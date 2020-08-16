Техперсонал Білтелерадіо вирішив страйкувати
Глава Спілки журналістів Білорусі Андрій Кривошеєв підтвердив, що технічний персонал державної Білтелерадіокомпанії має намір вийти на страйк.
Про це повідомляє "РБК", передає Цензор.НЕТ.
"Техперсонал, не кореспонденти. Кажуть про те, що можуть влаштувати страйк", - сказав він. На запитання агентства про те, чи призведе це до перебоїв із мовленням, Кривошеєв відповів негативно.
За його словами, співробітники компанії повідомили, що мають намір дотримуватися закону і страйкувати відповідно до його вимог.
Кривошеєв був присутній на зустрічі колективу медіахолдингу з головою Ради Республіки Національних зборів Білорусі Наталією Кочановою та прессекретарем президента Наталією Ейсмонт. "Там були ті, хто проти страйку, ті, хто підтримує. Когось вдалося заспокоїти, когось ні", - зазначив він.
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католики бузят.
Страшный сон лахтинского пропагандиста: пишут лахтинские на российских форумах, что, дескать, беларусы эдак присоединяться к Речи Посполитой, не делайте этого, дескать, беларусы,
поляки людей едят.
Вот Кива сделает все, как надо, все сдаст.
Кива будет последним президентом независимой Украины, но лохторат все верит, что "будет как в СССР", хотя тот "СССР" у него в двух шагах, это ЛДНР.
Вот не могу я получить ответ на один вопрос: если лохторату так хочется "взад в СССР", то почему бы им не переехать в ЛДНР? казалось бы, чего уж проще, но едут, а тащят и тащат, и тащят всю это, простите, лайно в Украину.
Natallia Vasilevich
Не могу спать. Думаю про сломанные пальцы, вывихнутые суставы, выбитые зубы, рваные раны, про тех, кому не хватало воздуха, воды, инсулина, сна, про позы лицом в землю на коленях, про тела ломимые и кровь изливаемую. Про пытки, которым подверглись люди, конкретные человеки - их тела, их души. Какие «противоборствующие стороны»? Какие «стороны конфликта», которым якобы необходимо сесть за один стол? Какое тут может быть посредничество? Церковь опять пытается уйти в ванну и закрыть дверь, чтобы не слышать, чтобы не видеть. Спасибо вам, те люди, которые плачут с плачущими, рыдают с рыдающими, стонут со стонущими, орут от боли с орущими от боли; спасибо вам, кто лечит раны, передаёт прокладки; спасибо вам, кто бьёт в набат, кто не молчит; спасибо тем, кто молится; тем, кто поёт.
Этот режим - садистский и кровавый. Для него нет в этом никакой прагматики, никакой цели, это ни для чего, это удовольствие от самого процесса...
Иногда прямо хочется пропеть эту песню в адрес большинства иерархов - где ваши глаза, где ваши уши, где другие органы взаимодействия с внешним миром? Почему мирянам или батюшкам приходится писать эти бесконечные петиции, открытые письма, подсовывать под глаза фотографии и видеоролики, вылавливать вас в коридорах или возле автомобилей, чтобы услышали, увидели, чтобы сказали? Слово епископ на греческом значит «надсматривающий», «надзирающий» - это вы должны видеть дальше, слышать тоньше и нам, своей пастве, октрывать глаза и уши, а не наоборот. Честно, за много лет надоели (хочется написать совсем другое слово) эти попытки быть вашими глазами и вашими ушами. Зачем вы нам тогда вообще? Какой смысл? Красиво проходить мимо в мантии, шлейф которой несут мальчики-иподиаконы?
Хай та наташа відповість: чий Крим?
Я, конечно, очень извиняюсь, но "всему миру" в общем то, все это малоинтересно.
Я очень сомневаюсь, что "весь мир" вообще найдет на карте Беларусь.
Особенно принимая во внимание, что "весь мир" занят сейчас одним вопросом: как снискать хлеб насущный, когда экономика полностью убита сявками при власти под предлогом борьбы с ковидом.
Ну, что же тут поделать, все заняты ковидом, поблагодари мировые СМИ, писали бы про Беларусь вместо ковида, все бы боялись, как и что там.
если бы там был хотя бы один НЕ промосковский, имеющий хоть малейшие шансы получить власть, то пуйло бы уже обосралось, и войска уже заняли бы всю Беларусь. А пока пуйло сидит и посмеивается, т.к. на данный момент ЛЮБОЕ развитие событий - в его интересах.
Без шуток, раз интОрнета не будет, то куда еще деваться, где новости обсудить?
Так что отрубайте интОрнет.
Так что интОрнет надо охранять.
Два дня назад детки радовались якобы забастовкам метро, вчера - промпредприятий.
Где они?
Сегодня выдумали очередную сказку для дурачков.
Раденький, шо дурненький это называется.
Там совершенно другой менталитет и применять проверенные средства не имеет смысла.
В Беларуси небыло ни одного восстания против польской шляхты, если кто учил историю.