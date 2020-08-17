Зеленский наградил званием Герой Украины певца Кузьменко, погибшего в ДТП
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении музыканту Андрею Кузьменко звания Героя Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека. С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", - подчеркнул Зеленский.
"У каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы. Он оставил след в сердце каждого. Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям со старых фотографий. Приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли, потому что каждый - сам себе страна. Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины", - добавил Зеленский.
Напомним, 2 февраля 2015 года Кузьма разбился в ДТП по дороге с концерта в Кривом Роге в честь 25-летия группы "Скрябин". Toyota музыканта столкнулась с грузовиком, который перевозил молоко. Удар был такой силы, что молоковоз вынесло в кювет.
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Выпили все или выпили всё? Одна буква, а какой трагический финал!
Высшего образования,звания Героя...
Перечислять можно долго.
То Овоч героїв роздавав, тепер БлаЗєнь роздає. Показово.
Я все правильно понял?
Зелей брезганул бы.
За антиукраинские силы, говоришь? Сам-то кто будешь? А он был волонтером.
То каких-то "водолазов" из Чернобыля наградил, которые ваще мимо кассы, то этого "певца ртом"...
Да, всё верно, заслужил.
Ещё и премировать можно было из бюджета.
Вообще обесценили награду.
Хороший человек -это не подвиг.
https://youtu.be/1lWO6LcuHdU Кузьма на шоу Веч Київ
але це мені більше подобається:
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/2243434532576888/ Кузьма тролить квартал
Кучма начал раздавать это высокое звание налево и направо. Вон,Фима Звягильский -тоже Герой Украины!
Жаль самой награды.
За что "Героя" за то, что в ДТП попал?. Дал бы Звание супер-Народного Артиста. Устроил бы спец для него "Аллею Славы" или Памятник поставил.
За концертный тур в поддержку Януковича?
Что героического в том, что разбился в автокатасирофе?
Дурацкий пиар-жест Зели!
дякую сивочолому ворюге
(anticolorados)
Подобалось дивитись програми, які він вів на телебачені.
Було дуже прикро, коли він загинув.
Але...
Який нафіг Герой України???
Може давай Потапу, а після йузіку та лисому, з кварталу???
Не розумію, чого з ним носяться.
Від блазня годі чекати іншого.
https://www.facebook.com/serg.marco?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDLJTN3VPnH91JbxX7oT0eTNscQmxQVP1-QGzoydpl6OwOedk_wicb3KK4Nk2cm0_HFVJhvG-iaeT_C&hc_ref=ARTzWGpNjOhnbkinPeolQ4ypisO0Gy6n2m7jzKVuvpvA122sMrXBSg5CcMoaf_y26SM&fref=nf Serg Marco
https://www.facebook.com/# 1rtiSponn0s oherhrdieds ·
Просто фото последних награжденных посмертно Героев Украины.
Первые погибли при подрыве в тылу у врага.
Второй при столкновении с молоковозом.
Вывода не будет. Боюсь что то в сердцах ляпнуть не то.
U.P.D. Добавлю фото еще одного героя Украины. Певца. Награждение которого поддерживаю. И все равно почему то Кузьма в этом списке кажется лишним, не?
U.P.D. 2 Немного зная самого Кузьму, думаю у него там бомбит не меньше чем у вас, если загробный мир существует.
Текст =героя= України.
Хто є на фб, зайдіть почитайте пост Доника: там "пісня" співуна.
Ахренеть - от это попали...
Она добавила: "Несмотря на все ваши злобные выпады против моего сына - не дай вам Бог потерять ребенка, так как потеряла я, или потеряли матери своих детей на фронте !!! Опомнитесь, не делайте шоу на ТВ каналах, где вы просиживаете бесполезно часами, безрезультатно. Ваша болтовня никого уже не интересует. Я смотрю на вас как на неудачников, которые завидуют даже мертвым. Мне вас жаль..Это выглядит ничтожно! P.S. Андрий никогда и никого не просил о наградах, никогда не пел оды президентам, они нашли его сами, от кардинально разных людей.! Посмертно !! Остановитесь, вытрите слюни и начинайте действовать, может и вы послужите Украине не словоблудием, а делом ... ", - написала мамы Кузьмы Скрябина.