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Новини Революція в Білорусі
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Техперсонал Білтелерадіо вирішив страйкувати

Техперсонал Білтелерадіо вирішив страйкувати

Глава Спілки журналістів Білорусі Андрій Кривошеєв підтвердив, що технічний персонал державної Білтелерадіокомпанії має намір вийти на страйк.

Про це повідомляє "РБК", передає Цензор.НЕТ.

"Техперсонал, не кореспонденти. Кажуть про те, що можуть влаштувати страйк", - сказав він. На запитання агентства про те, чи призведе це до перебоїв із мовленням, Кривошеєв відповів негативно.

За його словами, співробітники компанії повідомили, що мають намір дотримуватися закону і страйкувати відповідно до його вимог.

Кривошеєв був присутній на зустрічі колективу медіахолдингу з головою Ради Республіки Національних зборів Білорусі Наталією Кочановою та прессекретарем президента Наталією Ейсмонт. "Там були ті, хто проти страйку, ті, хто підтримує. Когось вдалося заспокоїти, когось ні", - зазначив він.

Дивіться також: Посол Білорусі в Словаччині Лещеня, який працював ще за часів СРСР, виступив на підтримку протестувальників. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7987) радіо (227) телебачення (1175)


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Топ коментарі
+7
А я утверждаю,что все это срежиссированы Москвой!!!И итогом всего будут перевыборы,в которых победу одержит промосковский кандидат!!!
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16.08.2020 10:04 Відповісти
+6
Все правильно, епископы - это смотрящие, а где она видела, чтобы смотрящим было дело до пересичных?)
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16.08.2020 10:06 Відповісти
+6
В Украине уже два раза пробовали и оба неудачно. После Беларуси (а может и совместят, а то время поджимает), конечно, попробуют в очередной раз и в Украине.
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16.08.2020 10:20 Відповісти
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Ой яка біда - а хто ж буде транслювати зігнаний з бюджетників мітинг у підтримку "русобацькі"???
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16.08.2020 09:48 Відповісти
Поговаривают на этом митинге таракан готовит какую-то провокацию. Видно эта мразь совсем с катушек слетела
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16.08.2020 10:00 Відповісти
Почему "с катушек слетела"? Это прекрасный повод для таракана попросить кремлядей военно помочь "аднаму народу", что и является его основной задачей в этом спектакле.
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16.08.2020 10:08 Відповісти
Уже попросив,дзвонив ліліпутіну.
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16.08.2020 10:13 Відповісти
Пока только озвучил, что "договорился, если шо". Но, конечно, это никакой не "договор", а анонс следующей части плана, составленного и подготовленного задолго до событий.
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16.08.2020 10:17 Відповісти
В Вейшнорию (где учения) были десант отправили, неспокойно в Гродно, грят, католики бузят.
Страшный сон лахтинского пропагандиста: пишут лахтинские на российских форумах, что, дескать, беларусы эдак присоединяться к Речи Посполитой, не делайте этого, дескать, беларусы, поляки людей едят.
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16.08.2020 10:27 Відповісти
Все эти операции кремль обильно посыпает информационным мусором, который является частью операции прикрытия. Наблюдателю желательно научиться отделять этот мусор от реальной информации...
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16.08.2020 10:32 Відповісти
Эх, поробуйте это объяснить лохторару "бубочек"...
