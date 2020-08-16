Техперсонал Белтелерадио принял решение бастовать

Глава Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев подтвердил, что технический персонал государственной Белтелерадиокомпании собирается выйти на забастовку.

Об этом сообщает "РБК", передает Цензор.НЕТ.

"Техперсонал, не корреспонденты. Говорят о том, что могут устроить забастовку", - сказал он. На вопрос агентства о том, приведет ли это к перебоям с вещанием, Кривошеев ответил отрицательно.



По его словам, сотрудники компании сообщили, что намерены соблюдать закон и бастовать в соответствии с его требованиями.

Кривошеев присутствовал на встрече коллектива медиахолдинга с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт. "Там были те, кто против забастовки, те, кто поддерживает. Кого-то удалось успокоить, кого-то нет", - отметил он.

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