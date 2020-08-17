РНБО: Режим перемир'я на Донбасі загалом виконується четвертий тиждень поспіль

Рада національної безпеки і оборони України заявила, що режим припинення вогню, запроваджений у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року, загалом виконується четвертий тиждень поспіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РНБО.

"Поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру", - наголошується в повідомленні РНБО.

Зокрема зазначається, що протягом минулої доби 16 серпня не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Станом на 07:00 17 серпня також не зафіксовано жодного обстрілу.

"СММ ОБСЄ також не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях: протягом 16 серпня працювало 10 патрулів СММ ОБСЄ, виконано 5 спостережних польотів БПЛА", - додали в РНБО.

Триває технічне обстеження місцевості і моніторинг режиму "тиша".

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