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16.08.2020 11:20 Відповісти
Да, в Беларуси отрепетируют, потом в Украине повторят, защищая "бубочку", тоже законно избранного.
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16.08.2020 10:18 Відповісти
В Украине уже два раза пробовали и оба неудачно. После Беларуси (а может и совместят, а то время поджимает), конечно, попробуют в очередной раз и в Украине.
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16.08.2020 10:20 Відповісти
Время очень поджимает, по традиции ливарюции до осени случиться должны (потом, говорят, тяжелой технике, то есть танкам, трудно по грязи).
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16.08.2020 10:24 Відповісти
бубочка, кстати, это янукович-2 со всеми его целями, задачами и личными качествами (тупой, но на этот раз не очень тяжелый предмет).
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16.08.2020 10:21 Відповісти
Нет, "бубочка" много более слабее слабее ПроФФесора, тот был как-никак дохтут наук, икономизд.
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16.08.2020 10:22 Відповісти
Тем не менее, у него роль такая же, как у януковича и сейчас у лукашенко. Все эти сценарии по сути один и тот же сценарий, подкорректированный под местные реалии и текущий момент.
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16.08.2020 10:24 Відповісти
"бубочк" будут скоро менять на Киву.
Вот Кива сделает все, как надо, все сдаст.
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16.08.2020 10:28 Відповісти
На самом деле, кремлю совершенно пофиг, кто сдаст. Но для этого нужно обладать определенными качествами, а именно - глупостью, беспринципностью и полной зависимостью от кукловодов. рукоблуд в этом ничуть не хуже клоуна.
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16.08.2020 10:30 Відповісти
Он лучше, он свой абсолютно, ему Шарий голоса отдаст.
Кива будет последним президентом независимой Украины, но лохторат все верит, что "будет как в СССР", хотя тот "СССР" у него в двух шагах, это ЛДНР.
Вот не могу я получить ответ на один вопрос: если лохторату так хочется "взад в СССР", то почему бы им не переехать в ЛДНР? казалось бы, чего уж проще, но едут, а тащят и тащат, и тащят всю это, простите, лайно в Украину.
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16.08.2020 11:23 Відповісти
* НЕ едут, а тащат
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16.08.2020 11:27 Відповісти
Т.н. "лохторат" это пассивная и инфантильная часть населения Украины. А Граждане, т.е. активная часть Украинцев, уже минимум два раза предотвращали этот сценарий развития Украины.
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16.08.2020 11:30 Відповісти
Не злітають такі з "катушок" - вони просто без влади не можуть жити як наркомани без наркотиків.
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16.08.2020 10:52 Відповісти
Техперсонал Білтелерадіо вирішив страйкувати - Цензор.НЕТ 2787
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16.08.2020 11:06 Відповісти
Зачем бастовать? лучше бы запустили эфир и говорили бы там "найух таракана"ь
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16.08.2020 09:50 Відповісти
лучше запустили бы - лебединое озеро
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16.08.2020 09:54 Відповісти
Техперсонал Белтелерадио принял решение бастовать - Цензор.НЕТ 179
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16.08.2020 09:58 Відповісти
*****!
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16.08.2020 10:14 Відповісти
Наши златопузые миллионеры-епископы УПЦ МП （РПЦ） ничуть не лучше, все мечтают о "святой руси" и "русском мире"

