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ОАСК просять скасувати продаж київського готелю "Дніпро"

ОАСК просять скасувати продаж київського готелю

В Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) надійшов позов із вимогою скасувати результати аукціону з продажу столичного готелю "Дніпро".

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо визнання протиправним та скасування наказу Фонду державного майна України від 29 липня 2020 року №1268, яким було затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ "Готель "Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до суду було подано заяву про забезпечення позову, в якому позивач просить суд зупинити дію наказу і заборонити Фонду держмайна продовжувати приватизацію об'єкта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа

На думку позивача, зазначений наказ був прийнятий Фондом держмайна із порушенням норм чинного законодавства, є протиправним та підлягає скасуванню.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, раніше ТОВ "Смартленд" купив київський готель "Дніпро" на онлайн-аукціоні за 1,1 млрд грн.

Згідно з умовами конкурсу, після продажу готель має зберегти слово "Дніпро" в назві і категорію не нижче "чотири зірки", її номерний фонд повинен становити не менше 100 номерів (зараз - 186). Також інвестор зобов'язаний зберегти колектив готелю і забезпечити "гідні" умови роботи для них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо виявиться, що готель "Дніпро" купили росіяни або за російські гроші, з ними не укладуть договір купівлі-продажу, - Сенниченко

Пізніше співзасновник української мультигеймінгової кіберспортивної організації Natus Vincere (NAVI), засновник ігрової платформи DreamTeam Олександр Кохановський повідомив, що група інвесторів ухвалила рішення створити на базі столичного готелю "Дніпро" перший у світі готель, повністю підготовлений для кіберспортивних івентів.

Автор: 

Київ (19796) приватизація (1691) Окружний адмінсуд Києва (539)


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и кто ж это истец?
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17.08.2020 12:41 Відповісти
Там же казино будет, где зебилы будут проигрывать деньги, а потом бежать в ломбард с украшениями жен, но дети зато не будут толстеть, бо будут меньше есть
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17.08.2020 12:45 Відповісти
аукциона по продаже объекта малой приватизацииИсточник: https://censor.net/n3214172

Нічогісенько собі об"єкт малої приватизації
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17.08.2020 12:46 Відповісти
Легким движением руки.
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17.08.2020 14:27 Відповісти
І хто цей сивочолий істєц?!
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17.08.2020 12:51 Відповісти
Да, мильярд - маловато будет... А что если запросить сразу трильён?
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17.08.2020 12:55 Відповісти
На самом деле не все там так красиво)) "сооснователь украинской мультигейминговой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI), основатель игровой платформы DreamTeam Александр Кохановский" - Кто не в теме, но интересно, посмотрите на составы команд по разным играм, там 99 процентов сейчас русня. Украинского там уже давно почти нет.
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17.08.2020 19:39 Відповісти
 
 