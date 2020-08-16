Цензор.НЕТ називатиме Лукашенка "президентом", що захопив владу в Білорусі"

Редакція Цензор.НЕТ повідомляє про зміну формулювання, яке використовується щодо статусу Олександра Лукашенка.

У зв'язку з подіями в Білорусі інформуємо, що Цензор.НЕТ відтепер буде іменувати політика так: "президент", що захопив владу в Білорусі".

Також дивіться: Сотні тисяч білорусів прийшли на "Марш свободи" в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж