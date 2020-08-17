УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6443 відвідувача онлайн
Новини Силовики
4 815 29

Правоохоронці затримали на Миколаївщині військовослужбовця, який погрожував зброєю відвідувачам бару, - поліція. ФОТО

Правоохоронці затримали на Миколаївщині військовослужбовця, який погрожував зброєю відвідувачам бару, - поліція. ФОТО

У Миколаївській області затримано п'яного військовослужбовця, який погрожував пістолетом відвідувачам бару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області.

"Увечері, 15 серпня, до поліції Центрального району надійшло повідомлення про те, що у барі чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводиться неадекватно та погрожує пістолетом відвідувачам закладу", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті поліції в неділю.

За даними правоохоронців, силами поліцейської охорони, слідчо-оперної групи Центрального відділу поліції та працівниками військової прокуратури Миколаївського гарнізону було затримано 35-річного військовослужбовця.

Правоохоронці затримали на Миколаївщині військовослужбовця, який погрожував зброєю відвідувачам бару, - поліція 01
Фото: сайт поліції

Пістолет, за попередніми даними, стартовий, вилучили.

За цим фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трирічну дівчинку витягли з охопленого вогнем легковика на Миколаївщині: дитина гралася із сірниками в салоні автомобіля. ФОТО

У поліції зазначили, що за погодженням з військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Автор: 

