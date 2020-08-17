Правоохранители задержали на Николаевщине военнослужащего, который угрожал оружием посетителям бара, - полиция. ФОТО

В Николаевской области задержан пьяный военнослужащий, который угрожал пистолетом посетителям бара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"Вечером, 15 августа, в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что в баре мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно и угрожает пистолетом посетителям заведения", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте полиции в воскресенье.

По данным правоохранителей, силами полицейской охраны, следственно-оперной группы Центрального отдела полиции и работниками военной прокуратуры Николаевского гарнизона был задержан 35-летний военнослужащий.



Фото: сайт полиции

Пистолет, по предварительным данным, стартовый, изъяли.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

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В полиции отметили, что по согласованию с военной прокуратурой Николаевского гарнизона в ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления.