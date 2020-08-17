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Правительство поддержало введение ограничений на посещение Умани иностранцами, - Аваков

Правительство поддержало введение ограничений на посещение Умани иностранцами, - Аваков

МВД Украины инициировало введение технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Эта инициатива была поддержана Кабинетом Министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министр внутренних дел отметил: ежегодно в Умань приезжает от 30 - 50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозным сообществам и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жесткому карантину. Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что аналогичной договоренности Министерство внутренних дел достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии. Поэтому надеется на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины.

Аваков также отметил, что МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления вышеуказанных карантинных ограничений в Умани.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мэр Умани Цебрий заявил о готовности перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов. ВИДЕО

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Кабмин (14045) Умань (365) хасиды (255)


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Топ комментарии
+6
Чому обмеження а не повна заборона?
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17.08.2020 17:18 Ответить
+5
ну не 30 тысяч приедет и 10 , так они нагадят за себя и того парня
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17.08.2020 17:32 Ответить
+3
Президент - слуга Авакова!
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17.08.2020 17:33 Ответить
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Умань, вставай!
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17.08.2020 17:18 Ответить
Чому обмеження а не повна заборона?
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17.08.2020 17:18 Ответить
Відкопати і перемвстити!
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17.08.2020 17:19 Ответить
Хасиди категорично проти ,могила Нахмана має бути в Умані, це його заповіт !!))
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17.08.2020 17:36 Ответить
Щось таке читав..
При сРаліні було- віддайте парочку областей України-і, ми їх
відроджуєм за 5-10 років, після війни..
сРалін не повівся...
Крим хотіли-отримали Біробіджан ..))
ХЗ..))
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17.08.2020 17:46 Ответить
Таки так..
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17.08.2020 17:48 Ответить
То які проблеми? 14 днів карантину до свята, 14 днів після. А це все в Україні за рахунок гостей, вони ж бо не громадяни Неньки. Нам що, гроші не потрібні?
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17.08.2020 17:23 Ответить
А где всю эту грязную вонючую шоблу содержать?
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17.08.2020 20:08 Ответить
ну не 30 тысяч приедет и 10 , так они нагадят за себя и того парня
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17.08.2020 17:32 Ответить
Президент - слуга Авакова!
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17.08.2020 17:33 Ответить
В нас показують.яка диктатура в Білорусі.Але чому в нас головний поліціянт Аваков? Хіба за це все був Майдан? Чи може це попутник революції?
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17.08.2020 17:34 Ответить
Кризис жанра, хвост виляет сабакой.
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17.08.2020 17:35 Ответить
В нас карантин,то чому вони мають приїжджати? Це що за абсурд?
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17.08.2020 17:53 Ответить
НабСовєт голодує...
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17.08.2020 17:59 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis



Начальство одного из серьезных министерств Украины обсуждает тему о предстоящем переносе выборов аж на апрель 2021. Причина: «Слуги» поняли, что их рейтинг - неподъемный импотент, и до апреля должны все ресурсы передать ОПЗЖ, получив от них полную неприкосновенность. Посмотрим.
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17.08.2020 18:09 Ответить
Коронавірус боїться євреїв чіпати, бо ще й гроші винен буде. )
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17.08.2020 18:46 Ответить
https://youtu.be/hZJqCM_8PJE ))))) так таки да или таки нет?
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17.08.2020 19:17 Ответить
А поконкретнее можно? Народ знать хочет насколько умна и патриотична власть.
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17.08.2020 19:19 Ответить
Так сколько понаедет? Вместо 10000 разрешили 9999?
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17.08.2020 20:46 Ответить
 
 