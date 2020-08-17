Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону"
Ужесточить карантинные меры решила мэрия Одессы в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сообщил городской голова Геннадий Труханов.
По его словам, с сегодняшнего дня Одесса находится в так называемой "желтой" карантинной зоне по коронавирусной инфекции. Поэтому муниципальная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций вводит новые ограничения.
Отныне пребывание людей в общественных зданиях возможно только в масках и респираторах, проезд в общественном транспорте – только для сидячих пассажиров, наполняемость кинотеатров должна составлять не более 50%, а организаторы массовых мероприятий должны следить, чтобы на 5 кв м было не больше одного человека.
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Ето нє для тєбя.
Це для тих, у кого intelligence quotient > 120.
Ну, на тобі текст:
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. Scientific Brief. 9 July 2020 .
Мабуть своє майбутнє побачив.