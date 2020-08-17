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Зеленский наградил званием Герой Украины певца Кузьменко, погибшего в ДТП

Зеленский наградил званием Герой Украины певца Кузьменко, погибшего в ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении музыканту Андрею Кузьменко звания Героя Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека. С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", - подчеркнул Зеленский.

"У каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы. Он оставил след в сердце каждого. Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям со старых фотографий. Приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли, потому что каждый - сам себе страна. Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, 2 февраля 2015 года Кузьма разбился в ДТП по дороге с концерта в Кривом Роге в честь 25-летия группы "Скрябин". Toyota музыканта столкнулась с грузовиком, который перевозил молоко. Удар был такой силы, что молоковоз вынесло в кювет.

Также читайте: Съемки фильма по роману Кузьмы Скрябина начнутся во Львове

Автор: 

Герой Украины (470) Зеленский Владимир (21096) Скрябин (27)


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Топ комментарии
+56
при всій повазі до Кузьми: ніякий він не герой
Віва, уйми свої грайливі рученята!
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17.08.2020 13:34 Ответить
+46
Зеленський повністю неадекватний, марно шукати в його абсурдних діях якоїсь логіки.
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17.08.2020 13:36 Ответить
+44
Алексей Потапенко (Потап) получил звание заслуженного артиста Украины.

