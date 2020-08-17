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Новости Силовики
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Правоохранители задержали на Николаевщине военнослужащего, который угрожал оружием посетителям бара, - полиция. ФОТО

Правоохранители задержали на Николаевщине военнослужащего, который угрожал оружием посетителям бара, - полиция. ФОТО

В Николаевской области задержан пьяный военнослужащий, который угрожал пистолетом посетителям бара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"Вечером, 15 августа, в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что в баре мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно и угрожает пистолетом посетителям заведения", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте полиции в воскресенье.

По данным правоохранителей, силами полицейской охраны, следственно-оперной группы Центрального отдела полиции и работниками военной прокуратуры Николаевского гарнизона был задержан 35-летний военнослужащий.

Правоохранители задержали на Николаевщине военнослужащего, который угрожал оружием посетителям бара, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Пистолет, по предварительным данным, стартовый, изъяли.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

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В полиции отметили, что по согласованию с военной прокуратурой Николаевского гарнизона в ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления.

Николаевская область (2159) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) военнослужащие (6207)


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Топ комментарии
+3
Лошара... В наше эпохальное и стремительное время угрожать людям стартовым пистолетом, - это ни себя не уважать ни людей.... Минимум граната Ф-1....
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17.08.2020 07:54 Ответить
+3
певно сєпари там були.
щось сказали..
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17.08.2020 08:04 Ответить
+3
а навіщо мені ?
завжди знайдуться такі як ви..
Може справа в тому, що кожний судить по собі ?
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17.08.2020 08:33 Ответить
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Лошара... В наше эпохальное и стремительное время угрожать людям стартовым пистолетом, - это ни себя не уважать ни людей.... Минимум граната Ф-1....
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17.08.2020 07:54 Ответить
ага примотал бы себе скотчем к члену и дежался за чеку
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17.08.2020 07:57 Ответить
певно сєпари там були.
щось сказали..
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17.08.2020 08:04 Ответить
100%
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17.08.2020 08:17 Ответить
ахаах,а предположить что у военнослужащего кукуха поехала не судьба? или в любом случае если он даже убьет человека все равно найдуться оправдания типа кто то другой виноват только не он ибо он как бы "патриот" и такого быть не может
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17.08.2020 08:27 Ответить
а навіщо мені ?
завжди знайдуться такі як ви..
Може справа в тому, що кожний судить по собі ?
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17.08.2020 08:33 Ответить
Ты как раз по себе и судишь. На каждом углу сепары мерещатся.
Вояка нажрался, поймал белочку. Пусть теперь посидит, подумает как пушками махать. А потом может на поля Польши ехать. Ему там самое место, сепаров нет и клубнику может пугать вдоволь.
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17.08.2020 08:59 Ответить
думка опущеного троля для мене дуже важлива..
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17.08.2020 09:06 Ответить
Это лишь предположения. Как ты можешь знать что все не так? А ты не думал например что может быть он против таких "человеков" может быть на фронте стоит, а потом он домой приезжает, а там такие "человеки", а потом такие "человеки" как ты, говорят что он плохой, а вот те "человеки" хорошие. Иди обнимайся с ними. Я как-то на 10 дней в реанимацию лег, из-за таких "человеков".
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17.08.2020 08:51 Ответить
конешно предположения но дело в том что каждый раз когда там военнослужащий или атовец был замечен в каких то оборудках оружыем вне фронта или в каких то других грзных делах то сразу вылазят люди которые начинают разганять зраду и мысль о том что патриотов притесняют и даже не допускают что действительно человек может быть замешан в чем то противозаконном,это нормально,обьективно?только по тому что тот служил и все,этот факт уже по их мнению перекрывает все остальное
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17.08.2020 08:57 Ответить
