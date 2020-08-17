Цепкало: Опозиція готова до діалогу про гарантії недоторканності для Лукашенка
Екскандидат на пост президента Білорусі Валерій Цепкало заявив, що опозиція готова до діалогу з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу.
Про це повідомляє РИА "Новости", інформує Цензор.НЕТ.
В тому числі, зазначив Цепкало, опозиція готова вести діалог про гарантії недоторканності для Лукашенка
Він також заявив, що завтра він проведе онлайн-зустріч з американськими сенаторами, після чого разом "з партнерами в США може ініціювати в конгресі слухання щодо Білорусі".
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.
МВС Білорусі повідомляло, що в ході зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.
14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.
Акції протесту проти результатів виборів президента тривають по всій країні до цього дня.
Вчора в Білорусі відбувся наймасштабніший загальнонаціональний мітинг за всю історію країни.
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"О чем договорились Лукашенко и Путин
1. В Белоруссии в рамках общенационального компромисса проводятся досрочные президентские выборы.
Лукашенко в них НЕ участвует.
2. От имени широкой общенациональной коалиции, включая Тихановскую, на выборы идёт кандидат Бабарико.
Он побеждает на выборах, даёт гарантии безопасности Лукашенко, подписывает новый договор о Союзном государстве с Путиным.
3. Лукашенко становится секретарем Госсовета Союзного государства, а главой Госсовета - Путин", - написал Валерий Соловей.
Поэтому настоятельно требует от пуйла введения русских оккупационных войск, под видом миротворцев.
Пуйло уже близок к тому, что бы ввести войска и оккупировать Беларусь ибо уже долго бредит аншлюзом Беларуси, основываясь на своей имперской теории "русского мира"
Поэтому, реально вторжение русских в Беларусь, что бы помочь Лукашенко и сделать Беларусь - колонией рашки
То есть, газпромовский Буратино.
Все плохо, хоть так, хоть этак...
извиняйте - других нэма..
Самозванці від імені опозиції..