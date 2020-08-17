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Новости Коронавирус и карантин
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Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону"

Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в

Ужесточить карантинные меры решила мэрия Одессы в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сообщил городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, с сегодняшнего дня Одесса находится в так называемой "желтой" карантинной зоне по коронавирусной инфекции. Поэтому муниципальная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций вводит новые ограничения.

Отныне пребывание людей в общественных зданиях возможно только в масках и респираторах, проезд в общественном транспорте – только для сидячих пассажиров, наполняемость кинотеатров должна составлять не более 50%, а организаторы массовых мероприятий должны следить, чтобы на 5 кв м было не больше одного человека.

Также читайте: Ни одно дело против мэра Одессы Труханова не закрыто, - глава САП Холодницкий

Автор: 

карантин (16729) Одесса (7963) Труханов Геннадий (319) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 8531
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17.08.2020 15:05 Ответить
+3


Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 9143
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17.08.2020 15:04 Ответить
+2


Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 3330
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17.08.2020 15:08 Ответить
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Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 9143
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17.08.2020 15:04 Ответить
Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 8531
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17.08.2020 15:05 Ответить
Абсолютная ложь....
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17.08.2020 15:11 Ответить
Товаріщь, проході.
Ето нє для тєбя.
Це для тих, у кого intelligence quotient > 120.
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17.08.2020 15:29 Ответить
Картинки - это для полных клинических идиотов. Типа комикса про Бетмена. Играйся дальше, школота...
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17.08.2020 15:56 Ответить
Картинки тобі не такі?
Ну, на тобі текст:
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. Scientific Brief. 9 July 2020 .
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17.08.2020 18:43 Ответить
Вот уровень дискуссии от идиотов! В качества доказательства правоты ВОЗа предлагается прочитать что сам ВОЗ об этом говорит. Это равносильно тому, что в качестве доказательства что в Украине идет гражданская война ссылаться на слова путина.
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17.08.2020 19:01 Ответить
Ти не зрозумієш ніколи, як сприймається твій текст, нормальною людиною, з нормальними когнітивними здібностями.
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17.08.2020 19:07 Ответить
А причем здесь группа крови?
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17.08.2020 15:43 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C-covid-19/a-53752670 С какой группой крови выше риск заболеть COVID-19 .
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17.08.2020 18:48 Ответить


Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 4950
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17.08.2020 15:06 Ответить


Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 3330
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17.08.2020 15:08 Ответить
Враньё! В Ашане на Фонтанке только 5-10% в масках. Охрана бездействует.
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17.08.2020 15:13 Ответить
ЧЕРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ - ЭТО ПАРАНОИКИ И ВОРЫ У ВЛАСТИ, КОТОРЫЕ РАЗДУВАЮТ ИСТЕРИКУ ИЗ-ЗА "СМЕРТЕЛЬНОГО ВИРУСА"
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17.08.2020 15:22 Ответить
Красной зоны для них не будет, будет общая со всеми вытекающими.
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17.08.2020 15:42 Ответить
Да нет у нас в Одессе никакого ковида. Не знаю ни одного случая вокруг за все время. Это специально делается. Ведь врачам за это большие деньги платят и льготы.
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17.08.2020 15:48 Ответить
********, інакше не скажеш.
Мабуть своє майбутнє побачив.
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17.08.2020 15:54 Ответить
Помилка, це спам
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17.08.2020 15:55 Ответить
В Одессе карантин не делайте мине смешно
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17.08.2020 17:08 Ответить
Ти хоч знаєш, де знаходиться Одесса на карті?
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17.08.2020 18:50 Ответить
Шо?
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20.08.2020 12:54 Ответить
 
 