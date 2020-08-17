Правоохоронці затримали на Миколаївщині військовослужбовця, який погрожував зброєю відвідувачам бару, - поліція. ФОТО

У Миколаївській області затримано п'яного військовослужбовця, який погрожував пістолетом відвідувачам бару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області.

"Увечері, 15 серпня, до поліції Центрального району надійшло повідомлення про те, що у барі чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводиться неадекватно та погрожує пістолетом відвідувачам закладу", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті поліції в неділю.

За даними правоохоронців, силами поліцейської охорони, слідчо-оперної групи Центрального відділу поліції та працівниками військової прокуратури Миколаївського гарнізону було затримано 35-річного військовослужбовця.



Фото: сайт поліції

Пістолет, за попередніми даними, стартовий, вилучили.

За цим фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

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У поліції зазначили, що за погодженням з військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину.