Цепкало: Оппозиция готова к диалогу о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко
Экс-кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова к диалогу с захватившим власть в стране "президентом" Александром Лукашенко.
Об этом сообщает РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.
В том числе, отметил Цепкало, оппозиция готова вести диалог о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко
Он также заявил, что завтра он проведет онлайн-встречу с американскими сенаторами, после чего вместе "с партнерами в США может инициировать в конгрессе слушания по Беларуси".
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.
МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.
Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.
Вчера в Беларуси состоялся самый масштабный общенациональный митинг за всю историю страны.
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"О чем договорились Лукашенко и Путин
1. В Белоруссии в рамках общенационального компромисса проводятся досрочные президентские выборы.
Лукашенко в них НЕ участвует.
2. От имени широкой общенациональной коалиции, включая Тихановскую, на выборы идёт кандидат Бабарико.
Он побеждает на выборах, даёт гарантии безопасности Лукашенко, подписывает новый договор о Союзном государстве с Путиным.
3. Лукашенко становится секретарем Госсовета Союзного государства, а главой Госсовета - Путин", - написал Валерий Соловей.
Поэтому настоятельно требует от пуйла введения русских оккупационных войск, под видом миротворцев.
Пуйло уже близок к тому, что бы ввести войска и оккупировать Беларусь ибо уже долго бредит аншлюзом Беларуси, основываясь на своей имперской теории "русского мира"
Поэтому, реально вторжение русских в Беларусь, что бы помочь Лукашенко и сделать Беларусь - колонией рашки
То есть, газпромовский Буратино.
Все плохо, хоть так, хоть этак...
извиняйте - других нэма..
Самозванці від імені опозиції..