Правоохоронці затримали на Миколаївщині військовослужбовця, який погрожував зброєю відвідувачам бару, - поліція. ФОТО
У Миколаївській області затримано п'яного військовослужбовця, який погрожував пістолетом відвідувачам бару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області.
"Увечері, 15 серпня, до поліції Центрального району надійшло повідомлення про те, що у барі чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводиться неадекватно та погрожує пістолетом відвідувачам закладу", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті поліції в неділю.
За даними правоохоронців, силами поліцейської охорони, слідчо-оперної групи Центрального відділу поліції та працівниками військової прокуратури Миколаївського гарнізону було затримано 35-річного військовослужбовця.
Пістолет, за попередніми даними, стартовий, вилучили.
За цим фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.
У поліції зазначили, що за погодженням з військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
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щось сказали..
завжди знайдуться такі як ви..
Може справа в тому, що кожний судить по собі ?
Вояка нажрался, поймал белочку. Пусть теперь посидит, подумает как пушками махать. А потом может на поля Польши ехать. Ему там самое место, сепаров нет и клубнику может пугать вдоволь.
у страха глаза велики.
Так шо если б на меня турецкий стартовик наставили - я бы как минимум не обрадовался.
самотстреливаться