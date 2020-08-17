Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, - Госпогранслужба Украины

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой. Пограничники делают все возможное, чтобы не допустить каких-либо провокаций на участке границы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

При этом он добавил, что сейчас провокаций на границе не зафиксировано.

"В настоящее время, все пункты пропуска функционирования, средний пассажиропоток в сутки составляет около 3 тысяч человек и на въезд и на выезд", - сообщил Демченко.

Он также сообщил, что сейчас проходит пограничная операция на этом участке границы, которая началась в середине июля.

Он рассказал, что спецоперации плановая, проходит ежегодно, однако особенности ситуации, сложившейся сегодня в Беларуси - учитываются.

"В настоящее время мы не наблюдаем, чтобы на белорусской границе были нестандартные ситуации. У нас постоянно происходит взаимный обмен информацией с белорусской стороной", - сказал Демченко.

Он добавил, что ведомства сотрудничают на всех уровнях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - "Пошел нах#й!" - сотрудники МЗКТ ответили Лукашенко. ВИДЕО (обновлено)