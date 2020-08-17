За сутки COVID-19 выявили у 78 детей и 69 медработников, - Степанов
С начала пандемии COVID-19 выявили у 6 374 детей, а также 9 753 медицинских работников.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 464 человека. ... Из них 78 детей, а также 69 медработников. Достаточно большое количество госпитализированых - 213 человек. За минувшие сутки зафиксировали 19 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.
В то же время, выздоровели 342 пациента.
Кроме того, с начала пандемии заболели 6 374 ребенка, а также 9 753 медицинских работника.
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