Natallia Vasilevich
Не могу спать. Думаю про сломанные пальцы, вывихнутые суставы, выбитые зубы, рваные раны, про тех, кому не хватало воздуха, воды, инсулина, сна, про позы лицом в землю на коленях, про тела ломимые и кровь изливаемую. Про пытки, которым подверглись люди, конкретные человеки - их тела, их души. Какие «противоборствующие стороны»? Какие «стороны конфликта», которым якобы необходимо сесть за один стол? Какое тут может быть посредничество? Церковь опять пытается уйти в ванну и закрыть дверь, чтобы не слышать, чтобы не видеть. Спасибо вам, те люди, которые плачут с плачущими, рыдают с рыдающими, стонут со стонущими, орут от боли с орущими от боли; спасибо вам, кто лечит раны, передаёт прокладки; спасибо вам, кто бьёт в набат, кто не молчит; спасибо тем, кто молится; тем, кто поёт.
Этот режим - садистский и кровавый. Для него нет в этом никакой прагматики, никакой цели, это ни для чего, это удовольствие от самого процесса...
Иногда прямо хочется пропеть эту песню в адрес большинства иерархов - где ваши глаза, где ваши уши, где другие органы взаимодействия с внешним миром? Почему мирянам или батюшкам приходится писать эти бесконечные петиции, открытые письма, подсовывать под глаза фотографии и видеоролики, вылавливать вас в коридорах или возле автомобилей, чтобы услышали, увидели, чтобы сказали? Слово епископ на греческом значит «надсматривающий», «надзирающий» - это вы должны видеть дальше, слышать тоньше и нам, своей пастве, октрывать глаза и уши, а не наоборот. Честно, за много лет надоели (хочется написать совсем другое слово) эти попытки быть вашими глазами и вашими ушами. Зачем вы нам тогда вообще? Какой смысл? Красиво проходить мимо в мантии, шлейф которой несут мальчики-иподиаконы?
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16.08.2020 09:52 Відповісти
Все правильно, епископы - это смотрящие, а где она видела, чтобы смотрящим было дело до пересичных?)
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16.08.2020 10:06 Відповісти
Ой, стільки пафоса. Де була та наташа, коли у нас на майдані ( а потім і на Донбасі) людей били? Та й у Білорусі міліція людей бьє вже дуже давно.
Хай та наташа відповість: чий Крим?
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16.08.2020 10:46 Відповісти
Білоруси зріють як оливи, по 40 років. сенс забастовки в тому, щоб зупинити роботу підприємства.
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16.08.2020 09:54 Відповісти
Лучше правду пусть говорят что лукашенко совершил вооруженный захват власти.
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16.08.2020 09:55 Відповісти
високооплачувані завжди на каналах ********* та мосейчучки,а не технарі ... А якраз без технарів ...
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16.08.2020 11:48 Відповісти
Техперсонал Белтелерадио принял решение бастовать - Цензор.НЕТ 5755
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16.08.2020 09:56 Відповісти
Все это пазлы одной кацапской головоломки,под названием:Союзное государство Беларуси и Росии
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16.08.2020 09:57 Відповісти
Техперсонал Белтелерадио принял решение бастовать - Цензор.НЕТ 6972
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16.08.2020 09:57 Відповісти
Сегодня 16 августа в 14.00 все в мире узнают на сколько велика поддержка Лукашенко беларуским народом.
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16.08.2020 10:01 Відповісти
"все в мире узнают"

