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Трансляцію чотирьох російських телеканалів припинили на Херсонщині, - Нацрада з ТРМ

Трансляцію чотирьох російських телеканалів припинили на Херсонщині, - Нацрада з ТРМ

У курортному селищі Хорли Каланчацького району Херсонської області припинили трансляцію заборонених каналів у закладі громадського харчування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради з ТРМ.

"До представника Національної ради у Херсонській області Сергія Мовчана надійшла скарга про ретрансляцію у закладі громадського харчування селища Хорли чотирьох іноземних телепрограм, недозволених для розповсюдження на території України: "РТР-Планета", "Россия-1", "НТВ-Мир", "ТНТ". Ця інформація підтвердилася під час виїзду на місце події.

Після проведення роз’яснювальної бесіди з керівництвом закладу ретрансляцію цих телеканалів було припинено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Техперсонал Білтелерадіо вирішив страйкувати

Нацрада ТРМ (459) росія (66502) телебачення (1175) Херсонська область (5955)


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Топ коментарі
+9
Шёл 7й год войны...
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17.08.2020 16:52 Відповісти
+5
Фигасе, с крысма чтоли сигнал добивает?
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17.08.2020 16:45 Відповісти
+5
Ну да... Это все равно, что в 1945 включить "Дойчен зольдатен, унтер официГен, шпацирен, шпацирен"
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17.08.2020 17:10 Відповісти
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Фигасе, с крысма чтоли сигнал добивает?
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17.08.2020 16:45 Відповісти
Ну написано, что в заведении общественного питания. Так что может и через антенну спутниковую подключились. Это не тайна - так многие смотрят. А что вас удивляет? Еще и интернет есть.
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17.08.2020 16:50 Відповісти
Я не уверен, но у кацапов может тоже есть там свое Т2, вот сигнал и доходит, там же рядом
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17.08.2020 16:51 Відповісти
Вариантов масса.
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17.08.2020 16:59 Відповісти
В перечне - международные версии каналов,
меж тем в Т2 они транслируют оригинальные версии.
Этот вариант отпадает.
Вероятно берут сигнал со спутников, это легко.
Или через медиа-приставку и интернет, это чуть сложнее.
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17.08.2020 17:07 Відповісти
там курортный городок, там в каждом номере стоит ресивер и тарелка на чердаке... Я думаю, что новость высосана из пальца, а не спец оборудованием они там заглушили сигнал с оккупированого полуострова
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17.08.2020 17:09 Відповісти
Звичайна антена ловить.
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17.08.2020 18:03 Відповісти
)(уйло миллиарди вибрасивает на рашисткую пропаганду, ето ни для кого не секрет.
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17.08.2020 18:59 Відповісти
Зачем с Крысма? Со спутника кацапье эти каналы не кодирует
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17.08.2020 17:07 Відповісти
в чом тогда новость? Я думал бравые спецы заблочили сигнал по типу дециметрового кторый ловит все шо угодно дае на гвоздь, а тут просто ктота стуканул шо в столовке расею-2 крутят. мде...
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17.08.2020 17:12 Відповісти
У нас 29 каналов на Т2 Украинских и около 40 с крысма . Наши показывают через раз и псячи без перебоев. У нас две трети антен на Перекоп стоят , и новости бабки кацапячие на лавочках пересказывают . Защита национальных интересов ( так сказать).
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17.08.2020 18:06 Відповісти
Ну тут да, тут недоработка наших властей. На эти эфирные частоты нужно какой нибудь генератор помех ставить. Но кацапы ж и со спутника вещают, а это совсем уже другая история...
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17.08.2020 18:24 Відповісти
А хто їх дозволив транслювати ?
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17.08.2020 16:45 Відповісти
Не может быть!!! Это на седьмом году войны...
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17.08.2020 16:46 Відповісти
Спрашивается - нахуа? Общепитом и так желудки портят, а тут еще "советские газеты"...
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17.08.2020 16:48 Відповісти
Ого. В кабаке четыре кацапских канала запретили. Кабель что ли,перерезали? Клоуны.
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17.08.2020 16:49 Відповісти
Всвязи с чем в области начался массовый падёж рогатого скота , в первую очередь баранов !

Я плякяль !
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17.08.2020 16:50 Відповісти
Всех херсонских баранов джамал извёл на шашлык.
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17.08.2020 17:12 Відповісти
Такой баран ?
С привкусом ваты и грязных портков матрёшки ?
То не есть харам для правоверного !

