Минобразования: Остатки образовательной субвенции могут быть использованы на организацию дистанционного обучения

Министерство образования и науки Украины заявило, что остатки образовательной субвенции могут быть использованы на организацию дистанционного обучения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая то, что в течение 2020/2021 учебного года в Украине будут так называемые "красные зоны" эпидемической опасности распространения COVID-19, в которых обучение будет переводиться в дистанционной форме, Министерство образования и науки рекомендует местным органам исполнительной власти использовать сэкономленные средства в первую очередь на обеспечение проведения дистанционного обучения, в частности на поощрение учителей, обновление материально-технической базы и учебного оборудования учебных заведений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с порядком и условиями предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам местные органы исполнительной власти вправе передавать средства субвенции и остатки субвенции прошлых лет в виде межбюджетного трансферта другим местным бюджетам.

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