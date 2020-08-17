Цепкало: Оппозиция готова к диалогу о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова к диалогу с захватившим власть в стране "президентом" Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.

В том числе, отметил Цепкало, оппозиция готова вести диалог о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко

Он также заявил, что завтра он проведет онлайн-встречу с американскими сенаторами, после чего вместе "с партнерами в США может инициировать в конгрессе слушания по Беларуси".

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.

МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.

Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.

Вчера в Беларуси состоялся самый масштабный общенациональный митинг за всю историю страны.