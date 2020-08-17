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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко пригрозив протестувальникам: "Якщо ви підете ломити - відповісте"

Лукашенко пригрозив протестувальникам:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу у країні, заявив, що якщо протестувальники будуть "ломити", то отримають відсіч.

Про це повідомляє держагентство БелТА, передає Цензор.НЕТ.

"Ви передайте всім, що ніхто нікого вмовляти не буде. Все. Настав той рубіж, що якщо ви його переступите - господь з вами. Якщо ви вивалите на вулиці, ми перетерпимо. Якщо ви підете ломити - відповісте. Ось вам чоловіча розмова", - заявив Лукашенко, виступаючи перед співробітниками МАЗа.

"Сьогодні треба думати не айфоном-телефоном, а мізками. Думайте!" - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У людей склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада в Білорусі ніколи не впаде, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669)


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Топ коментарі
+23
Башня поехала...
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17.08.2020 14:39 Відповісти
+21
В панике таракан озвучивает свои главные страхи.
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17.08.2020 14:39 Відповісти
+14
Лукашенко пригрозил протестующим: "Если вы пойдете ломить - ответите" - Цензор.НЕТ 9290
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17.08.2020 14:44 Відповісти
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17.08.2020 14:39 Відповісти
Відправить Буцьку в Бабин Яр,
згодом поставить Меморіал.
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17.08.2020 14:43 Відповісти
Готуйся!
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17.08.2020 15:43 Відповісти
Ігорьоша, ннюевже рюкзак збираєш? Туалетний папір не забудь. І ще. У воєнком і не стріляють. Тому не лякайся, коли двері гримнуть.
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17.08.2020 15:57 Відповісти
А почему в заголовке Лукашенко неправильно назван? Непорядок!
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17.08.2020 14:39 Відповісти
Агаа, Ви праві!!
Яка заява ЦН була??))
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17.08.2020 14:40 Відповісти
Лука и цензорам уже звякнул.
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17.08.2020 14:50 Відповісти
что у вас общего с жирафом ?
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17.08.2020 15:44 Відповісти
Вероятно, только вы, всех задолбали...
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17.08.2020 16:18 Відповісти
В панике таракан озвучивает свои главные страхи.
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17.08.2020 14:39 Відповісти
Башня поехала...
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17.08.2020 14:39 Відповісти
У нього одне сподівання - гондомон і гебня.
А практика свідчить: як тільки лунають бойові постріли у відповідь, то усілякі гондомони, супєрпупєрвевешні спєцнази розбігаються хто куди.
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17.08.2020 15:29 Відповісти
Да, клиника...
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17.08.2020 15:43 Відповісти
Надо перетащить на свою сторону большинство мусоров и просто послать его на...й. Его сами все постепенно затем бросят. А потом арестовать.
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17.08.2020 14:39 Відповісти
мусора не пойдут. лукавый им платит чтобы они холопов набутылизировали. а бунтующие рабы мусорам платить не будут.
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17.08.2020 14:46 Відповісти
pora emu stuknutj po bashke uzhe
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17.08.2020 14:39 Відповісти
Запугал всех, а боится сам.
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17.08.2020 14:40 Відповісти
Да это бравада, если он проявит слабость - окружение уберет его, а окружение там все на кремлевском пайке, для нас в принципе не имеет значения будет Тихановская или Лукашенко, но сам сам факт свержения диктатора и переход к страны к демократическим принципам формирования власти, важен для Украины, для них же это только первый шаг, но вектор они свой не изменят, ведь экономика вся на РФ ориентированна. Украине кстати стоит подумать о диверсификации поставок стратегической продукции из Беларуси, особенно продукции НПЗ, потому что неизвестно как там все обернется и чем закончится.
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17.08.2020 16:02 Відповісти
Шікса пійшов на понт.
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17.08.2020 14:40 Відповісти
Лукашенко, поганий він чи ні, справжній мужик, на відміну від тебе, пархатеньке воно.
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17.08.2020 15:45 Відповісти
Нужно признать у Лукашенко железные яйца. Это вам не овощь Янукович.
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17.08.2020 14:41 Відповісти
