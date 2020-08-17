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Новости Революция в Беларуси
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Цепкало: Оппозиция готова к диалогу о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко

Цепкало: Оппозиция готова к диалогу о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова к диалогу с захватившим власть в стране "президентом" Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.

В том числе, отметил Цепкало, оппозиция готова вести диалог о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко

Он также заявил, что завтра он проведет онлайн-встречу с американскими сенаторами, после чего вместе "с партнерами в США может инициировать в конгрессе слушания по Беларуси".

Читайте также: Пока вы меня не убьете, других выборов не будет, - Лукашенко

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.

МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.

Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.

Вчера в Беларуси состоялся самый масштабный общенациональный митинг за всю историю страны.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) Цепкало Валерий (18)


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Топ комментарии
+19
Тут гарантії для бульбофюрера передали:
Цепкало: Оппозиция готова к диалогу о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко - Цензор.НЕТ 829
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17.08.2020 12:05 Ответить
+17
Це той урод , шо о гражданской войне заикался
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17.08.2020 12:06 Ответить
+10
Кроме этого ватного чмошника некому встречаться с конгрессменами?
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17.08.2020 12:06 Ответить
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Александр Лукашенко согласился на предложения Кремля по созданию Союзного государства. Об этом в "Фейсбуке" написал российский политолог Валерий Соловей.

"О чем договорились Лукашенко и Путин

1. В Белоруссии в рамках общенационального компромисса проводятся досрочные президентские выборы.

Лукашенко в них НЕ участвует.

2. От имени широкой общенациональной коалиции, включая Тихановскую, на выборы идёт кандидат Бабарико.

Он побеждает на выборах, даёт гарантии безопасности Лукашенко, подписывает новый договор о Союзном государстве с Путиным.

3. Лукашенко становится секретарем Госсовета Союзного государства, а главой Госсовета - Путин", - написал Валерий Соловей.
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17.08.2020 12:04 Ответить
Теж мені новина, він на це ще з Ельциним підписався...
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17.08.2020 12:06 Ответить
Про Тиханоських з Ципкалами Єльцин тоді ще не знав , але здогадувався...
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17.08.2020 12:09 Ответить
головне у Заходу головний біль счезне, а для України з"явиться оновленозакріпленый союзничок рашсітської недоімперії
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17.08.2020 12:12 Ответить
Лукашенко хочет остаться у власти с помощью русских штыков.
Поэтому настоятельно требует от пуйла введения русских оккупационных войск, под видом миротворцев.
Пуйло уже близок к тому, что бы ввести войска и оккупировать Беларусь ибо уже долго бредит аншлюзом Беларуси, основываясь на своей имперской теории "русского мира"
Поэтому, реально вторжение русских в Беларусь, что бы помочь Лукашенко и сделать Беларусь - колонией рашки
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17.08.2020 12:09 Ответить
Луки є кім замінити, наприклад таж Тихоновська або Цепкало. То х…ло введе війська тільки тоді коло зрозуміє що Білорусія може піти зі сфери його впливу. Лукі, х…ло, вже пропонує вустами Цепкало гарантії безпеки, та тихе життя поруч з яником. А прямий військовий конфлікт йому не потрібен, бо Україна йому вже й так дорого обходиться.
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17.08.2020 12:18 Ответить
Он сдаст себя и Коленьку ***** в вечные заложники
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17.08.2020 13:08 Ответить
"От имени широкой общенациональной коалиции, включая Тихановскую, на выборы идёт кандидат Бабарико."



