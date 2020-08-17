Трансляцию четырех российских телеканалов прекратили на Херсонщине, - Нацсовет по ТРВ

В курортном поселке Хорлы Каланчацкого района Херсонской области прекратили трансляцию запрещенных каналов в заведении общественного питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по ТРВ.

"Представителю Национального совета в Херсонской области Сергея Мовчана поступила жалоба о ретрансляции в заведении общественного питания поселка Хорлы четырех иностранных телепрограмм, запрещенных для распространения на территории Украины: "РТР-Планета", "Россия-1", "НТВ-Мир", "ТНТ". Эта информация подтвердилась во время выезда на место происшествия", - говорится в сообщении.

После проведения разъяснительной беседы с руководством учреждения ретрансляция этих телеканалов была прекращена.

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