Когда пойдут штурмовать его резиденцию, тогда и увиди, Альенде он, или Каддафи.
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17.08.2020 14:59 Відповісти
Без крови бацька не уйдет. Сейчас ещё и российский ОМОН под видом белорусского подтянется. Сябры, это вам не с цветочками стоять, за свободу реально воевать придётся. Готовы?
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17.08.2020 14:42 Відповісти
У них, крім 3 загиблих, 92 без вісти.
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17.08.2020 15:31 Відповісти
У колхозника окончательно кукушка крякнула
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17.08.2020 14:42 Відповісти
Лукашенко пригрозил протестующим: "Если вы пойдете ломить - ответите" - Цензор.НЕТ 9290
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17.08.2020 14:44 Відповісти
Дорогие вы мои, свобода слова не подразумевает свободу монолога, иначе это прямая диктатура. Свобода слова - это по минимуму диалог, а иногда и общий ор, и ты волен нести любую чушь, но и не удивляйся, если тебя назовут дураком. Это тоже обратная сторона свободы.))
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17.08.2020 14:44 Відповісти
Так ещё никто ничего не "ломил" и не ломал, но уже отгребли не слабо. Авансом. Но ведь так нельзя - наказывать вперёд.
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17.08.2020 14:45 Відповісти
Путин вводит нац гвардию для подавления народа Беларуси , хочу уточнить , не РФ , а лично Путин , в течении 6 месяцов он будет в Киеве
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17.08.2020 14:46 Відповісти
Всяко может быть.
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17.08.2020 14:48 Відповісти
Где? На каштане в петле болтаться?
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17.08.2020 14:48 Відповісти
пруфы?
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17.08.2020 14:55 Відповісти
Вломили бы этой усатой гниде сразу же и все дела.
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17.08.2020 14:47 Відповісти
придется бунтующим рабам поменять местные менцкие болота на мордовские болота. лукавый с кацапней их туда вывезет.
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17.08.2020 14:48 Відповісти
Да если проанализировать нашу украинскую власть то вся она действует по хуже чем Лукашенко.Только Лукашенко один у всех сейчас на виду а в Украине сотни таких ,,лукашенко,,которые в тихушку изо-дня в день уничтожают Украину.
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17.08.2020 14:48 Відповісти
у нас они не такие, у нас они мыролюбцы, и народное бабло среформировать непротив.
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17.08.2020 14:50 Відповісти
Так не ломить, а ломать, наверное.
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17.08.2020 14:51 Відповісти
Уже явно отлита та пуля и построена та стенка, у которой Лукашенко повторит судьбу Чаушеску.
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17.08.2020 15:18 Відповісти
"Астанавітєсь!"?
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17.08.2020 15:20 Відповісти
После окончания военной кафедры Лукашенко служил замком взвода но, у него была диагностирована мозаичная психопатия, которая виражается в завышеной самооценке и хвастовстве, навязчивых идеях и склонности верить в теории заговоров, жестокости и склонности к садизму, желании манипулировать людьми... Был комиссован из СА по статье 7Б.
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17.08.2020 15:35 Відповісти
Правильно - фальсифицирует выборы, калечит и убивает людей - главное чтоб был "настоящий мужык"
И да - определись, ты "Ольга" или "Людмила" А то очень похоже на диагноз Лукашенки - "мозаичная шизофрения"
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17.08.2020 15:55 Відповісти
Люся вона, Люся Янукович
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17.08.2020 16:00 Відповісти


Лука смотрит на свой портрет в кабинете и говорит: Скоро меня снимут...
А портрет ему отвечает: Снимут меня, а тебя повесят.
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17.08.2020 15:44 Відповісти
Чуваку смертная казнь светит, там уже ищут без вести пропавших около ста человек, подозреваю шо трупов на данный момент больше чем два, эта вся хрень будет всплывать и подогревать протесты.
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17.08.2020 15:45 Відповісти
думайте.... где-то я это уже слышал...
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17.08.2020 15:46 Відповісти
Значит, Будут провокации
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17.08.2020 16:24 Відповісти
Теперь окончательно ясно, что лука заручился поддержкой ***** и быкует пуще прежнего. Ща бацька, ощутит цену сделки с дьяволом. Всех остальных, он же просто слил в унитаз, вот и сделают из него сателит.
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17.08.2020 17:41 Відповісти
Судя по таким заявлениям складывается впечатление, что Лукашенко по интеллекту недалеко ушел от Януковича.
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17.08.2020 21:04 Відповісти
 
 