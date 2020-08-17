Трансляцію чотирьох російських телеканалів припинили на Херсонщині, - Нацрада з ТРМ
У курортному селищі Хорли Каланчацького району Херсонської області припинили трансляцію заборонених каналів у закладі громадського харчування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради з ТРМ.
"До представника Національної ради у Херсонській області Сергія Мовчана надійшла скарга про ретрансляцію у закладі громадського харчування селища Хорли чотирьох іноземних телепрограм, недозволених для розповсюдження на території України: "РТР-Планета", "Россия-1", "НТВ-Мир", "ТНТ". Ця інформація підтвердилася під час виїзду на місце події.
Після проведення роз’яснювальної бесіди з керівництвом закладу ретрансляцію цих телеканалів було припинено".
Топ коментарі
+9 Horvi Hor #59085
показати весь коментар17.08.2020 16:52 Відповісти Посилання
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.08.2020 16:45 Відповісти Посилання
+5 Злий Грицько
показати весь коментар17.08.2020 17:10 Відповісти Посилання
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меж тем в Т2 они транслируют оригинальные версии.
Этот вариант отпадает.
Вероятно берут сигнал со спутников, это легко.
Или через медиа-приставку и интернет, это чуть сложнее.
Я плякяль !
С привкусом ваты и грязных портков матрёшки ?
То не есть харам для правоверного !
Правоверные едят только чистый и нежный барашек
Слухає ординський шансон
Відточує ментовські навички на своїх пастухах
Сумує що підтримував Майдан.
Який , нахрен, культур-мультурний обмін якщо la chanson ось такий непотреб ?!
Отключать,запрещать только и в состоянии наша власть
Так вот представляешь , Карл , у них там у ********** тупо нет каналов , которые "иноформационные" ну нет на них информации -- даже вредной , тем более полезной . 1% бесполезной про то как в заполярном ************ можно купить сивуху , и сколько буряты порвали баянов пока доехали из Улан-Уде до Ямала ... А Вам это надо ?
Ну а 99% там тупой пропаганды , антиукраинской замечу ...
От. нахер-сон-щині - вимкнули... Але: запізно. Там щось помінялось?
Так хто замовив Катю Ганзюк?
Хотя иногда раша тв смотреть можно,чтобы знать своих врагов
Для смарта нужна нормальная скорость инета.....увы проблема для бОльшей части Украины.....
Так что,Татьяна, остается Т2 или спутник....
Сигнал кацапський треба глушити на всій території України, а не за телевізорами гонятися.
на 7-у році війни кордони з агресором не перекриті, не перекриті кордони з союзником агресора "Беларуссией", не закрити наглухо окуповані території.
Більше того, ще біометрику безразбору Порошенко почав кримнашим видавати.
Зеленський весь час про воду "нашимлюдям" на кримє триндіт весь час.
О тут і думай, чи наші керманичі спадкові дегенерати, чи зрадники або так все і потрібно?
А тут якійсь телеканал... тьфу.