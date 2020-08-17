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Новини Агресія Росії проти України
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РНБО: Режим перемир'я на Донбасі загалом виконується четвертий тиждень поспіль

РНБО: Режим перемир'я на Донбасі загалом виконується четвертий тиждень поспіль

Рада національної безпеки і оборони України заявила, що режим припинення вогню, запроваджений у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року, загалом виконується четвертий тиждень поспіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РНБО.

"Поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру", - наголошується в повідомленні РНБО.

Зокрема зазначається, що протягом минулої доби 16 серпня не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Станом на 07:00 17 серпня також не зафіксовано жодного обстрілу.

"СММ ОБСЄ також не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях: протягом 16 серпня працювало 10 патрулів СММ ОБСЄ, виконано 5 спостережних польотів БПЛА", - додали в РНБО.

Триває технічне обстеження місцевості і моніторинг режиму "тиша".

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Автор: 

РНБО (2304) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Эти лживые уроды даже САМИ НЕ ЗНАЮТ, что такое "системные" или "не системные" обстрелы!
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17.08.2020 12:13 Відповісти
+9
Ну якшо це перемирря, то "Режим перемирия на Донбассе в целом выполняется шестой год подряд"
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17.08.2020 12:07 Відповісти
+5
Дайош вибори в Донецьку Сталіно!!!
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17.08.2020 12:05 Відповісти
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Дайош вибори в Донецьку Сталіно!!!
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17.08.2020 12:05 Відповісти
Даже когда они назад присоединятся, надо их всех переписать и запретить голосовать навсегда. Или пусть со своими пустошами катятся в свою страну и там голосуют.
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17.08.2020 12:09 Відповісти
Ну якшо це перемирря, то "Режим перемирия на Донбассе в целом выполняется шестой год подряд"
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17.08.2020 12:07 Відповісти
Очередной бред.
Смотреть новости цензора.
То 3, то 4, то 5 обстрелов в сутки.
Остановка - Белорашенские события!
ГИДЕ ФАШИ ДОКХАЗАТЕЛЬСТВА?
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17.08.2020 12:10 Відповісти
Эти лживые уроды даже САМИ НЕ ЗНАЮТ, что такое "системные" или "не системные" обстрелы!
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17.08.2020 12:13 Відповісти
хто їм зарплату платить ***** чі Україна ?
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17.08.2020 12:18 Відповісти
Зелені спеціалісти по продукуванню нонсонсів. Словоблуди- маніпулятори.
"Провокативні пострілювання".
"... в целом выполняется ...". Це як?
Сепарня дотримується перемир'я? Чи похрін? Кадиров велів зеленському закінчити "громадянську" війну.
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17.08.2020 12:22 Відповісти
у шЫколадных четвёртая неделя горя!
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17.08.2020 12:24 Відповісти
Я восхищён янелохом: "Единичные случаи его нарушения не имеют системного характера", - подчеркивается в сообщенииИсточник: https://censor.net/n3214162", у Пороха такое называли вопиющим нарушением договора, а у зЕплесени "не имеют системного характера" ...
Попробовал янелох, по любой стране не системно шпульнуть снаряд, что бы было бы, а??? Янелох, тебе пора уходить с тойстороны...
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17.08.2020 12:54 Відповісти
Лугандон став непідйомним для ху@ла і не потрібним, тому ослуОманському нова ц/у, прийняти назад все як є і по бистрому.
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17.08.2020 14:08 Відповісти
-
А продажний комуняка Кравчук моторошно заверещав про "бажання" Путіна закінчити війну на Донбасі: "Я це відчуваю (жопой?) ..." За словами екс-глави тепер кремлівського яничара Іуди, він слідом за ... резидентом ЗЕбілом - капітулянтом розгледів в очах фюрера Кремля і його фашистського оточення "бажання завершити війну і встановити мир на окупованому ними Донбасі". Видно мир шляхом капітуляції Української держави на милість проклятої паРаші. В обмін на приховану федералізація України, замасковану під що нічого не означає красивою назвою. І гарантоване не повернення святої української але тимчасово окупованої кремлем землі Криму. Будуть і амністія кривавим нелюди вбивцям - терористам, і насадження окупаційного кацапського мови і впровадження чужої ворожої московської церкви ( МП)... І багато чого іншого антиукраїнського яке приймуть різними Законами і доповненнями до них кремлівські яничари виродки в З Раді.
Пора цьому продажному комуцяцкому маразматику разом ...резидентом ЗЕбілом - капітулянтом спасая свою продажну шкуру якомога швидше бігти к ЗЕКУ до Ростова де скоро зберуться усі легітимні московські ...резиденти які за криваві кремлівські срібняки продали паРаші ненависну їм Украину!
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17.08.2020 14:09 Відповісти
 
 