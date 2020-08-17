Цепкало: Опозиція готова до діалогу про гарантії недоторканності для Лукашенка

Екскандидат на пост президента Білорусі Валерій Цепкало заявив, що опозиція готова до діалогу з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу.

Про це повідомляє РИА "Новости", інформує Цензор.НЕТ.

В тому числі, зазначив Цепкало, опозиція готова вести діалог про гарантії недоторканності для Лукашенка

Він також заявив, що завтра він проведе онлайн-зустріч з американськими сенаторами, після чого разом "з партнерами в США може ініціювати в конгресі слухання щодо Білорусі".

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.

МВС Білорусі повідомляло, що в ході зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.

Акції протесту проти результатів виборів президента тривають по всій країні до цього дня.

Вчора в Білорусі відбувся наймасштабніший загальнонаціональний мітинг за всю історію країни.