Правоверные едят только чистый и нежный барашек
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17.08.2020 19:19 Відповісти
Прихильник Луки
Слухає ординський шансон
Відточує ментовські навички на своїх пастухах
Сумує що підтримував Майдан.
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17.08.2020 19:30 Відповісти
А шо среди крымских татар и такие есть ?
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17.08.2020 19:37 Відповісти
Кожен раз , коли я чує це слово , то думаю , моляв , білолаги французи , як би вони знали як орда знущається над їх улюбленним словом , й яку гидоту видає за цей la chanson з перекрученим наголосом - позакривали би нафіг усі спілки дружби й культурного обміну .
Який , нахрен, культур-мультурний обмін якщо la chanson ось такий непотреб ?!
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17.08.2020 19:47 Відповісти
"Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку"
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17.08.2020 16:50 Відповісти
Ой беда-беда,а сколько украинское информационное правительство обеспечило покрытием Т2?Ведь после отключения аналогово вещания в Украине цифровым вещанием покрыто мение 32%територии Украины и за почти 2 года не увеличилось и на 1%.
Отключать,запрещать только и в состоянии наша власть
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17.08.2020 16:50 Відповісти
Есть такой секрет - в Украине это полишенеля ...
Так вот представляешь , Карл , у них там у ********** тупо нет каналов , которые "иноформационные" ну нет на них информации -- даже вредной , тем более полезной . 1% бесполезной про то как в заполярном ************ можно купить сивуху , и сколько буряты порвали баянов пока доехали из Улан-Уде до Ямала ... А Вам это надо ?
Ну а 99% там тупой пропаганды , антиукраинской замечу ...
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17.08.2020 19:36 Відповісти
Да будьте осторожны из такими высказываниями,о словах на букву Х или З забудьте я уже месяц как заблокиврован и не только на ценсор а даже для доступа к сайту что-бы обяснили за что.
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17.08.2020 19:58 Відповісти
За <******* и его производные не блокируют точно , бо даже было обсуждение на форуме админа с его разьяснениями . А вот второе -- то могут , забыл .
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17.08.2020 20:15 Відповісти
Да нет,я помню свои посты.Последний пост был относительно ребований руководитея Грозного к Президенту Украины,фамилии не использую,видимо ихние фамилии были по круче *****.
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17.08.2020 20:28 Відповісти
допоки в Білорусії не відмкатимуть касапські анали - ніколи не повірю, що там може щось змінитися на позитивне.
От. нахер-сон-щині - вимкнули... Але: запізно. Там щось помінялось?
Так хто замовив Катю Ганзюк?
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17.08.2020 16:50 Відповісти
Шёл 7й год войны...
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17.08.2020 16:52 Відповісти
Ну да... Это все равно, что в 1945 включить "Дойчен зольдатен, унтер официГен, шпацирен, шпацирен"
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17.08.2020 17:10 Відповісти
Телевизор становится источником информации , на мой взгляд, для, простите, совсем бедных или совсем неумных. Или для пожилых людей, возможно, которым дети не купили смартфон или тот же смарт телевизор хотя бы. В век информационного бума, доступности иныормации любой, использовать тв с этой целью , особенно, как моно источник, даже как-то дико.Все больше знаю людей, которые тв не смотрят вообще.
Хотя иногда раша тв смотреть можно,чтобы знать своих врагов
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17.08.2020 16:55 Відповісти
"которым дети не купили смартфон или тот же смарт телевизор хотя бы."
Для смарта нужна нормальная скорость инета.....увы проблема для бОльшей части Украины.....
Так что,Татьяна, остается Т2 или спутник....
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17.08.2020 17:12 Відповісти
А к ответственности забыли привлечь
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17.08.2020 16:55 Відповісти
Ніззя, бузить начнут, что ідьЙОт ущємлєніе рузгоізьічного насєлєнія, мля...
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17.08.2020 17:11 Відповісти
А при патріотє Пєтє ніяк не можна було відключити? Бо Путєн би напав?
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17.08.2020 16:55 Відповісти
А как ты на спутнике его отлючать собераешься?
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17.08.2020 17:12 Відповісти
Все, кто хочет смотреть, посмотрит.Эти запреты до лампочки
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17.08.2020 17:00 Відповісти
Та не зроблять стільки суспільного зла жоден з російських каналів як медведчуківські гав...нометателі.
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17.08.2020 17:00 Відповісти
Повылазили 3етелебарыги
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17.08.2020 17:08 Відповісти
Интересно, а были случаи когда доносили на соседей или знакомых из-за тв?
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17.08.2020 17:17 Відповісти
Нарештi
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17.08.2020 18:18 Відповісти
А можна було б власників звинуватити в колаборанстві і схожому типу державної зради. Бо отаман, що дозволяє ворогу вести пропаганду в своєму таборі заслуговує на розстріл. А ще б штрафом на перший раз тисяч на сто за кожен канал та широкий розголос про таке. Було б дуже ефективно.
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17.08.2020 18:27 Відповісти
То б то вимкнули телевізор
Сигнал кацапський треба глушити на всій території України, а не за телевізорами гонятися.
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17.08.2020 18:53 Відповісти
та це х...я, панове.
на 7-у році війни кордони з агресором не перекриті, не перекриті кордони з союзником агресора "Беларуссией", не закрити наглухо окуповані території.
Більше того, ще біометрику безразбору Порошенко почав кримнашим видавати.
Зеленський весь час про воду "нашимлюдям" на кримє триндіт весь час.

О тут і думай, чи наші керманичі спадкові дегенерати, чи зрадники або так все і потрібно?

А тут якійсь телеканал... тьфу.
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17.08.2020 21:07 Відповісти
 
 