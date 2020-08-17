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Лукашенко пригрозив протестувальникам: "Якщо ви підете ломити - відповісте"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу у країні, заявив, що якщо протестувальники будуть "ломити", то отримають відсіч.
Про це повідомляє держагентство БелТА, передає Цензор.НЕТ.
"Ви передайте всім, що ніхто нікого вмовляти не буде. Все. Настав той рубіж, що якщо ви його переступите - господь з вами. Якщо ви вивалите на вулиці, ми перетерпимо. Якщо ви підете ломити - відповісте. Ось вам чоловіча розмова", - заявив Лукашенко, виступаючи перед співробітниками МАЗа.
"Сьогодні треба думати не айфоном-телефоном, а мізками. Думайте!" - додав він.
Топ коментарі
+23 Андрей Пороль
показати весь коментар17.08.2020 14:39 Відповісти Посилання
+21 Valery Greff
показати весь коментар17.08.2020 14:39 Відповісти Посилання
+14 Валерій Atman
показати весь коментар17.08.2020 14:44 Відповісти Посилання
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згодом поставить Меморіал.
Яка заява ЦН була??))
А практика свідчить: як тільки лунають бойові постріли у відповідь, то усілякі гондомони, супєрпупєрвевешні спєцнази розбігаються хто куди.
И да - определись, ты "Ольга" или "Людмила" А то очень похоже на диагноз Лукашенки - "мозаичная шизофрения"
Лука смотрит на свой портрет в кабинете и говорит: Скоро меня снимут...
А портрет ему отвечает: Снимут меня, а тебя повесят.