То есть, газпромовский Буратино.
Все плохо, хоть так, хоть этак...
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17.08.2020 12:12 Ответить
Да-да, цунг - цванг.
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17.08.2020 16:58 Ответить
Многоходовочка.
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17.08.2020 12:28 Ответить
А теперь пожелаем мудрому белорусскому народу и их доблестной армии, не дотягивающей даже до уровня ВСУ 2014-го, хорошей бойни и длинных караванов с "200" - зрабілі сябе разам!
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17.08.2020 12:32 Ответить
Цепкало: Оппозиция готова к диалогу о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко - Цензор.НЕТ 7293
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17.08.2020 12:05 Ответить
Тут гарантії для бульбофюрера передали:
Цепкало: Оппозиция готова к диалогу о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко - Цензор.НЕТ 829
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17.08.2020 12:05 Ответить
Эта уже и там накуролесила?
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17.08.2020 12:22 Ответить
Так отож! )=
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17.08.2020 12:23 Ответить
Сказав Москлик москалеві)
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17.08.2020 12:05 Ответить
poshol lohatron ot kremljadei !
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17.08.2020 12:06 Ответить
Це той урод , шо о гражданской войне заикался
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17.08.2020 12:06 Ответить
Ага, друган сцикла.
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17.08.2020 12:11 Ответить
И "Путенпамаги!" перед выборами кричал.
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17.08.2020 12:39 Ответить
І Вовка буде ситий і вівці цілі
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17.08.2020 12:06 Ответить
Кроме этого ватного чмошника некому встречаться с конгрессменами?
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17.08.2020 12:06 Ответить
Це сміття кремлівське все ще у нас сидить?СБУ,вам повилазило?Що робить ця тварина в Україні?
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17.08.2020 12:07 Ответить
интересно, кто-то этого кацапского прихвостня уполномочил говорить от имени оппозиции?
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17.08.2020 12:09 Ответить
а там все кацапские прихвостни с оппозиции которых мы знаем..
извиняйте - других нэма..
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17.08.2020 12:11 Ответить
О ще один хоче бути національним лідером. Почекайте то вони ще чуби один одному повиривають за те лідерство. Але Україні від того не легше.
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17.08.2020 12:10 Ответить
Ви в народу спитали ?
Самозванці від імені опозиції..
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17.08.2020 12:12 Ответить
Народу пофіг.Ейфорія
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17.08.2020 12:15 Ответить
вот и казачек засланный выполз
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17.08.2020 12:12 Ответить
він тинявся по Європі та всюди обіцяв повернутись у Бєларусь, коли там сотні тися чвийдуть- чувак своє слово стриму, уХйло йому в паруса...
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17.08.2020 12:17 Ответить
Еще один " оппозиционер" консерва подал голос, этот даже хуже Тахановской ( в крайнем случае более явно). Ну а Лукашенко " гарантии" ну так он их себе и сам может обеспечить, чемодан, вокзал, Коля под мышку и "патриЕтичные оХфецеры", .. а дальше выбор - РФ ( вряд ли), тогда Казахстан,Таджикистан, Куба, Венесуэла ( если захочет экзотики), тем более ехать то налегке.. ( он же говорил что за годы безупречной службы отечеству, ничего не нажил, даже домика.. в общем беден как монастырская мышь, а Коля после школы ходит вагоны разгружать с бульбой, так что собраться в дорогу 10 минут...)
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17.08.2020 12:17 Ответить
Он не хуже. Он такой же как Тихановская. Всё это Кремль разными голосами. В Беларуси есть национальная оппозиция, но её никто не слушает сейчас.
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17.08.2020 12:20 Ответить
цікаво, а чи є в Білорусії справжня національна опозиція, а не оці прокасапські підлегді *****?
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17.08.2020 12:18 Ответить
Есть, но у них нет доступа до фсбшных СМИ, которые расскручивают всю эту инфу. И с Беларуси они не сбегали никогда.
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17.08.2020 12:19 Ответить
Коли я запитував "чи є в Білорусії справжня національна опозиція", я мав на увазі таку опозицію, яка спроможна взяти та утримати владу, хоч 5 років, як в Україні в 2014/19рр. І я думав, що цієї істини не потрібно розтлумачувати...
