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Оккупанты блокируют пересечение линии разграничения в КПВВ "Марьинка", - Госпогранслужба

Оккупанты блокируют пересечение линии разграничения в КПВВ

Сегодня пропуск граждан через линию разграничения осуществляется в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Остается заблокированным со стороны оккупантов, движение через контрольный пункт "Марьинка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"По состоянию на 12:00 сегодня, 17 августа, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины направились 175 человек и 3 транспортных средства, а в контролируемую территорию Украины - 28 человек и 3 транспортных средства. Пропуск граждан со временно оккупированной территории представителями российско-оккупационных войск осуществляется медленно", - говорится в сообщении.

На это же время в "Станице Луганской" через линию разграничения прошли на контролируемую территорию 947 человек, а 522 человека последовали во временно оккупированную территорию Украины.

Пограничники и правозащитники продолжают информировать граждан о возможных рисках непропуска представителями незаконных вооруженных формирований, ведь главным для пограничников является безопасность гражданских лиц.

"Также обращаем особое внимание на деятельность мошенников в так называемой "серой зоне" перед КПВВ "Станица Луганская", во избежание негативных последствий рекомендуем обращаться за помощью только к должностным лицам непосредственно в КПВВ", - добавили в Госпогранслужбе.

Также читайте: Мужчина пытался проехать через закрытый КПВВ в оккупированный Крым за взятку в $200, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6647) Донбасс (26958) Марьинка (713) КПВВ (330)


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Хай хоч вони перекриють те болото.
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17.08.2020 14:13 Ответить
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть на 20 лет!
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17.08.2020 14:14 Ответить
 
 