пырушки пупырушки, у нас на районе
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17.08.2020 13:37 Ответить
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все пробелы остались перед знаками препинания.
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17.08.2020 14:06 Ответить
Буква ё тоже не в почёте.
Выпили все или выпили всё? Одна буква, а какой трагический финал!
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17.08.2020 14:15 Ответить
Полная девальвация всех сторон жизни.
Высшего образования,звания Героя...
Перечислять можно долго.
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17.08.2020 13:53 Ответить
Кузьма за Януковича топил, продажный правдоруб. Это в зелёном вкусе.
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17.08.2020 13:54 Ответить
Це совкодрочєрство не припинити ніколи.
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17.08.2020 13:54 Ответить
Отак завжди буває, коли незнамо-що обирають.
То Овоч героїв роздавав, тепер БлаЗєнь роздає. Показово.
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17.08.2020 13:57 Ответить
Т.е. Бандеру звания "Герой Украины" лишили по суду, а певца ротом, который ездил в терне на поддержку Януковича - наградили?
Я все правильно понял?
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17.08.2020 13:58 Ответить
Идол вкатников и женщин бальзаковского возраста, безусловно, заслужил стать в один ряд с Бандерой.
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17.08.2020 14:01 Ответить
Його чомусь крутять на найпатріотичнішому Радіо-рокс. Не розумію, чому.
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17.08.2020 15:32 Ответить
Був би живи сьогодні Кузьма, то не взяв би з рук ЗЄ нагороду.
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17.08.2020 14:03 Ответить
Взял. Они вместе на Интере работали. Коллеги.
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17.08.2020 14:04 Ответить
Точно, брапл только у Януковича и Азарова.
Зелей брезганул бы.
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17.08.2020 14:04 Ответить
Захотел лизнуть порхоботам, но они не зебилы.
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17.08.2020 14:03 Ответить
У меня нет. Кузьма обычная продажная шлюха. Он сам говорил, что для него важное это деньги. Я еще помню как он написал песню для Озымого поколиння "Озыми люды", которая состояла из людей Пинчука и Хорошковского.
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17.08.2020 14:03 Ответить
Вот это было начало 2000ых. После этого у меня Скрябин вызывает неприятие.
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17.08.2020 14:07 Ответить
Нонсенс. Это перебор.
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17.08.2020 14:04 Ответить
Якусь іншу нагороду! Так не можна!!!
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17.08.2020 14:05 Ответить
та да. есть же всяких орденов "Княгини Ольги", "За Заслуги". Героя-то за что?
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17.08.2020 14:15 Ответить
Морпех раненый умирал несколько дней, жизнь отдал за Родину не достоин значится Героя Украины, а Скрябин стало быть достоин.
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17.08.2020 14:07 Ответить
Вот совсем не понял! Ничего не имею против творчества Кузьмы, но Героя Украины за что??? Боевому офицеру, солдату, матросу за подвиг в боевой обстановке - понимаю. Певцу и музыканту разбившемуся в ДТП, сам виновником которого и является - не понимаю. Звание Героя какого-то там труда или творчества еще понял бы, но боевое звание Героя Украины - ну никак не могу понять! Поставить в один ряд людей, рисковавшими жизнью на войне и реально под пулями защищающими страну от врага и певца-музыканта - просто унизить настоящих Героев.
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17.08.2020 14:07 Ответить
Не просто певца. А певца, который писал политические песенки для партий на заказ. И регулярно выступал на митингах за антиукраинские силы. Он еще написал песню про дельфина для Партии Зеленых и ту самое Кинули, чтобы обосрать оранжевую революцию и привести к власти Януковича снова. Герой страны, прям.
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17.08.2020 14:09 Ответить
А чего же он тогда регулярно ездил на фронт и помогал нашим воинам?
За антиукраинские силы, говоришь? Сам-то кто будешь? А он был волонтером.
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17.08.2020 15:13 Ответить
В католичестве была такая штука - индульгенция. Отпущение грехов. Которое можно было купить за деньги. Вот я смотрю для некоторых "помогал воинам" стало индульгенцией.
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17.08.2020 15:25 Ответить
Так через 10 лет героев будет большинство народа. Блин, что в нынешнем списке делает малое число героев ВОВ?
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17.08.2020 14:45 Ответить
Зеля примазывается ко всем более-менее значимым медиа-поводам и людям, чтобы поддержать рейтинг.
То каких-то "водолазов" из Чернобыля наградил, которые ваще мимо кассы, то этого "певца ртом"...
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17.08.2020 14:08 Ответить
Человек он хороший, но "певец ртом". А музыка его - звукосодержащий продукт, увы.
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17.08.2020 14:27 Ответить
Опять очки зарабатывает. Нет ничего святого до Украины.
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17.08.2020 14:11 Ответить
??? Он окончательно поехал мозгами, этот зеленый идиот.
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17.08.2020 14:11 Ответить
Время такое. Зеленое, жидкое, гундосое. Такие и решения.
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17.08.2020 14:15 Ответить
Именно ЖИДкое.
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17.08.2020 16:02 Ответить
Зеля, тебе уже ничто не поможет... Зря стараешься, дурачок.
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17.08.2020 14:17 Ответить
Маразм крепчает идиотизм и некомпетентность просто зашкаливает
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17.08.2020 14:18 Ответить
Орденочек за то, что публично поддерживал и из всех щелей пел ртом за Батона?
Да, всё верно, заслужил.
Ещё и премировать можно было из бюджета.
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17.08.2020 14:18 Ответить
Родственники Кузьмы после его ухода развили бурную деятельность (преследуя в том числе и свои меркантильные интересы), требуя от властей признания его "выдающегося" вклада в украинскую культуру. (Это видно в одном из фильмов про Кузьму).
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17.08.2020 14:37 Ответить
Наступний Потап?
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17.08.2020 14:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0etetg36PHI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1o6ZSupJSB3g6GKoRudYO3MqrsCieeoTNyqes6GMAw4zd0fEpvya6_s-Q
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17.08.2020 14:19 Ответить
верните "барыгу-мародёра"! маленькое зелёное чмо совсем крышей тронулось.
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17.08.2020 14:22 Ответить
"Папередники" продавали звание Героя. Этот присвоил,за повторение "подвига Гастелло,"только на Тайоте. За что Вова дал Героя? За сбитый молоковоз?
Вообще обесценили награду.
Хороший человек -это не подвиг.
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17.08.2020 14:34 Ответить
Ну хоть один найдется, который скажет: Да, заслужил!!! Достоин...??? Зебилы, ну хоть как то попытайтесь это обосновать...
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17.08.2020 14:34 Ответить
знайшов його на зебіл-шоу:
https://youtu.be/1lWO6LcuHdU Кузьма на шоу Веч Київ
але це мені більше подобається:
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/2243434532576888/ Кузьма тролить квартал
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17.08.2020 14:40 Ответить
Почему Журавлю не дал Героя???
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17.08.2020 14:42 Ответить
шо мертвому припарка..шо собаке 5я нога ..шо рыбке зонтик ..шо балерине третье копыто..
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17.08.2020 14:56 Ответить
Героев Украины-можно присваивать за воинские доблести,спасение людей,стойкость,защиту государства. Но за песни, за позицию......
Кучма начал раздавать это высокое звание налево и направо. Вон,Фима Звягильский -тоже Герой Украины!
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17.08.2020 14:56 Ответить
Кучма с Медведчуком дали звание героя Украины директорке мясокомбината из Луганска за вовремя поставляемую колбасу в Киев и учительнице начальных классов из Харькова, что бесстрашно наручниками приковалась к Шуфричу на постели, так что у Зеленского есть еще диапазон действий.
Жаль самой награды.
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17.08.2020 15:06 Ответить
Аха-ха...зебилы рыгов уважат.
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17.08.2020 15:07 Ответить
Вместе нюхали, скорее всего...ордена св. Марадоны хватило бы за глаза
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17.08.2020 15:10 Ответить
Звание "Герой Украины" полностью обесценено.
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17.08.2020 15:28 Ответить
Зеленский подписал указ о присвоении Кузьме Скрябину звания Героя Украины???