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17.08.2020 12:22 Ответить
Ты написал слово национальная.
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17.08.2020 12:24 Ответить
ну, так там є і прокасапська опозиція Луці... Цепкало, Бабарико...
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17.08.2020 12:45 Ответить
Это всё говорящие жопы. Помните народного губернатора Донбасса Губарева?
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17.08.2020 12:47 Ответить
отут - не заперечуватиму
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17.08.2020 13:50 Ответить
Самое интересно что сейчас лидеры оппозиции не националистические политики, которые годами сидели в тюрьмах, а вся эта русня, которая повылазила в последний год.
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17.08.2020 12:19 Ответить
У них все оппозиционеры агенты ФСБ. Агентом не была только Тихановская. Не то чтобы она против. Ей не предлагали потому что она домохозяйка.
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17.08.2020 12:26 Ответить
Коли його заарештують і депортують в куйлобад?
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17.08.2020 12:27 Ответить
Обещает всё простить и даже на колени не встал. Не по беларусски как то. Мутный чувак...
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17.08.2020 12:28 Ответить
От цікаво - мочив суперників, катував людей, а тепер такий в Швейцарії весь у білому буде доживати, так?
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17.08.2020 12:28 Ответить
Оппозиция - это те, кто сейчас меняет Беларусь, а не кремлевские сморчки, отрабатывающие деньги путина. Сидеть в безопасной загранице и призывать кремль "навести порядок" могут только враги белорусского народа. Сябры, гоните Тихановских и Цепкал ссаными тряпками. Это пятая колонна кремлевской моли. Не дайте им украсть у вас победу!
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17.08.2020 12:31 Ответить
а Опозиція знає ,про що спи..діла "кремлівська консерва" Цепкало ?))
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17.08.2020 12:33 Ответить
Так триединая, как рузькенарод, "кремлевская консерва" и есть беларуская "Оппозиция".
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17.08.2020 12:45 Ответить
Цепкало - это беларусский Додон.
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17.08.2020 12:36 Ответить
Какой Додон?! Это адвокат этого психопата. Возможно сотни убитых, а ему гарантии.. Сцыпкало,считай, подельник.
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17.08.2020 13:31 Ответить
Это чмо и есть агент беса путлера, еще один, бабарыка пока сидит, его бес будет пробовать предложить, как оппозиционера в качестве альтернативы луке, бульбашам надо быть начеку.
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17.08.2020 12:38 Ответить
Цепкало: Опозиція готова до діалогу про гарантії недоторканності для Лукашенка - Цензор.НЕТ 3393
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17.08.2020 12:40 Ответить
цепкало - это че за 3.14дарас? )))) рожа че то у него, типичный латентный гей)))
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17.08.2020 12:42 Ответить
Нет в Белоруси оппозиции. Срань то господня, а не оппозиция. Тихановская вознамерилась стать национальным лидером, если народ ее попросит. Вот наша Тимошенко - это лидер. Не сбежала из страны, когда победил Янек.
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17.08.2020 12:49 Ответить
Гнила мацковська консерва.
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17.08.2020 13:07 Ответить
Засланий казачок.
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17.08.2020 13:09 Ответить
А какая разница Цепкало или Лукашенко? Оба ставленники Кремля.
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17.08.2020 14:54 Ответить
Какие теперь могут бЫть гарантии? Только расстрел
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17.08.2020 16:44 Ответить
А СПРАВЖНЯ ОПОЗИЦІЯ У БІЛОРУСІ Є , ЧИ ТІЛЬКИ ФСБЕШНА АГЕНТУРА -БАБАРІКІ ,ЦЕПКАЛИ ,ТІХАНОВСКІЕ І Т,Д ?
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17.08.2020 17:12 Ответить
Господи, как же уже достала в Беларуси так называемая "оппозиция". Этот знаток "гражданской войны " в Украине уже готов дать неприкосновенность убийце, фашисту и подонку высшей степени...да ты сначала его с трона сгони попробуй...плевать он хотел на твои помилки... он еще покажет вам где раки зимуют....из параши уже идет военная колонна поддержки *****...так что ноги в руки и шуруй на помощь патриотам Беларуси, а не рассуждай тут как ты готов спасти Лукашеску......дебил, б..я
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17.08.2020 17:24 Ответить
 
 