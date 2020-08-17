РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8160 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
875 11

СНБО: Режим перемирия на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю подряд

СНБО: Режим перемирия на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю подряд

Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что режим прекращения огня, введенный в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года, в целом выполняется четвертую неделю подряд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СНБО.

"Единичные случаи его нарушения не имеют системного характера", - подчеркивается в сообщении СНБО.

В частности отмечается, что за минувшие сутки 16 августа не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня на Донбассе. По состоянию на 07:00 17 августа также не зафиксировано ни одного обстрела.

"СММ ОБСЕ также не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях: в течение 16 августа работало 10 патрулей СММ ОБСЕ, выполнено 5 наблюдательных полетов БПЛА", - добавили в СНБО.

Продолжается техническое обследование местности и мониторинг режима "тишина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие на юге Украины совершенствуют фортификации на позициях, - Наев. ФОТОрепортаж

Автор: 

СНБО (4447) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Эти лживые уроды даже САМИ НЕ ЗНАЮТ, что такое "системные" или "не системные" обстрелы!
показать весь комментарий
17.08.2020 12:13 Ответить
+9
Ну якшо це перемирря, то "Режим перемирия на Донбассе в целом выполняется шестой год подряд"
показать весь комментарий
17.08.2020 12:07 Ответить
+5
Дайош вибори в Донецьку Сталіно!!!
показать весь комментарий
17.08.2020 12:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайош вибори в Донецьку Сталіно!!!
показать весь комментарий
17.08.2020 12:05 Ответить
Даже когда они назад присоединятся, надо их всех переписать и запретить голосовать навсегда. Или пусть со своими пустошами катятся в свою страну и там голосуют.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:09 Ответить
Ну якшо це перемирря, то "Режим перемирия на Донбассе в целом выполняется шестой год подряд"
показать весь комментарий
17.08.2020 12:07 Ответить
Очередной бред.
Смотреть новости цензора.
То 3, то 4, то 5 обстрелов в сутки.
Остановка - Белорашенские события!
ГИДЕ ФАШИ ДОКХАЗАТЕЛЬСТВА?
показать весь комментарий
17.08.2020 12:10 Ответить
Эти лживые уроды даже САМИ НЕ ЗНАЮТ, что такое "системные" или "не системные" обстрелы!
показать весь комментарий
17.08.2020 12:13 Ответить
хто їм зарплату платить ***** чі Україна ?
показать весь комментарий
17.08.2020 12:18 Ответить
Зелені спеціалісти по продукуванню нонсонсів. Словоблуди- маніпулятори.
"Провокативні пострілювання".
"... в целом выполняется ...". Це як?
Сепарня дотримується перемир'я? Чи похрін? Кадиров велів зеленському закінчити "громадянську" війну.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:22 Ответить
у шЫколадных четвёртая неделя горя!
показать весь комментарий
17.08.2020 12:24 Ответить
Я восхищён янелохом: "Единичные случаи его нарушения не имеют системного характера", - подчеркивается в сообщенииИсточник: https://censor.net/n3214162", у Пороха такое называли вопиющим нарушением договора, а у зЕплесени "не имеют системного характера" ...
Попробовал янелох, по любой стране не системно шпульнуть снаряд, что бы было бы, а??? Янелох, тебе пора уходить с тойстороны...
показать весь комментарий
17.08.2020 12:54 Ответить
Лугандон став непідйомним для ху@ла і не потрібним, тому ослуОманському нова ц/у, прийняти назад все як є і по бистрому.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:08 Ответить
-
А продажний комуняка Кравчук моторошно заверещав про "бажання" Путіна закінчити війну на Донбасі: "Я це відчуваю (жопой?) ..." За словами екс-глави тепер кремлівського яничара Іуди, він слідом за ... резидентом ЗЕбілом - капітулянтом розгледів в очах фюрера Кремля і його фашистського оточення "бажання завершити війну і встановити мир на окупованому ними Донбасі". Видно мир шляхом капітуляції Української держави на милість проклятої паРаші. В обмін на приховану федералізація України, замасковану під що нічого не означає красивою назвою. І гарантоване не повернення святої української але тимчасово окупованої кремлем землі Криму. Будуть і амністія кривавим нелюди вбивцям - терористам, і насадження окупаційного кацапського мови і впровадження чужої ворожої московської церкви ( МП)... І багато чого іншого антиукраїнського яке приймуть різними Законами і доповненнями до них кремлівські яничари виродки в З Раді.
Пора цьому продажному комуцяцкому маразматику разом ...резидентом ЗЕбілом - капітулянтом спасая свою продажну шкуру якомога швидше бігти к ЗЕКУ до Ростова де скоро зберуться усі легітимні московські ...резиденти які за криваві кремлівські срібняки продали паРаші ненависну їм Украину!
показать весь комментарий
17.08.2020 14:09 Ответить
 
 