За что "Героя" за то, что в ДТП попал?. Дал бы Звание супер-Народного Артиста. Устроил бы спец для него "Аллею Славы" или Памятник поставил.
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17.08.2020 15:29 Ответить
Правильно наградил. Но какао против.
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17.08.2020 15:40 Ответить
Кузьменко хороший музыкант, но честно говоря всегда имел ватные взгляды и в 2004 г. поддерживал януковича. Собственно говоря по этой причине совпадения пророссийских взглядов, которые также присущи и Зеленскому, присвоено звание героя Кузьменку. Не солдату, котрый погиб истекая кровью, а музыканту, который обвинял Порошенко в "разжигании войны"
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17.08.2020 15:46 Ответить
Ватнику от ватника.
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17.08.2020 15:57 Ответить
За какие подвиги его наградили?
За концертный тур в поддержку Януковича?
Что героического в том, что разбился в автокатасирофе?
Дурацкий пиар-жест Зели!
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17.08.2020 16:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_ot4z_c2Lkc
дякую сивочолому ворюге
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17.08.2020 16:27 Ответить
Бовдур, який підписав цей указ, хоча б поцікавився, за які видатні заслуги присвоюється це високе звання. На черзі, Тіна Кароль, наступний, або наступна Сердючка, з таким же багажем "заслуг", як у Кузьми. Не пам'ятаю, хто сказав, що якщо єврей дурень, то він дурень у всьому.
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17.08.2020 16:50 Ответить
Ось вам громадянська позиція Героя України : https://www.youtube.com/watch?v=tklOCSmaQZc
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17.08.2020 17:01 Ответить
В надії, що прихильники Кузьменка, за це віддячать на виборах. Соромно за ******* Україну. Дуже.
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17.08.2020 19:30 Ответить
"Герой Украины». Это - прямой пережиток совка, который девальвирует и отравляет само понятие награды... Эта награда не просто скомпрометирована фамилиями негодяев, которым она вручалась, но и тем обтекаемым статутом, при котором ее можно вручить кому угодно. Наверное, с этим пора прекращать и вводить награды, которые могут получить только военные и только в боевой обстановке или в ситуациях, приравненных боевым. Никаких выслуг, никаких гражданских в списках награждаемых быть не должно. А в статуте награды должно быть конкретно указано, за что именно эта награда может быть вручена... Сам принцип «героизации» должен претерпеть кардинальные изменения. Награды должны находить достойных, а медали и ордена, должны получать только и исключительно военные. Гражданские могут получать другие виды поощрения, но ни в коем случае - не медали или ордена. Только в этом случае вернется ценность наград, как таковых и они перестанут быть бутафорией, которой были при совке и остаются таковыми даже сейчас….»

