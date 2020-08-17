РНБО: Режим перемир'я на Донбасі загалом виконується четвертий тиждень поспіль
Рада національної безпеки і оборони України заявила, що режим припинення вогню, запроваджений у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року, загалом виконується четвертий тиждень поспіль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РНБО.
"Поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру", - наголошується в повідомленні РНБО.
Зокрема зазначається, що протягом минулої доби 16 серпня не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Станом на 07:00 17 серпня також не зафіксовано жодного обстрілу.
"СММ ОБСЄ також не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях: протягом 16 серпня працювало 10 патрулів СММ ОБСЄ, виконано 5 спостережних польотів БПЛА", - додали в РНБО.
Триває технічне обстеження місцевості і моніторинг режиму "тиша".
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ДонецькуСталіно!!!
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То 3, то 4, то 5 обстрелов в сутки.
Остановка - Белорашенские события!
ГИДЕ ФАШИ ДОКХАЗАТЕЛЬСТВА?
"Провокативні пострілювання".
"... в целом выполняется ...". Це як?
Сепарня дотримується перемир'я? Чи похрін? Кадиров велів зеленському закінчити "громадянську" війну.
Попробовал янелох, по любой стране не системно шпульнуть снаряд, что бы было бы, а??? Янелох, тебе пора уходить с тойстороны...
А продажний комуняка Кравчук моторошно заверещав про "бажання" Путіна закінчити війну на Донбасі: "Я це відчуваю (жопой?) ..." За словами екс-глави тепер кремлівського яничара Іуди, він слідом за ... резидентом ЗЕбілом - капітулянтом розгледів в очах фюрера Кремля і його фашистського оточення "бажання завершити війну і встановити мир на окупованому ними Донбасі". Видно мир шляхом капітуляції Української держави на милість проклятої паРаші. В обмін на приховану федералізація України, замасковану під що нічого не означає красивою назвою. І гарантоване не повернення святої української але тимчасово окупованої кремлем землі Криму. Будуть і амністія кривавим нелюди вбивцям - терористам, і насадження окупаційного кацапського мови і впровадження чужої ворожої московської церкви ( МП)... І багато чого іншого антиукраїнського яке приймуть різними Законами і доповненнями до них кремлівські яничари виродки в З Раді.
Пора цьому продажному комуцяцкому маразматику разом ...резидентом ЗЕбілом - капітулянтом спасая свою продажну шкуру якомога швидше бігти к ЗЕКУ до Ростова де скоро зберуться усі легітимні московські ...резиденти які за криваві кремлівські срібняки продали паРаші ненависну їм Украину!