весь коментар
16.08.2020 22:01 Відповісти
Захватившим власть в Беларуси "тараканом-НЕ президентом"
показати весь коментар
16.08.2020 22:08 Відповісти
Цензор.НЕТ будет называть Лукашенко "захватившим власть в Беларуси усатым тараканом"
показати весь коментар
16.08.2020 22:09 Відповісти
Как то лайтово. Это хунта!
показати весь коментар
16.08.2020 22:33 Відповісти
он уже больше 20 лет "захвативший власть в Беларуси "президент"".

кто сейчас будет лучше Лукашенка? и почему?
где гарантии, что власть не захватит какой-то путиносос?
показати весь коментар
16.08.2020 22:59 Відповісти
Ответ на все три вопроса:
Народ.
показати весь коментар
16.08.2020 23:05 Відповісти
Из жизни насекомых :
Таракан поговорил с молью .
показати весь коментар
16.08.2020 23:03 Відповісти
Тогда называйте ОФИЦИАЛЬНО кацапского сцаря -х.йло ....ато ему абидна .
показати весь коментар
16.08.2020 23:08 Відповісти
забагато честі -- просто бульбофюрер
показати весь коментар
16.08.2020 23:13 Відповісти
Ну а что еще прокладки сделать могут?
показати весь коментар
16.08.2020 23:13 Відповісти
Точно. Королева Англии - по праву рождения - узурпатор. И ещё Меркель называть узурпатором места канцлера. И Путин тоже узурпатор - это ж вроде понятно. Про Азию вообще - одни узурпаторы.
показати весь коментар
16.08.2020 23:22 Відповісти
Главное что ты по праву рождения - набутылочник. И дети твои, и внуки бутут лишнехромосомными набутылочниками. Так шо за бабу Лизу не волнуйся, кто она там по праву рождения
показати весь коментар
17.08.2020 00:34 Відповісти
ты интернетский лопух.
показати весь коментар
17.08.2020 00:37 Відповісти
И этим людям не нравится, когда кто-то вмешивается в дела Украины...
показати весь коментар
17.08.2020 03:17 Відповісти
а мне нравится - лукавый
показати весь коментар
17.08.2020 05:56 Відповісти
и вообще, о каких "президентах" может идти речь в тоталитарных странах?!
показати весь коментар
17.08.2020 06:07 Відповісти
Пошана команді Цензору!
показати весь коментар
17.08.2020 08:25 Відповісти
за шо?
показати весь коментар
17.08.2020 12:30 Відповісти
на параше президент *****, вопросы?
показати весь коментар
19.08.2020 18:23 Відповісти
Юрий Бутусов - юридически правильно будет называть его "захватившим президентскую власть в Беларуси" - таким образом вы действительно не будете признавать его президентом, а он будет просто захватчиком, пиратом - если хотите, но не президентом)))
показати весь коментар
18.09.2020 09:08 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 