(anticolorados)
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17.08.2020 19:31 Ответить
Мені подобаються пісні Кузьми.
Подобалось дивитись програми, які він вів на телебачені.
Було дуже прикро, коли він загинув.
Але...
Який нафіг Герой України???
Може давай Потапу, а після йузіку та лисому, з кварталу???
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17.08.2020 19:45 Ответить
Тупая зеленая плесень!
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17.08.2020 23:18 Ответить
Ніколи не подобався.
Не розумію, чого з ним носяться.
Від блазня годі чекати іншого.
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17.08.2020 23:55 Ответить
А це від Сержа Марко:

https://www.facebook.com/serg.marco?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDLJTN3VPnH91JbxX7oT0eTNscQmxQVP1-QGzoydpl6OwOedk_wicb3KK4Nk2cm0_HFVJhvG-iaeT_C&hc_ref=ARTzWGpNjOhnbkinPeolQ4ypisO0Gy6n2m7jzKVuvpvA122sMrXBSg5CcMoaf_y26SM&fref=nf Serg Marco
https://www.facebook.com/# 1rtiSponn0s oherhrdieds ·

Просто фото последних награжденных посмертно Героев Украины.
Первые погибли при подрыве в тылу у врага.
Второй при столкновении с молоковозом.
Вывода не будет. Боюсь что то в сердцах ляпнуть не то.

U.P.D. Добавлю фото еще одного героя Украины. Певца. Награждение которого поддерживаю. И все равно почему то Кузьма в этом списке кажется лишним, не?
U.P.D. 2 Немного зная самого Кузьму, думаю у него там бомбит не меньше чем у вас, если загробный мир существует.
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18.08.2020 01:16 Ответить
Зеленський нагородив званням Герой України співака Кузьменка, який загинув у ДТП - Цензор.НЕТ 3325

Зеленський нагородив званням Герой України співака Кузьменка, який загинув у ДТП - Цензор.НЕТ 451

Зеленський нагородив званням Герой України співака Кузьменка, який загинув у ДТП - Цензор.НЕТ 680
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18.08.2020 01:18 Ответить
Таки стерли "шедевр" матюгальника Кузьми.
Текст =героя= України.
Хто є на фб, зайдіть почитайте пост Доника: там "пісня" співуна.
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18.08.2020 01:19 Ответить
Полный инфантилизм граничащий с дебилизмом - страшно подумать, как он наградит Баканова или Шифера на двухгодичный юбилей своего перзиндентского срока... Наверное сразу четырежды Героями Украины Шевченковской премии имени Сахарова... Б***ь, он хоть настоящую цену шаурмы знает, или думает шо мясо для нее маринуют в черной икре!!!
Ахренеть - от это попали...
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18.08.2020 09:27 Ответить
Клоун скоро героїв своїм колегам по кварталу дасть.
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18.08.2020 12:17 Ответить
"Я хочу сказать всем, кому звание Андрея не дает дышать - успокойтесь, дышите глубоко, не надо завидовать .. Заботьтесь о своих детях, воспитывайте их без злобы и зависти к ближнему, потому что ваш плохой пример наложит на их долю плохой след ... А Андрея душу, и мою оставьте в покое, потому что не вам судить ... Кто вы такие .... в этой жизни? Праведники .... ??! Герои ..? Судьи? Только Бог сейчас судья для Андрея и его земных дел. Успокойтесь все - и левые, и правые, и посмотрите на себя в зеркало. Попробуйте последовать его путем и повторить хотя бы бы йоту из того, что он успел сделать за свое короткое существование .. ", - написала Ольга Кузьменко.
Она добавила: "Несмотря на все ваши злобные выпады против моего сына - не дай вам Бог потерять ребенка, так как потеряла я, или потеряли матери своих детей на фронте !!! Опомнитесь, не делайте шоу на ТВ каналах, где вы просиживаете бесполезно часами, безрезультатно. Ваша болтовня никого уже не интересует. Я смотрю на вас как на неудачников, которые завидуют даже мертвым. Мне вас жаль..Это выглядит ничтожно! P.S. Андрий никогда и никого не просил о наградах, никогда не пел оды президентам, они нашли его сами, от кардинально разных людей.! Посмертно !! Остановитесь, вытрите слюни и начинайте действовать, может и вы послужите Украине не словоблудием, а делом ... ", - написала мамы Кузьмы Скрябина.
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23.08.2020 20:55 Ответить
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