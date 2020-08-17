Лукашенко пригрозив протестувальникам: "Якщо ви підете ломити - відповісте"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу у країні, заявив, що якщо протестувальники будуть "ломити", то отримають відсіч.

Про це повідомляє держагентство БелТА, передає Цензор.НЕТ.

"Ви передайте всім, що ніхто нікого вмовляти не буде. Все. Настав той рубіж, що якщо ви його переступите - господь з вами. Якщо ви вивалите на вулиці, ми перетерпимо. Якщо ви підете ломити - відповісте. Ось вам чоловіча розмова", - заявив Лукашенко, виступаючи перед співробітниками МАЗа.

"Сьогодні треба думати не айфоном-телефоном, а мізками. Думайте!" - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У людей склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада в Білорусі ніколи не впаде, - Лукашенко