Я, конечно, очень извиняюсь, но "всему миру" в общем то, все это малоинтересно.
Я очень сомневаюсь, что "весь мир" вообще найдет на карте Беларусь.
Особенно принимая во внимание, что "весь мир" занят сейчас одним вопросом: как снискать хлеб насущный, когда экономика полностью убита сявками при власти под предлогом борьбы с ковидом.
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16.08.2020 10:21 Відповісти
Ты тоже последних полвареника доедаешь?
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16.08.2020 10:30 Відповісти
Сумку кенгуру дожевывает
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16.08.2020 10:40 Відповісти
Что, обидно, что мало кому интересна Беларусь?
Ну, что же тут поделать, все заняты ковидом, поблагодари мировые СМИ, писали бы про Беларусь вместо ковида, все бы боялись, как и что там.
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16.08.2020 11:25 Відповісти
Раскол илиток помалу продолжается. Если штатные пропагандисты, на которых никогда бабла не жалеют, норовят бунтовать, то дело помалу движется.
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16.08.2020 10:02 Відповісти
Штатні не бунтуватимуть, там лише технічний персонал збирається страйкувати, і то в вільний від роботи час.
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16.08.2020 10:25 Відповісти
Не всё сразу.
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16.08.2020 10:27 Відповісти
Именно штатные ультиматум поставили и написали заявления об уходе,а не техники.Кривошеев лукапропагандон голову крутит.
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16.08.2020 10:51 Відповісти
А я утверждаю,что все это срежиссированы Москвой!!!И итогом всего будут перевыборы,в которых победу одержит промосковский кандидат!!!
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16.08.2020 10:04 Відповісти
Там не промосковських нема. Запитайте білорусів чий Крим, будете шоковані.
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16.08.2020 10:27 Відповісти
+
если бы там был хотя бы один НЕ промосковский, имеющий хоть малейшие шансы получить власть, то пуйло бы уже обосралось, и войска уже заняли бы всю Беларусь. А пока пуйло сидит и посмеивается, т.к. на данный момент ЛЮБОЕ развитие событий - в его интересах.
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16.08.2020 10:59 Відповісти
уже и проститутки лукавого решили в отказ уйти. наверное больше бабла хотят а тут накой повод. но лукавый быстро найдет кто будет рассказывать о стабильности на болотах.
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16.08.2020 10:05 Відповісти
Не успокаиайтесь ребята!!!! Боритесь- мы достойны жить без этих тварей!!!
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16.08.2020 10:06 Відповісти
ИнтОрнет отключайте, тогда население на улицы массово выйдет, факт.
Без шуток, раз интОрнета не будет, то куда еще деваться, где новости обсудить?
Так что отрубайте интОрнет.
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16.08.2020 10:17 Відповісти
Борітесь і поборите!
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16.08.2020 10:17 Відповісти
поборИте.. мову вчи
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16.08.2020 10:42 Відповісти
В 1990году, войска арабохайского Кремля заняли Баку.250000 солдат с моря и с других сторон вошли в ИндоПэриджан-потомучто добровольцы(многие Афган прошли-там в %отношении Одэрбэйджан был представлен выше всех) СТАЛИ В КАРАБАХЕ ДОЛБАТЬ РОССИЙСКУЮ И АРАБСКУЮ(эр мэн?-ворованное слово) армии! И вот тогда с ТВ хотел выступить один из лидеров оппозиции Этибар Мамедов и призвыть к всеобщему сопротивлению(войне) на трритории всей страны.И тогда российские военные из камендатуры г.Баку(Бахы=Баха=Бах-Смотри) взорвали блок телебашни.Страна осталась без ТВ на неделю.ТВ надо охранять.
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16.08.2020 10:23 Відповісти
В 1990 году интОрнета, считай, еще не было.
Так что интОрнет надо охранять.
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16.08.2020 10:30 Відповісти
Интересная новость из которой абсолютно не ясны их причины забастовки. Будем бастовать и точка)
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16.08.2020 10:24 Відповісти
Коли країна не бачить понівечених людей владними вбивцями й їде на автобусах підтримувати Луку - Вам не ясні причини?
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16.08.2020 11:38 Відповісти
у Вас звєзда на откленном усе вісіт
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16.08.2020 11:59 Відповісти
Слава богу - ваши усы на месте.
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16.08.2020 12:12 Відповісти
Техперсонал Білтелерадіо вирішив страйкувати - Цензор.НЕТ 1725
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16.08.2020 10:29 Відповісти
Бастовать это когда предприятие не работает! а когда предприятие прадолжает работать то это не забастовка это МИТИНГ!!
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16.08.2020 10:40 Відповісти
забастовка техперсоналу, який не хоче обслуговуватитехнічною подачею брехню типу білоруських ********** - СИМОНЯНІВ , це таки забасьовка!
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16.08.2020 11:34 Відповісти
Оце вже приклад й для українських технарів телеканалів, які обслуговують Мосейчучок та інших проституту на ТБ
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16.08.2020 11:36 Відповісти
забастовка это когда предприятие преостанавливает работу! а когда работа не приостанавливается то это не забастовка это МИТИНГ ШЕСТВИЕ МАХАНИЕ ФЛАГАМИ!! скажем так способ высказать рабочим свое мнение но экономического урона предприятию владельцу предприятия никакого не наносится!!
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16.08.2020 11:37 Відповісти
Детский сад, чеснслово.
Два дня назад детки радовались якобы забастовкам метро, вчера - промпредприятий.
Где они?
Сегодня выдумали очередную сказку для дурачков.
Раденький, шо дурненький это называется.
Там совершенно другой менталитет и применять проверенные средства не имеет смысла.
В Беларуси небыло ни одного восстания против польской шляхты, если кто учил историю.
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16.08.2020 10:45 Відповісти
беспрецендентно!!!)))
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16.08.2020 12:05 Відповісти
 
 