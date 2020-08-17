Окупанти блокують перетин лінії розмежування на КПВВ "Мар'їнка", - Держприкордонслужба

Сьогодні пропуск громадян через лінію розмежування здійснюється на КПВВ "Станиця Луганська" і "Новотроїцьке". Залишається заблокованим з боку окупантів рух через контрольний пункт "Мар'їнка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Станом на 12:00 сьогодні, 17 серпня, через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України попрямували 175 осіб і 3 транспортні засоби, а до контрольованої території України – 28 осіб та 3 транспортні засоби. Пропуск громадян з тимчасово окупованої території представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно", - йдеться в повідомленні.

На цей же час у "Станиці Луганській" через лінію розмежування пройшли на контрольовану територію 947 осіб, а 522 людини прослідували до тимчасово окупованої території України.

Прикордонники та правозахисники продовжують інформувати громадян про можливі ризики непропуску представниками незаконних збройних формувань, адже головною для прикордонників є безпека цивільних осіб.

"Також звертаємо особливу увагу на діяльність шахраїв у так званій "сірій зоні" перед КПВВ "Станиця Луганська", для уникнення негативних наслідків рекомендуємо звертатися по допомогу тільки до посадових осіб безпосередньо в КПВВ", - додали в Держприкордонслужбі.

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