Миколаївська область (2310) Нацполіція (15327) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) військовослужбовці (4835)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Лошара... В наше эпохальное и стремительное время угрожать людям стартовым пистолетом, - это ни себя не уважать ни людей.... Минимум граната Ф-1....
показати весь коментар
17.08.2020 07:54 Відповісти
+3
певно сєпари там були.
щось сказали..
показати весь коментар
17.08.2020 08:04 Відповісти
+3
а навіщо мені ?
завжди знайдуться такі як ви..
Може справа в тому, що кожний судить по собі ?
показати весь коментар
17.08.2020 08:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лошара... В наше эпохальное и стремительное время угрожать людям стартовым пистолетом, - это ни себя не уважать ни людей.... Минимум граната Ф-1....
показати весь коментар
17.08.2020 07:54 Відповісти
ага примотал бы себе скотчем к члену и дежался за чеку
показати весь коментар
17.08.2020 07:57 Відповісти
певно сєпари там були.
щось сказали..
показати весь коментар
17.08.2020 08:04 Відповісти
100%
показати весь коментар
17.08.2020 08:17 Відповісти
ахаах,а предположить что у военнослужащего кукуха поехала не судьба? или в любом случае если он даже убьет человека все равно найдуться оправдания типа кто то другой виноват только не он ибо он как бы "патриот" и такого быть не может
показати весь коментар
17.08.2020 08:27 Відповісти
а навіщо мені ?
завжди знайдуться такі як ви..
Може справа в тому, що кожний судить по собі ?
показати весь коментар
17.08.2020 08:33 Відповісти
Ты как раз по себе и судишь. На каждом углу сепары мерещатся.
Вояка нажрался, поймал белочку. Пусть теперь посидит, подумает как пушками махать. А потом может на поля Польши ехать. Ему там самое место, сепаров нет и клубнику может пугать вдоволь.
показати весь коментар
17.08.2020 08:59 Відповісти
думка опущеного троля для мене дуже важлива..
показати весь коментар
17.08.2020 09:06 Відповісти
Это лишь предположения. Как ты можешь знать что все не так? А ты не думал например что может быть он против таких "человеков" может быть на фронте стоит, а потом он домой приезжает, а там такие "человеки", а потом такие "человеки" как ты, говорят что он плохой, а вот те "человеки" хорошие. Иди обнимайся с ними. Я как-то на 10 дней в реанимацию лег, из-за таких "человеков".
показати весь коментар
17.08.2020 08:51 Відповісти
конешно предположения но дело в том что каждый раз когда там военнослужащий или атовец был замечен в каких то оборудках оружыем вне фронта или в каких то других грзных делах то сразу вылазят люди которые начинают разганять зраду и мысль о том что патриотов притесняют и даже не допускают что действительно человек может быть замешан в чем то противозаконном,это нормально,обьективно?только по тому что тот служил и все,этот факт уже по их мнению перекрывает все остальное
показати весь коментар
17.08.2020 08:57 Відповісти
По их мнению что? Мне кажется что-то ты клевещешь на ЗСУ. Я вообще не в курсе что такое стартовый пистолет. Он же даже по идее не стреляет, как можно судить о пьянке с оружием, если это даже не оружие. В следующий раз чувак батончиком рошен угрожать будет,у тебя тоже будет это оружие? Оборудки оружия в не фронта 😄
показати весь коментар
17.08.2020 09:05 Відповісти
ахахахаахах, ну вот, только предположил что военнослужащий набухалься и начал чудить как тут же вылазят умники и утверждают что я клевещу на ЗСУ, ясно,понятно все с тобой,именно о таких уникумах как ты я и говорил,что если что то не по ихнему то они разбираться не будут а сразу будут обвинять без разбирательств и обьективности,хорошый подход,прогрессивный )
показати весь коментар
17.08.2020 09:10 Відповісти
Так а если его спровоцировали? Воспользовались тем что пьян,а значит уже не прав и начали над ним издеваться? Не может быть разве, нет?
показати весь коментар
17.08.2020 09:17 Відповісти
может, я ж об этом и говорю что может быть что угодно,может его спровоцировали,может он набухалься и сам начал чудить, но не так как всегда у нас утверждают что если вояка значит все,правда всегда на его стороне, надо учиться критически мыслить
показати весь коментар
17.08.2020 09:25 Відповісти
Во всех странах, даже в благополучных США, небольшая часть тех кто воевал потом идут в крминал или просто с поехавшей крышей убивают людей. И только в Украине, по мнению "патриотов", такого не может быть ну просто потому что не может быть и все.
показати весь коментар
17.08.2020 09:18 Відповісти
Ключевое небольшая часть. А у него все с его слов.
показати весь коментар
17.08.2020 09:21 Відповісти
с каких моих слов? вы статью хоть осилили прочитать? там черным по белому написано что поступило в полицию сообщение что пяный человек неадекватно себя ведет и угрожает посетителям бара оружыем
показати весь коментар
17.08.2020 09:27 Відповісти
Ну так я бы тоже со стороны так считал и позвонил в полицию , я не же не могу знать.
показати весь коментар
17.08.2020 09:29 Відповісти
А у тебя это 100 % уже виноват. Такие дела нужно очень тщательно вести, а если вдруг окажется что они пророссийские и его спровоцировали и чем то угрожали, то нужно их садить. Должны же наши граждане быть как-то защищены от российской заразы, или им что угодно можно делать, а нашим ничего в ответ нельзя?
показати весь коментар
17.08.2020 09:33 Відповісти
В принципе ты тоже свою линию гнёшь и на 100% уверен что он не виноват. Иметь пророссийские взгляды не запрещено. Если угрожали, то нужно вызывать полицию, а не геройствовать.
показати весь коментар
17.08.2020 10:27 Відповісти
Это просто противодействие той линии к которой меня пытаются склонить. Я не возражаю что есть и бандиты, при мобилизации примерно каждый шестой в моем взводе был с нарушениями закона, хотя сейчас все законопослушные, живут и работают. Но иногда ко мне подходят какие-то люди, зная что я бывший участник и провоцируют меня говоря откровенно антиукраинские речи и угрожая мне. Мне как бы фиолетово, я не делаю ничего такого,я просто шлю на буквы , но это не правильно, не находишь? Наше СБУ не берет трубку. Я еще не разу туда не дозвонился, а туда звонил несколько раз . По этому я скорее автоматом стану на защиту этого человека ,пока не будет точно доказано что он не прав. Я за призумцию невиновности. Мы не терпилы, ребята, мы люди, такие же как и вы.
показати весь коментар
17.08.2020 11:09 Відповісти
как можно угрозить стартовым пистолетом?..
показати весь коментар
17.08.2020 08:23 Відповісти
можно и детским пласмассовым.
у страха глаза велики.
показати весь коментар
17.08.2020 09:44 Відповісти
в том то и дело, что он реально полупластмассовый
показати весь коментар
17.08.2020 12:13 Відповісти
Существует массовая тенденция перепиливания этих турков под резину или даже под свинец.

Так шо если б на меня турецкий стартовик наставили - я бы как минимум не обрадовался.
показати весь коментар
17.08.2020 10:12 Відповісти
народ просто жаждет отстреливаться?
самотстреливаться
показати весь коментар
17.08.2020 12:01 Відповісти
суперпестик, ****
показати весь коментар
17.08.2020 12:04 Відповісти
Берут кого попало.Нет отбора.
показати весь коментар
17.08.2020 09:02 Відповісти
прапор, наверное
показати весь коментар
17.08.2020 09:36 Відповісти
 
 