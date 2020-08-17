Правительство поддержало введение ограничений на посещение Умани иностранцами, - Аваков

МВД Украины инициировало введение технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Эта инициатива была поддержана Кабинетом Министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министр внутренних дел отметил: ежегодно в Умань приезжает от 30 - 50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозным сообществам и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жесткому карантину. Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что аналогичной договоренности Министерство внутренних дел достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии. Поэтому надеется на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины.

Аваков также отметил, что МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления вышеуказанных карантинных ограничений в Умани.

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