СБУ проводит обыски в Закарпатской ОГА

В Закарпатской областной государственной администрации СБУ проводит следственные действия.

Факт обысков Укринформу подтвердили в Управлении СБУ в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Да, сегодня, 17 августа, правоохранители действительно проводят обыски в Закарпатской ОГА. Сейчас продолжаются следственные действия, о деталях будет официально сообщено позже", - сказали в пресс-службе управления СБУ.

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По информации блогера Виталия Глаголы, обыски в Закарпатской ОГА проводятся из-за закупки 57 000 непригодных к использованию защитных халатов для закарпатских медиков департаментом здравоохранения ОГА. В то время департаментом руководила Елизавета Биров, чиновница уже не работает в ОГА.