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Новости Революция в Беларуси
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Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, - Госпогранслужба Украины

Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, - Госпогранслужба Украины

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой. Пограничники делают все возможное, чтобы не допустить каких-либо провокаций на участке границы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

При этом он добавил, что сейчас провокаций на границе не зафиксировано.

"В настоящее время, все пункты пропуска функционирования, средний пассажиропоток в сутки составляет около 3 тысяч человек и на въезд и на выезд", - сообщил Демченко.

Он также сообщил, что сейчас проходит пограничная операция на этом участке границы, которая началась в середине июля.

Он рассказал, что спецоперации плановая, проходит ежегодно, однако особенности ситуации, сложившейся сегодня в Беларуси - учитываются.

"В настоящее время мы не наблюдаем, чтобы на белорусской границе были нестандартные ситуации. У нас постоянно происходит взаимный обмен информацией с белорусской стороной", - сказал Демченко.

Он добавил, что ведомства сотрудничают на всех уровнях.

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Автор: 

Беларусь (7937) Госпогранслужба (6647) Демченко Андрей (303)


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Напоминает анекдот про пожарного - "Но как пожар - хоть увольняйся"
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17.08.2020 16:40 Ответить
Типа кацапы пойдут в наступление без объявления войны?
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17.08.2020 16:40 Ответить
Точно ? Гиркин второй раз незабежит как в 2014 ?
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17.08.2020 16:41 Ответить
тут скорее тема за беженцев рассматривается
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17.08.2020 16:42 Ответить
Ога...так все і контролюєте.
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17.08.2020 16:42 Ответить
Ни о чём. Контролируется,пока не перестанет контролироваться. Как везде и во всех сферах этот процесс происходит помимо воли зелеублюдков.
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17.08.2020 16:46 Ответить
Да не парьтесь вы.
Литва открыла границу для беженцев из Белорусии.
Уже если и побегут, то скорее всего туда...
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17.08.2020 16:51 Ответить
Быренько заминировать всю границу ****! Хлынут кацапы не остановим! поможи боженька!
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17.08.2020 17:21 Ответить
хірнею кічаться,а те,що вата вже почала гібридну війну проти народу Білорусії,ані слова.Де контрозвідка?Адже треба бити сполох на весь світ і всією спільнотою проти ватної повзучої потвори....Ось першіі ознаки цьому-,,Собеседник издания рассказал, что он ехал из Пскова в Петербург, а навстречу ему двигались «Уралы» и Hummer. Всего за четыре часа он встретил около 30-40 таких автомобилей. Все машины, по словам очевидца, были без номеров, часть из них - «военного цвета», а часть - «как у ОМОНа». «Думаю, едут к границе с Белоруссией», - предположил он'.
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17.08.2020 17:31 Ответить
 
 