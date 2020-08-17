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Лукашенко пригрозил протестующим: "Если вы пойдете ломить - ответите"
Захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко заявил, что если протестующие будут "ломить", то получат отпор.
Об этом сообщает госагентство БелТА, передает Цензор.НЕТ.
"Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор", - заявил Лукашенко, выступая перед сотрудниками МАЗа.
"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте!" - добавил он.
Топ комментарии
+23 Андрей Пороль
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+21 Valery Greff
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+14 Валерій Atman
показать весь комментарий17.08.2020 14:44 Ответить Ссылка
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згодом поставить Меморіал.
Яка заява ЦН була??))
А практика свідчить: як тільки лунають бойові постріли у відповідь, то усілякі гондомони, супєрпупєрвевешні спєцнази розбігаються хто куди.
И да - определись, ты "Ольга" или "Людмила" А то очень похоже на диагноз Лукашенки - "мозаичная шизофрения"
Лука смотрит на свой портрет в кабинете и говорит: Скоро меня снимут...
А портрет ему отвечает: Снимут меня, а тебя повесят.