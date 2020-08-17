Одеса посилює карантинні заходи через перехід у "жовту зону"
Посилити карантинні заходи вирішила мерія Одеси у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская", про це на дистанційному засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації повідомив міський голова Геннадій Труханов.
За його словами, від сьогодні Одеса перебуває в так званій "жовтій" карантинній зоні із коронавірусної інфекції. Тому муніципальна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджує нові обмеження.
Відтепер перебування людей у громадських будівлях можливо тільки в масках і респіраторах, проїзд у громадському транспорті - тільки для сидячих пасажирів, наповнюваність кінотеатрів має бути не більше 50%, а організатори масових заходів повинні стежити, щоб на 5 кв м було не більше однієї людини.
Будь ласка, зачекайте...
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Ето нє для тєбя.
Це для тих, у кого intelligence quotient > 120.
Ну, на тобі текст:
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. Scientific Brief. 9 July 2020 .
Мабуть своє майбутнє побачив.