За добу COVID-19 виявили у 78 дітей і 69 медпрацівників, - Степанов
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 6374 дітей, а також 9753 медичних працівників.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 1464 особи. ... З них 78 дітей, а також 69 медпрацівників. Доволі велика кількість госпіталізованих - 213 осіб. За минулу добу зафіксували 19 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.
Водночас одужали 342 пацієнти.
Крім того, від початку пандемії захворіли 6374 дитини, а також 9753 медичні працівники.
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