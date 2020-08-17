Одеса посилює карантинні заходи через перехід у "жовту зону"

Посилити карантинні заходи вирішила мерія Одеси у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская", про це на дистанційному засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації повідомив міський голова Геннадій Труханов.

За його словами, від сьогодні Одеса перебуває в так званій "жовтій" карантинній зоні із коронавірусної інфекції. Тому муніципальна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджує нові обмеження.

Відтепер перебування людей у громадських будівлях можливо тільки в масках і респіраторах, проїзд у громадському транспорті - тільки для сидячих пасажирів, наповнюваність кінотеатрів має бути не більше 50%, а організатори масових заходів повинні стежити, щоб на 5 кв м було не більше однієї людини.

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