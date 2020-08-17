Трансляцію чотирьох російських телеканалів припинили на Херсонщині, - Нацрада з ТРМ

У курортному селищі Хорли Каланчацького району Херсонської області припинили трансляцію заборонених каналів у закладі громадського харчування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради з ТРМ.

"До представника Національної ради у Херсонській області Сергія Мовчана надійшла скарга про ретрансляцію у закладі громадського харчування селища Хорли чотирьох іноземних телепрограм, недозволених для розповсюдження на території України: "РТР-Планета", "Россия-1", "НТВ-Мир", "ТНТ". Ця інформація підтвердилася під час виїзду на місце події.

Після проведення роз’яснювальної бесіди з керівництвом закладу ретрансляцію цих телеканалів було припинено".

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