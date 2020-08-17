СНБО: Режим перемирия на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю подряд

Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что режим прекращения огня, введенный в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года, в целом выполняется четвертую неделю подряд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СНБО.

"Единичные случаи его нарушения не имеют системного характера", - подчеркивается в сообщении СНБО.

В частности отмечается, что за минувшие сутки 16 августа не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня на Донбассе. По состоянию на 07:00 17 августа также не зафиксировано ни одного обстрела.

"СММ ОБСЕ также не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях: в течение 16 августа работало 10 патрулей СММ ОБСЕ, выполнено 5 наблюдательных полетов БПЛА", - добавили в СНБО.

Продолжается техническое обследование местности и мониторинг режима "тишина".

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