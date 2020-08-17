Лукашенко пригрозил протестующим: "Если вы пойдете ломить - ответите"

Захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко заявил, что если протестующие будут "ломить", то получат отпор.

Об этом сообщает госагентство БелТА, передает Цензор.НЕТ.



"Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор", - заявил Лукашенко, выступая перед сотрудниками МАЗа.



"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте!" - добавил он.

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