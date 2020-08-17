СНБО: Режим перемирия на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю подряд
Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что режим прекращения огня, введенный в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года, в целом выполняется четвертую неделю подряд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СНБО.
"Единичные случаи его нарушения не имеют системного характера", - подчеркивается в сообщении СНБО.
В частности отмечается, что за минувшие сутки 16 августа не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня на Донбассе. По состоянию на 07:00 17 августа также не зафиксировано ни одного обстрела.
"СММ ОБСЕ также не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях: в течение 16 августа работало 10 патрулей СММ ОБСЕ, выполнено 5 наблюдательных полетов БПЛА", - добавили в СНБО.
Продолжается техническое обследование местности и мониторинг режима "тишина".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ДонецькуСталіно!!!
Смотреть новости цензора.
То 3, то 4, то 5 обстрелов в сутки.
Остановка - Белорашенские события!
ГИДЕ ФАШИ ДОКХАЗАТЕЛЬСТВА?
"Провокативні пострілювання".
"... в целом выполняется ...". Це як?
Сепарня дотримується перемир'я? Чи похрін? Кадиров велів зеленському закінчити "громадянську" війну.
Попробовал янелох, по любой стране не системно шпульнуть снаряд, что бы было бы, а??? Янелох, тебе пора уходить с тойстороны...
А продажний комуняка Кравчук моторошно заверещав про "бажання" Путіна закінчити війну на Донбасі: "Я це відчуваю (жопой?) ..." За словами екс-глави тепер кремлівського яничара Іуди, він слідом за ... резидентом ЗЕбілом - капітулянтом розгледів в очах фюрера Кремля і його фашистського оточення "бажання завершити війну і встановити мир на окупованому ними Донбасі". Видно мир шляхом капітуляції Української держави на милість проклятої паРаші. В обмін на приховану федералізація України, замасковану під що нічого не означає красивою назвою. І гарантоване не повернення святої української але тимчасово окупованої кремлем землі Криму. Будуть і амністія кривавим нелюди вбивцям - терористам, і насадження окупаційного кацапського мови і впровадження чужої ворожої московської церкви ( МП)... І багато чого іншого антиукраїнського яке приймуть різними Законами і доповненнями до них кремлівські яничари виродки в З Раді.
Пора цьому продажному комуцяцкому маразматику разом ...резидентом ЗЕбілом - капітулянтом спасая свою продажну шкуру якомога швидше бігти к ЗЕКУ до Ростова де скоро зберуться усі легітимні московські ...резиденти які за криваві кремлівські срібняки продали паРаші ненависну їм Украину!