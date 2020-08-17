Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону"

Ужесточить карантинные меры решила мэрия Одессы в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сообщил городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, с сегодняшнего дня Одесса находится в так называемой "желтой" карантинной зоне по коронавирусной инфекции. Поэтому муниципальная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций вводит новые ограничения.

Отныне пребывание людей в общественных зданиях возможно только в масках и респираторах, проезд в общественном транспорте – только для сидячих пассажиров, наполняемость кинотеатров должна составлять не более 50%, а организаторы массовых мероприятий должны следить, чтобы на 5 кв м было не больше одного человека.

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