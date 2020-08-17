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Уряд підтримав введення обмежень на відвідування Умані іноземцями, - Аваков

Уряд підтримав введення обмежень на відвідування Умані іноземцями, - Аваков

МВС України ініціювало введення технічних обмежень в період коронавірусу на відвідування Умані іноземцями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Ця ініціатива була підтримана Кабінетом Міністрів та Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр внутрішніх справ зазначив: "Щороку до Умані приїздить від 30 – 50 тисяч хасидів з різних країн, які протягом трьох днів святкують та проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця. Такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики розповсюдження вірусу не лише для учасників заходу, а і для місцевого населення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів. ВIДЕО

"Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів та релігійних спільнот та щороку робимо усе, аби вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Проте останні тижні Україна фіксує ріст спалахів захворювання на короновірус серед населення.
Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців", - зазначив Арсен Аваков.

Очільник МВС додав, що аналогічної домовленості Міністерство внутрішніх справ досягло із представниками Української православної церкви та Православної церкви Московського патріархату, які відмовилися від проведення Хресної ходи через пандемію. Тому сподівається на розуміння в цьому питанні і від представників хасидської релігійної спільноти.

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Арсен Аваков також наголосив, що МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення вищевказаних карантинних обмежень в Умані.

Аваков Арсен (2191) Кабмін (14189) Умань (245) хасиди (176)


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Топ коментарі
+6
Чому обмеження а не повна заборона?
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17.08.2020 17:18 Відповісти
+5
ну не 30 тысяч приедет и 10 , так они нагадят за себя и того парня
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17.08.2020 17:32 Відповісти
+3
Президент - слуга Авакова!
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17.08.2020 17:33 Відповісти
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Умань, вставай!
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17.08.2020 17:18 Відповісти
Чому обмеження а не повна заборона?
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17.08.2020 17:18 Відповісти
Відкопати і перемвстити!
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17.08.2020 17:19 Відповісти
Хасиди категорично проти ,могила Нахмана має бути в Умані, це його заповіт !!))
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17.08.2020 17:36 Відповісти
Щось таке читав..
При сРаліні було- віддайте парочку областей України-і, ми їх
відроджуєм за 5-10 років, після війни..
сРалін не повівся...
Крим хотіли-отримали Біробіджан ..))
ХЗ..))
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17.08.2020 17:46 Відповісти
Таки так..
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17.08.2020 17:48 Відповісти
То які проблеми? 14 днів карантину до свята, 14 днів після. А це все в Україні за рахунок гостей, вони ж бо не громадяни Неньки. Нам що, гроші не потрібні?
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17.08.2020 17:23 Відповісти
А где всю эту грязную вонючую шоблу содержать?
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17.08.2020 20:08 Відповісти
ну не 30 тысяч приедет и 10 , так они нагадят за себя и того парня
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17.08.2020 17:32 Відповісти
Президент - слуга Авакова!
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17.08.2020 17:33 Відповісти
В нас показують.яка диктатура в Білорусі.Але чому в нас головний поліціянт Аваков? Хіба за це все був Майдан? Чи може це попутник революції?
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17.08.2020 17:34 Відповісти
Кризис жанра, хвост виляет сабакой.
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17.08.2020 17:35 Відповісти
В нас карантин,то чому вони мають приїжджати? Це що за абсурд?
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17.08.2020 17:53 Відповісти
НабСовєт голодує...
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17.08.2020 17:59 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis



Начальство одного из серьезных министерств Украины обсуждает тему о предстоящем переносе выборов аж на апрель 2021. Причина: «Слуги» поняли, что их рейтинг - неподъемный импотент, и до апреля должны все ресурсы передать ОПЗЖ, получив от них полную неприкосновенность. Посмотрим.
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17.08.2020 18:09 Відповісти
Коронавірус боїться євреїв чіпати, бо ще й гроші винен буде. )
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17.08.2020 18:46 Відповісти
https://youtu.be/hZJqCM_8PJE ))))) так таки да или таки нет?
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17.08.2020 19:17 Відповісти
А поконкретнее можно? Народ знать хочет насколько умна и патриотична власть.
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17.08.2020 19:19 Відповісти
Так сколько понаедет? Вместо 10000 разрешили 9999?
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17.08.2020 20:46 Відповісти
 
 