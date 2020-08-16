Техперсонал Білтелерадіо вирішив страйкувати

Глава Спілки журналістів Білорусі Андрій Кривошеєв підтвердив, що технічний персонал державної Білтелерадіокомпанії має намір вийти на страйк.

Про це повідомляє "РБК", передає Цензор.НЕТ.

"Техперсонал, не кореспонденти. Кажуть про те, що можуть влаштувати страйк", - сказав він. На запитання агентства про те, чи призведе це до перебоїв із мовленням, Кривошеєв відповів негативно.

За його словами, співробітники компанії повідомили, що мають намір дотримуватися закону і страйкувати відповідно до його вимог.

Кривошеєв був присутній на зустрічі колективу медіахолдингу з головою Ради Республіки Національних зборів Білорусі Наталією Кочановою та прессекретарем президента Наталією Ейсмонт. "Там були ті, хто проти страйку, ті, хто підтримує. Когось вдалося заспокоїти, когось ні", - зазначив він.

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