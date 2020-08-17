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ОАСК просят отменить продажу киевского отеля "Днепр"

ОАСК просят отменить продажу киевского отеля

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с требованием отменить результаты аукциона по продаже столичного отеля "Днепр".

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества Украины от 29 июля 2020 года №1268, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже объекта малой приватизации - государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО "Отель "Днепр", - говорится в сообщении.

Кроме того, в суд было подано заявление об обеспечении иска, в котором истец просит суд остановить действие приказа и запретить Фонду госимущества продолжать приватизацию объекта.

По мнению истца, указанный приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, а потому является противоправным и подлежит отмене.

Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Читайте также: Покупатель гостиницы "Днепр" успешно прошел проверку Фонда госимущества, - Национальная электронная биржа

Как сообщалось, ранее ООО "Смартленд" купил киевскую гостиницу "Днепр" на онлайн-аукционе за 1,1 млрд грн.

Согласно условиям конкурса, после продажи гостиница должна сохранить слово "Днепр" в названии и категорию не ниже "четыре звезды", ее номерной фонд должен составлять не менее 100 номеров (сейчас – 186). Также инвестор обязан сохранить коллектив гостиницы и обеспечить "достойные" условия работы для них.

Позже сооснователь украинской мультигейминговой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI), основатель игровой платформы DreamTeam Александр Кохановский сообщил, что группа инвесторов приняла решение создать на базе столичного отеля "Днепр" первый в мире отель, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов.

Киев (25796) приватизация (1043) Окружной админсуд Киева (399)


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и кто ж это истец?
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17.08.2020 12:41 Ответить
Там же казино будет, где зебилы будут проигрывать деньги, а потом бежать в ломбард с украшениями жен, но дети зато не будут толстеть, бо будут меньше есть
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17.08.2020 12:45 Ответить
аукциона по продаже объекта малой приватизацииИсточник: https://censor.net/n3214172

Нічогісенько собі об"єкт малої приватизації
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17.08.2020 12:46 Ответить
Легким движением руки.
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17.08.2020 14:27 Ответить
І хто цей сивочолий істєц?!
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17.08.2020 12:51 Ответить
Да, мильярд - маловато будет... А что если запросить сразу трильён?
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17.08.2020 12:55 Ответить
На самом деле не все там так красиво)) "сооснователь украинской мультигейминговой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI), основатель игровой платформы DreamTeam Александр Кохановский" - Кто не в теме, но интересно, посмотрите на составы команд по разным играм, там 99 процентов сейчас русня. Украинского там уже давно почти нет.
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17.08.2020 19:39 Ответить
 
 