По их мнению что? Мне кажется что-то ты клевещешь на ЗСУ. Я вообще не в курсе что такое стартовый пистолет. Он же даже по идее не стреляет, как можно судить о пьянке с оружием, если это даже не оружие. В следующий раз чувак батончиком рошен угрожать будет,у тебя тоже будет это оружие? Оборудки оружия в не фронта 😄
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17.08.2020 09:05 Ответить
ахахахаахах, ну вот, только предположил что военнослужащий набухалься и начал чудить как тут же вылазят умники и утверждают что я клевещу на ЗСУ, ясно,понятно все с тобой,именно о таких уникумах как ты я и говорил,что если что то не по ихнему то они разбираться не будут а сразу будут обвинять без разбирательств и обьективности,хорошый подход,прогрессивный )
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17.08.2020 09:10 Ответить
Так а если его спровоцировали? Воспользовались тем что пьян,а значит уже не прав и начали над ним издеваться? Не может быть разве, нет?
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17.08.2020 09:17 Ответить
может, я ж об этом и говорю что может быть что угодно,может его спровоцировали,может он набухалься и сам начал чудить, но не так как всегда у нас утверждают что если вояка значит все,правда всегда на его стороне, надо учиться критически мыслить
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17.08.2020 09:25 Ответить
Во всех странах, даже в благополучных США, небольшая часть тех кто воевал потом идут в крминал или просто с поехавшей крышей убивают людей. И только в Украине, по мнению "патриотов", такого не может быть ну просто потому что не может быть и все.
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17.08.2020 09:18 Ответить
Ключевое небольшая часть. А у него все с его слов.
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17.08.2020 09:21 Ответить
с каких моих слов? вы статью хоть осилили прочитать? там черным по белому написано что поступило в полицию сообщение что пяный человек неадекватно себя ведет и угрожает посетителям бара оружыем
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17.08.2020 09:27 Ответить
Ну так я бы тоже со стороны так считал и позвонил в полицию , я не же не могу знать.
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17.08.2020 09:29 Ответить
А у тебя это 100 % уже виноват. Такие дела нужно очень тщательно вести, а если вдруг окажется что они пророссийские и его спровоцировали и чем то угрожали, то нужно их садить. Должны же наши граждане быть как-то защищены от российской заразы, или им что угодно можно делать, а нашим ничего в ответ нельзя?
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17.08.2020 09:33 Ответить
В принципе ты тоже свою линию гнёшь и на 100% уверен что он не виноват. Иметь пророссийские взгляды не запрещено. Если угрожали, то нужно вызывать полицию, а не геройствовать.
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17.08.2020 10:27 Ответить
Это просто противодействие той линии к которой меня пытаются склонить. Я не возражаю что есть и бандиты, при мобилизации примерно каждый шестой в моем взводе был с нарушениями закона, хотя сейчас все законопослушные, живут и работают. Но иногда ко мне подходят какие-то люди, зная что я бывший участник и провоцируют меня говоря откровенно антиукраинские речи и угрожая мне. Мне как бы фиолетово, я не делаю ничего такого,я просто шлю на буквы , но это не правильно, не находишь? Наше СБУ не берет трубку. Я еще не разу туда не дозвонился, а туда звонил несколько раз . По этому я скорее автоматом стану на защиту этого человека ,пока не будет точно доказано что он не прав. Я за призумцию невиновности. Мы не терпилы, ребята, мы люди, такие же как и вы.
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17.08.2020 11:09 Ответить
как можно угрозить стартовым пистолетом?..
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17.08.2020 08:23 Ответить
можно и детским пласмассовым.
у страха глаза велики.
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17.08.2020 09:44 Ответить
в том то и дело, что он реально полупластмассовый
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17.08.2020 12:13 Ответить
Существует массовая тенденция перепиливания этих турков под резину или даже под свинец.

Так шо если б на меня турецкий стартовик наставили - я бы как минимум не обрадовался.
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17.08.2020 10:12 Ответить
народ просто жаждет отстреливаться?
самотстреливаться
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17.08.2020 12:01 Ответить
суперпестик, ****
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17.08.2020 12:04 Ответить
Берут кого попало.Нет отбора.
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17.08.2020 09:02 Ответить
прапор, наверное
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17.08.2020 09:36 Ответить
 
 