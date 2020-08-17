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Новини Революція в Білорусі
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Цепкало: Опозиція готова до діалогу про гарантії недоторканності для Лукашенка

Цепкало: Опозиція готова до діалогу про гарантії недоторканності для Лукашенка

Екскандидат на пост президента Білорусі Валерій Цепкало заявив, що опозиція готова до діалогу з "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу.

Про це повідомляє РИА "Новости", інформує Цензор.НЕТ.

В тому числі, зазначив Цепкало, опозиція готова вести діалог про гарантії недоторканності для Лукашенка

Він також заявив, що завтра він проведе онлайн-зустріч з американськими сенаторами, після чого разом "з партнерами в США може ініціювати в конгресі слухання щодо Білорусі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовий поділитися президентськими повноваженнями, але "не під тиском і не через вулицю", - Лукашенко

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.

МВС Білорусі повідомляло, що в ході зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.

Акції протесту проти результатів виборів президента тривають по всій країні до цього дня.

Вчора в Білорусі відбувся наймасштабніший загальнонаціональний мітинг за всю історію країни.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) Цепкало Валерій (18)


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Топ коментарі
+19
Тут гарантії для бульбофюрера передали:
Цепкало: Оппозиция готова к диалогу о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко - Цензор.НЕТ 829
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17.08.2020 12:05 Відповісти
+17
Це той урод , шо о гражданской войне заикался
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17.08.2020 12:06 Відповісти
+10
Кроме этого ватного чмошника некому встречаться с конгрессменами?
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17.08.2020 12:06 Відповісти
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Александр Лукашенко согласился на предложения Кремля по созданию Союзного государства. Об этом в "Фейсбуке" написал российский политолог Валерий Соловей.

"О чем договорились Лукашенко и Путин

1. В Белоруссии в рамках общенационального компромисса проводятся досрочные президентские выборы.

Лукашенко в них НЕ участвует.

2. От имени широкой общенациональной коалиции, включая Тихановскую, на выборы идёт кандидат Бабарико.

Он побеждает на выборах, даёт гарантии безопасности Лукашенко, подписывает новый договор о Союзном государстве с Путиным.

3. Лукашенко становится секретарем Госсовета Союзного государства, а главой Госсовета - Путин", - написал Валерий Соловей.
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17.08.2020 12:04 Відповісти
Теж мені новина, він на це ще з Ельциним підписався...
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17.08.2020 12:06 Відповісти
Про Тиханоських з Ципкалами Єльцин тоді ще не знав , але здогадувався...
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17.08.2020 12:09 Відповісти
головне у Заходу головний біль счезне, а для України з"явиться оновленозакріпленый союзничок рашсітської недоімперії
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17.08.2020 12:12 Відповісти
Лукашенко хочет остаться у власти с помощью русских штыков.
Поэтому настоятельно требует от пуйла введения русских оккупационных войск, под видом миротворцев.
Пуйло уже близок к тому, что бы ввести войска и оккупировать Беларусь ибо уже долго бредит аншлюзом Беларуси, основываясь на своей имперской теории "русского мира"
Поэтому, реально вторжение русских в Беларусь, что бы помочь Лукашенко и сделать Беларусь - колонией рашки
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17.08.2020 12:09 Відповісти
Луки є кім замінити, наприклад таж Тихоновська або Цепкало. То х…ло введе війська тільки тоді коло зрозуміє що Білорусія може піти зі сфери його впливу. Лукі, х…ло, вже пропонує вустами Цепкало гарантії безпеки, та тихе життя поруч з яником. А прямий військовий конфлікт йому не потрібен, бо Україна йому вже й так дорого обходиться.
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17.08.2020 12:18 Відповісти
Он сдаст себя и Коленьку ***** в вечные заложники
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17.08.2020 13:08 Відповісти
"От имени широкой общенациональной коалиции, включая Тихановскую, на выборы идёт кандидат Бабарико."



То есть, газпромовский Буратино.
Все плохо, хоть так, хоть этак...
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17.08.2020 12:12 Відповісти
Да-да, цунг - цванг.
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17.08.2020 16:58 Відповісти
Многоходовочка.
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17.08.2020 12:28 Відповісти
А теперь пожелаем мудрому белорусскому народу и их доблестной армии, не дотягивающей даже до уровня ВСУ 2014-го, хорошей бойни и длинных караванов с "200" - зрабілі сябе разам!
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17.08.2020 12:32 Відповісти
Цепкало: Оппозиция готова к диалогу о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко - Цензор.НЕТ 7293
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17.08.2020 12:05 Відповісти
Тут гарантії для бульбофюрера передали:
Цепкало: Оппозиция готова к диалогу о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко - Цензор.НЕТ 829
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17.08.2020 12:05 Відповісти
Эта уже и там накуролесила?
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17.08.2020 12:22 Відповісти
Так отож! )=
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17.08.2020 12:23 Відповісти
Сказав Москлик москалеві)
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17.08.2020 12:05 Відповісти
poshol lohatron ot kremljadei !
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17.08.2020 12:06 Відповісти
Це той урод , шо о гражданской войне заикался
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17.08.2020 12:06 Відповісти
Ага, друган сцикла.
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17.08.2020 12:11 Відповісти
И "Путенпамаги!" перед выборами кричал.
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17.08.2020 12:39 Відповісти
І Вовка буде ситий і вівці цілі
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17.08.2020 12:06 Відповісти
Кроме этого ватного чмошника некому встречаться с конгрессменами?
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17.08.2020 12:06 Відповісти
Це сміття кремлівське все ще у нас сидить?СБУ,вам повилазило?Що робить ця тварина в Україні?
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17.08.2020 12:07 Відповісти
интересно, кто-то этого кацапского прихвостня уполномочил говорить от имени оппозиции?
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17.08.2020 12:09 Відповісти
а там все кацапские прихвостни с оппозиции которых мы знаем..
извиняйте - других нэма..
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17.08.2020 12:11 Відповісти
О ще один хоче бути національним лідером. Почекайте то вони ще чуби один одному повиривають за те лідерство. Але Україні від того не легше.
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17.08.2020 12:10 Відповісти
Ви в народу спитали ?
Самозванці від імені опозиції..
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17.08.2020 12:12 Відповісти
Народу пофіг.Ейфорія
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17.08.2020 12:15 Відповісти
вот и казачек засланный выполз
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17.08.2020 12:12 Відповісти
він тинявся по Європі та всюди обіцяв повернутись у Бєларусь, коли там сотні тися чвийдуть- чувак своє слово стриму, уХйло йому в паруса...
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17.08.2020 12:17 Відповісти
Еще один " оппозиционер" консерва подал голос, этот даже хуже Тахановской ( в крайнем случае более явно). Ну а Лукашенко " гарантии" ну так он их себе и сам может обеспечить, чемодан, вокзал, Коля под мышку и "патриЕтичные оХфецеры", .. а дальше выбор - РФ ( вряд ли), тогда Казахстан,Таджикистан, Куба, Венесуэла ( если захочет экзотики), тем более ехать то налегке.. ( он же говорил что за годы безупречной службы отечеству, ничего не нажил, даже домика.. в общем беден как монастырская мышь, а Коля после школы ходит вагоны разгружать с бульбой, так что собраться в дорогу 10 минут...)
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17.08.2020 12:17 Відповісти
Он не хуже. Он такой же как Тихановская. Всё это Кремль разными голосами. В Беларуси есть национальная оппозиция, но её никто не слушает сейчас.
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17.08.2020 12:20 Відповісти
цікаво, а чи є в Білорусії справжня національна опозиція, а не оці прокасапські підлегді *****?
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17.08.2020 12:18 Відповісти
Есть, но у них нет доступа до фсбшных СМИ, которые расскручивают всю эту инфу. И с Беларуси они не сбегали никогда.
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17.08.2020 12:19 Відповісти
Коли я запитував "чи є в Білорусії справжня національна опозиція", я мав на увазі таку опозицію, яка спроможна взяти та утримати владу, хоч 5 років, як в Україні в 2014/19рр. І я думав, що цієї істини не потрібно розтлумачувати...
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17.08.2020 12:22 Відповісти
Ты написал слово национальная.
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17.08.2020 12:24 Відповісти
ну, так там є і прокасапська опозиція Луці... Цепкало, Бабарико...
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17.08.2020 12:45 Відповісти
Это всё говорящие жопы. Помните народного губернатора Донбасса Губарева?
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17.08.2020 12:47 Відповісти
отут - не заперечуватиму
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17.08.2020 13:50 Відповісти
Самое интересно что сейчас лидеры оппозиции не националистические политики, которые годами сидели в тюрьмах, а вся эта русня, которая повылазила в последний год.
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17.08.2020 12:19 Відповісти
У них все оппозиционеры агенты ФСБ. Агентом не была только Тихановская. Не то чтобы она против. Ей не предлагали потому что она домохозяйка.
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17.08.2020 12:26 Відповісти
Коли його заарештують і депортують в куйлобад?
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17.08.2020 12:27 Відповісти
Обещает всё простить и даже на колени не встал. Не по беларусски как то. Мутный чувак...
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17.08.2020 12:28 Відповісти
От цікаво - мочив суперників, катував людей, а тепер такий в Швейцарії весь у білому буде доживати, так?
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17.08.2020 12:28 Відповісти
Оппозиция - это те, кто сейчас меняет Беларусь, а не кремлевские сморчки, отрабатывающие деньги путина. Сидеть в безопасной загранице и призывать кремль "навести порядок" могут только враги белорусского народа. Сябры, гоните Тихановских и Цепкал ссаными тряпками. Это пятая колонна кремлевской моли. Не дайте им украсть у вас победу!
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17.08.2020 12:31 Відповісти
а Опозиція знає ,про що спи..діла "кремлівська консерва" Цепкало ?))
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17.08.2020 12:33 Відповісти
Так триединая, как рузькенарод, "кремлевская консерва" и есть беларуская "Оппозиция".
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17.08.2020 12:45 Відповісти
Цепкало - это беларусский Додон.
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17.08.2020 12:36 Відповісти
Какой Додон?! Это адвокат этого психопата. Возможно сотни убитых, а ему гарантии.. Сцыпкало,считай, подельник.
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17.08.2020 13:31 Відповісти
Это чмо и есть агент беса путлера, еще один, бабарыка пока сидит, его бес будет пробовать предложить, как оппозиционера в качестве альтернативы луке, бульбашам надо быть начеку.
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17.08.2020 12:38 Відповісти
Цепкало: Опозиція готова до діалогу про гарантії недоторканності для Лукашенка - Цензор.НЕТ 3393
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17.08.2020 12:40 Відповісти
цепкало - это че за 3.14дарас? )))) рожа че то у него, типичный латентный гей)))
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17.08.2020 12:42 Відповісти
Нет в Белоруси оппозиции. Срань то господня, а не оппозиция. Тихановская вознамерилась стать национальным лидером, если народ ее попросит. Вот наша Тимошенко - это лидер. Не сбежала из страны, когда победил Янек.
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17.08.2020 12:49 Відповісти
Гнила мацковська консерва.
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17.08.2020 13:07 Відповісти
Засланий казачок.
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17.08.2020 13:09 Відповісти
А какая разница Цепкало или Лукашенко? Оба ставленники Кремля.
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17.08.2020 14:54 Відповісти
Какие теперь могут бЫть гарантии? Только расстрел
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17.08.2020 16:44 Відповісти
А СПРАВЖНЯ ОПОЗИЦІЯ У БІЛОРУСІ Є , ЧИ ТІЛЬКИ ФСБЕШНА АГЕНТУРА -БАБАРІКІ ,ЦЕПКАЛИ ,ТІХАНОВСКІЕ І Т,Д ?
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17.08.2020 17:12 Відповісти
Господи, как же уже достала в Беларуси так называемая "оппозиция". Этот знаток "гражданской войны " в Украине уже готов дать неприкосновенность убийце, фашисту и подонку высшей степени...да ты сначала его с трона сгони попробуй...плевать он хотел на твои помилки... он еще покажет вам где раки зимуют....из параши уже идет военная колонна поддержки *****...так что ноги в руки и шуруй на помощь патриотам Беларуси, а не рассуждай тут как ты готов спасти Лукашеску......дебил, б..я
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17.08.2020 17:24 Відповісти
 
 