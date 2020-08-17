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Новости Революция в Беларуси
16 439 50

Лукашенко пригрозил протестующим: "Если вы пойдете ломить - ответите"

Лукашенко пригрозил протестующим:

Захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко заявил, что если протестующие будут "ломить", то получат отпор.

Об этом сообщает госагентство БелТА, передает Цензор.НЕТ.

"Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор", - заявил Лукашенко, выступая перед сотрудниками МАЗа.

"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте!" - добавил он.

Читайте также: У людей сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть в Беларуси никогда не падет, - Лукашенко

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626)


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Топ комментарии
+23
Башня поехала...
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17.08.2020 14:39 Ответить
+21
В панике таракан озвучивает свои главные страхи.
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17.08.2020 14:39 Ответить
+14
Лукашенко пригрозил протестующим: "Если вы пойдете ломить - ответите" - Цензор.НЕТ 9290
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17.08.2020 14:44 Ответить
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17.08.2020 14:39 Ответить
Відправить Буцьку в Бабин Яр,
згодом поставить Меморіал.
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17.08.2020 14:43 Ответить
Готуйся!
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17.08.2020 15:43 Ответить
Ігорьоша, ннюевже рюкзак збираєш? Туалетний папір не забудь. І ще. У воєнком і не стріляють. Тому не лякайся, коли двері гримнуть.
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17.08.2020 15:57 Ответить
А почему в заголовке Лукашенко неправильно назван? Непорядок!
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17.08.2020 14:39 Ответить
Агаа, Ви праві!!
Яка заява ЦН була??))
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17.08.2020 14:40 Ответить
Лука и цензорам уже звякнул.
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17.08.2020 14:50 Ответить
что у вас общего с жирафом ?
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17.08.2020 15:44 Ответить
Вероятно, только вы, всех задолбали...
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17.08.2020 16:18 Ответить
В панике таракан озвучивает свои главные страхи.
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17.08.2020 14:39 Ответить
Башня поехала...
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17.08.2020 14:39 Ответить
У нього одне сподівання - гондомон і гебня.
А практика свідчить: як тільки лунають бойові постріли у відповідь, то усілякі гондомони, супєрпупєрвевешні спєцнази розбігаються хто куди.
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17.08.2020 15:29 Ответить
Да, клиника...
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17.08.2020 15:43 Ответить
Надо перетащить на свою сторону большинство мусоров и просто послать его на...й. Его сами все постепенно затем бросят. А потом арестовать.
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17.08.2020 14:39 Ответить
мусора не пойдут. лукавый им платит чтобы они холопов набутылизировали. а бунтующие рабы мусорам платить не будут.
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17.08.2020 14:46 Ответить
pora emu stuknutj po bashke uzhe
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17.08.2020 14:39 Ответить
Запугал всех, а боится сам.
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17.08.2020 14:40 Ответить
Да это бравада, если он проявит слабость - окружение уберет его, а окружение там все на кремлевском пайке, для нас в принципе не имеет значения будет Тихановская или Лукашенко, но сам сам факт свержения диктатора и переход к страны к демократическим принципам формирования власти, важен для Украины, для них же это только первый шаг, но вектор они свой не изменят, ведь экономика вся на РФ ориентированна. Украине кстати стоит подумать о диверсификации поставок стратегической продукции из Беларуси, особенно продукции НПЗ, потому что неизвестно как там все обернется и чем закончится.
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17.08.2020 16:02 Ответить
Шікса пійшов на понт.
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17.08.2020 14:40 Ответить
Лукашенко, поганий він чи ні, справжній мужик, на відміну від тебе, пархатеньке воно.
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17.08.2020 15:45 Ответить
Нужно признать у Лукашенко железные яйца. Это вам не овощь Янукович.
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17.08.2020 14:41 Ответить
Когда пойдут штурмовать его резиденцию, тогда и увиди, Альенде он, или Каддафи.
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17.08.2020 14:59 Ответить
