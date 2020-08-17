СБУ проводить обшуки в Закарпатській ОДА

У Закарпатській обласній державній адміністрації СБУ проводить слідчі дії.

Факт обшуків Укрінформу підтвердили в Управлінні СБУ в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

"Так, сьогодні, 17 серпня, правоохоронці дійсно проводять обшуки в Закарпатській ОДА. Наразі тривають слідчі дії, про деталі буде офіційно повідомлено згодом", - сказали в пресслужбі управління СБУ.

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За інформацією блогера Віталія Глаголи, обшуки в Закарпатській ОДА тривають через закупівлю 57 000 непридатних до використання захисних халатів для закарпатських медиків департаментом охорони здоров’я ОДА. На той час департаментом керувала Єлизавета Біров, нині чиновниця вже не працює в ОДА.