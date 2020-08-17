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Новини Коронавірус і карантин
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Одеса посилює карантинні заходи через перехід у "жовту зону"

Одеса посилює карантинні заходи через перехід у

Посилити карантинні заходи вирішила мерія Одеси у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская", про це на дистанційному засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації повідомив міський голова Геннадій Труханов.

За його словами, від сьогодні Одеса перебуває в так званій "жовтій" карантинній зоні із коронавірусної інфекції. Тому муніципальна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджує нові обмеження.

Відтепер перебування людей у громадських будівлях можливо тільки в масках і респіраторах, проїзд у громадському транспорті - тільки для сидячих пасажирів, наповнюваність кінотеатрів має бути не більше 50%, а організатори масових заходів повинні стежити, щоб на 5 кв м було не більше однієї людини.

Також читайте: На Житомирщині в пацієнтів із COVID-19 виявляють безсимптомні пневмонії, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5548) Труханов Геннадій (382) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 8531
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17.08.2020 15:05 Відповісти
+3


Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 9143
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17.08.2020 15:04 Відповісти
+2


Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 3330
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17.08.2020 15:08 Відповісти
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Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 9143
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17.08.2020 15:04 Відповісти
Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 8531
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17.08.2020 15:05 Відповісти
Абсолютная ложь....
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17.08.2020 15:11 Відповісти
Товаріщь, проході.
Ето нє для тєбя.
Це для тих, у кого intelligence quotient > 120.
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17.08.2020 15:29 Відповісти
Картинки - это для полных клинических идиотов. Типа комикса про Бетмена. Играйся дальше, школота...
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17.08.2020 15:56 Відповісти
Картинки тобі не такі?
Ну, на тобі текст:
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. Scientific Brief. 9 July 2020 .
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17.08.2020 18:43 Відповісти
Вот уровень дискуссии от идиотов! В качества доказательства правоты ВОЗа предлагается прочитать что сам ВОЗ об этом говорит. Это равносильно тому, что в качестве доказательства что в Украине идет гражданская война ссылаться на слова путина.
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17.08.2020 19:01 Відповісти
Ти не зрозумієш ніколи, як сприймається твій текст, нормальною людиною, з нормальними когнітивними здібностями.
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17.08.2020 19:07 Відповісти
А причем здесь группа крови?
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17.08.2020 15:43 Відповісти
https://www.dw.com/ru/%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C-covid-19/a-53752670 С какой группой крови выше риск заболеть COVID-19 .
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17.08.2020 18:48 Відповісти


Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 4950
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17.08.2020 15:06 Відповісти


Одесса ужесточает карантинные меры из-за перехода в "желтую зону" - Цензор.НЕТ 3330
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17.08.2020 15:08 Відповісти
Враньё! В Ашане на Фонтанке только 5-10% в масках. Охрана бездействует.
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17.08.2020 15:13 Відповісти
ЧЕРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ - ЭТО ПАРАНОИКИ И ВОРЫ У ВЛАСТИ, КОТОРЫЕ РАЗДУВАЮТ ИСТЕРИКУ ИЗ-ЗА "СМЕРТЕЛЬНОГО ВИРУСА"
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17.08.2020 15:22 Відповісти
Красной зоны для них не будет, будет общая со всеми вытекающими.
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17.08.2020 15:42 Відповісти
Да нет у нас в Одессе никакого ковида. Не знаю ни одного случая вокруг за все время. Это специально делается. Ведь врачам за это большие деньги платят и льготы.
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17.08.2020 15:48 Відповісти
********, інакше не скажеш.
Мабуть своє майбутнє побачив.
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17.08.2020 15:54 Відповісти
Помилка, це спам
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17.08.2020 15:55 Відповісти
В Одессе карантин не делайте мине смешно
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17.08.2020 17:08 Відповісти
Ти хоч знаєш, де знаходиться Одесса на карті?
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17.08.2020 18:50 Відповісти
Шо?
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20.08.2020 12:54 Відповісти
 
 