Без крови бацька не уйдет. Сейчас ещё и российский ОМОН под видом белорусского подтянется. Сябры, это вам не с цветочками стоять, за свободу реально воевать придётся. Готовы?
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17.08.2020 14:42 Ответить
У них, крім 3 загиблих, 92 без вісти.
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17.08.2020 15:31 Ответить
У колхозника окончательно кукушка крякнула
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17.08.2020 14:42 Ответить
Лукашенко пригрозил протестующим: "Если вы пойдете ломить - ответите" - Цензор.НЕТ 9290
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17.08.2020 14:44 Ответить
Дорогие вы мои, свобода слова не подразумевает свободу монолога, иначе это прямая диктатура. Свобода слова - это по минимуму диалог, а иногда и общий ор, и ты волен нести любую чушь, но и не удивляйся, если тебя назовут дураком. Это тоже обратная сторона свободы.))
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17.08.2020 14:44 Ответить
Так ещё никто ничего не "ломил" и не ломал, но уже отгребли не слабо. Авансом. Но ведь так нельзя - наказывать вперёд.
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17.08.2020 14:45 Ответить
Путин вводит нац гвардию для подавления народа Беларуси , хочу уточнить , не РФ , а лично Путин , в течении 6 месяцов он будет в Киеве
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17.08.2020 14:46 Ответить
Всяко может быть.
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17.08.2020 14:48 Ответить
Где? На каштане в петле болтаться?
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17.08.2020 14:48 Ответить
пруфы?
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17.08.2020 14:55 Ответить
Вломили бы этой усатой гниде сразу же и все дела.
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17.08.2020 14:47 Ответить
придется бунтующим рабам поменять местные менцкие болота на мордовские болота. лукавый с кацапней их туда вывезет.
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17.08.2020 14:48 Ответить
Да если проанализировать нашу украинскую власть то вся она действует по хуже чем Лукашенко.Только Лукашенко один у всех сейчас на виду а в Украине сотни таких ,,лукашенко,,которые в тихушку изо-дня в день уничтожают Украину.
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17.08.2020 14:48 Ответить
у нас они не такие, у нас они мыролюбцы, и народное бабло среформировать непротив.
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17.08.2020 14:50 Ответить
Так не ломить, а ломать, наверное.
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17.08.2020 14:51 Ответить
Уже явно отлита та пуля и построена та стенка, у которой Лукашенко повторит судьбу Чаушеску.
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17.08.2020 15:18 Ответить
"Астанавітєсь!"?
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17.08.2020 15:20 Ответить
После окончания военной кафедры Лукашенко служил замком взвода но, у него была диагностирована мозаичная психопатия, которая виражается в завышеной самооценке и хвастовстве, навязчивых идеях и склонности верить в теории заговоров, жестокости и склонности к садизму, желании манипулировать людьми... Был комиссован из СА по статье 7Б.
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17.08.2020 15:35 Ответить
Правильно - фальсифицирует выборы, калечит и убивает людей - главное чтоб был "настоящий мужык"
И да - определись, ты "Ольга" или "Людмила" А то очень похоже на диагноз Лукашенки - "мозаичная шизофрения"
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17.08.2020 15:55 Ответить
Люся вона, Люся Янукович
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17.08.2020 16:00 Ответить


Лука смотрит на свой портрет в кабинете и говорит: Скоро меня снимут...
А портрет ему отвечает: Снимут меня, а тебя повесят.
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17.08.2020 15:44 Ответить
Чуваку смертная казнь светит, там уже ищут без вести пропавших около ста человек, подозреваю шо трупов на данный момент больше чем два, эта вся хрень будет всплывать и подогревать протесты.
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17.08.2020 15:45 Ответить
думайте.... где-то я это уже слышал...
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17.08.2020 15:46 Ответить
Значит, Будут провокации
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17.08.2020 16:24 Ответить
Теперь окончательно ясно, что лука заручился поддержкой ***** и быкует пуще прежнего. Ща бацька, ощутит цену сделки с дьяволом. Всех остальных, он же просто слил в унитаз, вот и сделают из него сателит.
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17.08.2020 17:41 Ответить
Судя по таким заявлениям складывается впечатление, что Лукашенко по интеллекту недалеко ушел от Януковича.
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17.08.2020 21:04 Ответить
 
 