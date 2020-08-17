Трансляцию четырех российских телеканалов прекратили на Херсонщине, - Нацсовет по ТРВ
В курортном поселке Хорлы Каланчацкого района Херсонской области прекратили трансляцию запрещенных каналов в заведении общественного питания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по ТРВ.
"Представителю Национального совета в Херсонской области Сергея Мовчана поступила жалоба о ретрансляции в заведении общественного питания поселка Хорлы четырех иностранных телепрограмм, запрещенных для распространения на территории Украины: "РТР-Планета", "Россия-1", "НТВ-Мир", "ТНТ". Эта информация подтвердилась во время выезда на место происшествия", - говорится в сообщении.
После проведения разъяснительной беседы с руководством учреждения ретрансляция этих телеканалов была прекращена.
Топ комментарии
+9 Horvi Hor #59085
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+5 Підлога Маккартні
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+5 Злий Грицько
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меж тем в Т2 они транслируют оригинальные версии.
Этот вариант отпадает.
Вероятно берут сигнал со спутников, это легко.
Или через медиа-приставку и интернет, это чуть сложнее.
Я плякяль !
С привкусом ваты и грязных портков матрёшки ?
То не есть харам для правоверного !
Правоверные едят только чистый и нежный барашек
Слухає ординський шансон
Відточує ментовські навички на своїх пастухах
Сумує що підтримував Майдан.
Який , нахрен, культур-мультурний обмін якщо la chanson ось такий непотреб ?!
Отключать,запрещать только и в состоянии наша власть
Так вот представляешь , Карл , у них там у ********** тупо нет каналов , которые "иноформационные" ну нет на них информации -- даже вредной , тем более полезной . 1% бесполезной про то как в заполярном ************ можно купить сивуху , и сколько буряты порвали баянов пока доехали из Улан-Уде до Ямала ... А Вам это надо ?
Ну а 99% там тупой пропаганды , антиукраинской замечу ...
От. нахер-сон-щині - вимкнули... Але: запізно. Там щось помінялось?
Так хто замовив Катю Ганзюк?
Хотя иногда раша тв смотреть можно,чтобы знать своих врагов
Для смарта нужна нормальная скорость инета.....увы проблема для бОльшей части Украины.....
Так что,Татьяна, остается Т2 или спутник....
Сигнал кацапський треба глушити на всій території України, а не за телевізорами гонятися.
на 7-у році війни кордони з агресором не перекриті, не перекриті кордони з союзником агресора "Беларуссией", не закрити наглухо окуповані території.
Більше того, ще біометрику безразбору Порошенко почав кримнашим видавати.
Зеленський весь час про воду "нашимлюдям" на кримє триндіт весь час.
О тут і думай, чи наші керманичі спадкові дегенерати, чи зрадники або так все і потрібно?
А тут якійсь телеканал... тьфу.