Правоохранители задержали на Николаевщине военнослужащего, который угрожал оружием посетителям бара, - полиция. ФОТО
В Николаевской области задержан пьяный военнослужащий, который угрожал пистолетом посетителям бара.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.
"Вечером, 15 августа, в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что в баре мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно и угрожает пистолетом посетителям заведения", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте полиции в воскресенье.
По данным правоохранителей, силами полицейской охраны, следственно-оперной группы Центрального отдела полиции и работниками военной прокуратуры Николаевского гарнизона был задержан 35-летний военнослужащий.
Пистолет, по предварительным данным, стартовый, изъяли.
По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.
В полиции отметили, что по согласованию с военной прокуратурой Николаевского гарнизона в ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления.
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щось сказали..
завжди знайдуться такі як ви..
Може справа в тому, що кожний судить по собі ?
Вояка нажрался, поймал белочку. Пусть теперь посидит, подумает как пушками махать. А потом может на поля Польши ехать. Ему там самое место, сепаров нет и клубнику может пугать вдоволь.
у страха глаза велики.
Так шо если б на меня турецкий стартовик наставили - я бы как минимум не обрадовался.
самотстреливаться